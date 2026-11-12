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One-cap wonders England 1:1GOAL

Pemain yang hanya sekali membela Inggris: Kelompok eksklusif yang dicemooh sebagian orang, tetapi begitu berarti bagi para anggotanya

Hanya segelintir orang yang mendapat kesempatan membela negaranya, sehingga satu kali tampil di level internasional pun patut dianggap sebagai pencapaian luar biasa.

Chris Burton
Diterjemahkan oleh

  • Inggris ambil bagian dalam pertandingan internasional pertama yang pernah digelar pada 30 November 1872, saat menghadapi Skotlandia di Hamilton Crescent, Partick, Glasgow. Karena pemain pengganti baru diperkenalkan pada 1958 dan baru tampil di Piala Dunia mulai 1970, penampilan internasional saat itu hanya dicatatkan bagi 11 pemain yang masuk susunan starter.

    Seiring berjalannya waktu, terbentuk kelompok eksklusif yang terdiri dari mereka yang berkesempatan mewakili negaranya. Untuk tim nasional putra Inggris, 1.301 pemain telah mengenakan seragam ikonis berlambang tiga singa yang mengaum.

    Mengingat banyaknya pemain yang memenuhi syarat untuk dipilih selama 154 tahun terakhir, daftar itu sangat istimewa. Wajar jika beberapa nama lebih menonjol dibandingkan yang lain, dengan Harry Kane bersiap mencetak sejarah lewat penampilan ke-126 bersama Inggris, sementara Peter Shilton, Wayne Rooney, David Beckham, Steven Gerrard, Bobby Moore, Ashley Cole, Bobby Charlton, Frank Lampard, dan Billy Wright juga telah mencatatkan setidaknya 100 penampilan.

    Di sisi lain, sedikit lebih dari 350 pemain hanya pernah tampil satu kali di level senior bersama Inggris. Kiprah mereka di tim nasional mungkin berlangsung sangat singkat dan sesekali mengundang komentar merendahkan atau ejekan, tetapi mereka yang termasuk dalam kelompok itu patut bangga atas pencapaiannya.

  • Masa pemberitahuan

    Matt Jarvis England 2011
    Getty

    Jarvis dipanggil Capello setelah tampil mengesankan bersama Wolves

    Sejak pertama kali menendang bola di halaman belakang rumah, taman setempat, atau jalan beraspal, impian tertinggi seorang pemain adalah menjadi pesepakbola profesional, bersaing memperebutkan trofi, dan mendapat pengakuan di level internasional. Sebagian besar bahkan tidak akan mengambil langkah pertama menuju impian itu, apalagi mendekati pencapaiannya.

    Hanya segelintir yang mampu mencapai level tersebut. Penampilan mereka di klub pun menarik perhatian. Pada titik itu, perdebatan mulai mengemuka soal siapa yang layak mendapat panggilan yang sangat didambakan, sementara ponsel selalu berada di dekat mereka setiap kali tiba waktu pemilihan skuad.

    Matt Jarvis, yang menjadi bagian dari inisiatif terbaru Midnite Express, mengatakan kepada GOAL dalam wawancara eksklusif bahwa ia menerima pemberitahuan kurang dari satu jam sebelum dipanggil ke skuad Inggris pada Maret 2011. Ia berkata: “Saat itu [Fabio] Capello yang menangani tim dan saya mendapat pesan singkat. Saya ingat kami menghadapi Villa pada pertandingan Sabtu yang dimulai lebih awal. Saya bermain untuk Wolves, kami menang 1-0, dan saya mencetak gol. Saya sudah pulang, lalu kembali ke Wolves. Begitu masuk dapur, saya mendapat pesan singkat.

    “Lalu saya menerima telepon karena saya tidak percaya. Telepon itu dari seseorang di FA dan dia berkata, ‘kamu punya sekitar 45 menit sebelum pengumumannya, kamu perlu paspor, kamu akan dijemput’. Jadi, waktunya tidak banyak! Mungkin sekarang sudah berubah, mungkin sebelumnya juga berbeda dan hanya seperti itu untuk pemusatan latihan kali ini, tetapi saya punya sekitar 45 menit sebelum seluruh dunia mengetahuinya.”

