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「カテゴリーは気にしない」ドルトムントからASC北海道へ。丸岡満が地域リーグでJFL昇格を目指す理由

【インタビュー 後編】18歳でドルトムントに渡った丸岡満。Jリーグでの復帰と挫折、アジアでの再起を経て、現在は北海道サッカーリーグのASC北海道に所属する。30歳になった丸岡が選んだ新たな挑戦とは。

Ryo Shiratani

  • ドイツの名門ドルトムントでユルゲン・クロップ監督の指導を受け、ブンデスリーガデビューを果たした丸岡満。その後、Jリーグ、タイ、韓国、インドネシアを渡り歩いた男が、現在身を置くのは北海道サッカーリーグのASC北海道だ。

    かつて香川真司や世界的スターたちと同じクラブでプレーした丸岡は、30歳になった今、ピッチに立つだけでなくクラブの営業や運営にも携わっている。

    Jリーグでの挫折、コロナ禍での苦境、そしてアジアでの再起。数奇なキャリアを経て、なぜ地域リーグで新たな挑戦を始めたのか。JFL昇格を懸けた全国地域サッカーチャンピオンズリーグを前に、丸岡が現在の思いを語った。（取材・文＝白谷遼）

    ▶【前編】18歳の海外挑戦編はこちら

  • 「パソコンはNetflixを見るくらい」元ドルトムント戦士の新生活

    「仕事というもの自体、今年が初めての経験なんです。アルバイトすらしたことがなくて、パソコンを触るのもNetflixを見る時くらいでしたから（笑）」

    丸岡満はそう言って笑顔を見せた。30歳になった今、所属するのは北海道サッカーリーグのASC北海道。ピッチではJFL昇格を目指して戦い、ピッチを離れればスーツに着替え、クラブの営業や運営にも携わる。

    18歳で世界のトップクラブに渡った男が、なぜ今、地域リーグでサッカーを続けているのか。

    その答えを知るには、ドルトムントからC大阪に戻り、再び海外へと飛び出した時代までさかのぼる必要がある。

  • コロナ禍で消えた中国移籍。サッカーができない苦しみ

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    ©︎ASCHOKKAIDO

    C大阪への復帰後は、丸岡にとって苦しい期間だった。

    「元ドルトムント」という世間の目。重圧の中で思うような結果を残せず、決定機を逃した場面が今でも脳裏から離れない。丸岡は、ドイツ時代に香川真司の姿勢から学んだはずの「自分に矢印を向ける」という姿勢を、恵まれた日本の環境で突き詰め切れなかったと振り返る。

    歯がゆい日々の中、丸岡はもう一度海外で自分の可能性を試そうとした。

    「4年ほど日本でプレーしてうまくいかなかった時、自分の性格的にもう一度海外へ出たほうが合っているんじゃないかという感覚がありました。Jリーグでの契約が一区切りついたタイミングで、迷わず再び海外へ向かう決断をしました」

    自らのキャリアを立て直すための再出発。しかし、その挑戦の出鼻をくじく予期せぬ事態が丸岡を待ち受けていた。

    海外再挑戦の第一歩として、当初は中国のクラブへの移籍が内定していた。現地で契約書を受け取り、引っ越しの準備をするために一時帰国した直後、新型コロナウイルスの感染が世界中に拡大した。

    「ちょうどコロナ禍が始まったタイミングでした。荷物をまとめて中国へ戻ろうとした矢先に、空港が完全閉鎖されてしまったんです。『あのまま残っておけばよかった』『契約書はあるのに現地へ行けない』という状況で、本当に苦しい期間でした」

    移籍は実現せず、丸岡はしばらく所属クラブのない状態で過ごすことになった。

    身内がフットサルチームを運営していたため、ボールを蹴る環境は保てたものの、公式戦から遠ざかるストレスは大きかった。

    「収入面というよりも、とにかくサッカーができないこと自体にものすごいストレスを抱えていました」

    そんな苦しい時間を経て、2020年に新たな挑戦の場として選んだのが、タイ1部のBGパトゥム・ユナイテッドだった。

    ケガで離脱した期間もあったが、ピッチに立てば持ち前の技術を発揮し、チームのリーグ無敗優勝に貢献。プロキャリアで初めてとなるリーグタイトルを獲得し、再びサッカー選手としての手応えをつかんだ。

