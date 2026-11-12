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「18歳でドルトムント、30歳で地域リーグ」丸岡満の数奇なキャリア。クロップと香川真司から学んだこと

【インタビュー 前編】18歳でドイツの名門ドルトムントに渡り、ブンデスリーガデビューを果たした丸岡満は今、北海道サッカーリーグのASC北海道に所属し、JFL昇格を目指している。

Ryo Shiratani

  • 18歳でドイツの名門ドルトムントへ渡り、ユルゲン・クロップ監督の下でブンデスリーガデビューを果たした丸岡満。世界的スターを擁するチームで研鑽し、香川真司からプロとしての姿勢を学んだ青年は、30歳になった今、北海道・苫小牧のASC北海道でプレーしている。

    華々しい欧州挑戦、Jリーグでの挫折、アジアでの再起。そして現在は、ピッチに立つ傍らクラブの営業活動にも奔走し、JFL昇格を目指す日々を送る。

    なぜ、世界のトップクラブを経験した男は、この場所で戦い続けるのか。ここでは、丸岡の人生を変えたドルトムント移籍、クロップや香川との日々、そして日本で直面した苦悩を振り返る。（取材・文＝白谷遼）

    ▶後編：アジア、そして北海道でのJFL挑戦はこちら

  • 「楽しんでこい」クロップに送り出された18歳

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    【写真：本人提供】

    その瞬間は、前触れもなく訪れた。

    2014年9月、セレッソ大阪からドイツの名門・ドルトムントへ期限付き移籍していた丸岡は、U-23チームの試合後、トップチームの指揮を執っていたユルゲン・クロップ監督から声をかけられた。

    「マル、トップチームのメンバーに入るぞ」

    ブンデスリーガのピッチに立つチャンスが来ると知った時、18歳の丸岡は緊張と高揚感が押し寄せていたという。

    「試合後のバスの中でもそのことしか考えられなくて、めちゃくちゃワクワクしていたのと同時に、とにかく緊張していました。前夜の睡眠も、緊張のせいか試合の興奮のせいか分からんくらい、いい睡眠が取れなかったのを覚えています」

    日本でJリーグの公式戦に出場した経験はまだなかった。C大阪U-18からドイツへ渡り、ドルトムントのセカンドチームで研鑽を積んでいた少年が、世界最高峰のリーグの一つでトップチームデビューを飾ろうとしていた。

    そして2014年9月20日、ブンデスリーガ第4節のマインツ戦。80分、丸岡はスヴェン・ベンダーとの交代でピッチに立った。

    「スタジアムの雰囲気は地鳴りがするようでした。対戦相手には岡崎慎司さんもいて、いつも以上にピッチが狭く感じたのを覚えています。あっという間に時間が過ぎていきました。でも、変な焦りはなくて、すごくいい入りができました。プロとしての最初のスタートがブンデスリーガだったというのは、すごく緊張しましたが、同時にプロデビュー戦を心から楽しめました」

    このデビューの直前、緊張する丸岡の背中を押してくれたのがクロップ監督だった。

    「チームは負けている状況でした。僕自身、プロ初出場がブンデスリーガということもあってものすごく緊張していたんです。そうしたらクロップさんが笑顔で肩を組んできて、『お前ならできるから、楽しんでこい』と送り出してくれました。あの瞬間は、今でもよく覚えています」

    日本でのトップチーム経験を持たないまま飛び込んだブンデスリーガ。その記憶は、12年が経った今も鮮明に残っている。

  • 「間違えてないですか？」突然舞い込んだドルトムント移籍

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    【写真：本人提供】

    丸岡のサッカー人生は、徳島県から始まった。

    徳島市立川内中学校の部活動でサッカーに励んでいた丸岡は、四国トレセンやナショナルトレセン、U-12エリートプログラムに選出されるなど、早くから頭角を現していた。その才能に目をつけたのがC大阪だった。

    「セレッソ（大阪）の強化部の方が徳島出身というご縁もあって、何度も徳島まで足を運んでくださったんです。その熱意を感じてC大阪U-18に入りました。ただ、中学3年間はずっと土のグラウンドでやっていたので、ユースに入って環境がガラッと変わりました。全国からトップクラスの選手が集まっていて、練習のレベルも環境面も『これがプロの下部組織なんだ』と身体で感じました」