  • Para pendatang baru

    Sven-Goran Eriksson England
    Getty

    Eriksson memberikan kesempatan tampil perdana bersama tim nasional kepada sejumlah pemain selama masa jabatannya.

    Saat mereka buru-buru mengemas barang, para pemain yang dipilih pelatih kepala Inggris, siapa pun yang menjabat saat itu, segera menyadari bahwa mereka mengikuti jejak para legenda dan meneruskan pencapaian para pemain hebat sebelumnya. Bocah yang dahulu menatap penuh kekaguman di lapangan bermain itu kini telah menjadi pemain tim nasional sepenuhnya.

    Menjadi pendatang baru tak pernah mudah. Jarvis menggambarkan pengalamannya bergabung dengan pemusatan latihan Inggris untuk kali pertama sekaligus satu-satunya: “Sejujurnya, cukup membuat gentar. Hampir semua pemain di sana bermain di Liga Champions. Mereka sudah pernah mengikuti pemusatan latihan bersama, mereka semua saling mengenal. Saya tidak mengenal seorang pun secara pribadi, saya belum pernah bermain satu tim dengan mereka, tetapi mereka semua menyambut saya dengan baik. Kelompok yang sangat menyenangkan. Bagi saya, saya hanya ingin secepat mungkin turun berlatih karena di situlah saya merasa nyaman. Namun, pengalaman itu luar biasa.

    “Saat pertama kali berkumpul, saya bertanya-tanya, harus duduk di mana? Itulah hal pertama yang terpikir ketika naik bus. Rasanya seperti hari pertama sekolah: harus duduk di mana? Saya naik bus sambil berpikir, siapa yang biasanya duduk di sini? Di mana kursi kosong? Anda tentu tidak ingin langsung berjalan ke belakang lalu semua orang berkata, ‘oh tidak, maaf’. Hal-hal seperti itulah yang harus Anda cari tahu. Begitu mulai berlatih, rasanya menyenangkan. Setelah latihan, suasananya sedikit lebih santai. Jadi, ya, pengalaman itu membuat gentar. Pada saat yang sama, itulah sesuatu yang Anda nantikan. Anda sudah berjuang untuk meraihnya. Sepanjang hidup, Anda berusaha bermain sepakbola dan menjadi pemain sebaik mungkin. Bagi saya, bermain untuk Inggris adalah puncaknya.”

    Michael Ball mengalami hal serupa. Pria asal Merseyside itu masuk dalam beberapa skuad sebelum akhirnya tampil sebagai pemain pengganti saat menghadapi Spanyol pada Februari 2001. Berbicara dalam kerja sama dengan BetBrain, ia menceritakan kepada GOAL bagaimana rasanya menjadi pendatang baru: “Itu mengingatkan saya pada debut saya untuk Everton. Rasanya penantian itu tak kunjung usai, seperti menunggu Natal sewaktu kecil, karena sebelumnya saya sudah beberapa kali masuk skuad. Saya masuk skuad Kevin Keegan beberapa tahun sebelumnya, lalu skuad Peter Taylor. Saya juga beberapa kali duduk di bangku cadangan.

    “Saya bahkan sempat mengira akan diminta untuk... yah, nyaris diminta melepas seragam pertandingan! Saya sedang melakukan pemanasan dan Ray Clemence bertugas menangani pemain pengganti saat kami bermain tandang melawan Italia. Dia berlari menyusuri tepi lapangan sambil berteriak, jadi saya berpikir, ‘ini kesempatan saya’. Saya mulai melakukan beberapa peregangan tambahan dan berpura-pura tidak mendengarnya. Ketika dia semakin dekat, saya menjawab, ‘ya?’ Lalu dia berkata, ‘panggil Carra!’ Saya pun berpikir, ‘ah, sialan, panggil Jamie!’ Itulah momen terdekat saya dengan kesempatan tampil. Rasanya kesempatan itu tidak akan pernah datang.

