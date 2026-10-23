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AA 1-1Getty/GOAL

Pemain Amerika Serikat di luar negeri: Tanner Tessmann dan Lyon menghadapi tantangan PSG, sementara Christian Pulisic dan AC Milan berusaha bangkit

Christian Pulisic, Tyler Adams, dan Tanner Tessmann akan menghadapi laga-laga penting akhir pekan ini.

Ryan Tolmich
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  • Tak ada waktu untuk beristirahat, bukan? Setelah pekan yang sibuk dengan pertandingan di Eropa bagi banyak bintang utama timnas putra Amerika Serikat, mereka langsung kembali berlaga di liga akhir pekan ini.

    Meski musim masih berada di tahap awal, pertandingan liga ini sangat penting. Sejumlah pemain Amerika yang sudah tidak asing lagi telah terlibat dalam persaingan memperebutkan gelar. Walaupun baru Oktober, jadwal akhir pekan ini menyajikan beberapa duel yang bisa menentukan juara liga. Apakah Tanner Tessmann dan Lyon benar-benar mampu bersaing di Ligue 1, atau PSG akan kembali melaju tanpa terbendung? Bisakah PSV mempertahankan dominasinya? Apakah Christian Pulisic dan AC Milan penantang gelar sungguhan atau hanya tampak seperti itu? Kita akan mendapat jawabannya akhir pekan ini.

    Sementara itu, ada pula pertandingan yang menarik untuk dinikmati. Salah satunya adalah laga Bournemouth melawan Manchester United. Tyler Adams dan rekan-rekannya ingin menambah kesulitan Manchester United, sekaligus menghindari kesulitan lebih lanjut bagi diri mereka sendiri.

    GOAL mengulas cerita utama seputar para pemain Amerika yang berkiprah di luar negeri.

  • Pulisic dan Milan menghadapi Udinese

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    IPA Sport

    Pulisic dan Milan menghadapi pertandingan akhir pekan ini yang seharusnya bisa mereka menangkan.

    Bisa dibilang, Christian Pulisic belum mengawali musim seperti yang diimpikannya. Setelah pulih dari cedera yang dialaminya pada musim panas, ia kembali bermain untuk AC Milan sejak sekitar sebulan lalu. Dalam 267 menit, ia mencatatkan satu gol dan satu assist, catatan yang cukup baik meski belum istimewa.

    Namun, kita belum melihat penampilan terbaiknya. Setelah absen dalam laga Liga Europa AC Milan melawan Bournemouth, mungkinkah akhir pekan ini menjadi awal baru yang ia butuhkan?

    Pada Minggu, Milan bertandang ke markas Udinese, yang tengah berjuang menghindari degradasi. Ini jenis pertandingan yang bisa dan seharusnya dimenangi Milan, bahkan setelah kalah 3-0 dari Bournemouth pada tengah pekan. Mereka memang harus menang jika ingin mengimbangi tim-tim di papan teratas klasemen Serie A.

    Jika Pulisic turut bermain, tugas itu akan menjadi jauh lebih mudah. Jika ia bisa memberikan kontribusi berarti, hal itu tentu akan sangat membantu kelanjutan pemulihan mental dan fisiknya dari segala yang terjadi pada musim panas ini.

  • Adams dan Bournemouth jadi rintangan terbaru Manchester United

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    Every Second Media

    Manchester United yang tengah kesulitan akan menjamu Adams, yang baru saja melewati pekan penuh peristiwa dalam laga-laga Eropa.

    Berbicara soal Adams, ia turut berperan dalam kemenangan 3-0 Bournemouth atas Milan pada tengah pekan dengan membuat Mike Maignan diganjar kartu merah. Namun, tak ada waktu untuk merayakannya karena Bournemouth harus segera bertandang ke Old Trafford.

    Manchester United tengah limbung dan, jika melihat klasemen, Bournemouth akan tampak seperti lawan yang mudah dikalahkan. Di bawah pelatih baru Marco Rose, Bournemouth belum menemukan ritme di Liga Primer Inggris. Mereka berada di posisi ke-15 dan tampaknya harus berjuang menghindari degradasi.

    Namun, pertandingan Liga Europa melawan Milan menunjukkan bahwa Bournemouth bukan tim yang buruk. Mereka justru tim berbahaya, terutama bagi United yang sedang kesulitan. Atmosfer di Old Trafford saat ini tidak kondusif, dan satu momen buruk bagi United bisa menjadi kesempatan yang dibutuhkan Bournemouth untuk memanfaatkannya dan akhirnya memenangi pertandingan.

    Agar Bournemouth bisa melakukannya, Adams tentu harus tampil maksimal di lini tengah. Jika penampilannya pada Kamis bisa dijadikan patokan, Adams punya energi dan kecerdikan yang dibutuhkan untuk menciptakan kejutan.

  • Tessmann menghadapi tantangan PSG

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    PsnewZ

    Tidak pernah ada waktu yang tepat untuk menghadapi PSG, terutama saat juara Liga Champions dua kali itu sedang tampil impresif. Namun, Tanner Tessmann setidaknya punya sedikit kepercayaan diri setelah mencetak gol untuk Lyon akhir pekan lalu.

    Gol Tessmann ke gawang Nice adalah gol pertamanya musim ini. Pemain asal Amerika Serikat itu tengah berupaya mengamankan tempat yang lebih rutin di susunan pemain utama Lyon. Itu bukan perkara mudah. Musim ini ia lebih sering tampil sebagai pemain pengganti dan, dengan Lyon saat ini memuncaki Ligue 1, sulit untuk membantah hasil yang mereka raih sejauh ini.

    Meski begitu, posisi di puncak Ligue 1 tidak banyak berarti ketika PSG datang bertandang karena, pada akhirnya, PSG tetap diperkirakan akan menempati posisi tersebut saat musim berakhir. Untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar penantang gelar, Lyon harus meraih hasil positif dari pertandingan ini. Tentu saja itu tidak akan mudah, tetapi Lyon punya kesempatan untuk menunjukkan kapasitas mereka di awal musim saat menghadapi tim terbaik dunia.

  • Laga besar bagi PSV

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    Pro Shots

    PSV menghadapi laga wajib menang yang jarang terjadi di Eredivisie

    Dalam beberapa tahun terakhir, PSV menjadi tim Belanda favorit publik sepak bola Amerika Serikat. Sejak para bintang timnas putra Amerika Serikat mulai berdatangan, klub itu pun mendominasi Eredivisie.

    Namun, dominasi tersebut kini terancam. Feyenoord unggul empat poin atas PSV setelah sembilan pertandingan pertama musim ini. Kedua tim akan bertemu akhir pekan ini, dan sang juara bertahan bisa berada dalam posisi sulit jika gagal setidaknya meraih hasil imbang melawan pemuncak klasemen.

    Sergino Dest memegang peran penting bagi PSV musim ini. Sementara itu, Ricardo Pepi tengah bergelut dengan masalah cedera. Penyerang tersebut sudah berlatih pekan ini, tetapi kepastiannya untuk tampil belum diketahui. Terlepas dari apakah Pepi bermain atau tidak, PSV sangat membutuhkan kemenangan untuk kembali menegaskan statusnya sebagai tim yang harus dikalahkan di sepak bola Belanda.