Philipp Lahm yang baru? Hansi Flick menemukan permata serbabisa dalam diri remaja Barcelona, Xavi Espart

Secara resmi dipromosikan ke tim utama dan diberi nomor punggung 12, ia dilaporkan membatalkan liburan musim panasnya agar bisa mempertahankan momentumnya dari Euro. Keputusan itu berbuah manis karena ia dipercaya bermain di posisi bek kanan sepanjang pramusim.

"Saya merasakan kepercayaan Flick dan saya ingin tetap berada di tim utama; Anda harus memanfaatkan peluang," katanya. "Sejak kembali dari Kejuaraan Eropa, saya mencoba memberikan 100 persen di sini dan menunjukkan bahwa saya memang pantas berada di sini serta apa yang bisa saya lakukan. Untuk saat ini, saya bahagia, tetapi sepakbola adalah hal yang dijalani hari demi hari, dan saya akan terus memberikan 100% untuk tetap berada di sini."

Saat menjadi starter dalam laga persahabatan melawan Birmingham, ia tampil tenang saat menguasai bola dan terus menempel pemain yang dijaganya ketika tim Championship itu mencoba menyerang dari sayap atau masuk ke kotak penalti. Baik saat berperan sebagai full-back inverted maupun mengatur tempo dari tengah, transisinya yang mulus membuat Flick terkesan, yang kemudian mengatakan bahwa remaja itu "telah menunjukkan dengan jelas kepada kami bahwa ia adalah pemain level top."

Posisi bek kanan telah menjadi area bermasalah bagi juara Spanyol itu. Sumber daya finansial mereka diarahkan untuk mendatangkan pemain seperti Rodri, Anthony Gordon, dan Karim Adeyemi pada musim panas, sehingga hanya menyisakan Jules Kounde dan Joao Cancelo sebagai opsi alami lain untuk peran tersebut.

Namun yang mengejutkan, bukan di situlah Espart diminta mengisi peran. Ia telah menuntaskan keempat pertandingan La Liga sejauh ini sebagai bek kiri, menggeser Alejandro Balde.

Ia terlihat solid melawan Elche dan mencatat assist pertamanya, mengirim umpan diagonal kepada Fermin di tepi kotak penalti untuk menutup pesta gol dalam kemenangan 5-0.

Empat hari kemudian, ia kembali menampilkan performa berani saat melawan Athletic Club. Ia terjun ke duel-duel fisik, ikut membangun serangan, dan sesekali menerobos lewat tengah untuk mencoba menciptakan sesuatu. Sebuah umpan silang brilian menemui Raphinha dalam posisi bagus di kotak penalti, tetapi sundulan pemain Brasil itu membentur tiang, sehingga Espart gagal mencatat assist.

"Xavi Espart luar biasa," kata Joan Garcia mengenai penampilan bertahannya dalam kemenangan 2-0 itu.

"Saya sangat senang dengan apa yang saya lihat, bahkan sedikit terkejut dengan cara dia bermain di posisi bek kiri," kata Flick. "Dia selalu fokus. Dia adalah pemain dengan kualitas hebat dan, dalam situasi satu lawan satu saat bertahan, dia kelas atas. Saya sangat senang dengannya. Seperti semua pemain, dia masih punya ruang untuk berkembang."

Beberapa hari kemudian, ia kembali bekerja sama dengan Raphinha, menyusup ke half-space untuk memberikan umpan cepat kepada sang kapten, yang berlari bebas sebelum mencetak gol penyeimbang dalam kemenangan 5-2 atas Rayo Vallecano.