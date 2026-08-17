Tanpa Rodri, tanpa harapan?! Enzo Maresca hadapi tugas BERAT di Man City setelah dilibas Arsenal yang lebih superior di Community Shield
Arsenal menang telak 3-0 atas Manchester City dalam Community Shield pada hari Minggu, dengan Riccardo Calafiori, Kai Havertz, dan Martin Odegaard menjadi pencetak gol untuk merebut trofi tersebut. Ini merupakan kemenangan dengan selisih gol terbesar dalam final Community Shield sejak 2014, dan bisa saja lebih besar mengingat dominasi Arsenal.
Legenda Rangers, Ally McCoist, bahkan berkata saat menjadi komentator pertandingan tersebut untuk TNT Sport: "Jurang antara Arsenal dan Man City hari ini adalah yang terbesar yang pernah saya lihat di antara kedua tim ini dalam waktu yang lama." McCoist juga menggambarkan penampilan City sebagai buruk secara "mengkhawatirkan", sebuah kesimpulan yang tentu akan disetujui oleh para pendukung mereka dan Enzo Maresca.
Meski laga pembuka musim yang bersifat tradisional ini secara luas dipandang sebagai laga pramusim yang dibesar-besarkan, bos baru City itu hanya bisa membawa sangat sedikit hal positif dari Cardiff. Pelatih asal Italia tersebut punya banyak hal yang harus dipikirkan setelah mengawali masa kepemimpinannya dengan lemah, tak terkecuali bagaimana mengembalikan keseimbangan di lini tengah tanpa kehadiran talisman yang akan hijrah ke Barcelona, Rodri.
Lubang menganga peninggalan Rodri
Setelah Odegaard menceploskan gol ketiga Arsenal hanya tiga menit setelah babak kedua dimulai, legenda Liverpool Jamie Carragher bereaksi dengan menulis di X: "Man City harus mempertahankan Rodri." Andai saja sesederhana itu.
Rodri tidak termasuk dalam rombongan City yang bertandang ke Millennium Stadium, Cardiff, dan seolah menabur garam di atas luka para pendukung setelah kekalahan itu, telah banyak diberitakan bahwa mantan bintang Atletico Madrid tersebut kini berada di ambang penyelesaian transfer ke Barcelona. Menurut The Athletic, kedua klub telah mencapai kesepakatan nilai akhir sebesar £65 juta ($88 juta) termasuk tambahan, yang mana cukup berarti bagi City mengingat kontrak Rodri saat ini hanya menyisakan 12 bulan lagi, tetapi bisa dengan mudah diperdebatkan bahwa nilainya di atas lapangan jauh melampaui jumlah tersebut.
Setelah kehilangan dua legenda klub dalam sosok Bernardo Silva dan John Stones, bersama dengan manajer kesayangan Pep Guardiola, City sudah pasti akan melewati suatu periode transisi. Namun Rodri benar-benar tak tergantikan, sebuah poin yang ditegaskan dengan telak oleh Arsenal akhir pekan ini.
Anderson tampil mengecewakan pada debutnya bersama City
Dalam ketiadaan Rodri, Maresca memilih Mateo Kovacic dan pemain rekrutan musim panas seharga £116 juta ($157 juta) Elliot Anderson di lini terdalam lini tengah, dengan hasil yang mengecewakan. Kovacic berusaha sebaik mungkin menjaga permainan City tetap berjalan, tetapi kurang mampu menembus garis pertahanan, sementara Anderson sama sekali tidak menemukan iramanya sejak peluit pertama dibunyikan.
Pemain internasional Inggris itu gagal mencatatkan satu pun tekel atau intersepsi ketika Arsenal mengambil kendali penuh di lini tengah lapangan. Ia juga menjadi biang keladi gol pertama Arsenal, ketika Myles Lewis-Skelly dengan mudah melewati rekan senegaranya di timnas Inggris sebelum melepaskan umpan cantik ke Calafiori.
