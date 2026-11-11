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Stephen Constantine Brits Abroad Rwanda 1:1GOAL

Stephen Constantine: Dari London ke Kigali dan kehidupan sebagai pelatih sepak bola profesional di Rwanda

Dalam edisi terbaru serial ‘Brits Abroad’ GOAL, seorang pria yang pernah melatih di berbagai penjuru dunia, dari Amerika Utara hingga Afrika, bercerita tentang berjualan bunga di kereta bawah tanah New York, takut kehilangan nyawa saat menjalankan misi pencarian bakat, dan apa yang harus dilakukan di Rwanda.

Chris Burton
Diterjemahkan oleh

  • Belum lama berselang, sosok sepak bola Britania Raya yang berkarier di luar negeri masih sangat langka. Keengganan untuk meninggalkan zona nyaman secara geografis membatasi kiprah mereka secara kolektif.

    Namun, kini dunia telah berubah. Perkembangan budaya membuat tidak ada sudut dunia yang patut dianggap terlalu jauh. Pergi merantau dan menikmati cara hidup yang berbeda kini menjadi pengalaman yang patut disambut, bukan ditakuti.

    Tentu ada tantangan, baik dalam karier maupun kehidupan pribadi, yang harus diatasi sepanjang jalan. Namun, mengapa tidak menghadapinya alih-alih menghindarinya? Semakin banyak pemain dan pelatih yang mengadopsi pola pikir tersebut.

    Dengan mempertimbangkan hal itu, serta pepatah yang terus mengingatkan kita bahwa bepergian memperluas wawasan, GOAL akan membantu menceritakan kisah sejumlah penjelajah pemberani yang telah mendobrak batasan dan kini dapat berbagi wawasan tentang olahraga maupun berlibur.

    Berikutnya adalah Stephen Constantine, sosok yang menempuh rute berliku dari London menuju Kigali, ibu kota Rwanda, melalui Amerika Serikat, Siprus, Nepal, Malawi, Sudan, India, dan Pakistan.

  • Awal perjalanan olahraga yang luar biasa

    Stephen Constantine Arsenal
    Instagram/@stephenconstantine

    Constantine adalah pendukung setia Arsenal dan tim NFL Las Vegas Raiders.

    “Kecintaan saya pada sepakbola dimulai pada awal 1970-an. Pertandingan pertama yang saya saksikan langsung adalah Tottenham melawan Arsenal. Ayah saya penggemar Tottenham, dan dalam pertandingan itu Ray Kennedy mencetak gol kemenangan lewat sundulan pada menit ke-97. Saat itu usianya 18 atau 19 tahun, dan gol tersebut membawa kami meraih gelar juara. Rasanya lebih istimewa lagi karena kami melakukannya di kandang Tottenham. Lalu, lima hari kemudian, Charlie George melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti saat babak tambahan waktu melawan Liverpool, dan kami memenangkan Piala FA dengan skor 2-1! Arsenal sampai mati!”

  • Cita-cita menjadi pelatih terbentuk di Siprus dan Amerika

    New York subway Brooklyn
    Getty

    Pekerjaan serabutan didapat saat baru merintis karier sebagai pelatih sepakbola, termasuk satu di New York

    “Seingat saya, saya selalu ingin menjadi pesepakbola profesional, seperti kebanyakan orang. Saya pernah mengikuti seleksi di Chelsea. Saya mencetak hat-trick dalam pertandingan seleksi di Stadion Uxbridge, tetapi enam pekan kemudian menerima surat yang menyatakan bahwa saya tidak cukup bagus! Saya juga mengikuti pertandingan seleksi untuk Millwall. Ada sekitar 30 atau 40 orang di stadion lama The Den. Saya dipilih untuk bermain melawan Fulham pada pekan berikutnya sebagai pemain seleksi. Setelah itu, mereka berkata, ‘Kami sudah punya lima kiper, tetapi penampilanmu cukup bagus selama seleksi dan kami perlu melihat kemampuanmu.’ Saya rasa tubuh saya terlalu kecil untuk menjadi kiper.

    “Lalu kami pindah ke Siprus. Saya bermain untuk AEL Limassol. Saat berusia 17 tahun, saya berlatih bersama tim utama dan sempat tampil dua kali. Kemudian saya kembali ke Inggris sebelum pergi ke Amerika Serikat. Saya bermain selama satu tahun di tingkat perguruan tinggi di sana, lalu menandatangani kontrak profesional. Kontrak profesional pertama dan satu-satunya yang saya miliki adalah bersama Pennsylvania Stoners di American Soccer League. Saat itu saya berusia 20 atau 21 tahun, tetapi hanya empat pemain asing yang diizinkan. Saya tidak banyak mendapat kesempatan bermain dan, sebelum musim berakhir, tim itu justru bubar. Sponsor kami adalah Alpo, perusahaan makanan anjing. Saya kemudian bermain untuk New York Freedoms di New York. Saat itu, kami merupakan klub yang cukup besar di New York. Saya menjadi kapten, lalu mengalami cedera ACL. Sejak awal, saya sudah menyadari bahwa saya tidak akan tampil di Piala Dunia atau Liga Primer dalam waktu dekat. Saya berpikir bahwa satu-satunya hal yang pernah ingin saya lakukan dalam hidup adalah melatih atau bermain sepakbola. Jadi saya berpikir, ‘Baiklah, saya akan mengambil lisensi kepelatihan selagi berada di Amerika Serikat.’

    “Saya menghabiskan sepuluh tahun di Amerika Serikat, dari 1982 hingga 1992. Saya menyelesaikan semua kualifikasi saya, lalu kembali ke Inggris dan mengambil lagi seluruh lisensi kepelatihan saya di sana. Saya menempuh tingkat pendahuluan, menengah, lisensi penuh dan konversi UEFA, lalu lisensi pro pada 2003-04. Saya tidak bisa membayangkan hal yang lebih baik untuk dilakukan setelah berhenti bermain. Bagi saya, itu adalah melatih dan berada di lapangan bersama para pemain. Kalau dipikir-pikir, saya cukup beruntung karena selalu tahu apa yang ingin saya lakukan. Saya pernah mencuci piring di rumah makan di Pennsylvania. Saya pernah bekerja di lokasi konstruksi di Siprus dan Amerika Serikat. Saya melakukan berbagai pekerjaan agar tetap bisa terlibat dalam sepakbola. Saya bahkan pernah punya lapak bunga di kereta bawah tanah di Brooklyn! Bagi saya, menjadi pelatih adalah pilihan yang jelas, dan saya akan melakukan apa pun yang mungkin untuk mewujudkannya.”

