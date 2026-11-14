Sir Alex Ferguson mengatakan kepada para pemain Manchester United sebelum menghadapi Vasco Da Gama di Piala Dunia Antarklub 2000 bahwa kaki Romario dan Edmundo sudah tak sekuat dulu. Menurut Mark Bosnich, mereka hanya butuh “sekitar 20 detik untuk menyadari bahwa itu tidak benar”.
Dua penyerang tersohor Vasco itu membuat lini belakang United kewalahan. Dalam kasus Edmundo, ia nyaris benar-benar membuat para bek lawan berputar-putar. Setelah merebut umpan balik Gary Neville yang buruk dan menyodorkan bola kepada Romario untuk gol pembuka, Edmundo mengubah skor menjadi 3-0 sesaat sebelum jeda lewat gol yang begitu luar biasa hingga Diego Maradona menyatakan bahwa hanya segelintir pemain dalam sejarah sepakbola yang memiliki “imajinasi” untuk membayangkan gol seperti itu, apalagi mencetaknya.
Ketika Gerson mengirim umpan pendek diagonal kepada Edmundo di tepi kotak penalti, pemain pada umumnya akan meneruskan bola kepada rekan setim. Namun, tak ada yang biasa dari Edmundo. Pemain berjuluk “Si Binatang” itu menyentak bola dengan kaki kanannya, menghasilkan putaran yang membuat bola melenting ke belakang dirinya dan Mikael Silvestre, yang telah melakukan kesalahan dengan bergerak terlalu dekat kepadanya.
Ketika Silvestre menyadari apa yang dilakukan Edmundo, semuanya sudah terlambat. Pemain asal Brasil itu sudah melesat, memanfaatkan kecepatannya yang masih eksplosif untuk mengungguli Bosnich dalam mengejar bola liar, sebelum mencungkil bola melewati sang kiper dengan ketenangan khasnya.
Bosnich bahkan tidak marah. Ia justru terkesan dan menyebutnya sebagai “gol terindah yang pernah bersarang di gawang saya”, sementara Silvestre pun mengagumi cara Edmundo memperdayanya. “Ketika Anda tidak terbiasa menghadapinya, Anda tidak menduga akan melihat keterampilan seperti itu,” kata pemain asal Prancis itu kepada BBC Sport. “Dan hanya orang-orang jenius yang bisa melakukan apa yang Edmundo lakukan kepada saya saat mencetak golnya.”
Namun, pianis legendaris asal Amerika Oscar Levant pernah mengatakan bahwa ia telah menghapus “batas tipis antara kejeniusan dan kegilaan”. Dalam kasus Edmundo, bisa dikatakan bahwa batas itu mungkin memang tidak pernah ada sejak awal.