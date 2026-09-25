Peringkat MVP MLS: Lionel Messi jelas jadi unggulan terdepan, tetapi bisakah Evander, Hany Mukhtar, atau yang lain memberi tekanan?
Waktunya hampir tiba. Perebutan gelar MVP MLS biasanya cukup mudah ditentukan pada akhirnya. Saat penghargaan itu benar-benar diberikan, akal sehat biasanya menang. Pemain Paling Berharga di liga ini biasanya juga merupakan pesepakbola terbaiknya. GOAL tidak sedang mengatakan, "Kami sudah bilang," tetapi selalu menyenangkan ketika dua hal itu sejalan.
Jadi, ya, mari jujur, Lionel Messi adalah MVP di sini. Memilih siapa pun selain dia akan menjadi omong kosong. Jika ada orang lain yang menang, itu akan konyol. Namun ada banyak kandidat. Evander tampil luar biasa untuk FC Cincinnati. Petar Musa menjadi tumpuan FC Dallas. Angka-angka Hany Mukhtar menurun, tetapi dia memainkan sepakbola terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir. Lalu ada Guilherme, penyerang dinamis Houston Dynamo.
Pada dasarnya, ada banyak pesepakbola bagus di liga ini, dan meskipun posisi teratas cukup mudah ditentukan, sisanya sangat, sangat rumit. Berikut penilaian GOAL tentang seperti apa seharusnya peringkat MVP itu...
Para pesaing lainnya
No. 10 - Nico Fernandez, NYCFC:NYCFC pasti sangat senang bisa mempertahankan salah satu pemain menyerang paling berharga di MLS musim panas ini.
No. 9 - Cavan Sullivan, Philadelphia Union: Kebangkitan Union bukan semata berkat Sullivan, tetapi ia tampil luar biasa untuk Philly sejak menembus starting XI
No. 8 - Carles Gil, New England Revolution: Memimpin liga dalam jumlah peluang yang diciptakan. Cukup jelas.
No. 7 - Sam Surridge, Nashville SC: Tampaknya selalu mencetak gol setiap kali berada di lapangan. Andaikan saja ia bisa lebih sering tampil... Nashville mungkin sudah melaju lebih jauh dalam persaingan Supporters' Shield.
No. 6 - Petar Musa, FC Dallas: Hanya Lionel Messi yang mencetak lebih banyak gol darinya.
No. 5 - Denis Bouanga, LAFC
Statistik MLS 2026: 14 gol, delapan assist dalam 26 pertandingan
Kasusnya: Ini menjadi tahun yang buruk bagi LAFC. Segala hal menjelang akhir musim lalu mengisyaratkan bahwa klub asal California Selatan itu akan berada di puncak Wilayah Barat tahun ini, meski dengan beberapa potensi masa adaptasi dari pelatih baru. Namun, kini mereka justru harus berjuang untuk mendapatkan keuntungan bermain di kandang pada playoff. Itu bukan hal terburuk di dunia, tetapi tim ini seharusnya bisa tampil lebih baik.
Dan satu-satunya alasan mereka tidak sepenuhnya terlempar dari persaingan? Seorang winger asal Gabon yang tak bisa berhenti mencetak gol. Inter Miami dilaporkan melakukan manuver paling berani untuk merekrut Bounaga sebelum musim dimulai. Namun, ia tetap bertahan. Dan ia telah menunjukkan mengapa dirinya begitu, begitu krusial bagi tim ini. Dengan 14 gol, delapan assist, serta catatan tembakan tepat sasaran terbanyak kedua di liga, Bouanga menjaga LAFC tetap bertahan, dan bisa membawa mereka melaju jauh di playoff.
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No. 4 - Guilherme, Houston Dynamo
Statistik MLS 2026: 14 gol, delapan assist dalam 24 penampilan
Alasannya: Berapa banyak yang menjagokan Guilherme sebagai rekrutan terbaik musim ini sebelum kampanye dimulai? Ia tampak seperti bisnis yang rapi bagi Dynamo yang ambisius, tetapi hanya sedikit yang menduganya sebagai sosok yang benar-benar akan membalikkan nasib mereka sepenuhnya. Tentu, tidak sesederhana itu, tim ini memang jauh lebih baik dari lini belakang hingga lini depan. Namun, Guilherme memang memberi Houston ketajaman nyata.