  • Panggilan telepon pukul 03.00 berujung pada kepindahan tergesa-gesa ke Asia

    Everest Nepal
    Getty

    Dalam beberapa hari yang penuh kesibukan, kehidupan di Amerika Serikat berganti menjadi kehidupan di bawah bayang-bayang Gunung Everest.

    “Langkah saya ke Nepal sebenarnya cukup sederhana. Pada awal karier, saya menyelesaikan semua sertifikasi kepelatihan, lalu kami pindah ke Siprus. Saya mulai melatih tim putra di Siprus yang bermain di divisi empat. Sebelumnya, saya pernah bekerja di akademi beberapa klub. Saya juga bekerja untuk teman-teman saya, Nick dan Demetris Gregoriou, yang memiliki sebuah sekolah grammar di Limassol. Kami bersahabat dekat sejak saya bersekolah di sana saat tinggal di Siprus. Saya rasa kami berusia sekitar 11 tahun ketika pertama kali bertemu. Mereka sedang berusaha mengembangkan program sepakbola di sekolah itu, jadi mereka meminta saya bergabung. Saya mengajar dua sesi sehari. Pagi harinya saya melatih anak-anak, lalu pergi ke tim divisi empat yang mempekerjakan saya saat saya masih bekerja di sekolah.

    “Salah satu anak di sekolah itu bermain di bawah asuhan saya. Dia memberi tahu ayahnya bahwa saya pelatih yang bagus. Ayahnya berkata, ‘kami butuh bantuan’. Saat itu timnya berada di posisi kedua dari bawah di divisi empat, tertinggal 12 poin dengan sekitar sembilan atau 10 pertandingan tersisa. Sebagian besar pemain lebih tua daripada saya. Saya berusia 29 tahun waktu itu. Kami memenangi empat pertandingan pertama, lalu presiden klub mengundang saya makan malam. Saat itu saya masih lajang, jadi kalau diajak makan malam, tentu saya datang! Dia berkata kepada saya, ‘Pelatih, Anda membuat saya menghadapi masalah besar’. Saya bertanya, kenapa? Dia menjawab, ‘Ya, saya tahu saya menawarkan pekerjaan ini kepada Anda, tetapi saya sudah berusaha agar tidak perlu mengeluarkan 250.000’, yang merupakan anggaran mereka untuk tahun itu. ‘Sekarang Anda sudah memenangi empat pertandingan, sepertinya kita punya peluang untuk bertahan di divisi ini.’ Dia berkata, ‘Sekarang sudah telanjur, saya tidak akan membiarkan Anda menghadapi masalah ini sendirian. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan.’ Kami akhirnya memenangi sembilan pertandingan pertama itu. Kami berhasil bertahan dengan keunggulan satu poin pada pekan kedua sebelum musim berakhir. Sejak saat itu, karier saya mulai berkembang.

    “Saya melatih beberapa tim di Siprus, tetapi kesempatan ke Nepal muncul karena saat bekerja di sekolah grammar itu, saya mengirim CV lewat faks kepada siapa saja yang punya mesin faks! Saya tidak peduli mereka berada di mana. Satu-satunya hal yang menarik bagi saya adalah sepakbola. Salah satu faks itu saya kirim sebagai tanggapan atas sesuatu yang kami terima dari LMA. Saat itu namanya FACA, Football Association Coaches Association. Salah satu email mereka berisi pertanyaan, ‘Apakah Anda tertarik melatih di Asia?’ Saya yakin mereka mengirimkannya kepada ratusan orang lain. Ada daftar sekitar 35, 40 negara. Saya mencentang semua kotak dalam daftar itu!

    “Saya memutuskan kembali ke AS untuk mengambil lisensi A. Saat berada di rumah teman saya di sana, sekitar pukul tiga pagi saya menerima telepon dari seseorang bernama Ganesh Thapa. Saya berkata, ‘Ada yang bisa saya bantu? Ini pukul tiga pagi?!’ Dia menjawab, ‘Ya, saya presiden All Nepal Football Association. Kami ingin Anda datang dan melatih tim.’ Saya bertanya, benarkah? Dia menjawab, ‘Ya, kapan Anda bisa datang?’ Saya berkata, ‘Saat ini saya berada di AS,’ dan saya baru saja mendapat tawaran pekerjaan sebagai kepala akademi di Virginia, meskipun, perlu saya katakan, saya tidak sedang mempertimbangkan untuk pergi ke Virginia. Dia bertanya lagi, ‘Kapan Anda bisa datang?’ Saya menjawab, ‘Saya harus memesan tiket dan mengurus ini-itu.’ Dia berkata, ‘Begini saja, datang besok.’ Saya berada di Amerika Serikat, mana mungkin saya datang besok! Saya harus kembali ke London, tempat saya kini tinggal bersama istri dan putri saya. Dia berkata, ‘Baiklah, kami akan mengirimkan tiket untuk Anda.’ Jadi, keesokan harinya saya memesan tiket. Sehari setelah itu, saya terbang kembali ke Inggris. Saat itu bulan Juli, musim puncak bagi para Sherpa. Pasti tidak akan ada penerbangan ke Nepal. Semua orang ingin pergi ke Everest!

    “Setibanya di rumah, saya pergi menemui istri saya yang bekerja di supermarket, supaya Anda tahu betapa sulitnya keadaan kami waktu itu. Saya menemuinya dan berkata, ‘Saya sudah kembali.’ Dia berkata, ‘Oh, bagus. Sampai kapan?’ Saya menjawab, ‘Seharusnya seminggu, setidaknya 10 hari. Nanti kita bicara lagi.’ Lalu saya pulang dan menjaga anak kami yang masih kecil. Kami tinggal di rumah ibunya. Sekitar pukul lima, telepon berdering dan ayah mertua saya berkata, ‘Stephen, ada telepon untukmu. Saya tidak begitu paham apa yang dia katakan, tetapi namanya Ganesh Thapa.’ Dia berkata, ‘Halo, apa kabar?’ Saya menjawab, saya baik-baik saja. Dia berkata, ‘Ada kabar bagus.’ Kabar apa? Dia berkata, ‘Kami mendapatkan penerbangan untukmu.’ Saya mengira penerbangannya minggu depan atau beberapa hari lagi. Dia berkata, ‘Bukan, hari ini.’ Hari ini? Ya, kamu berangkat pukul 21.00 waktu Inggris. Padahal saat itu baru pukul dua siang! Benarkah? Saya baru saja mendarat pagi itu. Pukul sepuluh malam, saya sudah berada di bandara, di Heathrow. Mereka tidak mengizinkan saya lewat karena ada masalah dengan nama saya. Mereka mencantumkan Stephen sebagai nama belakang saya, dan saya berkata, ‘Bukan, bukan, bukan itu.’ Singkat cerita, saya naik pesawat dan terbang ke Kathmandu.”

