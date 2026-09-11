Philipp Lahm yang baru? Hansi Flick menemukan permata serbabisa dalam diri remaja Barcelona, Xavi Espart
Terobosan akademi terbaru Barcelona hadir dalam peran yang tak terduga. Seorang gelandang alami yang diubah menjadi bek kanan, Xavi Espart yang berusia 19 tahun memulai musim di sisi kiri lini pertahanan Hansi Flick dan kian terlihat nyaman di tim utama.
Dengan teknik yang luar biasa, kemampuan mengatur tempo, dan umpan kreatif, ia memiliki semua ciri gelandang La Masia yang stereotipikal, tetapi fleksibilitas impresifnya membuatnya disebut sebagai Philipp Lahm dari generasinya.
Langsung dimainkan dalam laga Liga Champions berisiko tinggi untuk debutnya, ia menjadi juara Eropa bersama tim U-19 Spanyol pada musim panas dan kembali untuk tampil gemilang di posisi bek kiri musim ini.
Ia mengawali dengan baik, tetapi apa yang bisa kita harapkan dari anak emas baru Flick? GOAL mengulasnya...
Awal
Lahir di ibu kota Catalunya, Espart adalah putra Barcelona sejati.
Setelah bergabung dengan akademi muda terkenal itu saat berusia delapan tahun, ia memulai perkembangannya sebagai gelandang di tim yang sama dengan Lamine Yamal, Pau Cubarsi, dan Marc Bernal. Pada usia 16 tahun, dan sudah dikenal karena versatilitasnya, ia tampil di UEFA Youth League bersama tim U19, bergantian bermain antara lini tengah dan bek kanan.
Setelah Juliano Belletti mengambil alih tim muda tersebut, ia memainkan peran penting, biasanya sebagai bek kanan, saat mereka memenangi treble domestik dan Eropa pada 2024-25. Musim lalu, Espart mencetak gol dan menyumbang satu assist lagi saat mereka mengalahkan Newcastle 3-2, serta mencetak gol penentu kemenangan melawan Paris Saint-Germain di kompetisi kontinental. Tak lama kemudian, ia mendapat panggilan dari Flick.
Setelah menghabiskan beberapa pekan pertama musim sebagai pemain cadangan yang tidak dimainkan, pemain lokal itu nyaris menjalani debut seniornya ketika ia mengalami cedera lutut yang sial. Cedera itu membuatnya absen lebih dari tiga bulan, tetapi Flick tidak membuatnya menunggu terlalu lama untuk penampilan senior pertamanya.
Terobosan besar
Barcelona tertinggal 1-0 dari Newcastle di St James' Park pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Maret ketika pelatih asal Jerman itu memanggil pahlawan akademi tersebut.
Menggantikan kapten Ronald Araujo pada menit ke-88, ia menangani tekanan dengan baik. Bek sayap itu memaksa Joe Willock terus turun hingga garis byline sebelum melakukan tekel untuk merebut bola, lalu segera bangkit dan mengopernya kepada Lamine Yamal. Beberapa menit kemudian, Barca mencetak gol penyeimbang.
"Saat saya melihat diri saya masuk ke lapangan, saya tidak bisa mempercayainya. Saya sangat menikmatinya dan emosi saya meluap," katanya kepada situs web klub.
Lima hari kemudian ia bermain penuh dalam kemenangan 5-2 di La Liga atas Sevilla di Camp Nou. Karena tekanan dari tim tamu, ia hanya punya sedikit waktu menguasai bola dan ada beberapa momen ceroboh, tetapi ia berjuang untuk setiap bola yang datang kepadanya dan kepercayaan dirinya saat menguasai bola tumbuh seiring jalannya pertandingan.
Setelah itu ia kembali ke bangku cadangan, hanya membuat empat penampilan lagi dalam kampanye juara liga Barca, tetapi jelas ia telah menarik perhatian Flick.
"Bagi pemain muda seperti saya, kepercayaan pelatih kepada saya sangat berarti," katanya. "Saya sangat berterima kasih kepadanya. Kepercayaannya kepada saya membuat saya bisa tetap tenang, tanpa tekanan, dan bermain dengan cara yang saya tahu."
Espart tampil luar biasa di lini tengah dan menjadi andalan di starting XI saat Spanyol menjuarai Kejuaraan Eropa U19 di Wales pada musim panas.
Dengan mudah melewati para pemain lawan, memburu bola dan mengalirkannya dengan berkelas, ia mendikte permainan. Dengan sentuhan cerdik untuk menyiapkan bola, ia melepaskan gol pertamanya saat mereka mengalahkan tuan rumah 7-0 pada laga pertama dan kemudian menambahnya dengan gol pembuka pada menit ke-12 di semifinal melawan Kroasia.
