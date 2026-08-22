'Sang Lamine Yamal baru' tampaknya telah tiba di Premier League
Ketika di sebuah kompetisi Eropa muncul talenta muda menyerang yang menjanjikan dengan kontrol bola yang rapi dan kemampuan dribel yang mengesankan, perbandingan dengan para wonderkid terbesar sepak bola tak terelakkan. Biasanya, talenta-talenta seperti itu akan ditertawakan. Namun ketika rekan setim sendiri mulai membandingkan olah kaki brilian Anda dengan milik Lamine Yamal, hal itu tentu tidak luput dari perhatian.
Di usia baru sembilan belas tahun, winger Nigeria Zadok Yohanna telah mencetak sejarah dengan menuntaskan transfer spektakuler senilai 28 juta euro dari klub top Swedia AIK ke Brighton, yang sekaligus menjadikannya penjualan termahal dalam sejarah Allsvenskan.
Yohanna adalah winger lincah yang menyulitkan para bek saat ia menusuk ke dalam dari sisi kanan, dan ia memiliki potensi yang sangat besar. Namun transfer ke Premier League itu datang setelah hanya satu tahun di Swedia, sehingga banyak pihak bertanya-tanya seberapa besar peran yang akan ia dapatkan musim ini. Voetbalzonemengulas lebih dalam latar belakang talenta top tersebut.
Awal
Yohanna sudah terbiasa mengambil langkah besar sejak usia muda. Jalannya menuju Premier League dibangun di atas pengorbanan besar. Ia tumbuh besar di Bauchi, Nigeria, dan mengambil langkah besar pertama menuju mimpinya menjadi pesepakbola profesional ketika ia "antara usia 12 dan 13 tahun" meninggalkan rumah orang tuanya untuk bergabung dengan Ikon Allah Football Academy.
"Tempat itu sangat jauh dari tempat keluarga saya tinggal, jadi itu sangat berat bagi saya," kata Yohanna kepadaAftonbladet. "Pada awalnya saya sering menangis karena merindukan semua orang."
Didorong oleh ayahnya, yang berkata kepadanya, "Oke, mari kita coba", Yohanna mencurahkan seluruh dirinya untuk sepakbola. Bakat alaminya sudah terlihat sejak awal, meski mungkin ia sedikit terlalu bernafsu.
"Saat itu kami diperbolehkan bermain dengan dua sentuhan, tetapi saya sering lupa dan malah menggiring bola. Lalu pelatih mengatakan bahwa saya harus lebih dulu melewati dua pemain sebelum saya boleh mengoper bola!" Insting dribel itu ia bawa ke Swedia ketika meneken kontrak dengan AIK pada 2025.
Kepindahan ke Eropa Utara berarti ia harus beradaptasi dengan tuntutan taktik baru dan intensitas yang lebih tinggi, tetapi ia bertekad untuk melangkah jauh dalam sepakbola: "Sepakbola adalah segalanya bagi saya. Tidak ada alternatif lain; yang ada hanya sepakbola."
AIK menemukannya dalam perjalanan pencarian bakat di Afrika pada awal 2025 dan memutuskan membawanya ke Swedia, tempat ia menghabiskan sebulan bersama tim U-19 sebelum menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub tersebut.
Terobosan besar
Tidak butuh waktu lama bagi Yohanna untuk memberi kesan di sepak bola Swedia. Hanya dalam delapan belas pertandingan di semua kompetisi, ia mencetak lima gol dan menyumbang empat assist untuk AIK.
Momen yang menjadi tajuk utama surat kabar terjadi saat pertandingan Allsvenskan melawan Halmstad pada April, ketika ia mencetak gol kemenangan dramatis pada menit ke-83. Setelah Yohanna melepaskan peluang emas ke tiang gawang pada babak pertama, ia menebusnya dengan melewati dua bek dan melepaskan tembakan keras melewati kiper.
"Saya selalu ingin bergerak ke depan begitu mendapat bola," kata Yohanna setelah penampilan mencoloknya. "Saya tahu bahwa saya bagus dalam situasi satu lawan satu."
Penampilannya membuat rekan-rekan setimnya sangat terkesan. Winger AIK, Taha Ayari, menggambarkannya dengan tepat: "Dia seperti Lamine Yamal, wow! Terkadang saya benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan, ketika dia berlari ke sana kemari dan melakukan segala macam hal. Jadi saya hanya mundur dan membiarkannya bermain sesukanya."
Kiper berpengalaman Kristoffer Nordfeldt sependapat dengan komentar bahwa dia "memang harus dibiarkan bermain sesukanya" dan menambahkan: "Semua orang bisa melihat bahwa dia punya X-factor yang sangat besar."
Setelah bergabung dengan AIK pada pertengahan musim Juli lalu, Yohanna secara bertahap dimasukkan ke starting XI. Hanya tiga dari enam pertandingan liganya yang ia jalani sebagai starter, dan talenta itu dimainkan sebagai winger kiri serta bek kiri.
"Saya harus menyesuaikan diri dengan intensitas permainan. Fakta bahwa saya diberi kesempatan bermain di posisi lain itu sulit, tetapi saya pikir sebagai pesepak bola Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda hanya seharusnya bermain di satu posisi tertentu. Jadi saya tetap tenang menghadapinya. Saya tahu waktu saya akan datang selama saya terus bekerja keras."
