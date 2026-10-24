Bagi para pemain Eropa, olahraga Amerika kerap diselimuti berbagai cerita yang melegenda.

Budaya olahraga di sini berbeda. Ada sejumlah liga besar di Amerika, sedangkan di Eropa pada dasarnya hanya ada satu. Antoine Griezmann, mantan rekan setim Roberto lainnya yang kini bermain untuk Orlando City, sudah lama tertarik pada bola basket. Harry Kane, yang diperkirakan menjadi favorit peraih Ballon d’Or, bahkan terang-terangan mengatakan bahwa ia tak keberatan mencoba bermain di NFL.

Soal budaya olahraga itu, Roberto awalnya belum begitu yakin. Seperti banyak orang di dunia sepakbola, ia sudah sedikit mengenal bola basket.

Namun, kunjungannya bersama Puig untuk menonton pertandingan Los Angeles Rams membuka matanya.

“Di Eropa, NFL bukan olahraga besar. Saya rasa nyaris tak ada yang mengikuti liga itu. Namun, sejak datang ke sini, saya menonton pertandingan Rams dan menyukainya,” katanya. Roberto tampaknya mulai menjadi penggemar. “Saya mencoba mengikuti liganya lewat televisi. Permainannya sangat taktis, dan saya menyukainya,” kata Roberto.

Memang, ada kemiripan antara cara Roberto membaca permainan dan cara seorang quarterback NFL melakukannya. Ia tidak melontarkan umpan atau memimpin serangan. Namun, Roberto piawai mengawal area permainannya. Di Galaxy, ia menempati posisi gelandang bertahan dengan apik, bermain di belakang Marco Reus yang gemar berimprovisasi dan kini memiliki jauh lebih sedikit tanggung jawab bertahan.

Intensitas liga itu pun langsung ia rasakan. Roberto memainkan pertandingan MLS pertamanya pada 29 Agustus.

Ia bergabung dengan klub yang tengah berjuang keras merebut tempat di babak play-off. Puig menjalani operasi ACL keduanya dalam dua tahun pada awal musim dan belum sekali pun bermain tahun ini. Bahkan, kepastian bahwa ia bisa kembali bermain sepakbola masih sangat diragukan. Namun, Galaxy mampu bertahan tanpa dirinya. Reus menyumbangkan gol dan assist. Penyerang Joao Klauss, yang didatangkan dari St. Louis pada Januari, telah kembali menemukan performa dan kebugarannya, serta mencetak sembilan gol dalam 10 pertandingan sebagai starter. Berkat rentetan hasil apik, dengan hanya satu kekalahan dalam enam laga terakhir sementara tim-tim di sekitar mereka kehilangan poin, Roberto berpeluang tampil di babak play-off pada musim pertamanya di liga ini.

“Situasinya berbeda. Saat datang dari Eropa, Anda berada di akhir musim, lalu libur pada musim panas, dan membayangkan akan memulai semuanya dari nol di liga. Jadi, datang ke sini di tengah musim dan berjuang untuk lolos ke babak play-off... setiap pertandingan terasa seperti final bagi kami untuk bisa masuk ke babak play-off,” katanya.