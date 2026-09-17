Super Depor kembali! Kelahiran kembali Deportivo La Coruna
Pada Juli 2020, Deportivo La Coruna mencapai titik terendah. Setelah finis di peringkat ke-19 Segunda Spanyol, mereka terdegradasi ke kasta ketiga untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, dan 20 tahun setelah kesuksesan gelar kasta tertinggi pertama sekaligus satu-satunya.
Saat itu juga ada banyak kontroversi. Laga terakhir Deportivo ditunda setelah beberapa pemain Fuenlabrada dinyatakan positif Covid-19, dan kemenangan Lugo serta Albacete memastikan nasib mereka bahkan sebelum bisa menendang bola. Petinggi Deportivo berargumen bahwa seluruh rangkaian pertandingan seharusnya dijadwalkan ulang agar tim-tim bisa bermain dalam kondisi yang setara, tetapi pada akhirnya banding ke La Liga, RFEF, dan Court of Arbitration for Sport ditolak.
Deportivo terdegradasi dari La Liga pada 2011, 2014, dan 2018, semuanya saat bergelut dengan utang yang melumpuhkan, tetapi ini adalah pukulan telak yang membuat kebangkitan cepat mustahil terjadi. Namun, pembangunan kembali yang bertahap dan terencana dengan baik tetap dilakukan, dengan Deportivismo - kata yang digunakan untuk menggambarkan pengabdian abadi basis suporter klub di komunitas lokal Galicia - membantu mendorong tim memasuki era baru yang menarik.
Kini, Deportivo bukan hanya sudah kembali ke La Liga, tetapi tanda-tanda awal menunjukkan mereka bisa bersaing untuk lolos ke kompetisi Eropa pada akhir musim. Deportivo memenuhi julukannya sebagai klub yang terlahir kembali, dengan deretan bintang baru yang ingin mengikuti teladan para legenda yang menjadi bagian dari proyek 'Super Depor' mereka yang tak terlupakan.
Lonjakan tahun sembilan puluhan
Antara 1991 dan 2004, Deportivo merupakan salah satu klub terbesar di Spanyol. Di bawah arahan Arsenio Iglesias, mantan penyerang yang menghabiskan enam tahun sebagai pemain di Riazor antara 1951 dan 1957, Deportivo kembali ke kasta tertinggi setelah absen 18 tahun, lalu finis di posisi kedua pada musim 1994-95, dengan sangat menyakitkan gagal meraih gelar hanya karena selisih gol, sembari merebut trofi besar pertama mereka berupa Copa del Rey.
Bintang tim itu adalah penyerang Brasil Bebeto, yang mencetak total 86 gol luar biasa dalam 131 penampilan untuk klub, sementara mereka juga memiliki gelandang Spanyol Fran yang elegan,gelandang nomor 6 yang penuh energi Mauro Silva, bek tengah Serbia yang sangat kokoh Miroslav Dukic, dan kiper yang tenang Francisco Liano.
Iglesias pensiun dari sepak bola setelah keberhasilan Deportivo di Copa, lalu John Toshack datang. Pelatih asal Wales itu mempersembahkan Supercopa de Espana dan bertanggung jawab atas perekrutan ikon Brasil Rivaldo serta bek Maroko Noureddine Naybet, sebelum akhirnya mengundurkan diri di tengah ketegangan internal pada Februari 1997.
Deportivo lalu menunjuk Carlos Alberto Silva untuk menstabilkan situasi, dan pada awalnya ia berhasil melakukan itu dengan membawa tim finis ketiga di La Liga. Namun, Rivaldo hengkang ke Barcelona pada musim panas itu, dan terjadi kemunduran besar sepanjang kampanye 1997-98, dengan Silva akhirnya dipecat saat Depor merosot ke posisi ke-12 di klasemen.
