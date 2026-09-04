Meleset dari target (pasar): MLS gagal mengubah momentum Piala Dunia menjadi kesuksesan transfer yang nyata
Casemiro menegaskan satu hal dalam konferensi pers perkenalannya bersama Inter Miami: ia punya banyak pilihan lain.
Klub-klub dari berbagai penjuru menginginkannya: Italia, Spanyol, Arab Saudi, dan tempat lain di Eropa. Ia mungkin saja bisa bermain di Liga Champions di suatu tempat. Namun MLS, dan lebih spesifik lagi, Lionel Messi, menariknya ke Florida Selatan. Casemiro ingin berada di sini. Liga ini adalah kecocokan ideal bagi pemain yang berada di ujung kariernya.
Apakah ia merupakan sosok yang tepat untuk tim Miami ini bisa dan memang patut diperdebatkan. Casemiro sudah tua dan lambat. Miami membutuhkan pemain muda dan kecepatan. Namun perekrutan ini sangat masuk akal dari sudut pandang liga. MLS sendiri, yang sejak lama membanggakan kemampuannya menarik nama-nama besar, bisa menunjuk Casemiro sebagai bukti konsep: tiga gelar La Liga, lima Liga Champions, satu Copa América, semuanya terkemas rapi dalam diri seorang gelandang bertahan Brasil bertubuh kekar. Sebagai seorang Galactico, Casemiro bukanlah itu. Namun ia adalah nama besar, dan dengan cukup nyaman menjadi salah satu gelandang paling berbakat yang pernah bermain untuk Real Madrid.
Namun pada tahun 2026, setelah Piala Dunia, Casemiro semestinya hanya setetes air di lautan. Ia seharusnya menjadi satu dari puluhan nama, bukan pilihan dari deretan yang sangat sedikit dan mengkhawatirkan. Untuk beberapa waktu, diasumsikan bahwa Piala Dunia akan disertai rentetan perekrutan nama-nama besar oleh klub-klub MLS. Turnamen ini akan melahirkan era baru penggemar sepakbola, dan liga kemudian akan merespons dengan agresivitas dan komitmen di bursa transfer. Dan meski klub-klub tertentu telah belanja dengan penuh semangat, gagasan bahwa MLS akan menjadi lanskap yang dipenuhi bintang, didorong oleh lonjakan euforia dari Piala Dunia di kandang sendiri, terbukti jauh meleset dari kenyataan.
“Kami akan menunjukkan kepada dunia seberapa jauh kami telah berkembang”
Piala Dunia sudah cukup lama menjadi apa yang mungkin disebut kalangan pebisnis sebagai "north star" bagi liga. Dan 2026 seharusnya menjadi tahun bagi MLS, ketika liga itu punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa soccer di Amerika bisa menjadi, yah, keren. Perlu ditegaskan, ini bukan kolom tentang soccer Amerika sebagai adik kecil yang insecure dan masih berusaha membuktikan kepada lanskap olahraga lainnya bahwa mereka bisa bersaing dengan para pemain besar. MLS sudah relevan secara global. Ada alasan mengapa, misalnya, Hull City bersedia membayar lebih dari $20 juta untuk pemain 18 tahun yang baru memiliki 1.500 menit bermain di MLS.
Tidak, persoalannya di sini adalah soal pertumbuhan, bukan semata-mata soal pengukuhan. Dalam pidato State of the League pada Desember 2025, kurang dari 48 jam sebelum MLS Cup, komisioner Don Garber menyoroti fakta bahwa Lionel Messi dan Thomas Muller akan saling berhadapan untuk memperebutkan hadiah terbesar liga. Ia menyebut kata "Piala Dunia" 20 kali hanya dalam pernyataan pembukanya. Namun, pandangannya soal turnamen itu paling tepat dirangkum oleh satu pernyataan tegas yang terselip di tengah pidato:
"Pada 2026, kami akan menunjukkan kepada dunia seberapa jauh kami telah berkembang, dan seberapa jauh lebih besar, lebih baik, dan lebih populer olahraga kami di masa depan," katanya.
Namun sembilan bulan kemudian, komisioner itu mengalihkan penekanan ke rentang waktu yang lebih panjang. Dalam sebuah wawancara kurang dari dua pekan setelah final, ia mengatakan bahwa tolok ukur yang lebih akurat mungkin justru ada pada tahun-tahun mendatang. Lupakan saat ini, yang penting adalah masa depan.
"Ukuran yang sesungguhnya adalah seperti apa MLS dalam lima dan 10 tahun dari sekarang?" kata Garber. "Apakah liga kami akan lebih populer? Apakah kami akan memiliki keterlibatan budaya yang lebih besar? Apakah tim-tim kami akan lebih bernilai? Apakah akan ada lebih banyak media yang meliput kami dan memberi perhatian kepada kami? Dan apakah liga kami dipandang lebih baik atau lebih tinggi secara kompetitif, di lapangan, dibandingkan hari ini? Ukuran-ukuran itu akan membutuhkan waktu untuk terwujud."
