Cara mendapatkan tiket DFB-Pokal 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, informasi final, dan lainnya

Kita akan kembali disuguhi satu musim aksi DFB-Pokal (Piala Jerman) yang fantastis, yang akan berpuncak pada laga final di Olympiastadion, Berlin, pada 29 Mei 2027, dan Anda bisa memesan tiket untuk satu atau beberapa laga seru yang akan datang mulai hari ini.

Bayern Munich memasuki kampanye baru sebagai juara bertahan setelah kemenangan meyakinkan 3-0 atas VfB Stuttgart di final musim lalu, sekaligus mengangkat trofi ikonik itu untuk ke-21 kalinya, memperpanjang rekor mereka. Dengan Harry Kane finis sebagai top skor kompetisi musim lalu, aura Bayern di DFB-Pokal tidak menunjukkan tanda-tanda memudar, meski seperti biasa dalam kompetisi piala bersejarah Jerman, kejutan dari tim kasta bawah tetap menjadi bagian dari daya tariknya.

Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui semua informasi penting soal tiket DFB-Pokal, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Jadwal pertandingan DFB-Pokal 2026/27 mendatang

Hasil undian putaran pertama menghadirkan sejumlah duel menarik, dengan juara bertahan Bayern Munich mendapat lawatan ke tim 2. Bundesliga yang baru promosi, VfL Osnabrück, sementara Borussia Dortmund bertandang ke tim Oberliga Hamburg, HEBC Hamburg. Pertandingan Bayern dan Dortmund menjadi laga terakhir di putaran ini, dimundurkan ke September karena kedua klub lebih dulu memainkan Franz Beckenbauer Super Cup, laga pembuka tradisional musim di Jerman yang baru diganti namanya untuk menghormati mendiang legenda Bayern dan Jerman tersebut.

Di bawah ini adalah jadwal putaran pertama yang sudah dikonfirmasi dan melibatkan klub-klub Bundesliga.

Tanggal & Waktu (CEST) Pertandingan Venue Tiket Jum 21 Agu, 18.00 St. Tönis vs Eintracht Frankfurt Stadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst) Tiket Jum 21 Agu, 18.00 Waldhof Mannheim vs 1. FC Kaiserslautern Carl-Benz-Stadion (Mannheim) Tiket Jum 21 Agu, 18.00 Preußen Münster vs Karlsruher SC Preußenstadion (Münster) Tiket Jum 21 Agu, 20.45 Hansa Rostock vs VfB Stuttgart Ostseestadion (Rostock) Tiket Sab 22 Agu, 13.00 Wehen Wiesbaden vs Bayer Leverkusen BRITA-Arena (Wiesbaden) Tiket Sab 22 Agu, 13.00 Energie Cottbus vs FC Augsburg Stadion der Freundschaft (Cottbus) Tiket Sab 22 Agu, 15.30 Erzgebirge Aue vs TSG Hoffenheim Erzgebirgsstadion (Aue) Tiket Sab 22 Agu, TBC Viktoria Cologne vs 1. FC Nurnberg Sportpark Höhenberg (Cologne) Tiket Sab 22 Agu, TBC 1. FC Saarbrücken vs Hertha Berlin Hermann-Neuberger-Stadion (Saarbrücken) Tiket Sab 22 Agu, 15.30 MSV Duisburg vs Elversberg Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) Tiket Min 23 Agu, TBC Eintracht Braunschweig vs 1. FC Union Berlin Eintracht-Stadion (Braunschweig) Tiket Min 23 Agu, TBC Eintracht Trier vs RB Leipzig Moselstadion (Trier) Tiket Min 23 Agu, 15.30 Schott Mainz vs Borussia M'gladbach TSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz) Tiket Min 23 Agu, 18.00 Fortuna Düsseldorf vs Freiburg Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Tiket Min 23 Agu, TBC Rot-Weiss Essen vs FC St. Pauli Stadion Essen (Essen) Tiket Min 23 Agu, TBC SG Sonnenhof Großaspach vs Arminia Bielefeld Skorpion-Arena (Großaspach) Tiket Sen 24 Agu, 18.00 Verl vs Hamburger SV SCHÜCO Arena (Bielefeld) Tiket Sel 1 Sep, 20.45 HEBC vs Borussia Dortmund Volksparkstadion (Hamburg) Tiket Rab 2 Sep, 20.45 Bayern Munich vs VfL Osnabrück Allianz Arena (Munich) Tiket

Bagaimana jadwal lengkap DFB-Pokal 2026/27?