Diperlukan langkah berani untuk membawa Depor kembali ke jalurnya, dan itulah yang benar-benar terjadi. Deportivo bergerak cepat untuk merekrut Javier Irueta dari rival regional paling sengit mereka, Celta Vigo, tempat ia sebelumnya memimpin laju lolos ke kompetisi Eropa yang mengesankan dan menerapkan gaya bermain yang menuai banyak pujian. Langkah itu terbayar berlipat ganda, karena Irueta terbukti menjadi penerus sejati Iglesias.
Menaklukkan La Liga
Irueta adalah pelatih yang teliti dan tenang, yang menyesuaikan taktiknya berdasarkan setiap lawan, tetapi menuntut disiplin bertahan dan kontrol lini tengah. Ia juga cermat memilih rekrutan yang sesuai dengan filosofinya, banyak di antaranya kemudian menjadi sosok kultus, termasuk Diego Tristan, Roy Makaay, Juan Carlos Valeron, Joan Capdevilla, dan Jorge Andrade.
Ia juga meningkatkan performa beberapa nama yang sudah mapan, dari Naybet hingga gelandang serang asal Brasil Djalminha, dan Deportivo menjadi salah satu tim yang paling ditakuti di benua ini. Namun, itu tidak terjadi dalam semalam.
Deportivo finis di posisi keenam di La Liga pada tahun pertama Irueta memimpin, terpaut 16 poin dari juara Barcelona. Mereka tidak cukup konsisten untuk melancarkan perburuan gelar atau lolos ke Liga Champions, tetapi berhasil kembali ke Piala UEFA, dan Irueta menerapkan formasi 4-2-3-1 yang menjadi fondasi stabilitas.
Menjelang musim 1999-2000, Irueta mendatangkan enam pemain baru, termasuk Makaay dari Tenerife seharga €8,6 juta, dan winger Racing Santander Victor Sanchez seharga €7,6 juta. Dua pemain itu sangat vital dalam membawa Deportivo naik ke level berikutnya.
Deportivo hanya meningkatkan raihan poin mereka pada 1998-99 dengan tambahan enam poin, tetapi itu cukup untuk membuat mereka menjuarai La Liga setelah salah satu persaingan paling terbuka dalam sejarah kompetisi ini, dengan Barcelona, Valencia, Real Zaragoza, dan Real Madrid semuanya terlibat. Barcelona memberi tekanan terbesar kepada Deportivo, tetapi hanya mampu bermain imbang dalam dua laga terakhir mereka, dan tim asuhan Irueta mengunci gelar setelah kemenangan pada hari terakhir atas Espanyol.
Striker Belanda yang tajam, Makaay, menjadi pahlawan setelah mencetak 22 gol, tetapi Djalminha dan Sanchez memberi dukungan berkualitas tinggi dalam serangan, Maurco Silva dan Flavio Conceicao tampil luar biasa dalam poros ganda, dan Donato memimpin dengan memberi teladan di lini belakang.
"Kami telah menyelesaikan pekerjaan tim 1994," kata Irureta setelah gelar itu dipastikan.
Kepahlawanan di Liga Champions
Tidak puas berpuas diri dengan pencapaian mereka, Deportivo menghabiskan €40 juta untuk pemain-pemain baru pada musim panas itu, dengan mendatangkan Valeron, Tristan, Aldo Duscher, Walter Pandiani, Jose Molina, Capdevila, dan Emerson. Irueta memang belum sepenuhnya mampu merancang pertahanan gelar yang sukses pada 2000-01, tetapi Deportivo tetap finis di posisi kedua di bawah Real Madrid, serta menikmati laju yang berkesan hingga perempat-final Liga Champions.
Deportivo mengulangi kedua pencapaian itu pada musim berikutnya, dan meraih trofi lagi, menggagalkan perayaan ulang tahun ke-100 Real Madrid di Bernabeu lewat kemenangan 2-1 pada final Copa del Rey. Irueta telah membentuk tim yang mampu bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar setiap tahun.
Setelah kembali finis di tiga besar La Liga pada 2002-03, Deportivo mengalihkan bidikan mereka ke kejayaan Liga Champions. Mereka kembali lolos ke delapan besar, dan yang menghalangi langkah mereka menuju semifinal pertama adalah juara bertahan AC Milan, yang bahkan belum kebobolan satu gol pun di kompetisi itu hingga saat tersebut.
