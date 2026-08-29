そんなマジョだが、これまで何度もベルギー代表FWロメル・ルカクと比較され続けてきた。しかし、カルドニTDはこう語っている。

「体格やプレースタイルは似ているね。だが、ブライアンはより完成されたプロフィールを持っている。狭いスペースでのプレーに優れ、ポジショナルプレーの面でも本当に優秀だ。背後を取る動きも良く、両足でボールを供給することもできる。まだ大きな成長の余地があるしね」

彼が洗練された技術を身に着けたのは、間違いなくカルドニの提案も大きいだろう。U-14チームで中盤起用されていた際のことを問われたマジョは、笑いながら振り返る。

「いや、あんまりね（笑）。でも、とにかく……自分と同じ体格の大人の選手たちと戦うための準備をする必要があったんだ。そのレベルでは、生まれ持ったフィジカルの強さだけに頼ることはできない。ほかの武器が必要なんだよ」

この客観的な視点が彼の大きな武器の1つだ。圧倒的なフィジカルを活かしてただゴールに進むのではなく、足元の技術と周りを活かす視野、オフ・ザ・ボールにプレッシングも身につけ、より総合力の高いFWに成長した。

「まず、ゴールに背を向けた状態では、こぼれ球への反応に意識を向けるけど、同時に前へプレーすることも重視しているんだ。視野とゲームインテリジェンスを持つようにしている。たとえゴールを決めたとしても、何度もボールを失うくらいなら点は取らなくてもいい。チームが第一だ。チームに貢献するプレーをする方がいいんだよ」

そんなマジョは勉強熱心な性格でも知られており、試合前にルカクの映像をよく見るなどその比較を前向きに受け止めている一方で、ロベルト・レヴァンドフスキやカリム・ベンゼマ、さらにブライアン・ブロビーなど様々なストライカーの動きを分析。自らのプレーに新たな要素を加えようと、日々学び続けている。