Sering kali, Espart menerima bola, mendongak, dan melihat semua 11 lawan dalam bidang pandangnya. Entah itu umpan terobosan tajam ke tengah, kombinasi dengan rekan setim untuk menyusup di belakang lini tengah, atau tusukan sederhana menembus para bek, ia biasanya menemukan cara untuk menciptakan serangan menjanjikan.
Spanyol tidak kebobolan satu gol pun sepanjang turnamen dan Espart masuk dalam Tim Turnamen. Ia kembali ke Barcelona dalam keadaan siap merebut momennya.
Bagaimana kabarnya
Secara resmi dipromosikan ke tim utama dan diberi nomor punggung 12, ia dilaporkan membatalkan liburan musim panasnya agar bisa mempertahankan momentumnya dari Euro. Keputusan itu berbuah manis karena ia dipercaya bermain di posisi bek kanan sepanjang pramusim.
"Saya merasakan kepercayaan Flick dan saya ingin tetap berada di tim utama; Anda harus memanfaatkan peluang," katanya. "Sejak kembali dari Kejuaraan Eropa, saya mencoba memberikan 100 persen di sini dan menunjukkan bahwa saya memang pantas berada di sini serta apa yang bisa saya lakukan. Untuk saat ini, saya bahagia, tetapi sepakbola adalah hal yang dijalani hari demi hari, dan saya akan terus memberikan 100% untuk tetap berada di sini."
Saat menjadi starter dalam laga persahabatan melawan Birmingham, ia tampil tenang saat menguasai bola dan terus menempel pemain yang dijaganya ketika tim Championship itu mencoba menyerang dari sayap atau masuk ke kotak penalti. Baik saat berperan sebagai full-back inverted maupun mengatur tempo dari tengah, transisinya yang mulus membuat Flick terkesan, yang kemudian mengatakan bahwa remaja itu "telah menunjukkan dengan jelas kepada kami bahwa ia adalah pemain level top."
Posisi bek kanan telah menjadi area bermasalah bagi juara Spanyol itu. Sumber daya finansial mereka diarahkan untuk mendatangkan pemain seperti Rodri, Anthony Gordon, dan Karim Adeyemi pada musim panas, sehingga hanya menyisakan Jules Kounde dan Joao Cancelo sebagai opsi alami lain untuk peran tersebut.
Namun yang mengejutkan, bukan di situlah Espart diminta mengisi peran. Ia telah menuntaskan keempat pertandingan La Liga sejauh ini sebagai bek kiri, menggeser Alejandro Balde.
Ia terlihat solid melawan Elche dan mencatat assist pertamanya, mengirim umpan diagonal kepada Fermin di tepi kotak penalti untuk menutup pesta gol dalam kemenangan 5-0.
Empat hari kemudian, ia kembali menampilkan performa berani saat melawan Athletic Club. Ia terjun ke duel-duel fisik, ikut membangun serangan, dan sesekali menerobos lewat tengah untuk mencoba menciptakan sesuatu. Sebuah umpan silang brilian menemui Raphinha dalam posisi bagus di kotak penalti, tetapi sundulan pemain Brasil itu membentur tiang, sehingga Espart gagal mencatat assist.
"Xavi Espart luar biasa," kata Joan Garcia mengenai penampilan bertahannya dalam kemenangan 2-0 itu.
"Saya sangat senang dengan apa yang saya lihat, bahkan sedikit terkejut dengan cara dia bermain di posisi bek kiri," kata Flick. "Dia selalu fokus. Dia adalah pemain dengan kualitas hebat dan, dalam situasi satu lawan satu saat bertahan, dia kelas atas. Saya sangat senang dengannya. Seperti semua pemain, dia masih punya ruang untuk berkembang."
Beberapa hari kemudian, ia kembali bekerja sama dengan Raphinha, menyusup ke half-space untuk memberikan umpan cepat kepada sang kapten, yang berlari bebas sebelum mencetak gol penyeimbang dalam kemenangan 5-2 atas Rayo Vallecano.
Kekuatan
Kemampuan Espart dalam membaca permainan, penempatan posisi, dan kesadaran saat menguasai bola menjadi beberapa keunggulan terbesarnya saat ia menanjak melalui akademi muda sebagai gelandang. Aspek-aspek itu membuatnya cocok bermain di posisi bek kanan, tempat ia berkembang menjadi sosok yang andal dalam bertahan maupun menyerang.
Pemain muda itu tidak pernah menghindari duel fisik, menempel ketat para winger saat berusaha merebut bola dan melepaskan umpan cepat ke depan.