  • Beberapa kali kembali ke India

    Stephen Constantine India
    Getty

    Tantangan berbeda dari jabatan penuh tuntutan di tingkat domestik dan internasional

    “Saya menjalani tiga periode di India. Saat pertama kali datang, saya melihat ada potensi. Pada waktu itu, mereka belum benar-benar menyadari bahwa sepakbola bisa menghasilkan uang. Kami melakukan perjalanan dari New Delhi ke Jamshedpur, yang berada tepat di luar Kalkuta. Perjalanan dengan kereta itu memakan waktu 23 jam! Tanpa AC, perlu dicatat. Kami mengikuti turnamen bernama LG Cup. Itulah persiapan kami untuk Asian Games. Jadi atasan saya, Alberto Colaco, berkata kepada saya: ‘Pelatih, saya tahu kita tidak punya banyak waktu. Anda akan bersama para pemain selama 10 hari sebelum berangkat ke turnamen ini. Jangan khawatir soal turnamennya. Kita akan mendapat dua pertandingan, mungkin tiga. Pergilah ke sana, evaluasi sepakbolanya. Dan kami berharap Anda akan melakukan apa yang Anda lakukan di Nepal’, yang hasilnya cukup baik.

    “Jadi kami berangkat ke turnamen itu di Vietnam. Kami berhasil mencapai final. Kami adalah tim U-23, dan Asian Games juga untuk tim U-23. Kami hanya boleh membawa tiga pemain berusia di atas 23 tahun. Bhaichung Bhutia salah satunya, dan IM Vijayan yang lain. Di final, kami menghadapi Vietnam. Kami tertinggal 2-0 setelah sekitar 20 menit dan saya berpikir, ‘Ya Tuhan, saya harus melakukan sesuatu’. Salah satu pemain kami masih muda. Kebanyakan pemain saya berusia 19, 20, 21 tahun, sekitar itu, dan pemain muda ini terengah-engah sekali. Jadi saya menariknya keluar dan memasukkan pemain muda lain, lalu menukar posisi di kedua sisi lapangan. Kami menang 3-2 lewat gol pada menit terakhir. Pemain yang masuk tadi, yang baru menjalani pertandingan keduanya sebagai penyerang tengah, mencetak gol kemenangan. Setelah itu kami pergi ke Asian Games. Kami juga menjadi runner-up Afro-Asian Games pada periode pertama saya itu. Kami benar-benar menetapkan standar.

    “Lalu pada periode kedua, mereka berkata, ‘Pelatih, kami ingin pergi ke Piala Dunia’. Saya menjawab, ‘Kita belum mendominasi kawasan Asia Selatan yang mencakup Bangladesh, Maladewa, dan Pakistan, dan kita tidak akan pergi ke Piala Dunia’. Saya berkata, ‘Saya rasa saya bisa membawa kita ke Piala Asia, tetapi saya membutuhkan ini, ini, ini, ini, ini, dan ini’. Mereka memenuhi semua kebutuhan saya soal staf. Saya bisa membawa orang-orang berkualitas dan kami mulai menetapkan cara kerja yang kami inginkan. Berkat keberhasilan saya 10 tahun sebelumnya, orang-orang tahu apa yang bisa diharapkan. Saya tidak suka basa-basi: disiplin, masukkan baju ke celana, jaga perilaku, hal-hal seperti itu. Kami menjuarai turnamen SAF. Kami menjuarai Intercontinental. Kami lolos ke Piala Asia. Kami adalah tim termuda kedua, dengan rata-rata usia 23 tahun enam bulan, sementara Vietnam lebih muda satu bulan daripada kami. Pada pertandingan pertama, kami menghancurkan Thailand. Pada pertandingan kedua, kami menguasai permainan melawan UEA tetapi kalah 2-0. Alberto Zaccheroni menghampiri saya setelah pertandingan, meletakkan kedua tangannya di wajah saya dan berkata, ‘Saya tidak tahu bagaimana kami bisa menang’. Lalu dia berkata, ‘Tapi kalian akan baik-baik saja, kalian hanya perlu satu poin melawan Bahrain’. Jadi kami memasuki pertandingan ketiga melawan Bahrain. Itu bukan pertandingan terbaik kami, tetapi kami tidak pantas kalah akibat penalti pada menit ke-93 atau ke-94. Dan selesai sudah. Kami tersingkir. Padahal, kami bisa lolos ke babak 16 besar.

    “Lalu pada periode ketiga, saya diminta datang oleh East Bengal, salah satu klub terbesar di India. Itu masa terburuk dalam sejarah mereka. Mereka tidak punya uang, hanya memiliki 12 pemain saat saya tiba, dan satu pemain asing. Tugas saya adalah meletakkan fondasi. Saya pergi setelah musim ketika mereka meraih poin terbanyak sepanjang kiprah mereka di ISL. Kami finis di posisi keempat dari bawah, tetapi fondasinya sudah terbangun. Lalu CEO atau manajer ingin memilih sebelas pemain utama dan menentukan berbagai hal. Saya tidak mau seperti itu. Sayalah yang akan memilih pemain yang ingin saya datangkan. Jadi kami pergi, tetapi itu klub yang sangat besar. Saat kami menghadapi Mohun Bagan, ada 90.000 orang di stadion. Jadi kalau ada yang mengatakan India tidak bermain sepakbola, saya harus mempertanyakannya. Begitulah petualangan saya di India.”

  • Menghadapi tantangan budaya dan sosial secara langsung

    Coffee Rwanda
    Getty

    Mineral dan produk pertanian, seperti kopi dan teh, termasuk komoditas ekspor terbesar Rwanda.

    “Saya sudah beberapa kali disebut bunglon, terutama karena saya bisa beradaptasi. Saya mengikuti pelajaran bahasa Kinyarwanda. ‘Mwaramutse’ berarti selamat pagi, sedangkan ‘Mwiriwe’ berarti selamat malam. Bahasa ini cukup sulit. Saya tidak bisa bilang kemampuan saya sudah bagus, tetapi sejak berada di sini, saya memang baru mengikuti beberapa pelajaran yang benar-benar serius. Saya akan mempelajari bahasa ini karena saya yakin memang sudah seharusnya begitu. Begitu pula, saya yakin tidak bisa menjadi pelatih tim nasional jika tidak tinggal di negara tersebut. Saya tahu banyak orang yang melakukan itu, tetapi mereka berkata, ‘sebagian besar pemain kami bermain di Eropa’. Menurut saya, ‘ya, tetapi keberadaan Anda di negara itu memotivasi para pemain lokal untuk pergi ke luar negeri dan bermain di level yang lebih tinggi’.

