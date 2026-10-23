Manchester City, Chelsea, Arsenal, dan Manchester United mengisi empat besar Women's Super League dalam tujuh dari delapan musim terakhir. Namun, menjelang setiap musim baru, selalu ada pembahasan tentang tim yang berpotensi mengusik dominasi mereka. Musim panas lalu, Tottenham menjadi tim yang banyak disorot.

Sementara aktivitas transfer London City Lionesses mustahil diabaikan, Tottenham diam-diam memperkuat skuad yang finis kelima musim lalu, dengan keunggulan setidaknya sembilan poin atas setiap klub di luar empat besar tersebut. Mereka mendatangkan penyerang produktif Shekiera Martinez dan Kirsty Hanson, pengatur serangan berbakat Victoria Pelova, serta bek timnas Prancis Alice Sombath, di antara pemain lainnya. Itu merupakan bursa transfer musim panas yang mengesankan.

Namun, setelah memulai musim tanpa kekalahan, mencetak 15 gol dan hanya kebobolan dua kali untuk mengumpulkan 10 poin dari empat pertandingan, pertanyaan lama kembali muncul menyusul dua kekalahan: 6-1 dari London City dan 6-2 dari Chelsea. Ini kali pertama Tottenham kebobolan enam gol dalam dua pertandingan WSL berturut-turut.

Tottenham telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir, baik di dalam maupun di luar lapangan, dan musim pertama mereka di bawah Martin Ho tahun lalu menghadirkan optimisme yang lebih besar. Namun, catatan mereka melawan tim-tim papan atas, yang mungkin juga mencakup London City musim ini, masih jauh dari memuaskan. Sejak promosi tujuh tahun lalu, mereka hanya meraih dua kemenangan dan enam hasil imbang, serta menelan 46 kekalahan saat menghadapi Chelsea, Arsenal, dan dua klub Manchester di WSL.

Pada Sabtu, Tottenham menjamu Arsenal dalam derbi London utara, saat rival mereka itu tengah mengalami masa sulit. Ini menjadi peluang besar bagi tim asuhan Ho untuk menunjukkan bahwa mereka mampu belajar dari kekalahan-kekalahan telak tersebut dan meraih hasil yang membuktikan bahwa mereka bisa menembus batas yang selama ini menghambat mereka.