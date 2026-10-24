Michael Olise adalah sosok langka dalam sepakbola modern. Sesuai dengan caranya yang tanpa beban dalam menjalani pertandingan, pemain berusia 24 tahun itu belum pernah menandatangani kontrak sponsor sepatu sepanjang enam setengah tahun karier profesionalnya, meski ia telah berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Di level tertinggi, kesepakatan semacam itu sudah lama menjadi hal lumrah, terlepas dari nilai finansialnya. Namun, keadaan itu kini bisa berubah.
Nike berhasil mengajak Olise bekerja sama. Raksasa perlengkapan olahraga asal Amerika Serikat itu memanfaatkan kedekatan sang pemain Prancis yang tidak biasa dan sudah berlangsung lama dengan sebuah lini sepatu yang produksinya telah lama dihentikan untuk meyakinkannya menandatangani kontrak penyediaan sepatu sepakbolanya. Dengan demikian, Nike mengungguli pesaing terbesarnya, adidas.
Bagi Nike, keberhasilan ini datang pada saat yang tepat. Nilai pasar dan reputasi Olise sebagai pesepakbola kini berada di titik tertinggi. Ke depan, bintang FC Bayern München dan tim nasional Prancis itu diharapkan memainkan peran penting dalam pengembangan lini sepatu sepakbola merek tersebut serta menjadi wajah generasi baru sepatu sepakbola Nike.