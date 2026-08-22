Tidak butuh waktu lama bagi Yohanna untuk memberi kesan di sepak bola Swedia. Hanya dalam delapan belas pertandingan di semua kompetisi, ia mencetak lima gol dan menyumbang empat assist untuk AIK.

Momen yang menjadi tajuk utama surat kabar terjadi saat pertandingan Allsvenskan melawan Halmstad pada April, ketika ia mencetak gol kemenangan dramatis pada menit ke-83. Setelah Yohanna melepaskan peluang emas ke tiang gawang pada babak pertama, ia menebusnya dengan melewati dua bek dan melepaskan tembakan keras melewati kiper.

"Saya selalu ingin bergerak ke depan begitu mendapat bola," kata Yohanna setelah penampilan mencoloknya. "Saya tahu bahwa saya bagus dalam situasi satu lawan satu."

Penampilannya membuat rekan-rekan setimnya sangat terkesan. Winger AIK, Taha Ayari, menggambarkannya dengan tepat: "Dia seperti Lamine Yamal, wow! Terkadang saya benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan, ketika dia berlari ke sana kemari dan melakukan segala macam hal. Jadi saya hanya mundur dan membiarkannya bermain sesukanya."

Kiper berpengalaman Kristoffer Nordfeldt sependapat dengan komentar bahwa dia "memang harus dibiarkan bermain sesukanya" dan menambahkan: "Semua orang bisa melihat bahwa dia punya X-factor yang sangat besar."

Setelah bergabung dengan AIK pada pertengahan musim Juli lalu, Yohanna secara bertahap dimasukkan ke starting XI. Hanya tiga dari enam pertandingan liganya yang ia jalani sebagai starter, dan talenta itu dimainkan sebagai winger kiri serta bek kiri.

"Saya harus menyesuaikan diri dengan intensitas permainan. Fakta bahwa saya diberi kesempatan bermain di posisi lain itu sulit, tetapi saya pikir sebagai pesepak bola Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda hanya seharusnya bermain di satu posisi tertentu. Jadi saya tetap tenang menghadapinya. Saya tahu waktu saya akan datang selama saya terus bekerja keras."

Ia selalu menjadi starter musim ini dan membidik gelar top skor liga, sebelum hengkang ke Brighton tujuh pekan setelah awal musim.