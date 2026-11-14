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REBELS: Edmundo GFX 1:1GOAL

PEMBERONTAK: Edmundo, 'Si Binatang' yang menghapus batas antara kejeniusan dan kegilaan

Penyerang itu adalah salah satu pemain dengan bakat alami terbesar yang pernah dihasilkan Brasil, tetapi juga salah satu yang paling bermasalah.

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Sir Alex Ferguson mengatakan kepada para pemain Manchester United sebelum menghadapi Vasco Da Gama di Piala Dunia Antarklub 2000 bahwa kaki Romario dan Edmundo sudah tak sekuat dulu. Menurut Mark Bosnich, mereka hanya butuh “sekitar 20 detik untuk menyadari bahwa itu tidak benar”.

    Dua penyerang tersohor Vasco itu membuat lini belakang United kewalahan. Dalam kasus Edmundo, ia nyaris benar-benar membuat para bek lawan berputar-putar. Setelah merebut umpan balik Gary Neville yang buruk dan menyodorkan bola kepada Romario untuk gol pembuka, Edmundo mengubah skor menjadi 3-0 sesaat sebelum jeda lewat gol yang begitu luar biasa hingga Diego Maradona menyatakan bahwa hanya segelintir pemain dalam sejarah sepakbola yang memiliki “imajinasi” untuk membayangkan gol seperti itu, apalagi mencetaknya.

    Ketika Gerson mengirim umpan pendek diagonal kepada Edmundo di tepi kotak penalti, pemain pada umumnya akan meneruskan bola kepada rekan setim. Namun, tak ada yang biasa dari Edmundo. Pemain berjuluk “Si Binatang” itu menyentak bola dengan kaki kanannya, menghasilkan putaran yang membuat bola melenting ke belakang dirinya dan Mikael Silvestre, yang telah melakukan kesalahan dengan bergerak terlalu dekat kepadanya.

    Ketika Silvestre menyadari apa yang dilakukan Edmundo, semuanya sudah terlambat. Pemain asal Brasil itu sudah melesat, memanfaatkan kecepatannya yang masih eksplosif untuk mengungguli Bosnich dalam mengejar bola liar, sebelum mencungkil bola melewati sang kiper dengan ketenangan khasnya.

    Bosnich bahkan tidak marah. Ia justru terkesan dan menyebutnya sebagai “gol terindah yang pernah bersarang di gawang saya”, sementara Silvestre pun mengagumi cara Edmundo memperdayanya. “Ketika Anda tidak terbiasa menghadapinya, Anda tidak menduga akan melihat keterampilan seperti itu,” kata pemain asal Prancis itu kepada BBC Sport. “Dan hanya orang-orang jenius yang bisa melakukan apa yang Edmundo lakukan kepada saya saat mencetak golnya.”

    Namun, pianis legendaris asal Amerika Oscar Levant pernah mengatakan bahwa ia telah menghapus “batas tipis antara kejeniusan dan kegilaan”. Dalam kasus Edmundo, bisa dikatakan bahwa batas itu mungkin memang tidak pernah ada sejak awal.

  • Pemain yang sangat tangguh

    Vasco da Gama v ManX
    Getty Images Sport

    Edmundo awalnya dikenal semata-mata karena kualitas permainannya, sebelum amarah yang terpendam dalam dirinya mulai menimbulkan kekhawatiran.

    Laporan tentang perilaku Edmundo yang tidak biasa, tak menentu, atau bahkan benar-benar buruk sudah muncul sejak ia mulai dikenal sebagai remaja berbakat luar biasa pada 1980-an. Botafogo diduga mengeluarkannya dari akademi karena berjalan telanjang di kompleks latihan, sementara Vasco dikabarkan bersedia menjualnya ke Palmeiras pada 1993, meski dengan berat hati. Keputusan itu diambil pada akhir musim debutnya yang sangat menjanjikan di Maracana karena ia telah menjadi “masalah” di ruang ganti yang tak seorang pun tahu cara mengatasinya.

    Namun, bakat Edmundo tak terbantahkan. Ia jelas merupakan salah satu pemain dengan bakat alami terbesar yang dihasilkan Brasil dalam beberapa tahun terakhir. Ia membuktikannya selama dua musim spektakuler di Sao Paulo, ketika ia mampu bersinar di tengah skuad Palmeiras bertabur bintang yang menjuarai liga dua musim berturut-turut.

    Pada periode itulah jurnalis Osmar Santos menjulukinya ‘Si Binatang’ karena pemain tim nasional Brasil itu merupakan sosok yang begitu tangguh di lapangan, kekuatan yang tak terbendung dan kerap dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Namun, seiring waktu, julukan itu menjadi semakin tepat karena perilaku liar Edmundo, baik di dalam maupun di luar lapangan.

