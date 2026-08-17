Arsenal menang telak 3-0 atas Manchester City dalam Community Shield pada hari Minggu, dengan Riccardo Calafiori, Kai Havertz, dan Martin Odegaard menjadi pencetak gol untuk merebut trofi tersebut. Ini merupakan kemenangan dengan selisih gol terbesar dalam final Community Shield sejak 2014, dan bisa saja lebih besar mengingat dominasi Arsenal.

Legenda Rangers, Ally McCoist, bahkan berkata saat menjadi komentator pertandingan tersebut untuk TNT Sport: "Jurang antara Arsenal dan Man City hari ini adalah yang terbesar yang pernah saya lihat di antara kedua tim ini dalam waktu yang lama." McCoist juga menggambarkan penampilan City sebagai buruk secara "mengkhawatirkan", sebuah kesimpulan yang tentu akan disetujui oleh para pendukung mereka dan Enzo Maresca.

Meski laga pembuka musim yang bersifat tradisional ini secara luas dipandang sebagai laga pramusim yang dibesar-besarkan, bos baru City itu hanya bisa membawa sangat sedikit hal positif dari Cardiff. Pelatih asal Italia tersebut punya banyak hal yang harus dipikirkan setelah mengawali masa kepemimpinannya dengan lemah, tak terkecuali bagaimana mengembalikan keseimbangan di lini tengah tanpa kehadiran talisman yang akan hijrah ke Barcelona, Rodri.