Maresca mengakhiri penderitaan Anderson dengan menariknya keluar dan memasukkan Rico Lewis pada menit ke-60, tetapi laga sudah tidak lagi menjadi sebuah persaingan. Adanya unsur kekakuan bisa dimaklumi setelah kiprahnya di Piala Dunia, tetapi tekanan akan meningkat pada Anderson jika ia tidak secara drastis meningkatkan levelnya dalam pekan-pekan pembuka kampanye Premier League yang baru.
Tzolis bikin Khusanov kerepotan
Maresca tentu juga menyimpan sejumlah penyesalan atas keputusan pemilihan pemainnya. Menurunkan Abdukodir Khusanov sebagai bek kanan jelas menjadi bumerang (meski ia tak terbantu dengan penarikan diri Matheus Nunes saat pemanasan karena cedera), karena pemain internasional Uzbekistan itu berjuang sia-sia untuk mengawal winger kiri baru Arsenal, Christos Tzolis.
Khusanov tertangkap dalam posisi tak siap pada proses terjadinya gol Havertz, sehingga membiarkan Tzolis bergerak masuk dan menyundul bola melintang untuk diselesaikan pemain internasional Jerman itu dari jarak dekat. Pergerakan cerdik Tzolis membingungkan Khusanov sepanjang pertandingan dan memaksa Ruben Dias untuk keluar dan mencoba menutup half space, sehingga menyisakan lebih banyak ruang untuk dimanfaatkan lini serang Arsenal lainnya.
Namun, ia sama sekali bukan satu-satunya yang bersalah. Nico O'Reilly tampak seperti bayang-bayang dari penampilan biasanya di sisi berlawanan, sementara Josko Gvardiol tampil ceroboh di luar kebiasaannya, dan Odegaard dengan mudah melewati pemain Kroasia itu saat menerobos untuk mencetak gol ketiga Arsenal. Jika lini pertahanan City terus terlihat begitu mudah ditembus pada Minggu depan, Bournemouth akan memiliki peluang besar untuk menciptakan kejutan besar pada pekan pertama pertandingan Premier League.
Kembali ke titik awal untuk Maresca?
City juga kurang memberikan ancaman dalam serangan, dengan Jeremy Doku dan Antoine Semenyo menjadi biang keladi utama dari sektor sayap. Sementara itu, mesin gol asal Norwegia Erling Haaland tak pernah benar-benar masuk ke dalam permainan, hanya mencatatkan tujuh sentuhan sebelum ditarik keluar pada menit ke-53.
Phil Foden tampil menjanjikan, baru saja meneken kontrak jangka panjang barunya, tetapi ia berjuang dalam pertempuran yang tak mungkin dimenangkan. Maresca begitu putus asa hingga menurunkan Jack Grealish saat jeda babak, memberikan mantan bintang Aston Villa itu penampilan pertamanya bersama City dalam 15 bulan. Tak mengejutkan, ia tak mampu membantu membalikkan keadaan, mengingat baru saja pulih dari cedera serius.
Namun, situasi lini tengah inilah yang akan menjadi sakit kepala terbesar bagi Maresca. Dengan pahlawan Piala Dunia Spanyol Rodri yang akan kembali ke tanah airnya dan Tijjani Reijnders yang dikabarkan sedang menyelesaikan proses kepindahan ke klub Arab Saudi Al-Qadsiah, City menghadapi masalah kedalaman skuad.
Nico Gonzalez dapat berotasi dengan Anderson dan Kovacic, tetapi mereka membutuhkan lebih dari itu. Musim City bisa bergantung pada apakah mereka mampu merampungkan transfer wonderkid Lille Ayyoub Bouadd dan mantan didikan Maresca di Chelsea Enzo Fernandez sebelum jendela transfer ditutup, dengan pemain yang disebut terakhir kemungkinan bernilai lebih dari £120 juta ($162 juta).
Meski begitu, sekalipun mereka berhasil, terasa bahwa kepergian Rodri akan meninggalkan bayang-bayang yang membekas. Ia adalah gelandang bertahan terbaik di dunia, dan Maresca pasti telah mengandalkannya ketika awalnya menyetujui untuk mengambil pekerjaan di City. Kini, bisa jadi mereka harus kembali menyusun rencana dari awal.