    Ia terus-menerus berselisih dengan lawan hingga menerima lima kartu merah dalam satu musim bersama Palmeiras. Namun, tak seorang pun luput dari amarahnya, termasuk pelatihnya, Vanderlei Luxemburgo, dan rekan-rekan setimnya sendiri. Ia bahkan pernah memicu insiden diplomatik dengan menyerang seorang juru kamera saat pertandingan Copa Libertadores di Ekuador.

    Setelah ditahan selama empat hari di hotel tim sebelum diizinkan meninggalkan negara itu berkat keterlibatan Kementerian Luar Negeri Brasil, Edmundo tampaknya akhirnya menyadari kesalahannya. “Bab dalam hidup saya ini berakhir di sini,” janjinya. “Seorang pemain baru akan muncul dengan seragam Palmeiras.”

    Namun, ia terus melampiaskan amarah kepada orang-orang di sekitarnya. Pada Juni 1995, Palmeiras akhirnya merasa sudah cukup dan menjualnya ke Flamengo seharga $5,5 juta (£4 juta). Kepulangannya ke Rio ternyata merupakan kesalahan fatal.

  • “Kesedihan tak kunjung berlalu”

    Alexi Lalas (R) of the US soccer team pushes Brazi
    AFP

    Edmundo tidak dipanggil ke skuad Brasil untuk Piala Dunia 1994 karena menjalani skorsing di level klub, dan perilakunya justru semakin buruk pada tahun berikutnya.

    Pada dini hari 2 Desember 1996, Edmundo yang sedang mabuk menabrakkan Jeep Cherokee yang dikemudikannya dengan kecepatan tinggi ke sebuah Fiat Uno di Lagoa. Tiga orang tewas: Carlos Frederico Pontes, pengemudi Uno berusia 23 tahun; kekasih Edmundo, Alessandro Perrota (20); dan penumpang kedua di Cherokee, Joana Couto, yang baru berusia 16 tahun.

    Pada 1999, Edmundo dinyatakan bersalah atas pembunuhan tidak disengaja dan dijatuhi hukuman empat setengah tahun di penjara terbuka. Namun, ia hanya menghabiskan dua malam dalam tahanan sebelum tim hukumnya berhasil membuat kasus tersebut dibatalkan pada 2011 dengan argumen bahwa masa kedaluwarsanya telah habis setelah serangkaian banding dan penundaan.

    Anggapan umum saat itu adalah ketenaran dan kekayaan Edmundo membantunya lolos dari hukuman penjara yang berarti. Namun, ia selalu menegaskan bahwa rasa bersalah itu tidak akan pernah meninggalkannya. "Saya akan menyesal selamanya," katanya. "Kesedihan ini tidak kunjung hilang."

    Edmundo sebenarnya dinyatakan bersalah tanpa hadir di persidangan, karena ia telah pindah ke Italia pada Januari 1998. Kepindahan itu terjadi setelah ia menjalani musim liga paling produktif sepanjang kariernya (29 gol dalam 28 pertandingan) pada periode kedua dari lima periodenya bersama Vasco. Ia menggambarkan kesempatan bermain di Serie A Italia sebagai "mimpi yang menjadi kenyataan", karena kompetisi itu tidak diragukan lagi merupakan yang paling bergengsi di dunia saat itu.

    Fiorentina pun sama antusiasnya menyambut kedatangan Edmundo. Meski reputasinya sebagai pemain bengal dalam sepakbola Brasil memang beralasan, ia jelas merupakan pemain kelas dunia. Perekrutannya menjadi keberhasilan besar bagi La Viola, yang mengerahkan segala upaya untuk mengontraknya. Menurut mantan kiper klub tersebut, Francesco Toldo, klub asal Toscana itu memberi tahu Edmundo bahwa Florence berada di tepi laut untuk meyakinkannya agar bergabung. Begitu besarnya keinginan Fiorentina merekrutnya, mereka juga menyetujui permintaan yang sangat tidak lazim dari sang pemain.

    "Fiorentina tidak tampak seperti klub yang sangat ambisius bagi saya," aku Edmundo bertahun-tahun kemudian. "Saya meminta mereka memasukkan klausul dalam kontrak saya yang memungkinkan saya kembali ke Brasil untuk Karnaval, dan Fiorentina setuju. Mereka mengabulkan semua permintaan saya." Nyaris tak terelakkan, mereka kemudian menyesali keputusan itu.

  • "Tak pernah duduk di bangku cadangan!"

    Edmundo of Fiorentina
    Getty Images Sport

    Edmundo bereaksi buruk saat mengetahui dirinya tidak masuk susunan pemain inti menjelang laga yang seharusnya menjadi penampilan keduanya di Serie A.

