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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Book DFB-Pokal 2026/27 Tickets
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Cara mendapatkan tiket DFB-Pokal 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, informasi final, dan lainnya

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DFB-Pokal
Bayern Munich

Berikut cara Anda bisa menjadi bagian dari demam Piala musim ini di tanah Jerman

Kita akan kembali disuguhi satu musim aksi DFB-Pokal (Piala Jerman) yang fantastis, yang akan berpuncak pada laga final di Olympiastadion, Berlin, pada 29 Mei 2027, dan Anda bisa memesan tiket untuk satu atau beberapa laga seru yang akan datang mulai hari ini.

Bayern Munich memasuki kampanye baru sebagai juara bertahan setelah kemenangan meyakinkan 3-0 atas VfB Stuttgart di final musim lalu, sekaligus mengangkat trofi ikonik itu untuk ke-21 kalinya, memperpanjang rekor mereka. Dengan Harry Kane finis sebagai top skor kompetisi musim lalu, aura Bayern di DFB-Pokal tidak menunjukkan tanda-tanda memudar, meski seperti biasa dalam kompetisi piala bersejarah Jerman, kejutan dari tim kasta bawah tetap menjadi bagian dari daya tariknya.

Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui semua informasi penting soal tiket DFB-Pokal, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

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Jadwal pertandingan DFB-Pokal 2026/27 mendatang

Hasil undian putaran pertama menghadirkan sejumlah duel menarik, dengan juara bertahan Bayern Munich mendapat lawatan ke tim 2. Bundesliga yang baru promosi, VfL Osnabrück, sementara Borussia Dortmund bertandang ke tim Oberliga Hamburg, HEBC Hamburg. Pertandingan Bayern dan Dortmund menjadi laga terakhir di putaran ini, dimundurkan ke September karena kedua klub lebih dulu memainkan Franz Beckenbauer Super Cup, laga pembuka tradisional musim di Jerman yang baru diganti namanya untuk menghormati mendiang legenda Bayern dan Jerman tersebut.

Bundesliga
Augsburg crest
Augsburg
FCA
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB

Di bawah ini adalah jadwal putaran pertama yang sudah dikonfirmasi dan melibatkan klub-klub Bundesliga.

Tanggal & Waktu (CEST)PertandinganVenueTiket
Jum 21 Agu, 18.00St. Tönis vs Eintracht FrankfurtStadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst)Tiket
Jum 21 Agu, 18.00Waldhof Mannheim vs 1. FC KaiserslauternCarl-Benz-Stadion (Mannheim)Tiket
Jum 21 Agu, 18.00Preußen Münster vs Karlsruher SCPreußenstadion (Münster)Tiket
Jum 21 Agu, 20.45Hansa Rostock vs VfB StuttgartOstseestadion (Rostock)Tiket
Sab 22 Agu, 13.00Wehen Wiesbaden vs Bayer LeverkusenBRITA-Arena (Wiesbaden)Tiket
Sab 22 Agu, 13.00Energie Cottbus vs FC AugsburgStadion der Freundschaft (Cottbus)Tiket
Sab 22 Agu, 15.30Erzgebirge Aue vs TSG HoffenheimErzgebirgsstadion (Aue)Tiket
Sab 22 Agu, TBCViktoria Cologne vs 1. FC NurnbergSportpark Höhenberg (Cologne)Tiket
Sab 22 Agu, TBC1. FC Saarbrücken vs Hertha BerlinHermann-Neuberger-Stadion (Saarbrücken)Tiket
Sab 22 Agu, 15.30MSV Duisburg vs ElversbergSchauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)Tiket
Min 23 Agu, TBCEintracht Braunschweig vs 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion (Braunschweig)Tiket
Min 23 Agu, TBCEintracht Trier vs RB LeipzigMoselstadion (Trier)Tiket
Min 23 Agu, 15.30Schott Mainz vs Borussia M'gladbachTSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz)Tiket
Min 23 Agu, 18.00Fortuna Düsseldorf vs FreiburgMerkur Spiel-Arena (Düsseldorf)Tiket
Min 23 Agu, TBCRot-Weiss Essen vs FC St. PauliStadion Essen (Essen)Tiket
Min 23 Agu, TBCSG Sonnenhof Großaspach vs Arminia BielefeldSkorpion-Arena (Großaspach)Tiket
Sen 24 Agu, 18.00Verl vs Hamburger SVSCHÜCO Arena (Bielefeld)Tiket
Sel 1 Sep, 20.45HEBC vs Borussia DortmundVolksparkstadion (Hamburg)Tiket
Rab 2 Sep, 20.45Bayern Munich vs VfL OsnabrückAllianz Arena (Munich)Tiket

Bagaimana jadwal lengkap DFB-Pokal 2026/27?