    “Saya bertanggung jawab atas semua kelompok usia mulai dari 15 tahun ke atas. Kami tentu mencari pemain baru karena dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak akan mengatakan para pelatih sebelumnya tidak bekerja dengan baik, tetapi tidak ada perkembangan yang nyata. Jika tidak ada pembinaan di tingkat akar rumput, tidak akan ada pemain elite dan tidak akan ada peluang. Karena itu, saya mendatangkan seorang petugas pengembangan pemain muda bernama Nicholas de-Long. Dia akan bertanggung jawab atas semua kelompok usia tim muda. Bagi saya, yang terpenting adalah ketika berada di suatu negara, Anda harus menghormati tempat Anda berada. Saya tidak akan mengubah mereka. Saya tidak akan mengubah budayanya. Datang terlambat ke latihan bukanlah budaya. Pergi ke bandara memakai sandal jepit bukanlah budaya. Itu hanya perilaku yang tidak sopan. Budaya, makanan, bahasa, pakaian yang dikenakan orang-orang, cara mereka berdoa, saya tidak pernah mencampuri semua itu. Saya di sini untuk meningkatkan budaya sepakbola Anda, jika Anda mengizinkan saya. Saya berusaha mempelajari sebanyak mungkin tentang orang-orangnya, bahasanya, dan apa yang memotivasi mereka.

    “Terkadang ini sangat, sangat sulit dalam banyak hal. Kita bahkan belum membicarakan pengorbanan keluarga dan semua itu. Tetapi jika saya akan melakukan sesuatu, saya akan melakukannya 100 persen. Dan secara umum, saya tidak pernah menghadapi persoalan pribadi seperti itu. Persoalannya selalu: mengapa Anda terlambat? Mengapa itu belum dikerjakan? Mengapa kita tidak bisa melakukan ini? Mengapa kita tidak bisa melakukan itu? Perlengkapan tim tidak bagus. Saat kami pulang dari Cape Verde, perjalanan itu memakan waktu 72 jam. Kami menghabiskan dua hari di Senegal tanpa melakukan apa-apa. Jadi, tentu saja saya sangat marah. Dan ketika saya marah, berada di dekat saya bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Saya mengatakan berbagai hal, mungkin sesekali mengumpat, tetapi mengapa ini dibiarkan terjadi? Mengapa saya tidak diberi tahu tentang hal-hal ini? Jadi, itulah persoalannya. Kami tiba di bandara di Pakistan setelah bermain imbang 0-0 melawan Kamboja, dan mereka datang dengan dua minibus. Saya berkata, ‘ada 35 orang beserta seluruh bagasi, apa yang kalian pikirkan?’ Jadi, ada banyak persoalan seperti ini yang seharusnya tidak perlu saya tangani.

    “Saya membangun jaringan pemandu bakat. Kami memiliki seseorang bernama Derek Bragg, yang berasal dari Inggris. Dia memantau pemain di seluruh dunia. Dia adalah salah satu pemandu bakat yang memulai platform Wyscout. Pekerjaan ini juga mencakup mengatasi masalah yang muncul dan berusaha meyakinkan orang-orang. Tim U17 kami baru-baru ini lolos ke Piala Afrika untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Program itu diawasi oleh Nicholas de-Long. Sekarang kami juga memiliki tim U15 yang bermain di Piala Dunia FIFA. Saya berkata kepada mereka, ‘inilah pihak yang kalian wakili, jangan sampai saya melihat kalian memakai sandal jepit, jangan memakai topi’, hal-hal semacam itu. Jadi, kami berusaha menetapkan standar di sini. Kemenangan tim U17 dalam pertandingan melawan Etiopia sangat berarti. Revolusi telah dimulai. Dan itu terjadi ketika kami menjuarai FIFA Series. Pada Maret, kami mengalahkan Grenada dan Estonia. Bisa dibilang level sepakbola di Siprus cukup bagus. Mereka memecat pelatih setiap beberapa bulan. Dan sayangnya, saya rasa mereka tidak menyukai orang seperti saya, yang akan mengatakan secara terus terang apa yang saya pikirkan meski terkadang merugikan diri saya sendiri. Itu tidak berarti saya benar. Itu tidak berarti Anda salah. Saya akan menyampaikannya sesopan mungkin, kecuali jika saya sudah kehilangan kesabaran, dan itu tidak butuh waktu lama.

    “Saya mencintai pekerjaan saya, baik sisi menyenangkan maupun sisi sulitnya. Saya satu-satunya orang Inggris, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang pernah melatih delapan tim nasional. Suatu saat saya akan mengejar angka 10, atau mungkin saya akan bertahan di Rwanda selama beberapa tahun. Kita lihat saja. Kami membutuhkan sekitar empat poin untuk lolos ke Piala Afrika berikutnya. Kami akan menghadapi Mali di kandang dan tandang. Lalu kami akan bertandang ke Liberia dan menghadapi Cape Verde di kandang, yang kami kalahkan beberapa pekan lalu. Pertandingan-pertandingan yang sangat berat. Saya hanya berharap kami bisa mencuri hasil di Mali. Dan kami ingin Liberia serta Cape Verde bermain imbang dalam kedua pertemuan mereka, maka kami akan baik-baik saja.”

  • Masa di Sudan menghadirkan pengalaman yang terasa tak nyata

    Kamal Shaddad
    Getty

    Kamal Shaddad menjabat sebagai presiden Federasi Sepak Bola Sudan selama lebih dari 20 tahun

    “Saya mengalami cukup banyak momen yang terasa tidak nyata. Namun, ada satu yang paling membekas. Saat berada di Sudan, saya pernah berkendara dari Khartoum. Bos saya, Kamal Shaddad, mirip Don King. Rambutnya, semuanya! Kalau masuk ke kantornya, Anda akan melihat dia duduk di antara dua AC berdiri. Saya duduk di sana sampai kedinginan! Saya bertanya, ‘Pak, Anda tidak kedinginan?’ Dia menjawab, ‘Lihat saya, saya bisa tetap seperti ini karena udara dingin. Saya jadi awet!’ Nah, saya pernah melihat seorang bek kiri bermain untuk salah satu klub di Sudan melawan Merrikh. Saya ingat berpikir, bek kiri ini bertubuh besar, kuat, dan punya lemparan ke dalam jarak jauh. Saya akan pergi melihatnya lagi pekan depan.

