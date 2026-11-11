Stephen Constantine: Dari London ke Kigali dan kehidupan sebagai pelatih sepak bola profesional di Rwanda

“Langkah saya ke Nepal sebenarnya cukup sederhana. Pada awal karier, saya menyelesaikan semua sertifikasi kepelatihan, lalu kami pindah ke Siprus. Saya mulai melatih tim putra di Siprus yang bermain di divisi empat. Sebelumnya, saya pernah bekerja di akademi beberapa klub. Saya juga bekerja untuk teman-teman saya, Nick dan Demetris Gregoriou, yang memiliki sebuah sekolah grammar di Limassol. Kami bersahabat dekat sejak saya bersekolah di sana saat tinggal di Siprus. Saya rasa kami berusia sekitar 11 tahun ketika pertama kali bertemu. Mereka sedang berusaha mengembangkan program sepakbola di sekolah itu, jadi mereka meminta saya bergabung. Saya mengajar dua sesi sehari. Pagi harinya saya melatih anak-anak, lalu pergi ke tim divisi empat yang mempekerjakan saya saat saya masih bekerja di sekolah.

“Salah satu anak di sekolah itu bermain di bawah asuhan saya. Dia memberi tahu ayahnya bahwa saya pelatih yang bagus. Ayahnya berkata, ‘kami butuh bantuan’. Saat itu timnya berada di posisi kedua dari bawah di divisi empat, tertinggal 12 poin dengan sekitar sembilan atau 10 pertandingan tersisa. Sebagian besar pemain lebih tua daripada saya. Saya berusia 29 tahun waktu itu. Kami memenangi empat pertandingan pertama, lalu presiden klub mengundang saya makan malam. Saat itu saya masih lajang, jadi kalau diajak makan malam, tentu saya datang! Dia berkata kepada saya, ‘Pelatih, Anda membuat saya menghadapi masalah besar’. Saya bertanya, kenapa? Dia menjawab, ‘Ya, saya tahu saya menawarkan pekerjaan ini kepada Anda, tetapi saya sudah berusaha agar tidak perlu mengeluarkan 250.000’, yang merupakan anggaran mereka untuk tahun itu. ‘Sekarang Anda sudah memenangi empat pertandingan, sepertinya kita punya peluang untuk bertahan di divisi ini.’ Dia berkata, ‘Sekarang sudah telanjur, saya tidak akan membiarkan Anda menghadapi masalah ini sendirian. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan.’ Kami akhirnya memenangi sembilan pertandingan pertama itu. Kami berhasil bertahan dengan keunggulan satu poin pada pekan kedua sebelum musim berakhir. Sejak saat itu, karier saya mulai berkembang.

“Saya melatih beberapa tim di Siprus, tetapi kesempatan ke Nepal muncul karena saat bekerja di sekolah grammar itu, saya mengirim CV lewat faks kepada siapa saja yang punya mesin faks! Saya tidak peduli mereka berada di mana. Satu-satunya hal yang menarik bagi saya adalah sepakbola. Salah satu faks itu saya kirim sebagai tanggapan atas sesuatu yang kami terima dari LMA. Saat itu namanya FACA, Football Association Coaches Association. Salah satu email mereka berisi pertanyaan, ‘Apakah Anda tertarik melatih di Asia?’ Saya yakin mereka mengirimkannya kepada ratusan orang lain. Ada daftar sekitar 35, 40 negara. Saya mencentang semua kotak dalam daftar itu!

“Saya memutuskan kembali ke AS untuk mengambil lisensi A. Saat berada di rumah teman saya di sana, sekitar pukul tiga pagi saya menerima telepon dari seseorang bernama Ganesh Thapa. Saya berkata, ‘Ada yang bisa saya bantu? Ini pukul tiga pagi?!’ Dia menjawab, ‘Ya, saya presiden All Nepal Football Association. Kami ingin Anda datang dan melatih tim.’ Saya bertanya, benarkah? Dia menjawab, ‘Ya, kapan Anda bisa datang?’ Saya berkata, ‘Saat ini saya berada di AS,’ dan saya baru saja mendapat tawaran pekerjaan sebagai kepala akademi di Virginia, meskipun, perlu saya katakan, saya tidak sedang mempertimbangkan untuk pergi ke Virginia. Dia bertanya lagi, ‘Kapan Anda bisa datang?’ Saya menjawab, ‘Saya harus memesan tiket dan mengurus ini-itu.’ Dia berkata, ‘Begini saja, datang besok.’ Saya berada di Amerika Serikat, mana mungkin saya datang besok! Saya harus kembali ke London, tempat saya kini tinggal bersama istri dan putri saya. Dia berkata, ‘Baiklah, kami akan mengirimkan tiket untuk Anda.’ Jadi, keesokan harinya saya memesan tiket. Sehari setelah itu, saya terbang kembali ke Inggris. Saat itu bulan Juli, musim puncak bagi para Sherpa. Pasti tidak akan ada penerbangan ke Nepal. Semua orang ingin pergi ke Everest!

“Setibanya di rumah, saya pergi menemui istri saya yang bekerja di supermarket, supaya Anda tahu betapa sulitnya keadaan kami waktu itu. Saya menemuinya dan berkata, ‘Saya sudah kembali.’ Dia berkata, ‘Oh, bagus. Sampai kapan?’ Saya menjawab, ‘Seharusnya seminggu, setidaknya 10 hari. Nanti kita bicara lagi.’ Lalu saya pulang dan menjaga anak kami yang masih kecil. Kami tinggal di rumah ibunya. Sekitar pukul lima, telepon berdering dan ayah mertua saya berkata, ‘Stephen, ada telepon untukmu. Saya tidak begitu paham apa yang dia katakan, tetapi namanya Ganesh Thapa.’ Dia berkata, ‘Halo, apa kabar?’ Saya menjawab, saya baik-baik saja. Dia berkata, ‘Ada kabar bagus.’ Kabar apa? Dia berkata, ‘Kami mendapatkan penerbangan untukmu.’ Saya mengira penerbangannya minggu depan atau beberapa hari lagi. Dia berkata, ‘Bukan, hari ini.’ Hari ini? Ya, kamu berangkat pukul 21.00 waktu Inggris. Padahal saat itu baru pukul dua siang! Benarkah? Saya baru saja mendarat pagi itu. Pukul sepuluh malam, saya sudah berada di bandara, di Heathrow. Mereka tidak mengizinkan saya lewat karena ada masalah dengan nama saya. Mereka mencantumkan Stephen sebagai nama belakang saya, dan saya berkata, ‘Bukan, bukan, bukan itu.’ Singkat cerita, saya naik pesawat dan terbang ke Kathmandu.”