Berdoa agar klub-klub berbelanja besar-besaran
Dan Garber belum tentu salah soal itu.
Memang, tanggung jawabnya benar-benar ada pada klub-klub untuk bertindak selaras dengan pergerakan pasar. Dan setelah penutupan jendela transfer kedua MLS pada Rabu malam, sulit untuk mengatakan bahwa klub-klub secara individu, dan pada akhirnya liga, telah membuat kemajuan berarti dalam memperkuat citra mereka.
Ini adalah bagian dari masalah MLS. Sistemnya berjalan sebagai model tertutup dan pada dasarnya hanya setegas klub-klub yang bersedia melakukannya. Merek global MLS bergantung pada Montreal yang menunjukkan ambisi di pasar global sama besarnya dengan Cincinnati. Klub-klub selalu harus bertindak sebagai satu kesatuan di bawah satu payung, dengan liga itu sendiri berperan sebagai pengatur utama.
Hubungan simbiosis ini telah membuat MLS tetap sehat secara finansial dan cukup stabil selama dua dekade. Namun, hal itu juga menjadi semacam penghambat dalam hal ambisi. Aturan pengeluaran bersifat membatasi. Tim harus berhati-hati, terukur, dan teliti dalam menyusun skuad. Beberapa, tentu saja, mendorong batas tersebut. Inter Miami bersikap agresif di pasar, dan telah memanfaatkan celah dengan merekrut talenta berkualitas pemain designasi dengan status pinjaman sebelum kemudian menawarinya kontrak besar setahun setelahnya. Klub-klub lain lebih konservatif. Sebagai contoh, bisa dibilang sebuah keajaiban kecil ketika Montreal menunjukkan ambisi untuk merekrut Alexis Sanchez lebih awal di jendela transfer ini.
Gagal memanfaatkan momen
Itu membawa kita ke masalah yang sebenarnya di sini.
MLS sudah menjanjikan. Namun tim-timnya, sebagai entitas individual, belum benar-benar mewujudkannya.
Jangan salah, fasilitas MLS adalah salah satu yang terbaik di dunia. Penyerang Columbus Crew, Wessam Abou Ali, menggambarkannya kepada saya dengan cara terbaik saat Media Day pada Januari lalu, bersandar di kursinya, tersenyum lebar, lalu berkata:
"Itu benar-benar kelas atas, kawan."
Ada anggapan bahwa para pemain yang datang ke Piala Dunia bersama negara mereka akan terpukau oleh budaya di sini, digoda oleh fasilitas yang ada, lalu datang berbondong-bondong ke Amerika. Fans, dan mungkin liga secara keseluruhan, membayangkan gelombang superstar global yang bermain sepanjang musim panas di Amerika Serikat akan menemukan jalan mereka ke MLS. Penulis ini ikut ambil bagian dalam perdebatan soal siapa yang mungkin menjadi yang pertama memecah kebekuan. Mo Salah tampak sebagai pilihan yang masuk akal, dan bahkan sempat dalam pembicaraan dengan Sporting KC, tetapi ia menandatangani kontrak dengan klub Turki Trabzonspor. Namun dia bukan satu-satunya nama yang disorot. Christian Pulisic, Weston McKennie, Neymar, Bernardo Silva, dan Kevin De Bruyne semuanya sempat disebut ketika rumor terus berputar dalam kegilaan jelang Piala Dunia.
Tidak satu pun dari mereka akhirnya datang ke sini. Faktanya, saat bursa transfer ditutup, hanya 10 pemain yang tampil di Piala Dunia 2026 yang datang ke MLS, menurut data yang diberikan oleh liga. Salah satu dari mereka, Casemiro, sudah dikaitkan dengan kepindahan ke MLS bahkan sebelum turnamen dimulai. Beberapa namanya cukup menarik. Breel Embolo menjadi starter untuk Swiss dan diperkirakan akan mencetak gol untuk Atlanta United. Winger Tunisia Elias Saad adalah bisnis yang rapi untuk Nashville. Angus Gunn menjadi starter di bawah mistar untuk Skotlandia dan mengisi posisi yang memang sangat dibutuhkan San Jose Earthquakes.
Dan nama-nama mapan yang memang datang, yakni Antoine Griezmann dan Robert Lewandowski? Nah, yang satu pensiun dari tugas internasional pada 2024, dan yang lainnya gagal lolos ke turnamen tersebut. Keduanya tetap pemain bagus yang memberi dorongan bagi tim mereka. Tetapi tak satu pun terasa benar-benar istimewa, atau di luar kebiasaan bagi MLS, yang sebelumnya juga pernah mendatangkan akuisisi serupa seperti Thierry Henry dan David Villa.
