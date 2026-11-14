Setelah dipaksa hengkang dari Florence, Edmundo, seperti yang bisa diduga, kembali ke Rio untuk bergabung lagi dengan Vasca. Di sana, ia berduet dengan Romario, dengan hasil yang juga bisa diduga: penuh kekacauan.

Dalam beberapa hal, keduanya memiliki banyak kesamaan. Mereka sama-sama menyukai sepakbola, menari, dan perempuan. Namun, Rio tak cukup luas bagi mereka berdua. Keduanya terlalu keras kepala dan terlalu mementingkan diri sendiri untuk hidup berdampingan di kota yang sama, apalagi bermain dalam satu tim. Terkadang, mereka bahkan menolak mengoper bola satu sama lain. Perselisihan soal siapa yang berhak mengeksekusi penalti pun membuat Edmundo menuding Romario mendapat perlakuan istimewa dari presiden Vasco, Eurico Mirando.

"Sang Raja memutuskan Pangerannya yang harus menendangnya," sindirnya. Seusai pertandingan berikutnya, Romario membalas dengan menyebut sesama penyerangnya itu "pelawak istana", mengikuti kiasan Edmundo sendiri. Itu bukan kali pertama ia terang-terangan mengejek sosok yang dahulu menjadi rivalnya dan kini menjadi rekan setimnya.

Edmundo termasuk di antara sejumlah sosok dari lingkungan tim nasional Brasil yang digambarkan dalam karikatur bernada menghina di pintu kamar mandi sebuah bar olahraga tepi pantai yang dibuka Romario di Rio. Tingkah Edmundo memang kerap tampak seperti aksi badut. Bahkan, hanya sebulan sebelum gol spektakulernya melawan United, Edmundo difoto sedang memberi alkohol kepada seekor simpanse setelah menyewa satu rombongan sirkus untuk tampil di pesta ulang tahun pertama putranya.

"Saya telah melakukan banyak hal bodoh," aku sang penyerang. "Tapi saya berusaha menjadi lebih baik." Meski begitu, banyak tokoh penting dalam sepakbola Brasil menilai usahanya belum cukup. Mantan pelatih timnas Brasil, Mario Zagallo, bahkan menyarankan Edmundo mencari bantuan profesional setelah ia memukul seorang lawan dalam final Copa America 1997 melawan Bolivia, insiden yang luput dari perhatian perangkat pertandingan.

"Bayangkan jika ia diusir dari lapangan: tim nasional bisa kehilangan gelar karena satu pemain," kata Zagallo saat ditanya apakah ia akan membawa Edmundo ke Piala Dunia 1998 (pada akhirnya ia membawanya, tetapi nyaris tidak memainkan penyerang yang mudah meledak itu). "Saya rasa penanganan psikologis sangat penting bagi kehidupan pemuda ini. Ia perlu mencari bantuan agar belajar mengendalikan diri. Tidak ada yang memalukan dari menjalani terapi; semua orang membutuhkan bantuan, sebagian lebih daripada yang lain."

Edmundo tentu termasuk golongan yang terakhir, terutama setelah pembunuhan brutal terhadap saudaranya, Luis Carlos, yang ditemukan tewas di bagasi sebuah mobil di Rio pada November 2002, tak lama kemudian disusul oleh kepergian kedua orang tuanya.

"Saya tidak akan pernah pulih," akuinya kemudian. "Saya rela menukar ketenaran, karier, uang saya, semuanya, agar mereka kembali bersama saya. Saya hanya bisa berpura-pura bahagia."

Setidaknya, Edmundo menemukan semacam ketenangan pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2020, setelah satu dekade tidak berhubungan, ia bahkan berdamai dengan putra sulungnya yang secara terbuka menyatakan diri sebagai gay, Alexandre Mortagua. Hal itu memungkinkan mereka berfoto bersama keempat anak Edmundo untuk pertama kalinya pada 26 Desember. "Betapa penting dan istimewanya momen ini bagi saya!" tulisnya dengan antusias di media sosial. "Saya sangat bersyukur memiliki orang-orang berharga ini dalam hidup saya, semuanya dalam keadaan sehat... Hari yang tak diragukan lagi akan terukir dalam ingatan saya selamanya!"

Dalam wawancara-wawancara yang lebih baru, Edmundo menegaskan bahwa ia bukan lagi orang yang dulu, bahwa sisi liar dalam dirinya telah jinak. Ia bahkan mengaku menyesal telah mendahulukan Karnaval daripada Fiorentina. "Jika saya tetap bersama tim, saya yakin kami bisa memenangi Scudetto," katanya kepada Gazzetta dello Sport. "Jika saya bisa kembali ke masa lalu, saya tidak akan pulang ke Rio."

Sayangnya, waktu tak bisa diputar kembali. Tidak bagi Edmundo. Tidak bagi Fiorentina. Dan tidak pula bagi Carlos Frederico Pontes, Alessandro Perrota, atau Joana Couto. Berbeda dengan batas antara kegilaan dan kejeniusan, banyak kesalahan yang dibuat Edmundo tak bisa dihapus.