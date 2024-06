Cole Palmer, Florian Wirtz e i debuttanti pronti a rubare la scena a Euro 2024

Alcuni sono giovani in rampa di lancio, altri hanno dovuto aspettare la loro occasione: ad accomunarli è la voglia di lasciare il segno in Germania.

Euro 2024 è quasi ai nastri di partenza. Manca sempre meno alla competizione in programma in Germania e per molti calciatori che hanno ottenuto la convocazione gli Europei rappresenteranno un traguardo importante nelle loro carriere. Dai giovani emergenti a coloro che in passato sono stati vittime di infortuni, fino a quelli che sono sbocciati tardi, sono tanti i giocatori che faranno il loro debutto nel torneo in questa edizione.

Ma quali sono i debuttanti che sono pronti a prendersi la scena?

A causa del rinvio di un anno di Euro 2020 e del Mondiale 2022 che si è svolto in inverno, non ci sono stati molti cambiamenti in termini di rose e convocazioni rispetto a quelle competizioni, ma non mancano le stelle che arrivano agli Europei per la prima volta con le loro nazionali maggiori. sono ancora molte stelle sulla soglia della loro prima incursione nel calcio internazionale senior.

GOAL presenta i debuttanti che sono pronti a prendersi la scena a Euro 2024...