Dipimpin Kaka, AC Milan membongkar Depor dengan skor 4-1 pada leg pertama di San Siro, membuat sebagian besar pengamat percaya bahwa duel itu sudah berakhir. Namun, tim asuhan Irueta melakukan comeback luar biasa di hadapan Riazor yang penuh sesak, melesat unggul tiga gol sebelum turun minum berkat gol-gol dari Pandiani, Valeron, dan Albert Luque.
Pemain veteran pengganti Fran membuat skor menjadi 4-0 lewat tembakan yang berbelok arah pada penghujung laga saat Deportivo bertahan untuk menjadi tim pertama di era modern Liga Champions yang mampu membalikkan defisit tiga gol dari leg pertama fase gugur. Kemenangan itu menjadi puncak generasi emas Depor, dengan Irueta menyatakan: "Kami telah menciptakan keajaiban di sini... Ini adalah hasil yang bersejarah. Kami adalah pahlawan."
Gelandang Milan Andrea Pirlo kemudian mengenang intensitas mengintimidasi Depor dalam autobiografinya: "Hal yang paling membuat saya terkesan adalah bagaimana mereka terus berlari saat jeda babak pertama. Semua orang: tanpa pengecualian... Mereka tidak bisa diam bahkan dalam periode 15 menit yang memang dirancang khusus untuk membuat Anda menarik napas."
Perjalanan Deportivo pada akhirnya berakhir di babak berikutnya saat mereka kalah agregat 1-0 dari Porto asuhan Jose Mourinho, dengan hanya penalti Derlei yang memisahkan kedua tim. Irueta menyebut bahwa "takdir berpihak melawan kami", yang terbukti ketika Porto kemudian menjuarai Piala Eropa dengan mengalahkan Monaco di final.
Akhir dari siklus
Sungguh menyenangkan menyaksikan Deportivo pada periode itu. Valeron adalah pesulap yang meluncur di atas lapangan dan punya kemampuan membongkar pertahanan mana pun lewat variasi umpannya, Tristan bermain dengan gaya penuh percaya diri bak matador, Makaay merupakan perwujudan efisiensi, dan Silva adalah penjaga tangguh yang memberi mereka ruang untuk mengamuk. Djalminha juga sangat memikat sebelum kehilangan tempatnya karena Valeron, sebagai playmaker agresif dengan segudang trik, sangat sedikit bek yang bisa menghentikannya saat berada dalam performa penuh.
Namun, semua hal baik pasti ada akhirnya, dan skuad tua milik Irueta tak mampu mempertahankan standar tinggi mereka pada 2004-05, terpuruk ke posisi kedelapan di La Liga sekaligus tersingkir dari Liga Champions pada fase grup. "Seperti pasangan suami istri yang sudah tua, rutinitas perlahan membunuh kami semua," kata kiper Depor Jose Molina saat mengakui tim itu mengalami stagnasi.
Irueta juga menyadari bahwa siklus tersebut sudah mencapai ujungnya. "Ini adalah momen yang tepat untuk sebuah perubahan, baik untuk klub maupun untuk diri saya sendiri," akunya ketika mundur pada akhir musim itu.
Namun, lembaran baru tidak membawa kebangkitan. Saat Depor terus mengalami kemunduran dan pemasukan hadiah dari kompetisi Eropa mengering, presiden Augusto Cesar Lendoiro menghabiskan waktu bertahun-tahun mendanai klub melalui pinjaman bank dalam jumlah besar, dan mereka terpaksa menjual pemain-pemain terbaik untuk mengurangi kerusakan. Deportivo secara resmi masuk administrasi sukarela pada 2013 dengan utang €156 juta, yang memicu periode 'yo-yo' antardivisi selama satu dekade.
Sedang menanjak
Setelah terdegradasi ke kasta ketiga non-profesional pada 2020, yang berisikan 102 tim di lima liga regional, ada ekspektasi bahwa Deportivo akan langsung bangkit. Namun, mereka justru terjebak dalam keterpurukan selama dua tahun, gagal promosi lewat play-off dalam dua musim beruntun.
