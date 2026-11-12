「カテゴリーは気にしない」ドルトムントからASC北海道へ。丸岡満が地域リーグでJFL昇格を目指す理由

C大阪への復帰後は、丸岡にとって苦しい期間だった。

「元ドルトムント」という世間の目。重圧の中で思うような結果を残せず、決定機を逃した場面が今でも脳裏から離れない。丸岡は、ドイツ時代に香川真司の姿勢から学んだはずの「自分に矢印を向ける」という姿勢を、恵まれた日本の環境で突き詰め切れなかったと振り返る。

歯がゆい日々の中、丸岡はもう一度海外で自分の可能性を試そうとした。

「4年ほど日本でプレーしてうまくいかなかった時、自分の性格的にもう一度海外へ出たほうが合っているんじゃないかという感覚がありました。Jリーグでの契約が一区切りついたタイミングで、迷わず再び海外へ向かう決断をしました」

自らのキャリアを立て直すための再出発。しかし、その挑戦の出鼻をくじく予期せぬ事態が丸岡を待ち受けていた。

海外再挑戦の第一歩として、当初は中国のクラブへの移籍が内定していた。現地で契約書を受け取り、引っ越しの準備をするために一時帰国した直後、新型コロナウイルスの感染が世界中に拡大した。

「ちょうどコロナ禍が始まったタイミングでした。荷物をまとめて中国へ戻ろうとした矢先に、空港が完全閉鎖されてしまったんです。『あのまま残っておけばよかった』『契約書はあるのに現地へ行けない』という状況で、本当に苦しい期間でした」

移籍は実現せず、丸岡はしばらく所属クラブのない状態で過ごすことになった。

身内がフットサルチームを運営していたため、ボールを蹴る環境は保てたものの、公式戦から遠ざかるストレスは大きかった。

「収入面というよりも、とにかくサッカーができないこと自体にものすごいストレスを抱えていました」

そんな苦しい時間を経て、2020年に新たな挑戦の場として選んだのが、タイ1部のBGパトゥム・ユナイテッドだった。

ケガで離脱した期間もあったが、ピッチに立てば持ち前の技術を発揮し、チームのリーグ無敗優勝に貢献。プロキャリアで初めてとなるリーグタイトルを獲得し、再びサッカー選手としての手応えをつかんだ。

「タイからステップアップしたい気持ちが出てきた」という思いで、2022年には韓国へ渡った。

加入したのは、同年からKリーグ2に新規参入した金浦FC。早朝6時の散歩から一日が始まるキャンプや、人工芝でのハードな三部練習など、厳しいトレーニング環境に身を置いた。

「（当時住んでいた）ホテルも決して豪華ではなく、練習も過酷でした。でも、そのキツい環境がC大阪ユース時代を思い出させてくれたんです。『こういう時代もあったな』と、初心に立ち返って自分自身を見つめ直すいい機会になりました」

ドルトムントでの日々、日本での挫折、そしてコロナ禍。思い描いていたキャリアとは違う道を歩みながらも、丸岡は海外でプレーすることに新たな意味を見いだしていた。