Ia selalu menjadi starter musim ini dan membidik gelar top skor liga, sebelum hengkang ke Brighton tujuh pekan setelah awal musim.
Poin-poin kuat
Yohanna adalah pemain sayap berkaki kiri yang dalam formasi 4-3-3 terutama bermain di sisi kanan. Ia bisa menjadi mimpi buruk bagi bek sayap. Berkat akselerasi sprint yang eksplosif dan kontrol bola yang akurat, ia sulit dihentikan dalam situasi satu lawan satu, tetapi ia juga telah menunjukkan bahwa dirinya bisa menantang dua pemain sekaligus.
"Ia memiliki gudang keunggulan yang mengesankan, termasuk kemampuan dribel, teknik di area penalti, kemampuan satu lawan satu yang luar biasa, dan kaki kiri yang sensitif", ujar Fredrik Wisur Hansen, manajer pemandu bakat AIK, kepada Expressen.
Dengan memotong ke dalam ke kaki kirinya yang lebih kuat, ia memiliki teknik tembakan yang tajam dan visi yang tajam untuk mengalirkan bola-bola terobosan ke dalam area penalti.
Yohanna juga memanfaatkan tinggi badannya dengan baik di area penalti, karena ia bergerak ke tiang jauh setiap kali AIK menyerang lewat sayap lain. Kemampuan sundulannya terlihat jelas lewat gol sundulan krusialnya dalam laga imbang melawan Elfsborg di liga, dan ia mencetak satu lagi dalam kekalahan di perempat final Svenska Cupen.
Berkat pemahaman ruangnya, ia juga bisa memotong ke tengah dan beroperasi secara efektif sebagai gelandang serang.
Dalam waktu kurang dari setahun, Yohanna memberi kesan begitu besar di sepak bola Swedia hingga menarik perhatian klub-klub Premier League lainnya. Newcastle United dikabarkan mengajukan tawaran tahun ini dan Chelsea disebut sangat ingin merekrutnya, sebelum The Seagulls mengamankannya dengan nilai transfer rekor Swedia dan kontrak lima tahun.
"Saya menantikan untuk bekerja dengan Zadok", kata manajer Brighton Fabian Hürzeler. "Saya telah melihat pertandingan dan kualitasnya. Dia adalah pemain yang bisa membuat perbedaan di sepertiga akhir lapangan."
"Zadok masih muda dan akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan klub dan Premier League, tetapi dia adalah pemain menarik untuk disaksikan dan dia membawa jenis kreativitas yang kami tahu akan dinikmati para penggemar kami. Zadok dinamis, memiliki kecepatan, dan senang menghadapi lawan. Kualitas dan kemampuannya akan menjadi tambahan yang nyata bagi lini serang kami", demikian kata pelatih asal Jerman itu dengan antusias.
Poin-poin perbaikan
Terlepas dari terobosannya yang sangat cepat, Yohanna masih muda dan belum teruji di level tertinggi. Dia masih harus berkembang lebih jauh dalam beberapa aspek sambil beradaptasi dengan intensitas Premier League. Yohanna masih minim pengalaman, mengingat di Swedia ia baru memainkan 13 pertandingan liga. Sang penyerang juga belum menjalani debut untuk Nigeria, karena AIK menghalanginya bergabung dengan skuad untuk Unity Cup di London pada Mei.
Pengambilan keputusannya di sepertiga akhir lapangan harus lebih tajam jika ia ingin berkembang di kasta tertinggi Inggris. Yohanna jelas tidak akan mendapat banyak waktu menguasai bola seperti di Swedia dan harus membayar mahal untuk setiap kesalahan serta setiap kontrol pertama yang terlalu berat.
Disiplin bertahannya dan penempatan posisi saat tidak menguasai bola juga akan diuji. Meski demikian, penampilannya di Swedia menunjukkan bahwa ia sesuai dengan profil untuk sistem pressing tinggi Brighton.
Dan sekarang?
Bagi Yohanna, keputusan untuk pindah ke Brighton adalah hal yang wajar. "Perkembangan, cara mereka mengembangkan pemain," katanya dalam wawancara pertamanya dengan kanal klub. "Saya tahu tim-tim yang memainkan pemain muda, dan Brighton adalah salah satunya. Gaya bermain mereka sangat cocok dengan saya."
Pemain berusia sembilan belas tahun itu, yang tampil sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 3-0 Brighton atas AS Roma dalam laga persahabatan baru-baru ini, diliputi emosi ketika resmi menandatangani kontraknya. "Saya benar-benar sangat senang, karena saya tahu dari mana saya berasal. Saya ingin membuat keluarga saya bangga, dan itu berhasil."
Meski di luar lapangan ia sangat pemalu – ia mengakui bahwa dirinya menjadi canggung saat sendirian di tengah keramaian dan bahwa ia membutuhkan rekan setim untuk menemaninya ke sebuah pusat perbelanjaan di Swedia – di atas lapangan ia tanpa rasa takut.
"Saya ingin bermain di kompetisi-kompetisi terbesar dan di Liga Champions," ujarnya penuh ambisi.
Mengingat Brighton terbukti menjadi salah satu batu loncatan terbaik bagi talenta muda di benua itu – dan juga memiliki ambisi di Eropa – ia bisa saja segera mewujudkan mimpi tersebut.