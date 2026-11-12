Satu-satunya penampilan Jarvis untuk Inggris terjadi saat menghadapi Ghana di Wembley. Ia bermain selama 21 menit setelah masuk menggantikan gelandang Arsenal kala itu, Jack Wilshere. Pertandingan yang berlangsung sengit di stadion ikonis tersebut berakhir 1-1.
Dengan menginjakkan kaki di lapangan, Jarvis, seperti banyak pemain sebelum dan sesudahnya, telah mencapai puncak tertinggi dalam olahraga. Saat kembali ke ruang ganti, ia tidak mungkin tahu bahwa penampilan itu akan menjadi yang pertama sekaligus terakhir baginya.
Ketika ditanya apakah sulit untuk tidak merasa telah berhasil menembus sepakbola internasional setelah melakoni penampilan pertama, mengingat saat itu ia berharap akan mendapat kesempatan lagi, Jarvis berkata: “Itu tidak terjadi, tetapi bukan karena saya kurang berusaha. Saya rasa performa saya masih berada di level yang sangat tinggi. Saya hanya kurang beruntung karena saat itu ada begitu banyak pemain sayap bagus. Ada pemain seperti Theo Walcott, James Milner, Ashley Young, Aaron Lennon, Stewart Downing, dan itu baru beberapa nama. Saya sangat senang bisa mencapai tahap itu. Ya, ada rasa frustrasi dan kesal karena saya ingin kembali menjadi bagian dari tim. Namun, untuk menjawab pertanyaan Anda, tidak, saya tidak pernah merasa sudah berhasil menembusnya.
“Saya rasa saya bermain dengan baik. Saya rasa saya berlatih dengan baik. Mick McCarthy sangat baik kepada saya ketika saya kembali ke Wolves. Ia berkata: ‘Selamat, kerja bagus, tetapi sekarang kamu bukan lagi sekadar Matt Jarvis yang bermain untuk Wolves. Sekarang kamu Matt Jarvis, pemain timnas Inggris. Orang-orang akan meningkatkan permainan mereka. Mereka akan memasuki pertandingan dengan berpikir, saya menghadapi pemain timnas Inggris dan saya tidak akan membiarkan dia mengungguli saya.’ Dan ia benar sekali, persis itulah yang terjadi. Tim-tim lawan menugaskan dua pemain untuk menjaga saya. Saya kesulitan mencari ruang untuk melakukan hal-hal yang biasanya saya lakukan. Namun, itu sebuah pujian. Saya harus beradaptasi. Saya harus belajar dan sedikit mengubah cara bermain saya. Itu membuat saya menjadi pemain yang lebih baik. Sayangnya bagi saya, hal itu tidak menghasilkan penampilan lain bersama timnas, tetapi saya menjadi pemain yang paling banyak mengirimkan umpan silang di Eropa, sekaligus paling banyak mencatatkan umpan silang sukses di Eropa. Saya juga menjadi rekrutan termahal dalam sejarah West Ham dan kembali melakukannya di sana: mengirimkan umpan silang terbanyak di Eropa dan mencatatkan umpan silang sukses terbanyak di Eropa saat membela West Ham. Jadi, bukan karena saya kurang berusaha.”
Ball, yang masuk saat jeda babak pertama dalam pertandingan pertama Eriksson sebagai manajer Inggris, mengatakan tentang pola pikirnya: “Berada bersama para pemain itu, banyak pemain yang sudah menembus tim mulai memantapkan posisi mereka, seperti Michael Owen, Steven Gerrard, dan Rio Ferdinand, serta banyak lagi yang lainnya. Mereka semua berada dalam skuad yang sama dengan saya, jadi Anda mengenal beberapa orang. Anda merasa pantas berada di sana, tetapi Anda perlu membuktikan kemampuan kepada mereka. Anda perlu membuktikannya dalam latihan, dan latihannya berat karena ada pemain-pemain berkualitas tinggi di sekitar Anda. Namun, saya merasa jika saya tetap bugar, saya punya peluang. Saya lebih tua daripada Ashley Cole dan Wayne Bridge, jadi jika saya mendapat kesempatan tampil lebih dulu dalam beberapa pertandingan, itulah impian saya. Jika Anda mendapat empat atau lima pertandingan, Anda bisa memantapkan posisi. Mereka memberi Anda kesempatan, lalu manajerlah yang memilih siapa yang menurutnya terbaik.
“Meski hanya mendapat satu kesempatan itu, saya merasa telah bermain sangat baik. Saya sempat menggoda Michael Owen karena sentuhan pertama saya adalah umpan satu-dua dengannya, lalu ia menyia-nyiakan peluang yang biasanya tidak pernah ia lewatkan. Padahal, akan menjadi bonus yang menyenangkan bagi saya jika bisa mencatatkan assist pada debut saya! Namun, saya rasa saya bermain dengan baik. Kami menghadapi Spanyol, yang saat itu tidak seperti Spanyol sekarang, tetapi kemenangan 3-0 merupakan hasil yang bagus. Pertandingannya bukan di Wembley, melainkan di Villa Park. Namun, ya, begitu Anda mendapat satu kesempatan, seperti halnya apa pun, setelah menjalani debut, Anda menginginkan lebih. Jika mencetak gol, Anda ingin mencetak lebih banyak. Anda hanya ingin mengejar target berikutnya. Begitulah saya saat masih muda dan sepanjang karier saya: yang satu sudah berlalu, mari berusaha meraih yang berikutnya. Sayangnya, saya tidak bisa mendapatkan penampilan kedua bersama timnas.”