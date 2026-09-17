Gimenez mengawali hidupnya di Riazor dengan menjanjikan, tetapi sejauh ini baru memainkan tiga pertandingan setelah datang terlambat. Sementara itu, Aubameyang tampaknya benar-benar mencamkan kata-kata Hidalgo, dan tampil luar biasa seolah memutar balik waktu.

Tim ini sudah dijuluki 'Super Depor 2.0' setelah melalui lima laga pertama mereka di La Liga tanpa kekalahan, dengan tiga hasil imbang 1-1 melawan Elche, Malaga, dan Getafe, diapit kemenangan memikat atas Valencia dan Villarreal, sebelum akhirnya merasakan kekalahan saat menghadapi Sevilla pada Rabu.

Aubemayang tampil produktif, menjadi pemain pertama sejak Zlatan Ibrahimovic pada 2009-10 untuk Barcelona yang mencetak gol pada masing-masing dari lima jornada pembuka, dengan penampilan terbaiknya datang saat melawan Villarreal. Setelah memberi assist untuk Luismi Cruz dan Zakaria Eddahchouri, Aubameyang menceploskan gol ketiga Depor pada menit ke-89 untuk mengamankan kemenangan 3-2 di El Madrigal.

"Apa yang dilakukan Aubameyang benar-benar luar biasa," kata Hidalgo tentang dampaknya. "Dia tidak pernah melewatkan satu sesi latihan pun dan bekerja lebih keras daripada siapa pun. Dia punya bakat istimewa."

Depor saat ini berada di peringkat ketujuh klasemen, dan akan percaya diri setidaknya untuk tetap bertahan di paruh atas jika Aubameyang bisa mempertahankan performa gemilangnya. Di sisi lain, Cruz melanjutkan performanya seperti musim lalu sebagai pusat kreativitas tim, Amatucci beradaptasi cepat untuk mendominasi lini tengah, dan Roman membuktikan dirinya sebagai sosok yang aman di bawah mistar sebagai No.1 baru. Seperti Gimenez, Casado juga tampil mengesankan dalam dua penampilan pertamanya untuk klub.

Para suporter memilih untuk mengubah nama tim dari Deportivo de 'La Coruña' menjadi versi Galicia 'A Coruna' pada musim panas, tetapi kumpulan pemain baru ini sedang menghidupkan kembali nilai-nilai yang membawa klub itu meraih begitu banyak kesuksesan antara 1990-an dan awal 2000-an. Mereka juga memiliki pelatih yang tenang dan meyakinkan, yang akan memastikan fokus mereka tidak mengendur.

"Kami datang setiap pekan dengan niat itu, sambil memahami tingkat kesulitannya, dengan kerendahan hati yang besar, mengetahui bahwa [musim] ini sangat panjang dan Anda selalu harus tetap membumi. Tetapi setelah itu, kami juga bermain dengan kepercayaan diri yang tinggi," ujar Hidalgo.

Ini bisa menjadi awal dari perjalanan istimewa lainnya. Deportivo telah kembali, dan itu hanya bisa menjadi kabar baik bagi para puris La Liga.