    「タイからステップアップしたい気持ちが出てきた」という思いで、2022年には韓国へ渡った。

    加入したのは、同年からKリーグ2に新規参入した金浦FC。早朝6時の散歩から一日が始まるキャンプや、人工芝でのハードな三部練習など、厳しいトレーニング環境に身を置いた。

    「（当時住んでいた）ホテルも決して豪華ではなく、練習も過酷でした。でも、そのキツい環境がC大阪ユース時代を思い出させてくれたんです。『こういう時代もあったな』と、初心に立ち返って自分自身を見つめ直すいい機会になりました」

    ドルトムントでの日々、日本での挫折、そしてコロナ禍。思い描いていたキャリアとは違う道を歩みながらも、丸岡は海外でプレーすることに新たな意味を見いだしていた。

  • インドネシアで18得点。再起を支えた「自分への矢印」

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    【写真：本人提供】

    タイでのタイトル獲得、韓国での肉体的・精神的な鍛錬を経て、丸岡は2022年にインドネシアのRANSヌサンタラへ移籍した。

    中国移籍の頓挫や無所属期間を経験していた丸岡は、代理人に「オファーが来たら躊躇なく即決する」と伝えていたという。

    そうして飛び込んだインドネシアで、丸岡は選手として充実した時間を過ごすことになる。

    RANSヌサンタラでは2シーズンでリーグ戦計18ゴールを記録。翌シーズンに移籍したバリ・ユナイテッドでも2ゴールを挙げた。アンカーからインサイドハーフ、ウイング、FWまで複数のポジションをこなし、外国人選手として存在感を発揮した。

    日本では思うような結果を残せなかった丸岡が、なぜインドネシアで再び輝きを取り戻せたのか。

    本人はその理由を、ドルトムント時代に学び、日本で実践し切れなかった教訓に求めている。

    「インドネシアで結果が出せた一番の要因は、もう一回『自分自身に矢印を向けた』ことです。毎日二部練習をしていました。午前にチーム練習をして、帰ってご飯を食べて、午後にはジムへ行って筋トレをする。下半身の日、上半身の日と分けて徹底的に鍛えました。ケガが多かった過去を踏まえて、食事管理や体重管理も自分で突き詰めたんです。心も身体も本気でサッカーに向き合った結果が、数字として表れてくれました」

    熱狂的なサポーターがスタジアムを埋め尽くし、時には警察の護衛付きで会場へ向かうこともある環境。それでも丸岡は、日々のトレーニングや身体のケアを徹底し、自分自身と向き合い続けた。

    アジアでの挑戦を振り返った丸岡は、言葉をかみしめるように語った。

    「日常生活から常にサッカーに向き合い、本気で取り組まなければプロの世界では生き残れない。若い頃からこれをやらなきゃダメだったんだと、改めて実感しました」

    ドルトムントで香川の背中から学んだ「自分に矢印を向ける」という姿勢。

    日本での挫折を経て、その教訓を自らの行動に落とし込んだことが、インドネシアでの結果につながったと丸岡は考えている。

  • 「カテゴリーは気にしなかった」地域リーグを選んだ理由

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    ©︎ASCHOKKAIDO

    インドネシアで結果を残した丸岡は、2025年に約5年ぶりに日本へ帰国した。

    移籍先に選んだのは、Jリーグではなく、関西サッカーリーグ1部のFC BASARA HYOGOだった。ドルトムント時代の同僚である香川真司を介し、同クラブの理事を務める元日本代表FW岡崎慎司氏との縁から加入が決まった。

    「日本で再びプレーするなら、J2やJ3、JFLといったカテゴリーにこだわるのではなく、地域リーグから上に這い上がっていく方が面白そうだなと思っていたんです。カテゴリーは全然気にしていませんでした。むしろ、チームを上のステージに引き上げてみたいという思いが強かったですね」

    18歳でドルトムントに渡り、ブンデスリーガでプレーした経験を持つ丸岡。しかし、30歳を前にして、新たな挑戦の場を選ぶ基準は、所属するリーグのカテゴリーではなくなっていた。

    もっとも、FC BASARA HYOGOでは人工芝への適応や両足首の相次ぐ負傷に悩まされ、思うように試合に絡むことができなかった。不完全燃焼の思いを抱えたまま、2026年、丸岡は新たな戦いの場としてASC北海道を選択した。