    “Jadi, saya memutuskan untuk pergi. Saya mengajak sopir dan berkata, ‘Ayo berangkat, berapa jauh ke Hasahisa?’ Dia menjawab, ‘Sekitar empat jam’. Kami harus segera berangkat! Kira-kira dua jam setelah perjalanan dimulai, presiden menelepon. Entah kenapa, dia memanggil saya Stephenson. ‘Stephenson,’ katanya, ‘di mana kamu?’ Saya menjawab, ‘Pak, yang saya lihat di depan pasir, di kiri dan kanan pasir, dan di belakang juga pasir. Kami sedang di mobil menuju Hasahisa. Ada seorang pemain yang perlu saya lihat’. Dia mulai sedikit gelisah. ‘Siapa yang memberimu izin pergi ke Hasahisa?’ Saya bilang, ‘Saya tidak tahu kalau perlu izin. Saya pelatih tim nasional dan saya akan melihat seorang bek kiri’. Dia berkata, ‘Stephenson, ini wilayah Al-Qaeda. Pergi ke sana benar-benar bukan ide bagus’. Saya menjawab, ‘Ya, tapi sekarang sudah tiga jam. Tinggal satu jam lagi. Kami akan baik-baik saja, jangan khawatir’. Dia makin gelisah, mulai berteriak kepada sopir, lalu menutup telepon!

    “Kami pun terus menuju tempat yang terpencil itu. Setelah sekitar setengah jam, mungkin 40 menit, saya melihat sebuah Jeep mendekat. Saya tidak bisa melihat bagian depannya dengan jelas, tetapi itu sebuah Jeep. Saya melihat empat atau lima orang di bagian belakang. Saya tidak bisa mengenali mereka atau apa pun, tetapi mereka mendekat dan memaksa kami menghentikan mobil. Lalu dua orang melompat turun dan membuka pintu di sisi saya. Mereka menarik saya keluar dari mobil. Mereka semua berbicara dalam bahasa Sudan dan saya berpikir, ‘apa-apaan yang terjadi?’ Mereka menempatkan saya di bagian belakang mobil dan menyuruh saya duduk di sana. Saat itulah saya berpikir, habislah saya. Jenazah saya akan ditemukan entah di mana di gurun antara Khartoum dan Hasahisa, dan tak seorang pun akan tahu apa yang terjadi! Selama 15 menit berikutnya, saya terus bertanya-tanya, adakah yang bisa memberi tahu saya sesuatu? Mereka tidak mengatakan apa-apa. Lalu, mungkin sepuluh menit kemudian, saya menoleh dan melihat stadion sepakbola di kejauhan. Rupanya, Pak Shaddad menyuruh petugas keamanan di sana menjemput saya di tempat saya berada. Dia memberikan nomor telepon sopir dan meminta mereka membawa saya ke stadion secepat mungkin dengan pengawalan ketat. Saat itu, saya sudah mengompol!

    “Bagaimanapun, mereka membawa saya ke stadion. Saya masuk dan orang-orang berlalu-lalang. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Saya bilang, ‘Saya perlu menonton pertandingannya. Saya datang ke sini untuk melihat pemain muda ini’. Mereka menjawab, ‘Baik, ikut kami’. Mereka membawa saya ke bawah dan mendudukkan saya di sebelah ofisial keempat. Di bawah terik matahari dengan suhu 48 derajat, saya hanya bertahan 15 menit! Saya melihat bek kiri itu, lalu berkendara kembali ke Hasahisa. Dan ya, saya memang memilihnya masuk tim nasional! Itulah pengalaman saya yang paling terasa tidak nyata, tetapi saya punya banyak pengalaman lainnya.”

  • Cara seorang pelatih tim nasional menyibukkan diri

    Stephen Constantine
    Getty

    Dari lokakarya pemanduan bakat hingga pertemuan dengan pemain, Constantine jarang benar-benar beristirahat.

    “Saya harus mengakui bahwa saya memang kesulitan jika tidak melakukan sesuatu setiap hari. Di tim nasional, hanya ada lima periode jeda internasional, tetapi ada sesuatu yang istimewa ketika Anda diminta menjadi pelatih tim nasional suatu negara. Kalau Anda bertanya kepada saya beberapa tahun lalu, saya akan menjawab, ‘Baiklah, biarkan saya hidup sampai usia 65 tahun, tetapi saya ingin menjadi pelatih timnas Inggris selama satu atau dua tahun.’ Saya akan bilang, ‘Ya, saya mau.’ Sewaktu kecil atau ketika masih muda, jika Anda berkata, ‘Anda bisa hidup sampai usia 65 tahun dan bermain untuk Inggris, atau Anda bisa hidup sampai usia 75 tahun,’ saya akan memilih hidup sampai 65 tahun dan bermain untuk Inggris.

    “Tidak terlibat setiap hari memang agak membuat saya gelisah. Saya mengadakan lokakarya pemanduan bakat. Kami berkeliling Rwanda untuk menjelaskan kepada orang-orang cara kami bermain dan filosofi kami. Kami membutuhkan pemandu bakat yang mulai bekerja di level U15 dan U17 agar tim-tim itu bermain dengan cara tertentu. Untuk posisi-posisi yang dicari dalam pemanduan bakat secara umum ini, apa yang kami cari? Pertama, siapa yang Anda cari dan seperti apa filosofi pelatihnya? Setelah itu, cobalah mengidentifikasi pemain yang bisa bermain dalam sistem tersebut. Kami menggarap dua jaringan pemanduan bakat. Kantor saya berjarak sekitar 10 menit dari apartemen, dan saya pergi ke sana setiap pagi. Saya sudah berada di sana sekitar pukul 09.00 hingga 09.15, meskipun kantor baru buka pukul 09.30! Beberapa hari lalu, saya bertemu dengan seorang pemain yang sedang berada di negara ini. Saya juga mengadakan pertemuan dengan kepala bagian keuangan, lalu dengan pemain lain untuk urusan berbeda. Kalau Anda datang ke kantor, pasti ada sesuatu yang terjadi dan seseorang akan menemui Anda.

