Piala Dunia sudah cukup lama menjadi apa yang mungkin disebut kalangan pebisnis sebagai "north star" bagi liga. Dan 2026 seharusnya menjadi tahun bagi MLS, ketika liga itu punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa soccer di Amerika bisa menjadi, yah, keren. Perlu ditegaskan, ini bukan kolom tentang soccer Amerika sebagai adik kecil yang insecure dan masih berusaha membuktikan kepada lanskap olahraga lainnya bahwa mereka bisa bersaing dengan para pemain besar. MLS sudah relevan secara global. Ada alasan mengapa, misalnya, Hull City bersedia membayar lebih dari $20 juta untuk pemain 18 tahun yang baru memiliki 1.500 menit bermain di MLS.

Tidak, persoalannya di sini adalah soal pertumbuhan, bukan semata-mata soal pengukuhan. Dalam pidato State of the League pada Desember 2025, kurang dari 48 jam sebelum MLS Cup, komisioner Don Garber menyoroti fakta bahwa Lionel Messi dan Thomas Muller akan saling berhadapan untuk memperebutkan hadiah terbesar liga. Ia menyebut kata "Piala Dunia" 20 kali hanya dalam pernyataan pembukanya. Namun, pandangannya soal turnamen itu paling tepat dirangkum oleh satu pernyataan tegas yang terselip di tengah pidato:

"Pada 2026, kami akan menunjukkan kepada dunia seberapa jauh kami telah berkembang, dan seberapa jauh lebih besar, lebih baik, dan lebih populer olahraga kami di masa depan," katanya.

Namun sembilan bulan kemudian, komisioner itu mengalihkan penekanan ke rentang waktu yang lebih panjang. Dalam sebuah wawancara kurang dari dua pekan setelah final, ia mengatakan bahwa tolok ukur yang lebih akurat mungkin justru ada pada tahun-tahun mendatang. Lupakan saat ini, yang penting adalah masa depan.

"Ukuran yang sesungguhnya adalah seperti apa MLS dalam lima dan 10 tahun dari sekarang?" kata Garber. "Apakah liga kami akan lebih populer? Apakah kami akan memiliki keterlibatan budaya yang lebih besar? Apakah tim-tim kami akan lebih bernilai? Apakah akan ada lebih banyak media yang meliput kami dan memberi perhatian kepada kami? Dan apakah liga kami dipandang lebih baik atau lebih tinggi secara kompetitif, di lapangan, dibandingkan hari ini? Ukuran-ukuran itu akan membutuhkan waktu untuk terwujud."