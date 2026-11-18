Lorient menjamu Lille pada Minggu, 13 Desember 2026 di Stade du Moustoir, Lorient.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada Maret 2026, kedua tim bermain imbang 1-1 dalam laga ketat setelah Lorient mencetak gol penyeimbang pada pengujung pertandingan. Secara historis, LOSC Lille unggul dalam pertemuan Ligue 1 melawan FC Lorient, dengan 14 kemenangan dari 24 pertemuan terakhir mereka di liga, dibandingkan dengan tujuh kemenangan Lorient.

Simak panduan GOAL mengenai semua hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Lorient vs Lille, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Ligue 1 Lorient vs Lille dimulai?

Laga Lorient vs Lille dimulai di Stade du Moustoir, Lorient, pada Minggu, 13 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Ligue 1 Lorient vs Lille?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket pertandingan Ligue 1 Lorient vs Lille:

1. Kanal resmi klub

Loket tiket resmi FC Lorient (Billetterie Officielle): Cara paling langsung dan murah untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi adalah melalui portal penjualan tiket daring FC Lorient.

Cara paling langsung dan murah untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi adalah melalui portal penjualan tiket daring FC Lorient. Alokasi suporter tamu (LOSC Lille): Jika Anda mendukung Lille dan ingin duduk di sektor suporter tamu, tiket untuk sektor tersebut didistribusikan langsung melalui kanal penjualan tiket resmi LOSC Lille atau kelompok suporter Lille yang diakui, bukan melalui portal penjualan umum Lorient.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Ligue 1 Lorient vs Lille?

Berikut perkiraan harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 Lorient vs Lille mendatang:

1. Kanal resmi klub

Remaja & penerima potongan harga: €10–€20.

€10–€20. Tribune belakang gawang (Virages Utara & Selatan): €15–€30.

€15–€30. Tribune sisi lapangan (Tribune Crédit Agricole): €30–€45.

€30–€45. Tribune utama bagian tengah (Tribune Jean Floc'h / Honneur): €45–€60+.

€45–€60+. Paket VIP & layanan premium resmi: €150–€500+.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi habis melalui penjualan utama klub, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kategori 2 / harga awal penjualan kembali: €38–€48.

€38–€48. Standar / harga rata-rata penjualan kembali: €60–€85.

€60–€85. Kategori 1 / penjualan kembali premium: €90–€130+.

Lorient vs Lille di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Lorient vs Lille

Lorient meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhirnya di Ligue 1. Hasil terbarunya adalah kemenangan tandang 2-0 atas Le Havre. Dalam rentang tersebut, Lorient juga mengalahkan Monaco 1-0 dan Paris FC 1-0. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 0-2 dari Brest. Lorient mencetak empat gol dan kebobolan dua kali dalam lima pertandingan itu, catatan yang mencerminkan solidnya pertahanan mereka dalam beberapa pekan terakhir.

Lille meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Rennes di Ligue 1. Sebelumnya, Lille juga mengalahkan Lens 1-0 dalam rentang tersebut. Kekalahan 2-4 dari Galatasaray di Liga Champions menjadi satu-satunya kekalahan mereka. Lille mencetak enam gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan itu.

Lorient vs Lille: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 8 Maret 2026, ketika mereka bermain imbang 1-1 dalam laga Ligue 1 di kandang Lille. Sebelumnya, Lille menang 7-1 di Stade du Moustoir pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Lille meraih tiga kemenangan berbanding satu milik Lorient, dengan satu hasil imbang. Kelima pertandingan tersebut menghasilkan total 17 gol.