Saat mereka buru-buru mengemas barang, para pemain yang dipilih pelatih kepala Inggris, siapa pun yang menjabat saat itu, segera menyadari bahwa mereka mengikuti jejak para legenda dan meneruskan pencapaian para pemain hebat sebelumnya. Bocah yang dahulu menatap penuh kekaguman di lapangan bermain itu kini telah menjadi pemain tim nasional sepenuhnya.

Menjadi pendatang baru tak pernah mudah. Jarvis menggambarkan pengalamannya bergabung dengan pemusatan latihan Inggris untuk kali pertama sekaligus satu-satunya: “Sejujurnya, cukup membuat gentar. Hampir semua pemain di sana bermain di Liga Champions. Mereka sudah pernah mengikuti pemusatan latihan bersama, mereka semua saling mengenal. Saya tidak mengenal seorang pun secara pribadi, saya belum pernah bermain satu tim dengan mereka, tetapi mereka semua menyambut saya dengan baik. Kelompok yang sangat menyenangkan. Bagi saya, saya hanya ingin secepat mungkin turun berlatih karena di situlah saya merasa nyaman. Namun, pengalaman itu luar biasa.

“Saat pertama kali berkumpul, saya bertanya-tanya, harus duduk di mana? Itulah hal pertama yang terpikir ketika naik bus. Rasanya seperti hari pertama sekolah: harus duduk di mana? Saya naik bus sambil berpikir, siapa yang biasanya duduk di sini? Di mana kursi kosong? Anda tentu tidak ingin langsung berjalan ke belakang lalu semua orang berkata, ‘oh tidak, maaf’. Hal-hal seperti itulah yang harus Anda cari tahu. Begitu mulai berlatih, rasanya menyenangkan. Setelah latihan, suasananya sedikit lebih santai. Jadi, ya, pengalaman itu membuat gentar. Pada saat yang sama, itulah sesuatu yang Anda nantikan. Anda sudah berjuang untuk meraihnya. Sepanjang hidup, Anda berusaha bermain sepakbola dan menjadi pemain sebaik mungkin. Bagi saya, bermain untuk Inggris adalah puncaknya.”

Michael Ball mengalami hal serupa. Pria asal Merseyside itu masuk dalam beberapa skuad sebelum akhirnya tampil sebagai pemain pengganti saat menghadapi Spanyol pada Februari 2001. Berbicara dalam kerja sama dengan BetBrain, ia menceritakan kepada GOAL bagaimana rasanya menjadi pendatang baru: “Itu mengingatkan saya pada debut saya untuk Everton. Rasanya penantian itu tak kunjung usai, seperti menunggu Natal sewaktu kecil, karena sebelumnya saya sudah beberapa kali masuk skuad. Saya masuk skuad Kevin Keegan beberapa tahun sebelumnya, lalu skuad Peter Taylor. Saya juga beberapa kali duduk di bangku cadangan.

“Saya bahkan sempat mengira akan diminta untuk... yah, nyaris diminta melepas seragam pertandingan! Saya sedang melakukan pemanasan dan Ray Clemence bertugas menangani pemain pengganti saat kami bermain tandang melawan Italia. Dia berlari menyusuri tepi lapangan sambil berteriak, jadi saya berpikir, ‘ini kesempatan saya’. Saya mulai melakukan beberapa peregangan tambahan dan berpura-pura tidak mendengarnya. Ketika dia semakin dekat, saya menjawab, ‘ya?’ Lalu dia berkata, ‘panggil Carra!’ Saya pun berpikir, ‘ah, sialan, panggil Jamie!’ Itulah momen terdekat saya dengan kesempatan tampil. Rasanya kesempatan itu tidak akan pernah datang.

“Ketika Sven [Goran Eriksson] ditunjuk, dia memanggil skuad besar dan saya berpikir, ‘sepertinya saya tidak akan mendapat kesempatan kali ini’ karena dia ingin melihat pemain-pemain lain. Kalau Anda bertanya kepada teman-teman saya, mereka akan bilang satu-satunya penampilan saya untuk tim nasional cuma setengah penampilan! Namun, mengenakan seragam Inggris setelah melewati semua jenjang di tim nasional adalah pencapaian yang selalu ingin saya raih. Akhirnya saya mendapat penampilan itu dan berharap akan ada banyak lagi. Sayangnya, tidak lama kemudian saya mengalami cedera lutut dan tidak bisa bermain cukup sering untuk dilibatkan. Sven cukup sering menelepon karena ingin saya bergabung, tetapi klub harus melindungi saya. Saya perlu terus bermain untuk Everton Football Club, jadi harus mengundurkan diri dari beberapa skuad benar-benar membuat frustrasi. Saya hanya berharap kesempatan itu datang lagi.

“Kemunculan Ashley Cole dan Wayne Bridge serta pemain-pemain lain, ditambah kepindahan saya ke Skotlandia dan cedera yang membuat saya absen selama dua tahun, sedikit banyak mengakhiri karier saya bersama Inggris. Anda selalu berharap suatu hari kesempatan itu mungkin datang, tetapi ketika ada pemain-pemain seperti mereka di depan Anda... Bermain untuk Inggris adalah target saya sejak kecil. Alex Ferguson dulu berbicara kepada saya tentang Inggris dan para bek kiri yang ada di depan saya, karena jumlah mereka tidak banyak. Stuart Pearce sedang mendekati akhir kariernya. Target itu selalu saya pegang selama bertahun-tahun, jadi akhirnya bisa menjalani debut dan tampil untuk Inggris merupakan kebahagiaan besar bagi saya dan keluarga. Rasanya seperti sesuatu yang sudah lama saya kejar. Namun, saat itu saya berusia 19 tahun dan sudah masuk skuad sejak usia 17 tahun, jadi rasanya seperti menunggu Natal yang tak kunjung tiba. Ketika kesempatan itu akhirnya datang, saya benar-benar senang.”