    “Saya biasanya tiba di rumah sekitar pukul satu atau dua siang. Saya belum sesering yang saya inginkan pergi ke pusat kebugaran. Saya perlu melakukannya. Namun, saya punya berbagai pertemuan. Sekarang saya mengikuti pelajaran bahasa Kinyarwanda dua kali seminggu. Saya sedang mengerjakan tugas untuk pelajaran itu dan harus menyelesaikannya, kalau tidak saya akan ditegur! Kami bisa menonton semua pertandingan sepakbola dari Inggris dan Eropa [di televisi]. Ada juga olahraga bernama pickleball. Kami bermain sedikit pada akhir pekan. Saya berusaha mengisi hari-hari saya sebaik mungkin, tetapi saya bukan orang yang hanya duduk-duduk tanpa melakukan apa-apa. Saya tidak tahan kalau tidak melakukan sesuatu. Saya berusaha tetap sibuk.”

  • Seperti apa kehidupan sehari-hari di Afrika Timur?

    Rwanda streets bike
    Getty

    Umuganda adalah hari kerja bakti wajib yang memadukan budaya tradisional dengan pembangunan nasional modern.

    “Rwanda adalah negara terbersih yang pernah saya kunjungi. Di sana ada kegiatan bernama Umuganda yang diadakan pada Sabtu terakhir setiap bulan. Orang-orang diwajibkan memungut sampah apa pun yang mereka temukan di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Kewajiban itu berlaku bagi semua orang. Mereka juga disiplin untuk tidak membuang gelas kertas atau plastik sembarangan. Jujur saja, tidak ada sampah yang terlihat. Tempo hari, kami berkendara selama tiga jam dari Kigali menuju salah satu taman nasional. Sepanjang perjalanan, baik di jalan raya maupun jalan-jalan lainnya, tidak ada sampah. Di desa-desa yang kami lewati pun tidak ada sampah di mana-mana. Sungguh luar biasa.

    “Kota Kigali sangat indah. Kota ini dijuluki kota seribu bukit. Jadi, jangan berjalan terlalu jauh karena pasti akan ada bukit di suatu tempat! Namun, kota ini sangat menyenangkan. Secara umum, orang-orangnya penuh perhatian, sangat baik dan sopan. Tentu saja tidak semua orang seperti itu, tetapi tempat ini nyaman untuk ditinggali. Ini kali kedua saya tinggal di sini. Menurut saya, gaji rata-rata seorang pelayan restoran atau pekerja sejenis sekitar $300 per bulan. Jadi, jumlahnya tidak besar. Namun, kebutuhan pokok di sini tidak terlalu mahal. Berbeda dengan di kampung halaman. Tata kota Kigali sendiri sungguh bagus, dengan sejumlah pemandangan dan panorama yang indah. Kalau pergi ke luar pusat kota, ada beberapa tempat yang indah pula.”

  • Bagaimana perbandingan biaya hidupnya dengan negara-negara lain?

    Rwanda food
    Getty

    Ada sesuatu di Rwanda yang dapat memuaskan segala selera dan keinginan.

    “Apartemen yang saya tempati biayanya $1.500 per bulan. Anda bisa mendapatkan apartemen seharga $200 per bulan. Menurut saya, itu tidak mahal. Saya rasa makanan di sini sedikit lebih murah. Ada berbagai macam masakan dan Anda bisa makan di restoran. Kalau Anda pergi ke restoran kelas menengah di Nottingham, misalnya, biayanya mungkin sekitar £80 untuk dua orang. Di sini, biayanya sekitar $40 atau $45. Itu bahkan bisa untuk tiga orang, tergantung tempat yang Anda datangi. Dari segi biaya hidup, tempat ini juga tidak buruk, terutama jika Anda mendapat gaji yang bagus.”

  • Membantu lebih banyak pemain melebarkan sayap

    Africa Cup of Nations trophy
    Getty

    Lolos ke Piala Afrika 2027 masih menjadi target utama saat ini.

    “Saya rasa, sayangnya, kami belum banyak berbuat di kawasan ini selama 20 tahun terakhir. Ketika saya berada di sini pada 2014, kami sudah lolos ke Piala Afrika dan berada di peringkat ke-64 dunia saat saya pergi. Ketika saya kembali, kami berada di peringkat ke-132. Sekarang kami di peringkat ke-119. Masyarakat di sini juga sangat menggemari bola basket dan bola voli. Namun, menurut saya, sepakbola sejauh ini merupakan olahraga paling populer. Dan tentu saja, orang-orang di sini sangat heboh ketika tim U-17 lolos ke Piala Afrika.

    “Kami tinggal membutuhkan empat poin untuk lolos ke putaran final Piala Afrika. Itu akan menjadi pertama kalinya kami tampil di sana dalam 22 atau 23 tahun. Semoga kami bisa lolos. Namun, masih ada empat pertandingan yang sangat sulit. Kami belum mencapai apa-apa. Saya sedang diwawancarai di Cape Verde setelah pertandingan, dan beberapa wartawan asal Rwanda berkata, ‘Pelatih, ini luar biasa, kita akan pergi ke Piala Afrika.’ Saya menjawab, ‘doza’, yang berarti ‘tenang’ dalam bahasa Kinyarwanda. Itu menjadi judul berita keesokan harinya! Jika kami berhasil lolos, itu akan menjadi pencapaian yang sangat besar bagi kami. Semoga saja.”

  • Cara merasakan pengalaman khas Rwanda seutuhnya

    Gorilla Rwanda
    Getty

    Pengunjung ke salah satu kawasan unik di dunia dianjurkan untuk melihat satwa liar setempat.

    “Menurut saya, Anda wajib melihat gorila. Pemandangan di Kivu sungguh indah. Di sana ada danau besar yang bisa digunakan untuk berenang. Daerah itu berada di dekat Kongo. Ada begitu banyak jalur trekking dan pendakian, serta kesempatan untuk menjelajahi negeri ini. Saya juga menyarankan Anda duduk dan menikmati hidangan setempat. Jangan datang ke sini tanpa melihat gorila. Jangan pula datang ke sini tanpa mengunjungi taman nasional. Dibandingkan dengan beberapa tempat lain di dunia, pengalaman di sini akan luar biasa. Orang-orangnya luar biasa, sangat ramah, baik hati, dan hangat.”

  • Menarik lebih banyak perhatian pada sepak bola di Rwanda

    Rwanda football team
    Rwanda FA @@ferwafa

    Benang merah gaya permainan dalam sepakbola Rwanda turut membantu meraih kesuksesan di berbagai kelompok usia.