PutaranTanggalTiket
Putaran Pertama21-24 Agustus & 1-2 September 2026Tiket
Putaran Kedua27-28 Oktober 2026Tiket
Babak 16 Besar1-2 Desember 2026Tiket
Perempat final2-3 Februari & 9-10 Februari 2027Tiket
Semifinal20-21 April 2027Tiket
Final29 Mei 2027Tiket

Cara membeli tiket DFB-Pokal 2026/27

Untuk pertandingan DFB-Pokal, tiket terutama dijual di situs resmi klub yang bertanding atau di toko resmi mereka.

Tiket biasanya dirilis dalam beberapa fase, dimulai untuk anggota klub dan pemegang tiket musiman, sebelum kemudian masuk ke penjualan umum, jika masih tersisa.

Untuk final DFB-Pokal di Olympiastadion, Berlin, proses yang sama juga berlaku, meski kapasitas terbatas dan permintaan sering kali melebihi alokasi yang tersedia.

Masing-masing dari dua finalis diperkirakan akan menerima sekitar 20.000 hingga 25.000 tiket.

Sisa tiketnya, sekitar 25.000-30.000, disediakan untuk Federasi Sepak Bola Jerman (DFB), sponsor, VIP, dan undian untuk suporter netral. Tiket final dan paket hospitality juga akan tersedia di DFB Ticketshop resmi.

Selain membeli tiket DFB-Pokal melalui jalur resmi, fan juga punya opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder. Ticombo adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui saluran alternatif, dengan menawarkan listing terverifikasi dan perlindungan pembeli bagi fan yang ingin mengamankan kursi setelah alokasi resmi habis terjual.

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Berapa harga tiket DFB-Pokal 2026/27?

Pada putaran-putaran awal DFB-Pokal, harga tiket cenderung berada di kisaran €15 hingga €25.

Harga naik seiring berjalannya kompetisi, dengan tiket perempat final dan semifinal dibanderol mulai dari €50 ke atas melalui jalur resmi.

Dengan menggunakan edisi-edisi sebelumnya sebagai acuan, harga kemungkinan akan dimulai dari €75 untuk kursi standar dan bisa naik hingga lebih dari €250 untuk tempat premium di Olympiastadion, Berlin, untuk final pada 29 Mei 2027.

Ingat untuk memantau portal tiket resmi klub mendekati waktunya untuk informasi tambahan, dan juga situs sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

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Di mana final DFB-Pokal digelar? Olympiastadion

Olympiastadion di Berlin awalnya dibangun pada pertengahan 1930-an sebagai stadion tuan rumah untuk Olimpiade Musim Panas 1936.

Stadion ini telah menjalani dua renovasi besar, 1972-1974 dan 2000-2004, untuk memodernisasinya bagi sepak bola domestik dan internasional dan kini memiliki kapasitas 74.475.

Selain menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA (1974 & 2006) dan Euro UEFA (2024), Hertha Berlin, yang saat ini bermain di 2. Bundesliga, menjadikan Olympiastadion sebagai kandangnya sejak 1963.

Di luar sepak bola, Olympiastadion tetap menjadi venue atletik yang penting. Usain Bolt terkenal mencatatkan rekor nomor 100 meter putra di sana pada Kejuaraan Dunia Atletik 2009. Catatan waktunya 9,58 detik masih belum terpecahkan.

Siapa pemenang DFB-Pokal dalam beberapa tahun terakhir?

TahunJuaraRunner-upSkor
2026Bayern MunichVfB Stuttgart3-0
2025VfB StuttgartArminia Bielefeld4-2
2024Bayer Leverkusen1. FC Kaiserslautern1-0
2023RB LeipzigEintracht Frankfurt2-0
2022RB LeipzigSC Freiburg4-2 (pen)
2021Borussia DortmundRB Leipzig4-1
2020Bayern MunichBayer Leverkusen4-2
2019Bayern MunichRB Leipzig3-0
2018Eintracht FrankfurtBayern Munich3-1
2017Borussia DortmundEintracht Frankfurt2-1

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