Pada 15 Agustus, Musiala terjatuh saat Bayern menghadapi RB Leipzig dalam laga pramusim di Munich. Tiga hari kemudian, hal yang sama terjadi dalam laga persahabatan di Heidenheim. Kejadian itu semakin memperbesar kekhawatiran bahwa pemain berusia 23 tahun tersebut mengalami masalah kesehatan serius yang berpotensi mengancam nyawa.

Namun, dalam pernyataan yang segera diunggah di Instagram, Musial menjelaskan bahwa ia telah “didiagnosis mengalami kejang absans yang sementara, singkat, tetapi mudah ditangani, akibat gangguan fungsi neurologis. Kondisi ini dapat menyebabkan kejadian-kejadian baru-baru ini, seperti saat melawan Leipzig atau sekarang di Heidenheim. Saya tahu sekilas kejadian itu tampak menakutkan, tetapi bagi saya, saat ini hal tersebut hanya bagian dari keseharian saya.

“Saya mendapatkan perawatan medis yang sangat baik dan sangat optimistis. Bayern serta keluarga dan teman-teman saya selalu berada di sisi saya dan mendukung saya melalui proses ini.”

Setelah pertandingan melawan Heidenheim, Eberl memastikan bahwa klub telah mengetahui kondisi Musiala sepanjang musim lalu: “Para pemain juga mengetahuinya. Bagi kami, ini sudah menjadi bagian dari keseharian. Ia mengubah sesuatu dalam pengobatannya, dan itulah sebabnya kejadian-kejadian ini menjadi terlihat jelas. Sekarang kami ingin kembali ke keadaan sebelumnya, ketika kejadian seperti ini tidak terjadi.

“Kami, sebagai keluarga Bayern, bersatu, akan memberikan seluruh dukungan kami kepadanya, sudah melakukannya, dan akan terus melakukannya. Kami menghadapi ini bersama-sama.”

Sayangnya, sikap bersatu itu benar-benar runtuh selama sepekan terakhir. Pertama, presiden kehormatan Bayern, Uli Hoeness, secara terbuka mempertanyakan dalam wawancara dengan BR24 apakah Musiala “akan pernah kembali mencapai level performa yang pernah ia miliki”. Ia berpendapat bahwa “apa yang mampu ia berikan sekarang tidak lagi sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak”.

Dreesen kemudian mengatakan kepada Abendzeitung bahwa kontrak Musiala masih “berlaku”, tetapi ia juga mengakui hal yang cukup penting: “Jika kami terus gagal kembali ke level yang sesuai dengan kerangka keuangan, maka kami harus duduk bersama dan berbicara.”

Musiala akhirnya kembali setelah lama absen akibat masalah otot, tampil sebagai pemain pengganti dalam hasil imbang 1-1 melawan Koln pada Jumat. Namun, kembalinya ia nyaris seketika tertutupi oleh dukungan penuh anggota dewan Karl-Heinz Rummenigge terhadap Hoeness dan Dreesen, hanya 20 menit setelah peluit akhir berbunyi di Allianz Arena.

“Saya sama sekali tidak melihat ada yang memalukan dalam hal ini,” kata Rummenigge kepada Sky Sport Deutschland. “Menurut saya, apa yang dikatakan Uli dan Jan Dreesen sepenuhnya wajar. Ketika sebuah klub harus mempertimbangkan cara menghadapi situasi itu, saya menganggapnya bertanggung jawab dan sepenuhnya normal.

“Sayangnya, apa yang kami ketahui menunjukkan bahwa akan sulit baginya untuk kembali ke level yang begitu sering ia tunjukkan di stadion ini. Saya tidak bisa membayangkan Jamal meninggalkan klub atau klub lain membelinya dalam keadaan seperti ini. Itu masalahnya. Kami semua sangat ingin melihatnya kembali, idealnya dalam performa terbaik. Namun, bagaimana jika itu tidak terjadi?

“Sudah diketahui bahwa kontraknya memuat angka-angka yang cukup besar. Jadi, tentu saja kami juga harus mempertimbangkan keuangan karena, dengan segala hormat, jumlah sebesar itu tidak lagi dapat dibenarkan.”