    “Saya berperan penting dalam mengembangkan Hudl.com. Itu platform tempat Anda bisa mengunggah video. Hudl adalah perusahaan besar asal AS. Hudl membeli Wyscout. Jadi, jika Anda memahami platform Wyscout, dengan Hudl Anda bisa mengunggah laporan medis, laporan kebugaran, semuanya ada di satu platform, atau penyimpanan awan jika Anda mau menyebutnya begitu. Selain itu, Anda punya akses ke platform Wyscout untuk melihat pemain, tim, dan lain sebagainya. Karena saya sudah mengenal Wyscout dan Hudl cukup lama, saya membantu menghubungkan mereka dengan BK League dan CEO kami, Jules Karangwa, yang memimpinnya. Mereka mencapai kesepakatan dan sekarang setiap pertandingan di Rwanda, yakni seluruh pertandingan tim divisi pertama, disiarkan dan bisa disaksikan di Wyscout. Itu membuat para pemain kami lebih mudah dilihat.

    “Dalam sekitar tujuh bulan terakhir, kami menjuarai FIFA Series. Itu pencapaian besar karena kami belum pernah memenangi trofi selama lebih dari 40 tahun. Jadi, ketika ada trofi, Anda harus meraihnya. Mungkin itu bukan trofi terbesar di dunia, tetapi bagi kami nilai simbolisnya sangat besar. Dan itu terjadi di hadapan presiden kami, Bapak Paul Kagame. Jadi, itu sangat berarti. Lalu kami diundi menghadapi Mali dan Cape Verde, dan tak seorang pun memberi kami peluang. Mungkin kami bisa menang dalam laga kandang dan tandang melawan Liberia, tetapi itu pun belum pasti karena mereka juga tim yang cukup bagus.

    “Selepas periode pertandingan September-Oktober, kami berada di puncak grup: dua kali bermain, dua kali menang. Jika ditambah dua pertandingan di FIFA Series, kami bermain empat kali dan menang empat kali. Kami menjalani laga persahabatan melawan Kenya, dan saya mengganti seluruh tim. Dari 11 pemain yang menjadi starter, hanya satu yang bermain dalam pertandingan melawan Cape Verde. Jadi, kami berusaha memberi kesempatan kepada para pemain muda. Tim U-23 kami baru saja lolos ke putaran kedua kualifikasi Olimpiade. Mereka akan menghadapi Kamerun. Itu akan menjadi pertandingan yang sulit. Kami punya seorang pemain yang bermain di tim U-23 dan usianya baru 19 tahun. Dia terlihat cukup bagus, bermain di sisi kiri, anak muda yang garang dan agresif, yang saya sukai. Saya menariknya dari tim U-23, lalu dia menjadi starter melawan Liberia. Saya memberinya kesempatan debut melawan Liberia. Penampilannya lumayan. Saya tidak memainkannya sejak awal melawan Cape Verde karena kami membutuhkan sedikit lebih banyak pengalaman. Saya memasukkannya pada awal babak kedua. Siapa yang mencetak gol kemenangan? Pemain berusia 19 tahun itu. Jadi, sekarang orang-orang mulai berpikir, ‘oh, tunggu dulu’. Kami punya dua pemain U-17 yang membuat saya berpikir, ‘kalau mereka cukup bagus, berarti mereka sudah cukup umur’.

    “Semua tim bermain dengan sistem yang sama. Kami semua menggunakan 4-4-2, dari level tertinggi hingga terbawah. Mungkin 3-5-2, bergantung pada pertandingannya, tetapi filosofinya sama: dua barisan yang masing-masing terdiri dari empat pemain, membatasi permainan lawan, dan sebagainya. Semuanya sama karena Nicholas juga menerapkannya di level U-17 dan U-15. Jadi, kami berusaha membangun identitas sendiri. Saya sudah melakukan ini sejak lama sekali. Ini berhasil. Saya meraih kesuksesan dengan cara ini. Namun, semuanya bergantung pada situasi di tempat Anda berada. Ini bisa membutuhkan waktu. Jika pembinaan pemain muda tidak berjalan, dan sayangnya itulah yang sekarang sedang kami coba benahi, kami akan punya pemain-pemain di sini yang bisa dilihat di mana-mana lewat Wyscout. Sekarang tim U-15 akan pergi ke Azerbaijan, tim U-17 akan berlaga di AFCON. Intinya, yang ingin saya katakan adalah revolusi sedang berlangsung.”

  • Bagaimana masa depan seorang pengembara sepak bola?

    Stephen Constantine
    Getty

    Constantine telah mengunjungi 93 negara, tetapi belum pernah ke Amerika Selatan.

    “Kalau bicara soal diri saya pribadi, saya benar-benar tidak peduli berada di mana selama masih berkecimpung di sepak bola. Sejauh ini, saya sudah ke 93 negara. Saya belum pernah ke Amerika Selatan. Pelatih kiper saya, Rogelio Ramos dal Solio, itu baru separuh namanya!, berasal dari Brasil. Saya benar-benar harus pergi ke sana. Pelatih ilmu keolahragaan saya adalah Claudio Altieri. Dia setengah Venezuela, setengah Australia. Yah, dia pernah tinggal di Australia untuk beberapa waktu. Orang-orang di sekitar saya berasal dari berbagai negara, dan saya menyukainya. Mereka membuat saya selalu siap. Dalam pekerjaan ini, Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi atau berapa lama Anda akan bertahan di suatu posisi. Saya tentu ingin membawa Rwanda ke Piala Afrika. Saya juga ingin membawa mereka ke Piala Dunia. Mungkin itu baru terwujud beberapa tahun lagi.

    “Tunisia sempat menunjukkan ketertarikan kepada saya sekitar dua bulan sebelum Piala Dunia. Mereka akhirnya memilih seseorang yang berbahasa Prancis. Jadi, Anda tidak pernah tahu akan berada di mana. Saya rasa orang-orang mulai menaruh perhatian pada apa yang terjadi di Rwanda. Itu hal yang baik bagi saya. Kalau suatu saat mendapat tawaran, Anda harus mengambil keputusan. Saya memang menyukai proyek. Bisa dibilang, kedelapan tim nasional dan 70% klub yang pernah saya tangani adalah proyek. Permintaannya biasanya ‘bantu kami agar tidak terdegradasi’ atau ‘bantu kami lolos’. Secara umum, saya rasa pekerjaan saya cukup baik. Saya sering ditanya apakah saya ingin bekerja di Inggris. Ya, tentu saja. Saya orang Inggris. Mengapa saya tidak ingin bekerja di Inggris? Namun, saya tidak tahu apakah itu akan terjadi. Kalau terjadi, ya terjadilah. Kalau tidak, saya tidak akan mengeluh.”

