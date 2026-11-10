VfB Stuttgart menjamu Dynamo Dresden pada Selasa, 1 Desember 2026 di MHPArena, Stuttgart.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka berlangsung pada 29 Juli 2022 di DFB-Pokal, ketika Stuttgart menang tipis 1-0 di kandang Dresden. Sebelum pertemuan di ajang piala tersebut, kedua tim berhadapan pada musim 2019/20 di 2. Bundesliga. Stuttgart menang 3-0 di kandang dan 2-0 saat bertandang.

Simak panduan dari GOAL untuk mendapatkan tiket VfB Stuttgart vs Dynamo Dresden, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan VfB Stuttgart vs Dynamo Dresden di DFB-Pokal dimulai?

Laga VfB Stuttgart vs Dynamo Dresden dimulai di MHPArena, Stuttgart, pada Selasa, 1 Desember 2026.

DFB-Pokal - 1/8 1 Des 2026 - 12.00 MHPArena

Bagaimana cara membeli tiket VfB Stuttgart vs Dynamo Dresden di DFB-Pokal?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan VfB Stuttgart vs Dynamo Dresden di DFB-Pokal:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi adalah langsung melalui kanal resmi klub. VfB Stuttgart menjual tiket kandang melalui toko tiket daring di situs resminya, sementara Dynamo Dresden mengalokasikan tiket untuk tribune tim tamu melalui portal penjualan tiket klubnya.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan DFB-Pokal mendatang ketika alokasi tiket resmi sudah habis.

Berapa harga tiket VfB Stuttgart vs Dynamo Dresden di DFB-Pokal?

Berikut rincian harga tiket pertandingan VfB Stuttgart vs Dynamo Dresden di DFB-Pokal:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar: Biasanya berkisar antara €15 hingga €75 .

Biasanya berkisar antara . Tiket dengan harga khusus: Mulai dari €10 hingga €12 untuk tribune tertentu.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Kursi standar: Umumnya mulai dari sekitar €40 hingga €60 .

Umumnya mulai dari sekitar . Kursi premium: Sering berkisar dari €90 hingga lebih dari €200.

VfB Stuttgart vs Dynamo Dresden di DFB-Pokal: Semua yang perlu diketahui

Performa VfB Stuttgart vs Dynamo Dresden

VfB Stuttgart mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 4-2 di kandang Bayer Leverkusen dalam ajang Bundesliga, setelah menang 1-0 di kandang Paderborn pada laga DFB-Pokal. Dua kekalahan dalam rentang itu diderita dari Borussia Mönchengladbach (2-3) dan Hamburger SV (0-1). Stuttgart mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Dynamo Dresden meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Hannover 96 di 2. Bundesliga, meski sebelumnya mereka mengalahkan Schalke 04 2-0 di DFB-Pokal. Dresden juga kalah 3-0 dari Holstein Kiel di liga. Dalam lima pertandingan tersebut, Dresden mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh kali.

VfB Stuttgart vs Dynamo Dresden: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di DFB-Pokal pada 29 Juli 2022, ketika VfB Stuttgart menang 1-0 dengan Dynamo Dresden sebagai tuan rumah. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Stuttgart memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Dresden, sementara satu laga persahabatan juga dimenangkan Dresden. Stuttgart menjadi tim yang lebih dominan dalam pertemuan ini berdasarkan data tersebut.