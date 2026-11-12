「18歳でドルトムント、30歳で地域リーグ」丸岡満の数奇なキャリア。クロップと香川真司から学んだこと

初めてテスト生としてドルトムントトップチームの練習に参加した日のことを、丸岡は今でも鮮明に覚えている。

「ちょうどレヴァンドフスキ選手がいて、対峙した時に片手で抑えられたんです。あの感覚はめちゃくちゃ覚えていますね。フィジカルの強さはもちろん、身体の使い方の巧さに衝撃を受けました。これが世界トップの選手なんだと」

ドルトムントとの契約（期限付き移籍）を勝ち取った丸岡を待ち受けていたのは、それまで経験したことのない環境だった。

練習施設には天然芝のコートやアカデミー専用ピッチ、人工芝グラウンドなどが並ぶ。トップチームの練習に参加すれば、世界屈指の選手たちがしのぎを削る勝負の場だった。

ドルトムント加入当初はU-19に所属し、その後すぐにU-23のセカンドチームへ昇格。トップチームの練習に参加する一方、週末にはセカンドチームの公式戦を戦う日々を送った。

世界中から才能が集まるクラブで出場機会をつかむのは簡単ではない。それでも、当時の丸岡に焦りや不安はなかったという。

「正直そんな余裕すら持てないくらい必死でした。週末になれば必ず試合が来る。トップの練習に出て、メンバーに入れなければU-23の試合に出る。毎日、世界最高の選手たちと死に物狂いで切磋琢磨できる環境にいたので、『この環境にいられること自体がありがたい』という感謝の思いしかありませんでした。とにかく毎日が楽しくて、1分でも多くピッチに立つために必死で生きていました」

そんな丸岡を指導した最初のトップチーム監督がクロップだった。

後にリヴァプールでも成功を収める世界的名将。間近で感じたその最大の魅力は、戦術家としての能力だけでなく、温かい人柄だったという。

「クロップさんの第一印象はものすごく背が高いということと、とにかく陽気で温かい人だなというところでした。トップチームの選手だけじゃなく、セカンドチームやアカデミーの若手にも温かく声をかけてくれるんです。僕たち（セカンドチーム）の試合を観に来てくれたり、試合後にみんなとハイタッチしてくれたり。本当に素晴らしい人柄でした」

クロップがクラブを去った2015年夏、後任として就任したのがトーマス・トゥヘル監督だった。

丸岡はタイプの異なる二人の名将から指導を受けるという貴重な経験をした。

「クロップさんは毎週ほぼ同じテンションで、出ている選手も出られない選手もモチベーションを高く保てるように一人ひとりをマネジメントするスタイルでした。一方でトゥヘルさんは完全な戦術家。対戦相手に応じて、毎日のように練習メニューを変えてアプローチしていくんです。食事面でもトゥヘルさんになってから選手のコンディショニングを考えた細部まで徹底するこだわりがありましたね」

選手の意欲を引き出すクロップと、戦術や細部にこだわるトゥヘル。18歳で海を渡った丸岡は、世界のトップレベルで求められるものを日々肌で感じていた。