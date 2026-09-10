とはいえ、コモが現時点でそこに到達していないのは明らかだ。ファブレガスの指揮官としての資質（そして彼が多くの資質を備えているのは明白だ）をもってしても、競争力のあるスクワッドを構築するために移籍市場にかなり依存している状態が続いているのは理解できる。刷新された育成部門が生え抜きの才能を輩出し始めるまでには、まだ時間がかかるからだ。これはまた、コモが選手売却からまだ大した収益を得ていない理由も説明している。

その結果、望んでいる10億ユーロという評価額の達成には、いまだ道半ばだ。『フットボール・ベンチマーク』によれば、その評価額であればセリエAのクラブの中で4位に位置づけられ、インテル（21億ユーロ）、ユヴェントス（18億4000万ユーロ）、ACミラン（18億ユーロ）に次ぎ、ナポリ（9億6700万ユーロ）を上回ることになるという。

「オーナーというのは当然いつも高い目標を掲げるものだ。それは彼ら自身の資産であり、クラブの価値上昇について前向きに語ることは彼らの利益にかなう」とディ・チャンニは語る。「だがコモは24-25シーズンで、およそ5000万ユーロの収益を生み出した。つまり、イタリアで最も稼いでいるクラブと比べても、まだかなり下の位置にいるということだ」

「もちろん、今シーズンはチャンピオンズリーグでプレーすることになる。どこまで勝ち進むかにもよるが、参加するだけでおそらく3000万から4000万ユーロは得られると思う。したがって、今シーズンは1億ユーロほどの収益に近づくかもしれない」

「それでもなお、10億ユーロの評価額は野心的な目標だ。スポーツに保証はなく、彼らが競技面の成績でどれだけ安定するかは今後を見なければ分からないからだ。コモはセリエAで安定したチームとなり、常にトップ4を争う存在になるのか。今後は毎年ヨーロッパの舞台に出場するのか。もし1シーズン成績が振るわず、セリエBに逆戻りしたらどうなるのか。これらは競技面から見た、クラブの価値に影響を与える問いだ」

「だが資産の観点から見れば、刷新されたスタジアムや、収益を増やすために彼らが行っているすべての活動は、すべて正しい方向に進んでおり、クラブとスクワッドの価値上昇へと向かっている」

「今後、選手取引が彼らの戦略のより大きな一部になっていくと思う。帳簿のバランスを取るという点で、これはUEFAのライセンス要件の観点から非常に重要だ。現時点で、コモの選手たちの合計市場価値が5億8420万ユーロに達したという事実を見てほしい。昨年9月の2億8800万ユーロから増加しているのだ。この数字が増えたのは、多くの選手の大幅な再評価に加え、モイズ・ケーンやトレボ・チャロバーといった夏の補強が加わったおかげでもある。つまり、それがシニガリアで我々が目にしている上昇の水準なのだ」

「明らかに、10億ユーロという目標は短期的なものではない。だが中長期的には、すべてが順調に進み続ければ、可能だと思う。相互作用のシナジーや、この土地の名声を考えれば、いつかは達成できることだ」

要するに、フットボールがこの背景の景色と同じくらい美しいものであり続ければ、コモにとって初のチャンピオンズリーグ挑戦が最後になることはないだろう。