    “Ketika Sven [Goran Eriksson] ditunjuk, dia memanggil skuad besar dan saya berpikir, ‘sepertinya saya tidak akan mendapat kesempatan kali ini’ karena dia ingin melihat pemain-pemain lain. Kalau Anda bertanya kepada teman-teman saya, mereka akan bilang satu-satunya penampilan saya untuk tim nasional cuma setengah penampilan! Namun, mengenakan seragam Inggris setelah melewati semua jenjang di tim nasional adalah pencapaian yang selalu ingin saya raih. Akhirnya saya mendapat penampilan itu dan berharap akan ada banyak lagi. Sayangnya, tidak lama kemudian saya mengalami cedera lutut dan tidak bisa bermain cukup sering untuk dilibatkan. Sven cukup sering menelepon karena ingin saya bergabung, tetapi klub harus melindungi saya. Saya perlu terus bermain untuk Everton Football Club, jadi harus mengundurkan diri dari beberapa skuad benar-benar membuat frustrasi. Saya hanya berharap kesempatan itu datang lagi.

    “Kemunculan Ashley Cole dan Wayne Bridge serta pemain-pemain lain, ditambah kepindahan saya ke Skotlandia dan cedera yang membuat saya absen selama dua tahun, sedikit banyak mengakhiri karier saya bersama Inggris. Anda selalu berharap suatu hari kesempatan itu mungkin datang, tetapi ketika ada pemain-pemain seperti mereka di depan Anda... Bermain untuk Inggris adalah target saya sejak kecil. Alex Ferguson dulu berbicara kepada saya tentang Inggris dan para bek kiri yang ada di depan saya, karena jumlah mereka tidak banyak. Stuart Pearce sedang mendekati akhir kariernya. Target itu selalu saya pegang selama bertahun-tahun, jadi akhirnya bisa menjalani debut dan tampil untuk Inggris merupakan kebahagiaan besar bagi saya dan keluarga. Rasanya seperti sesuatu yang sudah lama saya kejar. Namun, saat itu saya berusia 19 tahun dan sudah masuk skuad sejak usia 17 tahun, jadi rasanya seperti menunggu Natal yang tak kunjung tiba. Ketika kesempatan itu akhirnya datang, saya benar-benar senang.”

  • Meningkatkan standar

    England squad Fabio Capello Wayne Rooney John Terry Frank Lampard
    Getty

    Skuad Inggris selalu dipenuhi pemain-pemain bintang peraih trofi

    Mencuri perhatian di kompetisi domestik adalah satu hal, tetapi membuktikan diri di level internasional adalah perkara lain. Di sana, Anda berhadapan dengan para pemain terbaik, sosok-sosok papan atas yang telah meraih gelar paling bergengsi dan tampil di panggung terbesar.

    Apakah standar permainan meningkat drastis dari level klub ke timnas Inggris? Jarvis, yang berlatih bersama pemain seperti Rooney, John Terry dan Frank Lampard, mengatakan: “Itulah yang saya pikirkan saat bergabung. Kalau saya berada di tengah dalam latihan rondo mereka, saya tidak akan pernah bisa keluar! Kualitas mereka luar biasa. Menurut pengalaman saya, memang ada lonjakan standar, karena saat itu saya bermain untuk Wolves dan kami sedang berjuang menghindari degradasi. Ketika Anda bergabung dengan skuad Inggris yang berisi pemain-pemain seperti yang baru saja Anda sebutkan, ya, ada lompatan kualitas.

