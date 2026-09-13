「クラブ以上の存在」の象徴はバルセロナではない：カネにまみれた現代サッカーにおけるアトレティックという“生き方”

アトレティック・クルブは、まさにビルバオの誇りである。サッカーを追っていない地元の人々でさえこのチームを応援しており、1世紀以上にわたってバスクの人々とその文化を象徴する不屈の存在であり続けてきた。取締役会メンバーのイゴール・サン・ロマンは語る。

「アトレティック・クルブを理解するには、我々の価値観を理解しなければならない。このクラブは世界でも唯一無二のモデルを掲げてきた。127年の歴史の中で我々が発信し続けてきた価値観と原則、すなわちクラブへの忠誠、クラブカラーへの忠誠、そして何よりクラブが代表するコミュニティーへの忠誠である」

「ひとつ変わらないメッセージがある。それは『忠誠心は死んでいない』ということだ。我々は選手たちにそのメッセージを体現してほしいと望んでいる」

これだけ開かれた欧州サッカーにおいて、アトレティックは未だに彼らのアイデンティティを捨てていない。バスクにルーツを持つ、もしくはバスクで育成を受けた選手だけを起用するという誇り高き哲学を一度も放棄していない。だからこそ、その歴史と伝統、アイデンティティは今も受け継がれているのだ。

もちろん、これはかなり制約の大きい方針である。バスク地方はスペイン北部からフランス南部にまたがる7つの県で構成されているが、総人口は300万人強にすぎない。サッカーという世界最大のスポーツにおいて、ラ・リーガはトップレベルであることは紛れもない事実だ。この世界的なリーグで、この方針を変えないで戦うなど容易ではない。

それでもアトレティックは、育成年代に多額の投資を行うことで、手元にある才能を最大限に生かしている。また、ビルバオとの間にすでに存在する深い絆も丁寧に育んでいる。DFダニ・ビビアンは『ガーディアン』でこう語った。

「アトレティックのファンになるかどうかは、自分で選ぶようなものじゃないよ。生まれた時からそうなんだ。僕たちにとって大切なことは、最近の歴史だけでも、スポーツだけでもない。クラブがこの街の人々にどう接し、どう寄り添うかということなんだ。そうしたあり方は本当に特別で、そんなものを生み出せるクラブはほとんどないと思うよ」

その結果、クラブの基盤となる地域は比較的小さいにもかかわらず、最終的には同じ価値観、誇り、情熱を持つ選手たちで構成されたスカッドが出来上がる。そしてアトレティックは、伝説的MFフレン・ゲレーロが表現したように、クラブと自らの人々を代表する幸運に恵まれたすべての選手にとっての“生き方”になるのだ。

「それは非常に深く根づいている。アカデミーとの取り組み方にも、僕らの理念にも表れているよ」ビビアンは説明する。「ロッカールームではみんなが共有する一体感がある。それが間違いなく、僕たちが戦う助けになっている」と。