Guilherme lebih merupakan kreator ketimbang penyerang saat berada di pertengahan usia 20-an, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, ia kembali menemukan ketajamannya. Ia mencetak 14 gol musim lalu untuk Santos di semua kompetisi, dan sejauh ini sudah menyamai catatan tersebut, dengan musim yang masih panjang tersisa. Namun, yang mungkin lebih penting adalah kerja defensifnya. Ia berada di persentil ke-97 untuk kontribusi bertahan, 100 untuk intersepsi, dan 96 untuk perebutan kembali bola. Guilherme bisa melakukan semuanya.
No. 3 - Hany Mukhtar, Nashville SC
Statistik MLS 2026: 11 gol, tujuh assist dalam 26 penampilan
Alasannya: Anda bisa memilih siapa saja jika berbicara soal Nashville. Ada begitu banyak pemain bagus di sini, dan banyak juga yang sangat penting. Surridge adalah mesin gol yang tanpa ampun. Andy Najar adalah senjata mematikan di posisi bek sayap. Kecerdasan menyerang Cristian Espinoza memberi tim asuhan BJ Callaghan opsi tambahan di lini depan. Bahkan Brian Schwake juga tampil luar biasa di bawah mistar.
Tetapi Mukhtar adalah sosok yang membuat semuanya berjalan. Ia tampil luar biasa pada 2025 saat memikul sebagian besar beban serangan, dan di sini ia bahkan lebih baik lagi. Dulu menjadi sosok utama yang harus melakukan segalanya, kini Mukhtar berperan sebagai poros kreatif bagi Nashville. Dan permainan menyeluruhnya lebih baik daripada sebelumnya. Hentikan Mukhtar, dan Anda menghentikan Nashville. Masalahnya? Tak ada yang bisa menghentikannya. Atau Nashville.
No. 2 - Evander, FC Cincinnati
Statistik MLS 2026: 13 gol, 12 assist dalam 23 penampilan
Argumennya: Evander itu menghibur. Ada flair samba yang nyata dalam permainannya, dan juga kemudahan yang menyenangkan saat melakukannya. Ya, ini adalah liga tempat gelandang serang nomor 10 yang mengalir dan menarik masih bisa berkembang. Evander adalah perwujudan dari itu. Namun, ada perbedaan penting di sini. Terkadang gelandang nomor 10 seperti itu tidak benar-benar banyak berkontribusi untuk tim mereka. Evander adalah salah satu yang melakukannya. FC Cincinnati punya masalah di mana-mana. Rekor pertahanan mereka cukup buruk.
Namun Evander, sosok yang masih menonton cuplikan Ronaldinho saat bosan dan makan acai bowl pada hari pertandingan, terus menggetarkan jala dari pekan ke pekan. Ada seni dalam menendang bola keras-keras dan membuatnya terlihat sangat mudah. Pemain utama Cincy melakukannya seperti hanya segelintir pemain lain.
No. 1 - Lionel Messi, Inter Miami
Statistik MLS 2026: 20 gol, 13 assist dalam 23 pertandingan
Alasannya: Siapa lagi kalau bukan dia? Messi mungkin bukan lagi pemain seperti dulu. Dia mungkin bukan lagi pemain seperti 12 bulan lalu. Namun, dia masih menjadi salah satu yang terbaik di dunia, dan yang terbaik yang pernah menghiasi lapangan sepak bola. Dan meski tengah berduka secara terbuka atas kematian ayahnya, pemain Argentina itu tampil magis untuk Inter Miami. Catatan statistiknya sungguh luar biasa.
Belakangan ini, dia memang tidak banyak melakukan hal lain. Dia bahkan nyaris tidak lagi berpura-pura melakukan pekerjaan bertahan. Dan kecil kemungkinan kita akan melihat versi lain dari pesepakbola luar biasa ini muncul. Namun, sampai dia gantung sepatu, tidak akan ada pemain yang lebih baik di liga ini. Penghargaan MVP ada di tangannya untuk hilang.