Ia bukan tipe bek sayap yang rajin melakukan overlap, melainkan membangun kombinasi-kombinasi rapi dan bergerak ke saluran dalam, atau menggiring bola ke arah kotak penalti sebelum melepaskan umpan kepada rekan setim.
"Saya bisa menjadi tipe bek sayap yang berbeda, yang bisa membangun koneksi dengan rekan setim di area tengah alih-alih menjadi wing-back," jelasnya.
Baik sebagai gelandang maupun bek sayap, umpannya berbahaya dan ia membantu menjaga tempo tetap tinggi lewat keputusan-keputusan cepat.
Kemampuan adaptasinya juga mengesankan, setelah diubah dari gelandang menjadi bek kanan lalu didorong bermain sebagai bek kiri pada awal musim.
"Kalian semua sudah melihatnya: dia luar biasa saat menguasai bola, dia bisa bermain sebagai bek sayap dan di lini tengah... dan dia selalu melakukannya dengan sempurna," kata bek Cubarsi kepada Marca.
Masih ada ruang untuk perbaikan
Di usia 19 tahun, Espart masih berkembang secara fisik dan hal itu tampak menjadi kekhawatiran besar dalam penampilan-penampilan awalnya di La Liga karena ia sesekali kalah kuat saat berduel dengan lawan. Meski ia terlihat lebih kokoh dan lebih berwibawa sejak kembali dari jeda musim panas, ia masih merupakan pemain yang terus berproses.
Di level junior ia punya waktu untuk melepaskan umpan-umpan berbahaya dari area yang lebih dalam, tetapi saat menghadapi tim-tim La Liga yang melakukan tekanan tinggi, ia menunjukkan tanda-tanda panik saat menguasai bola dan sesekali memilih umpan yang salah, entah meleset dari targetnya atau memberikannya kepada rekan setim yang sudah berada di bawah tekanan.
Ia masih beradaptasi dengan tempo sepak bola level tertinggi dan bisa menjadi titik lemah dalam laga-laga besar, terutama di posisi bek kanan, di mana Barcelona akan terekspos jika ia kesulitan.
Berikutnya…
Perubahan posisinya, naluri menyerang, dan kerapian saat menguasai bola membuatnya dibandingkan dengan pahlawan Bayern Munich dan Jerman, Philipp Lahm.
"Saat saya melihat Xavi bermain, saya sangat menyukai kepercayaan dirinya saat menguasai bola," kata Flick pada musim panas. "Dia mengingatkan saya pada Philipp Lahm, karena dia bisa bermain sebagai No. 6 atau 2. Saya suka melihatnya saat menguasai bola maupun tanpa bola."
Lahm juga memulai karier profesionalnya sebagai bek kiri lalu berkembang di sisi kanan sebelum Pep Guardiola mengubahnya menjadi gelandang. Pelatih Jerman Joachim Low, yang saat itu didampingi oleh Flick, mengikuti langkah Guardiola dan memainkannya di posisi itu untuk sebagian besar perjalanan gemilang mereka di Piala Dunia 2014.
Dengan kontrol bola rapat yang luar biasa, kemampuan mengatur permainan, dan fleksibilitas posisi, tampaknya Flick berharap bisa menjadikan Espart sebagai pemain serbabisa versinya sendiri dan tanda-tanda awalnya menjanjikan.
Apa selanjutnya?
Espart memainkan setiap menit dalam empat pertandingan pertama Barcelona di La Liga musim ini, tetapi Flick berhati-hati agar tidak membebaninya secara berlebihan dan mencadangkannya saat kemenangan Barcelona atas Feyenoord di Liga Champions pada Rabu.
Pendekatan terukur itu kemungkinan akan berlanjut seiring Espart menyesuaikan diri dengan tuntutan satu musim penuh di level tertinggi. Ia telah menyalip Balde dalam urutan pilihan di posisi bek kiri, tetapi Flick menunjukkan pada pertengahan pekan bahwa ia masih memercayai Cancelo untuk kembali mengisi peran itu jika diperlukan.
"Untuk saat ini, saya senang, tetapi sepakbola berjalan hari demi hari, dan saya akan terus memberikan 100% untuk bertahan di sini," katanya bulan lalu. "Sangat sulit untuk berhasil di sini, tetapi yang benar-benar berat adalah bertahan di sini karena standar tinggi yang ditetapkan para pemain ini.
"Pada akhirnya, ini adalah Barcelona, tim terbaik di dunia, dan tuntutannya ada setiap hari.
"Anda tidak boleh lengah sama sekali."
Apakah pada akhirnya ia menetap di bek kiri, kembali ke kanan, atau bergerak ke lini tengah, kecerdasan dan fleksibilitasnya memberi Flick opsi yang berharga.