    着実に成長を続けていた丸岡に転機が訪れたのは、高校3年時に経験した欧州遠征だった。

    ドイツ遠征でドルトムントのU-19チームとの練習試合に出場し、高い評価を得た丸岡は、1週間の練習参加を打診された。すでにC大阪のトップチーム昇格が決まっていた丸岡にとって、思いも寄らないチャンスだった。

    「ドルトムントから練習参加の話が来た時は、本当にびっくりして、『本当ですか？ 間違えてないですか？』と確認したのを覚えています（笑）。（C大阪のスタッフに）ただの練習参加なのか、チャンスがあるのかを聞いたら、『これはかなりのチャンスだよ』と言われて。一気にテンションが上がって『やってやろう』という気持ちになりました」

    C大阪にとっても、トップチーム昇格が決まっていた期待の若手を送り出すのは簡単な決断ではなかったはずだ。しかし、クラブは丸岡の海外挑戦を後押しした。

    「セレッソは香川真司さんもドルトムントへ送り出していましたし、当時一つ上の学年には南野拓実選手もいて、若手の育成と海外挑戦に理解があるクラブでした。『頑張ってこい』と背中を押して送り出してくれたんです。当時は『やってやるぞ』という一心でしたが、今振り返ると本当に懐の深い、温かいクラブだったなと心から感謝しています」

    こうして丸岡は、18歳で世界的クラブ・ドルトムントへの期限付き移籍という大きなチャンスをつかみ取った。

  • レヴァンドフスキの衝撃、クロップとトゥヘルの違い

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    ©Getty Images

    初めてテスト生としてドルトムントトップチームの練習に参加した日のことを、丸岡は今でも鮮明に覚えている。

    「ちょうどレヴァンドフスキ選手がいて、対峙した時に片手で抑えられたんです。あの感覚はめちゃくちゃ覚えていますね。フィジカルの強さはもちろん、身体の使い方の巧さに衝撃を受けました。これが世界トップの選手なんだと」

    ドルトムントとの契約（期限付き移籍）を勝ち取った丸岡を待ち受けていたのは、それまで経験したことのない環境だった。

    練習施設には天然芝のコートやアカデミー専用ピッチ、人工芝グラウンドなどが並ぶ。トップチームの練習に参加すれば、世界屈指の選手たちがしのぎを削る勝負の場だった。

    ドルトムント加入当初はU-19に所属し、その後すぐにU-23のセカンドチームへ昇格。トップチームの練習に参加する一方、週末にはセカンドチームの公式戦を戦う日々を送った。

    世界中から才能が集まるクラブで出場機会をつかむのは簡単ではない。それでも、当時の丸岡に焦りや不安はなかったという。

    「正直そんな余裕すら持てないくらい必死でした。週末になれば必ず試合が来る。トップの練習に出て、メンバーに入れなければU-23の試合に出る。毎日、世界最高の選手たちと死に物狂いで切磋琢磨できる環境にいたので、『この環境にいられること自体がありがたい』という感謝の思いしかありませんでした。とにかく毎日が楽しくて、1分でも多くピッチに立つために必死で生きていました」

    そんな丸岡を指導した最初のトップチーム監督がクロップだった。

    後にリヴァプールでも成功を収める世界的名将。間近で感じたその最大の魅力は、戦術家としての能力だけでなく、温かい人柄だったという。

    「クロップさんの第一印象はものすごく背が高いということと、とにかく陽気で温かい人だなというところでした。トップチームの選手だけじゃなく、セカンドチームやアカデミーの若手にも温かく声をかけてくれるんです。僕たち（セカンドチーム）の試合を観に来てくれたり、試合後にみんなとハイタッチしてくれたり。本当に素晴らしい人柄でした」

    クロップがクラブを去った2015年夏、後任として就任したのがトーマス・トゥヘル監督だった。

    丸岡はタイプの異なる二人の名将から指導を受けるという貴重な経験をした。

    「クロップさんは毎週ほぼ同じテンションで、出ている選手も出られない選手もモチベーションを高く保てるように一人ひとりをマネジメントするスタイルでした。一方でトゥヘルさんは完全な戦術家。対戦相手に応じて、毎日のように練習メニューを変えてアプローチしていくんです。食事面でもトゥヘルさんになってから選手のコンディショニングを考えた細部まで徹底するこだわりがありましたね」