    Fiorentina segera menyadari bahwa mereka berhadapan dengan sosok yang sangat mudah meledak. “Saya ingat ketika dia baru datang, Alberto Malesani mencadangkannya untuk pertandingan melawan AC Milan dan dia sama sekali tidak menyangka akan mengalami hal itu,” kata mantan bek Fiorentina Aldo Firicano kepada Tuttomercatoweb. “Karena tidak memahami keputusan itu, sesaat sebelum kami masuk ke lapangan, Edmundo masih berada di ruang ganti, bercukur di depan cermin sebagai cara menunjukkan kekesalannya.”

    Aksi pembangkangannya tidak berhenti di situ. Edmundo meninggalkan San Siro dengan marah dan langsung pulang untuk mengikuti Karnaval, seraya mengatakan kepada Jornal do Brasil, “Saya seorang juara. Fiorentina tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Seumur hidup, saya belum pernah duduk di bangku cadangan, bahkan ketika saya berusia delapan tahun.”

    Edmundo akhirnya kembali ke Artemio Franchi. Setelah tampil mengesankan pada akhir musim, kariernya di Fiorentina benar-benar melejit menyusul penunjukan Giovanni Trapattoni sebagai pengganti Malesani pada musim panas.

    Namun, sikapnya tidak banyak berubah. Toldo mengatakan Edmundo pernah memukul seorang pemain tim junior “tepat di wajahnya” setelah menerima tekel keras dalam latihan. Meski begitu, Trapattoni bersedia menoleransi ledakan kekerasan sesekali itu demi kepentingan tim.

    Seperti dikatakan pelatih karismatik itu dengan gayanya yang khas, “Para pemain tidak perlu tidur bersama untuk menjuarai liga.” Dan Fiorentina sangat mungkin meraih gelar tersebut seandainya bukan karena klausul dalam kontrak Edmundo yang terkenal buruk itu.

  • “Persetan! Aku akan pergi ke Rio!”

    BRAZIL-EDMUNDO-CARNIVAL
    AFP

    Banyak pendukung Fiorentina masih percaya bahwa keputusan Edmundo untuk kembali ke Brasil demi Karnaval membuat klub itu gagal meraih Scudetto pada 1999.

    Hingga akhir Januari 1999, Fiorentina memuncaki klasemen Serie A dan menjadi unggulan kuat untuk meraih Scudetto pertama mereka dalam 30 tahun, terutama berkat penampilan gemilang Gabriel Batistuta, Edmundo, dan Rui Costa. Namun, segalanya berubah setelah hasil imbang 0-0 yang mengecewakan melawan rival perebutan gelar, Milan, pada 7 Februari.

    Batistuta terpaksa meninggalkan lapangan menjelang akhir pertandingan di Florence. Belakangan terungkap bahwa pemain asal Argentina itu mengalami cedera akibat ligamen di lutut kanannya terkilir. Namun, meski pemain andalan tim itu harus absen selama lebih dari sebulan, Edmundo bahkan tidak mau mempertimbangkan untuk membatalkan rencananya menghadiri Karnaval.

    Ketika dihampiri wartawan setelah tiba di bandara untuk terbang pulang, ia membentak, "Saya tidak mau bicara. Pergi sana, sialan! Saya akan pergi ke Rio, dan saya tidak tahu apakah saya akan kembali. Tidak ada yang meminta saya tetap tinggal, dan sekalipun ada, saya tetap akan pergi!"

    Akibatnya, ketika Fiorentina kalah di markas Udinese pada akhir pekan berikutnya, Edmundo justru tampil penuh gaya di Sambadrome. Tindakannya itu menimbulkan kesan buruk dan tidak diterima dengan baik oleh para penggemar Fiorentina. Mereka pun senang melihat Edmundo pergi pada musim panas itu, setelah akhir musim yang buruk ketika tim mereka hanya memenangi satu dari delapan laga terakhir dan finis di posisi ketiga, tertinggal 14 poin dari Milan yang menjadi juara.

  • Rekonsiliasi dan penyesalan

    SOC-PERU-BRAZIL-ELIMINATION-EDMUNDO EXPELLED
    AFP

    Edmundo bisa menjadi salah satu pemain terbaik Brasil jika bukan karena masalah disiplinnya.

    Setelah dipaksa hengkang dari Florence, Edmundo, seperti yang bisa diduga, kembali ke Rio untuk bergabung lagi dengan Vasca. Di sana, ia berduet dengan Romario, dengan hasil yang juga bisa diduga: penuh kekacauan.