    “Namun, sebagai pemain, Anda justru terpacu oleh hal itu. Di situlah Anda ingin berada. Anda selalu berusaha meningkatkan kemampuan. Ketika Anda berlatih dan belajar dari pemain-pemain yang sudah berpengalaman, yang bermain di Liga Champions, mencetak begitu banyak gol, serta menjadi kapten klub masing-masing dan juga Inggris, itu adalah kesempatan yang luar biasa. Bahkan dalam hal-hal kecil seperti latihan menembak di akhir sesi, Anda menyaksikannya dan berpikir, ‘ya, itu mengesankan’. Tembakan mereka tepat sasaran. Namun, bukan sekadar tepat sasaran, mereka melesakkan bola ke sudut gawang dan mencetak gol. Bukan hanya pemain seperti Rooney, tetapi juga Darren Bent dan semua pemain lain yang ada di sana. Menyaksikannya sungguh menyenangkan. Anda pun berpikir, ‘baiklah, ini motivasi, inilah yang harus saya tingkatkan’. Salah satu hari pertama terasa menegangkan saat kami berlatih umpan silang dan penyelesaian akhir, dan saya mendapat tugas mengirim umpan silang! Anda berpikir, ‘wah, tekanannya besar. Anda harus mengirim umpan yang bagus atau Rooney akan benar-benar meneriaki Anda!’ Rasanya luar biasa. Untuk itulah Anda berlatih. Itulah yang selalu ingin Anda lakukan.”

  • Berhasil memecahkannya

    Michael Ball England 2001
    Getty

    Ball menghadapi persaingan ketat dari pemain seperti Cole dan Bridge.

    Satu-satunya penampilan Jarvis untuk Inggris terjadi saat menghadapi Ghana di Wembley. Ia bermain selama 21 menit setelah masuk menggantikan gelandang Arsenal kala itu, Jack Wilshere. Pertandingan yang berlangsung sengit di stadion ikonis tersebut berakhir 1-1.

    Dengan menginjakkan kaki di lapangan, Jarvis, seperti banyak pemain sebelum dan sesudahnya, telah mencapai puncak tertinggi dalam olahraga. Saat kembali ke ruang ganti, ia tidak mungkin tahu bahwa penampilan itu akan menjadi yang pertama sekaligus terakhir baginya.

    Ketika ditanya apakah sulit untuk tidak merasa telah berhasil menembus sepakbola internasional setelah melakoni penampilan pertama, mengingat saat itu ia berharap akan mendapat kesempatan lagi, Jarvis berkata: “Itu tidak terjadi, tetapi bukan karena saya kurang berusaha. Saya rasa performa saya masih berada di level yang sangat tinggi. Saya hanya kurang beruntung karena saat itu ada begitu banyak pemain sayap bagus. Ada pemain seperti Theo Walcott, James Milner, Ashley Young, Aaron Lennon, Stewart Downing, dan itu baru beberapa nama. Saya sangat senang bisa mencapai tahap itu. Ya, ada rasa frustrasi dan kesal karena saya ingin kembali menjadi bagian dari tim. Namun, untuk menjawab pertanyaan Anda, tidak, saya tidak pernah merasa sudah berhasil menembusnya.

    “Saya rasa saya bermain dengan baik. Saya rasa saya berlatih dengan baik. Mick McCarthy sangat baik kepada saya ketika saya kembali ke Wolves. Ia berkata: ‘Selamat, kerja bagus, tetapi sekarang kamu bukan lagi sekadar Matt Jarvis yang bermain untuk Wolves. Sekarang kamu Matt Jarvis, pemain timnas Inggris. Orang-orang akan meningkatkan permainan mereka. Mereka akan memasuki pertandingan dengan berpikir, saya menghadapi pemain timnas Inggris dan saya tidak akan membiarkan dia mengungguli saya.’ Dan ia benar sekali, persis itulah yang terjadi. Tim-tim lawan menugaskan dua pemain untuk menjaga saya. Saya kesulitan mencari ruang untuk melakukan hal-hal yang biasanya saya lakukan. Namun, itu sebuah pujian. Saya harus beradaptasi. Saya harus belajar dan sedikit mengubah cara bermain saya. Itu membuat saya menjadi pemain yang lebih baik. Sayangnya bagi saya, hal itu tidak menghasilkan penampilan lain bersama timnas, tetapi saya menjadi pemain yang paling banyak mengirimkan umpan silang di Eropa, sekaligus paling banyak mencatatkan umpan silang sukses di Eropa. Saya juga menjadi rekrutan termahal dalam sejarah West Ham dan kembali melakukannya di sana: mengirimkan umpan silang terbanyak di Eropa dan mencatatkan umpan silang sukses terbanyak di Eropa saat membela West Ham. Jadi, bukan karena saya kurang berusaha.”