Putaran Tanggal Tiket Putaran Pertama 21-24 Agustus & 1-2 September 2026 Tiket Putaran Kedua 27-28 Oktober 2026 Tiket Babak 16 Besar 1-2 Desember 2026 Tiket Perempat final 2-3 Februari & 9-10 Februari 2027 Tiket Semifinal 20-21 April 2027 Tiket Final 29 Mei 2027 Tiket

Cara membeli tiket DFB-Pokal 2026/27

Untuk pertandingan DFB-Pokal, tiket terutama dijual di situs resmi klub yang bertanding atau di toko resmi mereka.

Tiket biasanya dirilis dalam beberapa fase, dimulai untuk anggota klub dan pemegang tiket musiman, sebelum kemudian masuk ke penjualan umum, jika masih tersisa.

Untuk final DFB-Pokal di Olympiastadion, Berlin, proses yang sama juga berlaku, meski kapasitas terbatas dan permintaan sering kali melebihi alokasi yang tersedia.

Masing-masing dari dua finalis diperkirakan akan menerima sekitar 20.000 hingga 25.000 tiket.

Sisa tiketnya, sekitar 25.000-30.000, disediakan untuk Federasi Sepak Bola Jerman (DFB), sponsor, VIP, dan undian untuk suporter netral. Tiket final dan paket hospitality juga akan tersedia di DFB Ticketshop resmi.

Selain membeli tiket DFB-Pokal melalui jalur resmi, fan juga punya opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder. Ticombo adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui saluran alternatif, dengan menawarkan listing terverifikasi dan perlindungan pembeli bagi fan yang ingin mengamankan kursi setelah alokasi resmi habis terjual.

Berapa harga tiket DFB-Pokal 2026/27?

Pada putaran-putaran awal DFB-Pokal, harga tiket cenderung berada di kisaran €15 hingga €25.

Harga naik seiring berjalannya kompetisi, dengan tiket perempat final dan semifinal dibanderol mulai dari €50 ke atas melalui jalur resmi.

Dengan menggunakan edisi-edisi sebelumnya sebagai acuan, harga kemungkinan akan dimulai dari €75 untuk kursi standar dan bisa naik hingga lebih dari €250 untuk tempat premium di Olympiastadion, Berlin, untuk final pada 29 Mei 2027.

Ingat untuk memantau portal tiket resmi klub mendekati waktunya untuk informasi tambahan, dan juga situs sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Di mana final DFB-Pokal digelar? Olympiastadion

Olympiastadion di Berlin awalnya dibangun pada pertengahan 1930-an sebagai stadion tuan rumah untuk Olimpiade Musim Panas 1936.

Stadion ini telah menjalani dua renovasi besar, 1972-1974 dan 2000-2004, untuk memodernisasinya bagi sepak bola domestik dan internasional dan kini memiliki kapasitas 74.475.

Selain menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA (1974 & 2006) dan Euro UEFA (2024), Hertha Berlin, yang saat ini bermain di 2. Bundesliga, menjadikan Olympiastadion sebagai kandangnya sejak 1963.

Di luar sepak bola, Olympiastadion tetap menjadi venue atletik yang penting. Usain Bolt terkenal mencatatkan rekor nomor 100 meter putra di sana pada Kejuaraan Dunia Atletik 2009. Catatan waktunya 9,58 detik masih belum terpecahkan.

Siapa pemenang DFB-Pokal dalam beberapa tahun terakhir?