Meski begitu, ada kabar baik dalam bentuk pengambilalihan oleh raksasa perbankan Galicia, Abanca, yang merekayasa pemulihan finansial klub dengan meninggalkan penagihan utang korporasi tradisional, dan memilih menggunakan skema debt-to-equity swap serta peningkatan modal strategis. Mantan pelatih Real Zaragoza dan Leganes, Imanol Idiakez, kemudian mengambil alih kursi kepelatihan pada Juli 2023, dan tim pun mulai bangkit lagi.
Idiakez membawa Depor menjuarai Primera Federacion pada kesempatan pertama, finis di puncak Grup 1 (Utara) setelah mengalahkan Barcelona B pada laga terakhir berkat tendangan bebas dramatis dari mantan penyerang Arsenal, Lucas Perez. Kampanye Segunda 2024-25 menghadirkan lebih banyak penurunan ketimbang peningkatan, tetapi itu terutama soal konsolidasi, dan finis di papan tengah menjadi landasan untuk dorongan promosi yang sesungguhnya.
Ada perubahan lagi di kursi pelatih, dengan Idiakez digantikan Oscar Gilsanz, sebelum Antonio Hidalgo diberi kontrak satu tahun di Riazor pada musim panas lalu. Hidalgo, yang merupakan jebolan akademi ternama Barcelona, La Masia, dan juga sempat membela Tenerife serta Malaga, kemudian menerapkan keseimbangan yang sama antara pragmatisme struktural dan kebebasan menyerang seperti yang dilakukan Irueta dengan sangat efektif, mengubah Depor menjadi mesin counter-pressing.
Depor mengamankan posisi kedua di Segunda Spanyol di belakang Racing Santander pada 2025-26, dengan promosi mereka dipastikan setelah kemenangan 2-0 di markas Real Valladolid yang membuat penyerang asal Kamerun Bil Nsongo memborong kedua gol. Perayaan di A Coruna berlangsung liar, tetapi kelegaan menjadi emosi yang paling dominan.
"Saya sudah berada di sini selama tiga dari delapan tahun panjang itu, dan inilah targetnya, yang kini sudah kami capai. Tetapi ketika Anda berada di sini, Anda memahami betapa pentingnya bagi kota ini bahwa Depor berada di La Liga," kata CEO Depor Massimo Benassi kepada La Gazetta Dello Sport. "Ada tekanan yang sehat dan terasa setiap hari: setiap hari tanpa La Liga terasa seperti satu hari lagi ketika ada sesuatu yang hilang."
Musim panas yang kuat
Dalam upaya memastikan mereka kembali menikmati masa panjang di kasta tertinggi, Deportivo menjalankan strategi transfer musim panas yang ambisius, dengan memburu baik bintang-bintang utama maupun talenta muda terbaik Eropa yang memiliki klausul rilis. Mereka berhasil mendatangkan 10 pemain baru dengan total pengeluaran hanya €25 juta, dengan porsi terbesar digunakan untuk merekrut kiper Mallorca, Leonardo Román Riquelme (€9 juta).
Depor juga merekrut Jonathan Asp Jensen dari Bayern Munich dan Lorenzo Amatucci dari Fiorentina, masing-masing seharga €6 juta, serta mencatatkan salah satu kudeta transfer terbaik sepanjang bursa dengan membujuk Pierre Emerick Aubameyang meninggalkan Marseille hanya dengan €1,5 juta. Aubameyang sudah jauh melewati masa terbaiknya di usia 37 tahun, tetapi mantan striker Arsenal dan Borussia Dortmund itu mencetak 10 gol Ligue 1 musim lalu, membuktikan instingnya di kotak penalti masih tetap tajam.