Alasan untuk Elijah Just
Namun mungkin ekspektasi itu sedikit tidak realistis. Klub-klub MLS yang dalam beberapa tahun terakhir terlalu bertumpu pada bintang dan kurang memberi perhatian pada sisa skuad mereka kesulitan di lapangan. Memang, tidak banyak gunanya merekrut, misalnya, Pulisic jika sisa skuad tidak berada di level yang dibutuhkan untuk bersaing. Itu bahkan bisa merugikan tim jika pemain bintangnya pun tidak mampu menyelamatkan tim yang medioker.
Itu masuk akal. Namun, seharusnya ada jalan tengah yang ideal di sini.
Elijah Just, winger breakout Selandia Baru, seharusnya menjadi target MLS. Pemain berusia 26 tahun itu mencetak tiga gol di Piala Dunia setelah membukukan tujuh gol dan delapan assist untuk Motherwell, lalu bergabung dengan Swansea City dengan biaya transfer rekor klub bagi tim Skotlandia itu. Ia bukan superstar global, juga tidak akan membutuhkan komitmen finansial sebesar yang biasanya disiapkan untuk sosok seperti itu. Ia hanyalah pemain produktif yang sedang berada di usia emas dan nilainya tengah menanjak, tepat jenis rekrutan yang seharusnya mampu didatangkan klub-klub MLS.
Hal yang sama berlaku di tempat lain. Haissem Hassan mengubah turnamen impresifnya bersama Mesir menjadi kepindahan ke Celtic. Kiper veteran Cabo Verde, Vozinha, memanfaatkan penampilannya dan viralitas barunya menjadi kesepakatan dengan Colo-Colo. Keduanya memang tidak akan mengubah MLS sendirian. Namun, keduanya merupakan peluang untuk menambah kualitas, daya tarik, dan koneksi nyata dengan turnamen tersebut.
Lebih dari 260 peserta Piala Dunia berganti klub selama musim panas. Fakta bahwa hanya 10 yang bergabung dengan MLS sama mengesankannya sekaligus mengkhawatirkan.
Tentu saja, tidak satu pun dari para pemain itu tergolong sebagai kedatangan bintang. Namun, justru itulah intinya. Kekurangan MLS sebagai sebuah produk bukanlah ketidakmampuannya menarik nama-nama besar, melainkan fleksibilitasnya yang nyaris tidak ada untuk menambah talenta di atas rata-rata di setiap posisi. Pembatasan skuad itu kerap disebut sebagai alasan kesulitan klub-klub MLS di CONCACAF Champions Cup.
Meluangkan waktunya
Jadi, seperti apa dampak Piala Dunia? Sulit untuk mengatakannya.
Dengan bursa transfer sudah ditutup, angka-angka terkait peserta Piala Dunia terlihat cukup suram. Data kehadiran penonton juga belum cukup lengkap untuk menarik kesimpulan besar bagi klub-klub MLS mana pun. Liga ini mencoba membingkai turnamen tersebut sebagai semacam pintu masuk menuju produknya. Namun, enam pekan setelah final, sulit menemukan benang merah dari Spanyol kontra Argentina di New York/New Jersey Stadium menuju peningkatan minat yang berarti terhadap MLS.
Mungkin, kalau begitu, ekspektasi kita sejak awal memang keliru. Pertama-tama, sangat sulit menentukan rekrutan yang tepat ketika MLS berjalan beriringan dengan Piala Dunia. Perekrutan pemain membutuhkan banyak persiapan, pemantauan, dan jauh lebih banyak proses daripada sekadar "merekrut nama besar". Secara historis, mengambil langkah besar terhadap pemain setelah segelintir penampilan bagus di turnamen mayor tidak selalu menjadi keputusan yang cerdik. Coba beli bintang turnamen lalu lemparkan dia ke dalam tim di tengah musim. Itu mungkin bukan resep menuju kesuksesan.
Secara lebih luas, ada kemungkinan, bahkan mungkin besar, bahwa MLS dan Piala Dunia berada di dua semesta sepak bola yang terpisah. Itulah yang selalu menjadi pesona sekaligus kutukan sepak bola Amerika. Ia berbeda, tidak biasa, dan terasa asing. Ketika "berpura-pura" menjadi Eropa, itu disebut "tidak autentik". Ketika condong pada ke-Amerika-annya, itu dianggap "memalukan".
Intinya, MLS sangat menyenangkan untuk diikuti. Perdebatkan kualitasnya sesuka hati; liga ini pada dasarnya kacau, dalam arti sebaik mungkin. Sebagai sebuah produk, performanya jauh melampaui aturan finansial ketat yang diberlakukan kepadanya. Pertarungan MLS melawan dunia sepak bola yang lebih luas bukan semata soal kualitas, melainkan persepsi. Jika Piala Dunia seharusnya mengubah cara liga ini dipandang, maka semua pemangku kepentingan telah meleset dari sasaran. Yang bisa dilakukan liga ini hanyalah terus berkembang seiring waktu. Dan dengan atau tanpa Piala Dunia, mungkin memang butuh waktu untuk sampai ke sana.