  • Akankah pria yang dianugerahi gelar kesatria di Nepal mendapatkan jabatan bergengsi di Inggris?

    Stephen Constantine Millwall
    Getty

    Constantine sempat berada di Millwall dan Bournemouth, tetapi tidak terburu-buru untuk kembali ke Inggris.

    “Ketika saya berada di Millwall, mereka memecat Colin Lee dan saya satu-satunya pemegang lisensi Pro di klub. Mereka memberikan pekerjaan itu kepada Dave Tuttle. Dia orang yang sangat baik dan punya pengetahuan luas, tetapi saya tidak akan menyebutnya pelatih, apalagi manajer. Dia bekerja cukup baik, tetapi saya bukan nama besar. Orang-orang tidak menyadari apa yang dibutuhkan untuk melakukan beberapa hal yang telah saya lakukan. Ada pelatih lain yang mungkin punya kisah serupa, tetapi saya tidak mendapatkan pekerjaan karena pernah bermain di Inggris atau Siprus. Saya mendapatkan pekerjaan karena telah bekerja dengan baik di pekerjaan sebelumnya. Mereka tidak mempekerjakan saya di India karena kinerja saya buruk di Nepal. Saya ditawari pekerjaan di India untuk ketiga kalinya tiga bulan sebelum mendapatkan pekerjaan di sini.

    “Ini kali kedua saya berada di Rwanda. Saya sudah tiga kali bekerja di India, dua di antaranya sebagai pelatih tim nasional. Saya tidak mengatakan bahwa saya pelatih terbaik di dunia, jauh dari itu, tetapi saya merasa layak mendapat kesempatan melatih di negara saya sendiri. Di Siprus, setiap kali posisi pelatih tim nasional tersedia, saya selalu masuk daftar kandidat, tetapi mereka tidak memberi saya pekerjaan itu karena nama saya tidak cukup besar, atau karena saya tidak mau melakukan hal-hal tertentu yang mereka inginkan. Alasan saya menyinggung Millwall adalah karena saya pelatih tim utama, memimpin tim cadangan, dan pergi menyaksikan pertandingan. Saya berangkat dari rumah di Brighton pukul 6.30, berkendara ke The Den, lalu pulang sekitar pukul 11 atau 11.30 malam. Saya tidak bertemu anak-anak, tidak bertemu istri, dan rutinitas saya hanya makan, tidur, minum secangkir teh sambil makan scone atau crumpet, lalu berangkat lagi. Anda tidak memikirkan hal lain selain pekerjaan yang sedang Anda lakukan. Percayalah, tidak ada waktu. Jadi saya mengerti, jika Anda berada dalam lingkungan sepakbola di Inggris, sangat sulit memikirkan hal lain. Namun, saya rasa orang-orang tidak memahami atau memberi Anda pengakuan atas apa yang sedang dan telah Anda lakukan.

    “Les Reed menulis testimoni untuk saya, dan percayalah, isinya luar biasa. Saya dianugerahi gelar kesatria di Nepal, tetapi saya tidak mendapat pengakuan apa pun di Inggris. Di Siprus, saya dianugerahi Stelios Kyriakidis Award. Mereka menganggap saya orang Siprus ketika keadaan berjalan baik, tetapi mereka memberi saya penghargaan itu sebagai pelatih dengan kinerja terbaik di luar negeri. Sementara di Inggris, seolah-olah saya bahkan tidak dianggap ada. Sejujurnya, saya memang tidak terus-menerus tinggal di Inggris, kadang di sana, kadang tidak, tetapi saya menunggu Yang Mulia menghubungi saya. Mungkin saya harus menunggu lama!”

  • Berkomitmen penuh pada proyek-proyek di seluruh dunia

    Stephen Constantine
    Instagram/@stephenconstantine

    Sosok sarat pengalaman berusia 64 tahun itu belum menunjukkan tanda-tanda akan melambat dalam waktu dekat

    “Sejak menjadi pelatih, saya menjalani prinsip ‘ke mana pun hidup membawa saya’. Saya bukan nama besar. Saya tidak menganggap diri saya nama besar. Saya bukan salah satu dari mereka yang mendapat pekerjaan karena banyaknya pertandingan yang pernah mereka mainkan untuk Arsenal. Omong-omong, orang-orang seperti itu biasanya tidak bertahan lama. Ini pekerjaan yang berat. Banyak pengorbanan yang diperlukan. Saya bukan pelatih yang berkata, ‘Saya berasal dari Inggris dan kami akan bermain dengan cara ini’. Tidak, Anda harus bermain dengan cara yang berlaku di negara tempat Anda berada. Tugas Anda adalah mencoba mengubah cara itu. Namun, Anda harus memahami cara berpikir orang-orang di negara tempat Anda berada, apa yang membuat mereka kesal dan apa yang tidak, serta apa yang bisa dan tidak bisa mereka terima.

    “Saya rasa saya telah melakukannya dengan cukup baik di semua negara itu. Saya tidak 100% puas dengan bagaimana segala sesuatunya berjalan di beberapa negara. Kami bisa saja tampil lebih baik seandainya hal ini atau itu terjadi, tetapi Anda tidak akan pernah mendapatkan 100% dari semua yang Anda inginkan. Saya akan berusaha mencapainya. Jadi, jika Anda bekerja untuk saya, saya akan terus mendorong Anda!”

  • Indeks Kelayakan Huni

    Rwanda flag
    Getty

    Bagaimana kehidupan di Rwanda dinilai dalam lima aspek penting

    Cuaca: 9/10

    Makanan: 7/10

    Penduduk: 9/10

    Aktivitas: 6/10

    Biaya hidup: 8/10

    Total: 39/50

  • Simak kembali seri Brits Abroad

    Adam Przybek Brits Abroad 16:9
    GOAL

    Baca lebih lanjut tentang pengalaman para pemain Inggris yang bermain di luar negeri melalui tautan di bawah ini.

    Pemain

    Negara

    Skor kelayakan huni

    1

    Nick Swirad

    Brunei

    44/50

    2

    Adam Przybek

    Kamboja

    41/50

    3

    Daniel Adu-Adjei

    Kroasia

    40,5/50

    4

    Stephen Constantine

    Rwanda

    39/50

    5

    Ademola Ola-Adebomi

    Belgia

    39/50

    6

    Oakley Cannonier

    Singapura

    36/50

    7

    Ayo Obileye

    Finlandia

    29/50

    8

    Tyler Fredricson

    Swiss

    29/50