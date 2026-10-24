Meski dari tahun ke tahun melewatkan potensi pendapatan sponsor bernilai jutaan, Olise sejauh ini tidak pernah menjelaskan secara terbuka mengapa ia sengaja memilih jalan yang berbeda dari kebanyakan pesepakbola profesional. Sebuah sumber dari lingkungan terdekatnya mengatakan kepada L'Equipe pada awal tahun ini bahwa gagasan untuk meneken kontrak sponsor sepatu "sama sekali tidak menarik baginya". Hal ini mengisyaratkan bahwa Olise sangat menghargai kebebasannya dan ingin tetap menentukan sendiri sepatu yang ia kenakan.

Sikap inilah yang juga membuatnya menjadi sosok istimewa di mata para pakar pemasaran olahraga. "Menurut saya, justru itulah yang membuat Olise menarik," kata pakar pemasaran olahraga Misha Sher kepada The Athletic pada musim panas. "Ia jelas lebih mengutamakan performa daripada apa pun, di dunia yang tampaknya membuat setiap orang punya harga." Sher tidak serta-merta meyakini bahwa Olise sengaja membentuk citra mereknya melalui sikap tersebut. Menurutnya, sikap itu memang bagian dari kepribadian Olise.

Di saat yang sama, keinginannya yang kuat untuk mempertahankan individualitas bisa memainkan peran penting. "Seseorang yang begitu mementingkan kemandiriannya seperti dia mungkin tidak tertarik menjadi satu lagi atlet yang terikat kontrak dengan salah satu merek besar," jelas Sher. Para pemain di level ini memang sudah memperoleh penghasilan yang besar. Meski begitu, keputusan untuk sengaja menolak kontrak dan pendapatan yang menyertainya, khususnya di bidang ini, sangat tidak lazim.

Tim Stedman, wakil presiden bidang strategi dan pemasaran atlet di SportFive, juga melihat sikap Olise sebagai tanda jelas kemandiriannya. "Fakta bahwa Olise tidak merasa membutuhkannya justru menjadi nilai lebih baginya," katanya. Mungkin pemain asal Prancis itu tidak menginginkan perhatian ataupun eksposur komersial yang menyertainya. Bisa jadi pula ia sengaja menjauh dari hiruk pikuk pemasaran untuk melindungi kehidupan pribadinya dan berkonsentrasi sepenuhnya pada karier olahraganya.