ハーランドはノルウェーの育成が生んだわけじゃない？Jリーグが世界的スーパースターを輩出するには…【しゃべGOAL】

林：今回のワールドカップで躍進したノルウェーですが、「なぜあれほど一気に良い選手が出てきのか？」と問われると、一番は「国が豊かだから」です。経済的な豊かさが環境に影響を与えました。それはノルウェーの育成関係者も言っています。

例えば、オスカー・ボブ。幼い頃からヨーロッパのチームの練習に参加しまくるとか、そういうことができた。なぜかというと、国の経済力が高まったから。ヨーロッパ中の名門クラブにとにかく派遣し続けるなんて、日本ではできません。ボブの場合は18歳未満の選手の国際移籍に関するFIFA（国際サッカー連盟）の規定に引っかかってしまいましたが（笑）。

何が言いたいかというと、（スーパースターの育成は）コントロールできるものではないんです。

川端：唯一の正解があるわけではなくて、ノルウェーは国としての力があったけど、ノルウェーリーグが世界最高に近づいているから代表チームが世界トップレベルに近づいたかというと、そういうわけではない。逆に言うと、アルゼンチンは国が非常に厳しい状況で経済的にも苦しい。「だからいい」とか「だからダメ」という話ではない。

唯一無二の答えはないんです。ワールドカップのたびに「どの国を目指せばいいですか？ 真似すればいいですか？」と話題になりますが、「なぜ真似することが前提なんだ？」と思います。ノルウェーも「まさかこうなるとは」と思っていた部分があるはず。そもそも、北海油田が見つかることがイレギュラーですからね（笑）。1人あたりのGDPで言えばアメリカより高い。そういう状況が来るかもしれないし、来ないかもしれない。

林：選手の育成に関しては、コントロールできないものが多すぎる。一方で、ノルウェーはボデ/グリムトがチャンピオンズリーグで結果を残したからこそ、国内で選手が育つという面もあります。Jリーグも同じように、ある選手が欧州に挑戦して別の選手が帰ってきて、を繰り返して着実に力を伸ばしていると思いますよ。

また別の視点になりますが、例えば経済的に豊かなサウジアラビアリーグを見てみると、ベンチに自国の代表選手がずらっと座り、ピッチには世界各国の選手がスタメンで出場している。しかし、Jリーグのクラブに代表選手はいないけど、毎年のようにAFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）で決勝にも進出しているし、何年かに一度は優勝もしています。そうしたクラブチームが結果を出すことを目指すのは大切なことですね。