Adama Traore, sementara itu, datang dengan status bebas transfer setelah meninggalkan West Ham, menambah pengalaman penting di level tertinggi ke dalam skuad Hidalgo, dan Deportivo juga menyambut tigarekrutan pinjaman cerdik pada hari terakhir bursa transfer: Jose Maria Gimenez, Angelino, dan Marc Casado. Depor juga memiliki opsi pembelian untuk Casado, dan gelandang Barcelona itu berpotensi menjadi sosok paling berdampak di antara para pendatang baru sebagai pengatur tempo dengan etos kerja tanpa henti.
Hidalgo senang dengan bisnis klub, tetapi menekankan pentingnya mempertahankan identitas mereka menjelang dimulainya musim 2026-27. "Kehadiran pemain seperti Aubameyang dan Adama Traore mengubah profil teknis tim ini, tetapi tidak mengubah proyek inti yang membawa kami kembali ke La Liga. Kami sangat mengandalkan pengalaman di kasta tertinggi dari para pemimpin seperti Aubameyang dan Gimenez untuk membimbing para pemain muda kami menghadapi tuntutan divisi ini."
Super Depor 2.0
Gimenez mengawali hidupnya di Riazor dengan menjanjikan, tetapi sejauh ini baru memainkan tiga pertandingan setelah datang terlambat. Sementara itu, Aubameyang tampaknya benar-benar mencamkan kata-kata Hidalgo, dan tampil luar biasa seolah memutar balik waktu.
Tim ini sudah dijuluki 'Super Depor 2.0' setelah melalui lima laga pertama mereka di La Liga tanpa kekalahan, dengan tiga hasil imbang 1-1 melawan Elche, Malaga, dan Getafe, diapit kemenangan memikat atas Valencia dan Villarreal, sebelum akhirnya merasakan kekalahan saat menghadapi Sevilla pada Rabu.
Aubemayang tampil produktif, menjadi pemain pertama sejak Zlatan Ibrahimovic pada 2009-10 untuk Barcelona yang mencetak gol pada masing-masing dari lima jornada pembuka, dengan penampilan terbaiknya datang saat melawan Villarreal. Setelah memberi assist untuk Luismi Cruz dan Zakaria Eddahchouri, Aubameyang menceploskan gol ketiga Depor pada menit ke-89 untuk mengamankan kemenangan 3-2 di El Madrigal.
"Apa yang dilakukan Aubameyang benar-benar luar biasa," kata Hidalgo tentang dampaknya. "Dia tidak pernah melewatkan satu sesi latihan pun dan bekerja lebih keras daripada siapa pun. Dia punya bakat istimewa."
Depor saat ini berada di peringkat ketujuh klasemen, dan akan percaya diri setidaknya untuk tetap bertahan di paruh atas jika Aubameyang bisa mempertahankan performa gemilangnya. Di sisi lain, Cruz melanjutkan performanya seperti musim lalu sebagai pusat kreativitas tim, Amatucci beradaptasi cepat untuk mendominasi lini tengah, dan Roman membuktikan dirinya sebagai sosok yang aman di bawah mistar sebagai No.1 baru. Seperti Gimenez, Casado juga tampil mengesankan dalam dua penampilan pertamanya untuk klub.
Para suporter memilih untuk mengubah nama tim dari Deportivo de 'La Coruña' menjadi versi Galicia 'A Coruna' pada musim panas, tetapi kumpulan pemain baru ini sedang menghidupkan kembali nilai-nilai yang membawa klub itu meraih begitu banyak kesuksesan antara 1990-an dan awal 2000-an. Mereka juga memiliki pelatih yang tenang dan meyakinkan, yang akan memastikan fokus mereka tidak mengendur.
"Kami datang setiap pekan dengan niat itu, sambil memahami tingkat kesulitannya, dengan kerendahan hati yang besar, mengetahui bahwa [musim] ini sangat panjang dan Anda selalu harus tetap membumi. Tetapi setelah itu, kami juga bermain dengan kepercayaan diri yang tinggi," ujar Hidalgo.
Ini bisa menjadi awal dari perjalanan istimewa lainnya. Deportivo telah kembali, dan itu hanya bisa menjadi kabar baik bagi para puris La Liga.