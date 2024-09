Dove vedere Inter-Stella Rossa martedì in tv: diretta anche gratis della Champions? Canale e streaming della partita

Dopo il pareggio in casa del City, l'Inter ospita la Stella Rossa per la prima europea in casa: dove guardare la partita di ottobre in tv e streaming.

Rilanciatasi in campionato con il 3-2 di Udine, ora l'Inter prova ad ottenere il primo successo in Champions League contro la Stella Rossa. Martedì 1 ottobre la squadra di Inzaghi sfida il team serbo dopo il pareggio di Manchester contro il City di Guardiola. LA CLASSIFICA DI CHAMPIONS 2024/2025 La Stella Rossa guida attualmente il campionato serbo con 25 punti dopo aver battuto nell'infuocato derby di Belgrado i rivali del Partizan. A differenza dell'Inter la squadra allenata da Vladan Milojević ha perso in casa il primo match, contro il Benfica. L'articolo prosegue qui sotto