    Ball, yang masuk saat jeda babak pertama dalam pertandingan pertama Eriksson sebagai manajer Inggris, mengatakan tentang pola pikirnya: “Berada bersama para pemain itu, banyak pemain yang sudah menembus tim mulai memantapkan posisi mereka, seperti Michael Owen, Steven Gerrard, dan Rio Ferdinand, serta banyak lagi yang lainnya. Mereka semua berada dalam skuad yang sama dengan saya, jadi Anda mengenal beberapa orang. Anda merasa pantas berada di sana, tetapi Anda perlu membuktikan kemampuan kepada mereka. Anda perlu membuktikannya dalam latihan, dan latihannya berat karena ada pemain-pemain berkualitas tinggi di sekitar Anda. Namun, saya merasa jika saya tetap bugar, saya punya peluang. Saya lebih tua daripada Ashley Cole dan Wayne Bridge, jadi jika saya mendapat kesempatan tampil lebih dulu dalam beberapa pertandingan, itulah impian saya. Jika Anda mendapat empat atau lima pertandingan, Anda bisa memantapkan posisi. Mereka memberi Anda kesempatan, lalu manajerlah yang memilih siapa yang menurutnya terbaik.

    “Meski hanya mendapat satu kesempatan itu, saya merasa telah bermain sangat baik. Saya sempat menggoda Michael Owen karena sentuhan pertama saya adalah umpan satu-dua dengannya, lalu ia menyia-nyiakan peluang yang biasanya tidak pernah ia lewatkan. Padahal, akan menjadi bonus yang menyenangkan bagi saya jika bisa mencatatkan assist pada debut saya! Namun, saya rasa saya bermain dengan baik. Kami menghadapi Spanyol, yang saat itu tidak seperti Spanyol sekarang, tetapi kemenangan 3-0 merupakan hasil yang bagus. Pertandingannya bukan di Wembley, melainkan di Villa Park. Namun, ya, begitu Anda mendapat satu kesempatan, seperti halnya apa pun, setelah menjalani debut, Anda menginginkan lebih. Jika mencetak gol, Anda ingin mencetak lebih banyak. Anda hanya ingin mengejar target berikutnya. Begitulah saya saat masih muda dan sepanjang karier saya: yang satu sudah berlalu, mari berusaha meraih yang berikutnya. Sayangnya, saya tidak bisa mendapatkan penampilan kedua bersama timnas.”

  • Performa atau reputasi?

    Midnite Express Wolves 2026
    Midnite

    Kriteria pemilihan penumpang bus tim telah berubah.

    Dahulu, panggilan ke tim nasional merupakan buah dari penampilan di level klub yang membuat nilai seorang pemain melonjak. Harapannya, performa terbaik, sekalipun hanya berlangsung singkat, akan diganjar kesempatan untuk membuktikan kemampuan diri bersama para pemain paling terkemuka.

    Belakangan, hal itu tidak selalu terjadi. Reputasi dan pencapaian masa lalu kerap ikut menjadi pertimbangan. Skuad Inggris jauh dari kata tertutup bagi pemain baru, tetapi pintunya tidak semudah dahulu untuk dibuka.

    Mantan bek Everton, Manchester City, dan Rangers, Ball, mengakui hal itu saat membahas kriteria pemilihan pemain saat ini: “Saya merasa sudah cukup lama seperti itu. Saya selalu merasakannya, entah ada tekanan dari FA atau tidak. Ketika Anda mendengar rumor dari Brasil tentang kondisi Ronaldo di rumah sakit, dia harus bermain di final Piala Dunia 1998. Apakah itu karena sponsor? Apakah ada kelompok-kelompok tertentu yang terlibat? Menurut saya, sebagai pemain, kalau Anda sedang tampil bagus, Anda seharusnya dipilih. Saat ini Everton punya Kiernan Dewsbury-Hall. Dalam tiga atau empat pertandingan terakhir, level penampilannya benar-benar luar biasa. Menurut saya, selagi pemain sedang dalam performa bagus, mereka setidaknya harus diberi kesempatan untuk ikut berlatih, lalu dilihat apa yang mampu mereka lakukan bersama para pemain top. Bermain dengan pemain yang lebih baik bukan hanya akan membuat Anda lebih baik, tetapi juga membantu Anda berkembang dan menambah kemampuan. Anda melihat semua pemain di posisi Anda dan berpikir, ‘bisakah saya menyerap kemampuan itu seperti spons dan menambahkannya ke permainan saya?’

