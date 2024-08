Calendario Champions Milan 2024/25: quando escono le date, gli orari e le partite in casa e in trasferta?

Al via la nuova Champions League: le date, gli orari e il calendario completo delle gare del Milan.

Nuova formula con un'unica classifica per la Champions League, che ai nastri di partenza vede 36 squadre e non più 32 come nel recente passato.

Tra le italiane è presente anche il Milan, in seconda fascia al sorteggio che determinerà le otto avversarie dei rossoneri: tutte diverse, con perfetta alternanza tra casa e trasferta.

Sorteggio in programma alle ore 18 di giovedì 29 agosto al Grimaldi Forum di Montecarlo, ma per il calendario completo di date e orari bisognerà attendere un altro po'.