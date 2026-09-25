Waktunya hampir tiba. Perebutan gelar MVP MLS biasanya cukup mudah ditentukan pada akhirnya. Saat penghargaan itu benar-benar diberikan, akal sehat biasanya menang. Pemain Paling Berharga di liga ini biasanya juga merupakan pesepakbola terbaiknya. GOAL tidak sedang mengatakan, "Kami sudah bilang," tetapi selalu menyenangkan ketika dua hal itu sejalan.

Jadi, ya, mari jujur, Lionel Messi adalah MVP di sini. Memilih siapa pun selain dia akan menjadi omong kosong. Jika ada orang lain yang menang, itu akan konyol. Namun ada banyak kandidat. Evander tampil luar biasa untuk FC Cincinnati. Petar Musa menjadi tumpuan FC Dallas. Angka-angka Hany Mukhtar menurun, tetapi dia memainkan sepakbola terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir. Lalu ada Guilherme, penyerang dinamis Houston Dynamo.

Pada dasarnya, ada banyak pesepakbola bagus di liga ini, dan meskipun posisi teratas cukup mudah ditentukan, sisanya sangat, sangat rumit. Berikut penilaian GOAL tentang seperti apa seharusnya peringkat MVP itu...