    “Sudah sangat lama saya mempertanyakan mengapa pemain dipilih berdasarkan reputasi, sementara pemain yang sedang tidak dalam performa bagus tetap mendapat kesempatan tampil untuk tim nasional. Sebagian memang pantas mendapatkannya. Kalau mereka sudah tampil berkali-kali untuk tim nasional, bermain bagus di turnamen, dan tidak pernah mengecewakan Inggris, saya memahaminya. Namun, selalu ada beberapa pemain yang membuat Anda berpikir, ‘rasanya agak tidak adil mereka tidak dipilih, padahal manajer bisa sekadar melihat kemampuan mereka’. Saya rasa Thomas Tuchel sedang berusaha, tetapi masih ada beberapa pemain lagi yang bisa dia amati. Dia tahu sejumlah pemain mungkin perlu beristirahat dari tugas bersama klub, dan itu kesempatan untuk memberi mereka istirahat sekaligus melihat pemain lain. Hal yang tak terduga adalah bagian dari sepakbola. Saya pernah berbicara tentang memberi kesempatan kepada pemain muda. Mereka membawa hal yang tak terduga, sesuatu yang berbeda dan tidak diketahui lawan. Kami pernah mencobanya dan gagal, tetapi saya tetap berpikir kami harus terus percaya untuk mencoba memberi kesempatan kepada pemain muda.”

    Jarvis mengatakan tentang persaingan memperebutkan tempat yang terkadang bisa menjadi tidak seimbang: “Setiap hal punya argumennya sendiri, bukan? Saat itu saya bermain sangat bagus. Saya masuk skuad sementara untuk beberapa pemusatan latihan sebelumnya, tetapi tidak pernah masuk skuad akhir. Fabio Capello sendiri yang memberi tahu saya. Dia tidak banyak berbicara bahasa Inggris, tetapi dia mengatakan bahwa setelah saya mencetak gol pada pertandingan hari Sabtu yang dimulai lebih awal, ketika kami menang 1-0, gol itulah yang membuat saya masuk skuad. Katanya, ‘Anda sudah sangat dekat, tetapi gol itu yang membuat Anda masuk’. Jadi, dalam kasus itu, performa saya yang membuat saya terpilih. Namun, kalau semua pemain bugar, apakah saya tetap akan terpilih atau reputasilah yang akan menentukan? Saya tidak tahu.

    FBL-ENG-PR-EVERTON-COVENTRYGetty Images

    “Dan sebagian pemain sudah membuktikan bahwa mereka pantas dipilih. Itu bukan jaminan; Anda harus bermain setiap pekan dan tampil bagus. Namun, jika ada pemain seperti Jude Bellingham, yang bermain setiap pekan di Real Madrid, lalu performanya sedikit menurun, apakah Anda tidak akan memilihnya untuk Inggris? Saya tidak begitu yakin. Menurut saya, sosok pemain dan posisinya memang berpengaruh. Kalau Anda seorang pemain sayap dan sedang tampil luar biasa, sulit untuk mengabaikannya. Sebaliknya, kalau Anda pemain sayap yang sudah lama tidak mencetak gol atau membuat assist, orang-orang akan menyorotinya. Begitu juga dengan penyerang. Kalau Anda mencetak 10 gol dalam 10 pertandingan, cukup sulit bagi siapa pun untuk tidak memilih Anda. Sementara bagi gelandang, bek tengah, bek, dan kiper, situasinya mungkin sedikit lebih rumit. Begitulah cara Anda membuktikan bahwa Anda pantas tetap berada dalam skuad-skuad ini.”

