Semifinal NWSL menyajikan segalanya: tendangan bebas brilian, penyelesaian akhir yang layak masuk kompilasi sorotan, dan tersingkirnya juara bertahan. Kini, Washington Spirit dan Kansas City Current sama-sama tinggal selangkah dari gelar juara.

Spirit memastikan penampilan ketiga berturut-turut di laga perebutan gelar dengan kemenangan 2-1 atas Utah Royals pada Sabtu, sementara Current menyingkirkan unggulan teratas Gotham FC pada Minggu dan menggagalkan upaya sang juara bertahan mempertahankan gelar.

Trinity Rodman terus menemukan cara untuk memberi dampak. Setelah mencetak 14 gol pada musim reguler dan dua gol melawan Angel City di perempat-final, kali ini ia menjadi pemberi umpan di semifinal. Clara Luvanga mencetak gol kemenangan Washington, tetapi permainan Rodman yang tidak egois dan kerja kerasnya yang tanpa henti sama pentingnya dalam membawa Spirit kembali ke final.

Permainan Washington mulai padu pada saat yang tepat. Sofia Cantore, Rodman, dan Luvanga telah menemukan ritme di lini serang, sementara Esme Morgan dan Tara Rudd terus menjadi andalan di pertahanan. Utah memberi perlawanan kepada Spirit, tetapi Washington punya kepercayaan diri dan kualitas untuk menuntaskan pertandingan.

Kansas City juga tampil memukau. Croix Bethune membuka skor melawan Gotham lewat tendangan bebas gemilang sebelum Haley Hopkins mencetak gol kemenangan dengan tendangan setengah voli ke tiang jauh. Dengan Temwa Chawinga, Michelle Cooper, Bethune, dan Hopkins yang tampil padu, ditambah kontribusi Debinha dari bangku cadangan, Current memiliki banyak cara untuk menyulitkan lawan.

Rodman dan Bethune membantu tim masing-masing selangkah lebih dekat dengan trofi. Bagi Gotham dan Utah, musim yang menjanjikan berakhir satu pertandingan sebelum laga perebutan gelar.

GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari semifinal NWSL…