    Dalam beberapa hal, keduanya memiliki banyak kesamaan. Mereka sama-sama menyukai sepakbola, menari, dan perempuan. Namun, Rio tak cukup luas bagi mereka berdua. Keduanya terlalu keras kepala dan terlalu mementingkan diri sendiri untuk hidup berdampingan di kota yang sama, apalagi bermain dalam satu tim. Terkadang, mereka bahkan menolak mengoper bola satu sama lain. Perselisihan soal siapa yang berhak mengeksekusi penalti pun membuat Edmundo menuding Romario mendapat perlakuan istimewa dari presiden Vasco, Eurico Mirando.

    "Sang Raja memutuskan Pangerannya yang harus menendangnya," sindirnya. Seusai pertandingan berikutnya, Romario membalas dengan menyebut sesama penyerangnya itu "pelawak istana", mengikuti kiasan Edmundo sendiri. Itu bukan kali pertama ia terang-terangan mengejek sosok yang dahulu menjadi rivalnya dan kini menjadi rekan setimnya.

    Edmundo termasuk di antara sejumlah sosok dari lingkungan tim nasional Brasil yang digambarkan dalam karikatur bernada menghina di pintu kamar mandi sebuah bar olahraga tepi pantai yang dibuka Romario di Rio. Tingkah Edmundo memang kerap tampak seperti aksi badut. Bahkan, hanya sebulan sebelum gol spektakulernya melawan United, Edmundo difoto sedang memberi alkohol kepada seekor simpanse setelah menyewa satu rombongan sirkus untuk tampil di pesta ulang tahun pertama putranya.

    "Saya telah melakukan banyak hal bodoh," aku sang penyerang. "Tapi saya berusaha menjadi lebih baik." Meski begitu, banyak tokoh penting dalam sepakbola Brasil menilai usahanya belum cukup. Mantan pelatih timnas Brasil, Mario Zagallo, bahkan menyarankan Edmundo mencari bantuan profesional setelah ia memukul seorang lawan dalam final Copa America 1997 melawan Bolivia, insiden yang luput dari perhatian perangkat pertandingan.

    "Bayangkan jika ia diusir dari lapangan: tim nasional bisa kehilangan gelar karena satu pemain," kata Zagallo saat ditanya apakah ia akan membawa Edmundo ke Piala Dunia 1998 (pada akhirnya ia membawanya, tetapi nyaris tidak memainkan penyerang yang mudah meledak itu). "Saya rasa penanganan psikologis sangat penting bagi kehidupan pemuda ini. Ia perlu mencari bantuan agar belajar mengendalikan diri. Tidak ada yang memalukan dari menjalani terapi; semua orang membutuhkan bantuan, sebagian lebih daripada yang lain."

    Edmundo tentu termasuk golongan yang terakhir, terutama setelah pembunuhan brutal terhadap saudaranya, Luis Carlos, yang ditemukan tewas di bagasi sebuah mobil di Rio pada November 2002, tak lama kemudian disusul oleh kepergian kedua orang tuanya.

    "Saya tidak akan pernah pulih," akuinya kemudian. "Saya rela menukar ketenaran, karier, uang saya, semuanya, agar mereka kembali bersama saya. Saya hanya bisa berpura-pura bahagia."

    Setidaknya, Edmundo menemukan semacam ketenangan pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2020, setelah satu dekade tidak berhubungan, ia bahkan berdamai dengan putra sulungnya yang secara terbuka menyatakan diri sebagai gay, Alexandre Mortagua. Hal itu memungkinkan mereka berfoto bersama keempat anak Edmundo untuk pertama kalinya pada 26 Desember. "Betapa penting dan istimewanya momen ini bagi saya!" tulisnya dengan antusias di media sosial. "Saya sangat bersyukur memiliki orang-orang berharga ini dalam hidup saya, semuanya dalam keadaan sehat... Hari yang tak diragukan lagi akan terukir dalam ingatan saya selamanya!"

    Dalam wawancara-wawancara yang lebih baru, Edmundo menegaskan bahwa ia bukan lagi orang yang dulu, bahwa sisi liar dalam dirinya telah jinak. Ia bahkan mengaku menyesal telah mendahulukan Karnaval daripada Fiorentina. "Jika saya tetap bersama tim, saya yakin kami bisa memenangi Scudetto," katanya kepada Gazzetta dello Sport. "Jika saya bisa kembali ke masa lalu, saya tidak akan pulang ke Rio."

    Sayangnya, waktu tak bisa diputar kembali. Tidak bagi Edmundo. Tidak bagi Fiorentina. Dan tidak pula bagi Carlos Frederico Pontes, Alessandro Perrota, atau Joana Couto. Berbeda dengan batas antara kegilaan dan kejeniusan, banyak kesalahan yang dibuat Edmundo tak bisa dihapus.