  • Puncak prestasi olahraga

    Patrick Bamford England Andorra
    Getty

    Bamford juga termasuk pemain yang hanya sekali membela Inggris

    Deretan pemain yang hanya sekali membela timnas Inggris mencakup nama-nama seperti Bill Nicholson, Ian Storey-Moore, Charlie George, Chris Sutton, David Unsworth, Francis Jeffers, Lee Bowyer, David Nugent, Jon Flanagan, dan Jay Rodriguez. Belakangan, Lewis Cook, Patrick Bamford, Eddie Nketiah, dan Taylor Harwood-Bellis juga masuk dalam daftar itu.

    Mereka yang telah pensiun tentu berharap bisa mencatat lebih banyak penampilan, sementara sebagian yang masih aktif tetap berharap dapat menambah satu-satunya penampilan mereka. Namun, apa pun yang terjadi di masa depan, status sebagai pemain timnas tak bisa lagi direnggut dari mereka. Nama mereka tercatat dalam sejarah, dan itu membuat mereka abadi.

    Ketika ditanya apakah membela Inggris masih menjadi pencapaian tertinggi bagi pesepakbola profesional di era yang didominasi gegap gempita Liga Champions, Jarvis mengatakan: “Bagi saya, tentu saja. Saya sedang memandangi topi timnas saya saat ini. Ada sekitar 1.300 orang, saya tidak tahu angka pastinya, yang pernah bermain untuk Inggris, dan saya salah satunya! Jadi, itu kehormatan besar. Bagi saya, itulah pencapaian tertinggi. Saya tidak pernah membela Inggris di kelompok usia mana pun. Saya meniti karier melalui berbagai divisi, berhasil mencapai Premier League, lalu bermain bersama tim utama di Wembley di hadapan lebih dari 80 ribu penggemar. Itulah pencapaian tertinggi. Saya menyukai semua yang telah saya lakukan di level klub, saya sangat menikmatinya, dan saya berharap masih bisa bermain sekarang, tetapi membela Inggris adalah pencapaian tertinggi.”

    Ball menjawab pertanyaan yang sama: “Belum lama ini, saya sangat beruntung dikirimi topi penghargaan legasi. Awalnya saya tidak begitu tahu apa itu, tetapi sekarang topi itu mendapat tempat istimewa di rumah saya. Saya bukan orang yang suka memajang barang di seluruh rumah, seperti memorabilia dan sebagainya. Semuanya disimpan di loteng atau diselipkan di sudut karena istri saya tidak suka melihatnya, tetapi untuk saat ini, topi itu mendapat tempat istimewa.”

  • Penyerahan topi tim nasional

    England cap gold Wayne Rooney
    Getty

    Inggris bagikan topi penghargaan berwarna biru royal, emas untuk pemain dengan 100 penampilan, dan merah untuk menghormati warisan sejarah

    Program England Men's Senior Legacy Programme dikelola oleh Football Association (FA) dan memberikan topi beludru merah, masing-masing bernomor sesuai urutan kronologis, kepada setiap pemain yang pernah membela timnas senior putra Inggris. Siapa pun yang mencatatkan lebih dari 100 penampilan menerima topi emas khusus.

    Hadiah tersebut menjadi pengingat abadi atas pencapaian para pemain. Topi telah diberikan sejak 1886, menyusul usulan N. Lane Jackson (pendiri Old Corinthians). Untuk Inggris, topi itu menampilkan mawar merah pada beludru biru royal. Topi tersebut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari olahraga internasional, bukan hanya sepak bola, dan bagi mereka yang cukup beruntung memilikinya, nilainya setara dengan trofi apa pun.

    Ketika ditanya kapan para pemain menerima topi mereka, mengingat penyerahannya tidak dilakukan di lapangan latihan, Jarvis berkata: “Saya menerimanya beberapa waktu kemudian. Mick McCarthy menyerahkannya kepada saya di hadapan semua orang di Wolves, dan itu menyenangkan. Sekarang saya menunggu topi merah, topi warisan yang bernomor itu. Entah kapan saya akan mendapatkannya! Saya tahu mereka mencoba berbagai cara, entah saat Anda datang ke stadion atau topi itu diserahkan di tempat lain. Siapa tahu? Namun, saya sangat menantikan untuk menerima topi itu.”