    「一番の決め手は、クラブから『本気でJリーグを目指す』という情熱がストレートに伝わってきたことです。複数年契約を提示していただいたことも含め、『圧倒的な強さで北海道リーグを優勝したい』というクラブの明確なビジョンに大きな可能性を感じました。もう一つは、引退後のキャリアを考えて決めましたね」

    北の大地での日常は、それまでのプロ生活とは大きく異なるものだった。

    ピッチでボールを蹴るだけでなく、スーツを着てクラブの営業活動を行い、試合運営や集客、さらにはスポンサー企業とのゴルフコンペの企画までこなしている。

    「仕事というもの自体、今年が初めての経験なんです。アルバイトすらしたことがなくて、パソコンを触るのもNetflixを見る時くらいでしたから（笑）。でも今、選手としてプレーしながらクラブの営業や運営に携わるのはすごく新鮮で、私生活もサッカーも本当に充実しています。将来、引退した後にサッカーに関わっていくためのマネジメントの勉強としても、すごく面白い経験になっています」

    ドルトムントでは世界的スターと肩を並べ、インドネシアでは外国人選手として結果を求められた。そして今、北海道では選手としてプレーするだけでなく、クラブを支える側にも立っている。環境は大きく変わったが、丸岡はその変化を前向きに受け止めている。

    さらに北海道では、サッカー人生における特別な経験もできた。

    ライバルクラブである北海道十勝スカイアースに所属する実弟・丸岡悟との「兄弟対決」だ。

    「幼い頃から一緒にサッカーをやってきた弟とピッチに立てて楽しかったです。マッチアップで身体をぶつけ合ったり、プレスバックでタックルに行ったり。一番喜んでくれたのは両親だと思いながら、本当に特別な一戦になりました」

    実弟の悟とは、普段から食事に行くほど親しい関係だ。プライベートで会った際にも「兄弟で北海道を盛り上げよう」と話しているという。

  • ドルトムントからJFL昇格への挑戦。30歳の丸岡満が戦う理由

    2026年、ASC北海道は北海道サッカーリーグで優勝し、JFL昇格を目指す全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2026（地域CL）への出場権を獲得した。

    しかし、その前哨戦となった全国社会人サッカー選手権大会（全社）では厳しい現実にも直面した。10月24日に行われた1回戦、アルテリーヴォ和歌山との一戦。丸岡は4-4-2の最前線でフル出場したものの、決定機を生かせず、チームも0-2で敗れた。

    全社での苦い経験を経て、チームは11月13日に開幕する地域CLの1次ラウンドに臨む。

    大分県で開催されるグループAに入ったASC北海道は、13日に南葛SC、14日にヴェロスクロノス都農、15日にコバルトーレ女川と対戦する。3日間で3試合を戦う過酷な日程だ。

    「全社ではレベルの高さを痛感すると同時に、いい予行演習になったと思います。地域CLはチーム全体で戦い抜かなければ乗り越えられない。試合に出る選手も出られない選手も含めて、いい雰囲気で一体となって勝ち上がりたいです」

    18歳でドルトムントへ渡り、世界的名手としのぎを削った。Jリーグでは挫折を味わい、アジアで自らを鍛え直した。

    そして今、丸岡は北海道の地でピッチ内外で汗を流しながら、クラブとともに上のカテゴリーを目指している。

    波乱に満ちたキャリアを歩んできた丸岡にとって、現役を続ける原動力とは何なのか。

    「もちろんサッカーが好きという気持ちや、家族のためという思いもあります。でも今は、ドルトムント時代、セレッソ時代、長崎時代、山口時代から、今でも自分を応援し続けてくれるサポーターの存在が大きいです。自分のためにサッカーをしているというより、今まで応援してくれた人のために熱い気持ちを持ってプレーしたい。このチームが上に行くために、応援してくれる方々のためにサッカーを頑張っているという感じです」

    18歳の頃は、世界のトップクラブで自らの可能性を追いかけていた。

    30歳になった今、その思いは、クラブや自分を支えてくれる人たちのためにプレーするという気持ちへと広がっている。

    かつて憧れの香川真司から学んだ「自分に矢印を向ける」という姿勢。その教えを胸に、丸岡は今もサッカーと向き合い続けている。

    ドルトムントから、北海道の地域リーグへ。

    戦う場所も、求めるものも変わった。それでも、ボールを追いかける日々は続いている。

    11月13日、JFL昇格を懸けた新たな挑戦が始まる。

    ▶【前編】18歳の海外挑戦編はこちら
    ▶ASC北海道ホームページ