    選手の意欲を引き出すクロップと、戦術や細部にこだわるトゥヘル。18歳で海を渡った丸岡は、世界のトップレベルで求められるものを日々肌で感じていた。

  • 「誰かのせいにしない」香川真司の背中から学んだこと

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    ©Getty Images

    ドルトムントでの日々を語る上で欠かせないもう一人の人物が、元日本代表の香川真司だ。

    C大阪のアカデミー時代、寮を訪れた香川と一緒に写真を撮ってもらったという丸岡にとって、香川は「スーパースター」だった。

    憧れの存在とドイツで同じユニフォームを着ることになり、ピッチ内外で多くの時間を共にした。

    「当時の僕からしたら、（香川が）同じチームにいて、一緒に生活させてもらっていることが信じられませんでした。ドイツでのプライベートはほとんど一緒に過ごさせてもらって、食事や身体のケアの仕方を間近で見られたのは本当に財産です」

    香川は練習中やオフの場で、自身のプレーについて熱弁を振るうタイプではなかったという。丸岡は、その日々の姿勢からプロとしてのあり方を学んだ。

    「真司さんは、言葉よりも結果で示す人でした。どんな状況であっても、絶対に環境や誰かのせいにしない。常に自分自身に矢印を向けて、ダメだったらどうすればいいかを自分の中で解決して、最終的にピッチの上で結果を出す。その姿を間近で見ていて、プロとして本当にすごいなと。リスペクトしかありませんでした」

    「自分に矢印を向ける」

    香川の背中から学んだこの姿勢は、後に丸岡が苦境に立たされた際、自らのキャリアを見つめ直す重要なキーワードとなっていく。

  • 「元ドルトムント」の重圧。日本で味わった挫折

    Cerezo Osaka v Jubilo Iwata - J.League J1
    J.LEAGUE

    ドルトムントでの刺激的な日々は、丸岡に大きな成長をもたらすと同時に、課題や心残りも残した。

    「ブンデスリーガのスピード感の中でプレーして、ゴール前のクオリティーやプレースピードをもっと上げなきゃいけないという課題は明確になりました。連動したプレスやミスの少なさには手応えもありました。ただ、シグナル・イドゥナ・パルク（ドルトムントのホームスタジアム）で公式戦に出られなかったのは心残りです。練習試合では何度かプレーしましたが、あの8万人の中でプレーしたかったですね」

    ドイツでの期限付き移籍を終え、丸岡は2016年にC大阪へ復帰する。しかし、「元ドルトムント」という肩書きは、若かった丸岡にとって重圧となった。

    復帰初年度の2016年シーズンはJ2リーグ戦は3試合の出場にとどまった。C大阪U-23の一員としてJ3リーグでもプレーし、翌2017年には当時J2のV・ファーレン長崎、2018年にはレノファ山口FCへ期限付き移籍した。

    「日本に戻って来た時は『何かをしなければいけない』『普通じゃダメだ』というプレッシャーを強く感じていました。でも、練習でも思うようにいかないことが増えてしまって…。セレッソ復帰後、長崎や山口へのレンタル移籍も含め、Jリーグで過ごした期間は自分のキャリアの中でも苦しい時間でした」

    日本には友人がいて、言葉も通じる。恵まれた環境だからこそ、皮肉にもドルトムント時代ほど「自分に矢印を向け切れなかった」と丸岡は振り返る。

    Jリーグの舞台で決定機を逃した場面は、今でも脳裏に焼き付いているという。

    「チャンスをもらった時に決定機を決め切れなかった。あそこでシュートを決めていれば自信もついたし、評価も変わっていたんじゃないか。そんな悔しさを今でも覚えています。日々のメンタルや取り組む姿勢をもっと突き詰めなければいけなかった」

    世界のトップクラブで得た経験が、必ずしも日本での成功につながるわけではなかった。

    それでも、18歳でドルトムントに飛び込んだ決断に後悔はない。

    「ありがたいことに、その後カテゴリーが変わってもオファーをいただいてサッカーを続けられているのは、ドルトムントやセレッソで素晴らしい経験ができたからだと思っています。あの時に選択した（ドイツ行きの）キャリアは、自分の中で『正解』だったと思います」

    「元ドルトムント」という肩書きが重圧となり、日本では思うような結果を残せなかった。それでも、18歳で海を渡った挑戦は、丸岡にとって間違いなく財産だった。

    香川真司から学んだ「自分に矢印を向ける」という言葉。その本当の意味を、丸岡が改めて実感するのは、再び日本を離れてからのことだった。

    ▶後編：アジア、そして北海道でのJFL挑戦へ続く
    ▶ASC北海道ホームページ