  • Kenang-kenangan unik

    Matt Jarvis England 2011 Ghana
    Getty

    Jarvis akan selalu mengenang malam istimewanya di Stadion Wembley

    Seiring berlalunya waktu dan pergantian pemain setiap tahun menghadirkan nama-nama baru untuk menggantikan yang lama, kemunculan pemain yang hanya sekali membela timnas tak terelakkan. Inggris belum memiliki pemain seperti itu sejak 2024, dan hanya lima sepanjang dekade ini. Namun, akan selalu ada pemain yang bersinar sesaat atau kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat.

    Mereka akan mendapat kesempatan untuk tampil di panggung terbesar dan menikmati setiap detiknya. Satu penampilan saja mungkin bukan catatan karier internasional yang paling mentereng, tetapi cukup untuk menghadirkan kenangan seumur hidup dan kesempatan memperoleh cendera mata unik yang tak bisa diklaim dimiliki orang lain di dunia.

    Foto dan video mungkin sedang digemari saat ini, tetapi membawa pulang sesuatu yang lebih nyata dari pemusatan timnas Inggris juga punya nilai tersendiri, sebab Anda tak pernah tahu kapan, atau apakah, Anda akan kembali. Jarvis memastikan dirinya membawa pulang sejumlah barang. Mantan pemain sayap Wolves dan West Ham itu berkata: “Saya punya jersei yang ditandatangani semua rekan setim. Lalu, petugas perlengkapan timnas Inggris saat itu adalah penggemar Wolves. Dia mendapatkan jersei Asamoah Gyan untuk saya, yang mencetak gol dalam pertandingan itu. Jadi, saya punya jersei Gyan dan jersei saya sendiri. Saya punya beberapa foto dan sebuah plakat. Sebagai kenang-kenangan, saya masih menyimpan sepatu yang saya pakai. Saya tidak pernah memakainya lagi. Sepatu itu ada di dalam kotak kaca dan rumputnya masih menempel! Hal-hal kecil seperti itu.

    “Saya menikmati semuanya. Sebelum pertandingan, saya tahu akan duduk di bangku cadangan, tetapi saya keluar, berjalan mengelilingi stadion, berusaha menyerap semua suasananya. Saat pemanasan, saya melihat ke sekeliling, berusaha menghayati semuanya. Saya masih ingat dengan jelas segala hal tentang pemanasan itu. Setelah jeda, saya berlari bolak-balik di tepi lapangan, sesekali menoleh sambil menunggu dipanggil. Saya hanya ingat seseorang melambaikan tangan memanggil saya dan saya langsung berlari kencang. Jersei saya sudah dilepas, siap untuk masuk. Semua itu masih tersimpan dalam ingatan saya.

    “Dan salah satu hal terbaik bagi saya dari semuanya adalah saya berada di Wembley. Saya bisa saja berada di mana pun di dunia, bisa saja menjalani laga tandang di Azerbaijan. Namun, saya berada di Wembley. Jadi, saya bisa mengalaminya bersama seluruh keluarga, semua teman, semua penggemar Wolves, penggemar Gillingham, yang ternyata juga mencakup penggemar West Ham, Norwich, semuanya. Saya bisa mengalaminya dan setiap orang punya kenangan masing-masing tentang momen itu. Semua itu tetap bersama saya dan merupakan hal yang sangat menyenangkan. Saya punya pengalaman sendiri, tetapi semua orang juga punya versi mereka, lalu kami bisa membicarakannya bersama. Itu sesuatu yang sangat saya hargai.”

    Ada tiga pemain yang belum pernah tampil untuk timnas dalam skuad Inggris terbaru, yakni kiper Brighton Jason Steele, pengatur serangan Fulham Josh King dan gelandang Borussia Dortmund Jobe Bellingham (saudara Jude, pemain Galactico Real Madrid). Mereka mungkin akan mencatat banyak penampilan, atau tidak tampil sama sekali. Namun, jika mereka mendapat satu kesempatan bermain, penampilan itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga, terlepas dari apa pun komentar orang tentang kelompok pemain yang mereka masuki.