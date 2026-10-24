Sergi Roberto masih terus ditanya soal gol itu. Momen tersebut barangkali merupakan hari terbaik dalam sejarah Barcelona belakangan ini. Neymar mengirim umpan silang, Roberto mengambil risiko, sementara seluruh bek PSG terpaku. Penyelesaiannya sempurna.
La remontada, keberhasilan membalikkan defisit 4-0 di Liga Champions, pun tuntas.
Roberto kini tinggal di Los Angeles dan bermain untuk LA Galaxy. Momen itu terjadi satu dekade lalu. Namun, setiap hari, saat berjalan-jalan bersama istri dan anak-anaknya di tempat yang membuatnya relatif tak dikenal dibandingkan dengan hiruk pikuk Barcelona, ia tetap dihentikan orang untuk diajak berswafoto dan ditanya soal gol tersebut.
"Itu gol paling gila yang pernah saya cetak, sudah pasti. Itulah gol yang diingat semua orang. Waktu akan berlalu, tetapi semua orang akan tetap mengingat pertandingan itu," katanya kepada GOAL.
Namun, itu adalah Roberto pada tahap lain dalam hidupnya. Kala itu, ia masih pemain jebolan La Masia yang baru mendapat kesempatan di klub kota asalnya, yang masih ia saksikan setiap pekan. Kini, ia sudah beristri, memiliki anak-anak, dan tinggal di sebuah rumah di Amerika. Waktu berubah, karier pun berubah. Namun, Roberto menegaskan bahwa di sinilah tempat yang semestinya baginya.
"Bahkan ketika masih bermain di Barcelona, saya selalu mengatakan ingin bermain di MLS," kata Roberto. "Saya hanya tidak tahu kapan itu akan terjadi."