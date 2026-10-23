Tak ada waktu untuk beristirahat, bukan? Setelah pekan yang sibuk dengan pertandingan di Eropa bagi banyak bintang utama timnas putra Amerika Serikat, mereka langsung kembali berlaga di liga akhir pekan ini.

Meski musim masih berada di tahap awal, pertandingan liga ini sangat penting. Sejumlah pemain Amerika yang sudah tidak asing lagi telah terlibat dalam persaingan memperebutkan gelar. Walaupun baru Oktober, jadwal akhir pekan ini menyajikan beberapa duel yang bisa menentukan juara liga. Apakah Tanner Tessmann dan Lyon benar-benar mampu bersaing di Ligue 1, atau PSG akan kembali melaju tanpa terbendung? Bisakah PSV mempertahankan dominasinya? Apakah Christian Pulisic dan AC Milan penantang gelar sungguhan atau hanya tampak seperti itu? Kita akan mendapat jawabannya akhir pekan ini.

Sementara itu, ada pula pertandingan yang menarik untuk dinikmati. Salah satunya adalah laga Bournemouth melawan Manchester United. Tyler Adams dan rekan-rekannya ingin menambah kesulitan Manchester United, sekaligus menghindari kesulitan lebih lanjut bagi diri mereka sendiri.

GOAL mengulas cerita utama seputar para pemain Amerika yang berkiprah di luar negeri.