Meleset dari target (pasar): MLS gagal mengubah momentum Piala Dunia menjadi keberhasilan transfer yang nyata
Casemiro menegaskan satu hal dalam konferensi pers perkenalannya bersama Inter Miami: ia punya banyak pilihan lain.
Klub-klub dari berbagai penjuru menginginkannya: Italia, Spanyol, Arab Saudi, dan tempat lain di Eropa. Ia mungkin saja masih bermain di Liga Champions di tempat lain. Namun MLS, dan lebih spesifik lagi Lionel Messi, membawanya ke Florida Selatan. Casemiro ingin berada di sini. Liga ini adalah kecocokan ideal bagi seorang pemain yang berada di ujung kariernya.
Apakah ia sosok yang tepat untuk tim Miami ini bisa dan memang patut diperdebatkan. Casemiro sudah tua dan lambat. Miami membutuhkan pemain muda dan kecepatan. Namun perekrutan ini sangat masuk akal dari sudut pandang liga. MLS sendiri, yang sejak lama membanggakan kemampuannya menarik nama-nama besar, bisa menjadikan Casemiro sebagai bukti konsep itu: tiga gelar La Liga, lima Liga Champions, satu Copa América, semuanya terkemas rapi dalam sosok gelandang bertahan Brasil bertubuh kekar ini. Seorang Galactico, Casemiro bukan. Namun ia adalah nama yang sangat dikenal, dan dengan sangat meyakinkan menjadi salah satu gelandang paling berbakat yang pernah bermain untuk Real Madrid.
Namun pada tahun 2026, setelah Piala Dunia, Casemiro seharusnya hanya setetes air di lautan. Ia seharusnya menjadi satu dari puluhan nama, bukan pilihan dari deretan yang sangat sedikit dan mengkhawatirkan. Untuk beberapa waktu, ada anggapan bahwa Piala Dunia akan datang bersama rentetan perekrutan nama besar dari klub-klub MLS. Turnamen ini akan melahirkan era baru penggemar sepakbola, dan liga kemudian akan merespons dengan agresivitas serta komitmen di bursa transfer. Dan meski klub-klub tertentu telah berbelanja dengan penuh semangat, gagasan bahwa MLS akan menjadi lanskap yang dipenuhi bintang, didorong oleh luapan euforia dari Piala Dunia di kandang sendiri, terbukti sangat meleset dari kenyataan.
"Kami akan menunjukkan kepada dunia seberapa jauh kami telah berkembang"
Piala Dunia sudah sejak lama menjadi apa yang mungkin disebut kalangan bisnis sebagai "bintang penuntun" bagi liga tersebut. Dan 2026 seharusnya menjadi tahun bagi MLS, saat liga itu memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa sepakbola di Amerika bisa jadi, yah, keren. Perlu diperjelas, ini bukan kolom tentang sepakbola Amerika sebagai adik kecil yang minder dan masih berusaha membuktikan kepada lanskap olahraga lainnya bahwa mereka bisa sejajar dengan yang besar-besar. MLS sudah relevan secara global. Ada alasan mengapa, misalnya, Hull City bersedia membayar lebih dari $20 juta untuk pemain 18 tahun yang baru mencatatkan 1.500 menit bermain di MLS.
Tidak, persoalannya di sini adalah pertumbuhan, bukan semata soal peneguhan eksistensi. Dalam pidato State of the League pada Desember 2025, kurang dari 48 jam sebelum MLS Cup, komisioner Don Garber menyoroti fakta bahwa Lionel Messi dan Thomas Muller akan saling berhadapan untuk memperebutkan trofi terbesar liga. Ia menyebut kata "Piala Dunia" sebanyak 20 kali hanya dalam pernyataan pembukanya. Namun, pandangannya soal turnamen itu paling tepat dirangkum oleh satu pernyataan tegas yang terselip di tengah pidatonya:
"Pada 2026, kami akan menunjukkan kepada dunia sejauh apa kami telah berkembang, dan betapa jauh lebih besar, lebih baik, dan lebih populer olahraga kami di masa depan," katanya.
Namun sembilan bulan kemudian, komisioner itu mengalihkan penekanan ke jangka waktu yang lebih panjang. Dalam sebuah wawancara kurang dari dua pekan setelah final, ia mengatakan bahwa tolok ukur yang lebih akurat mungkin adalah tahun-tahun berikutnya. Lupakan saat ini, masa depanlah yang penting.
"Ukuran yang sebenarnya adalah seperti apa MLS dalam lima dan 10 tahun ke depan?" kata Garber. "Apakah liga kami akan lebih populer? Apakah kami akan memiliki keterlibatan budaya yang lebih besar? Apakah tim-tim kami akan lebih bernilai? Apakah akan ada lebih banyak media yang meliput kami dan memberi perhatian kepada kami? Dan apakah liga kami dipandang, secara kompetitif di lapangan, lebih baik atau lebih tinggi daripada hari ini? Ukuran-ukuran itu akan membutuhkan waktu untuk terwujud."
Berdoa agar klub-klub berbelanja besar-besaran
Dan Garber belum tentu salah dalam hal itu.
Memang, tanggung jawab sepenuhnya ada pada klub untuk bertindak selaras dengan pergerakan pasar. Dan setelah penutupan jendela transfer kedua MLS pada Rabu malam, sulit untuk mengatakan bahwa klub-klub secara individu, dan pada akhirnya liga, telah membuat kemajuan berarti dalam memperkuat citra mereka.
Inilah bagian dari masalah MLS. Sistemnya berjalan dengan model tertutup dan pada dasarnya hanya seagresif klub-klubnya bersedia bertindak. Merek global MLS sama bergantungnya pada Montreal yang menunjukkan ambisi di pasar global seperti halnya pada Cincinnati. Klub-klub selalu harus bergerak sebagai satu kesatuan di bawah satu payung, dengan liga itu sendiri bertindak sebagai pengatur utama.
Hubungan simbiosis ini membuat MLS tetap sehat secara finansial dan cukup stabil selama dua dekade. Namun, hal itu juga menjadi semacam penghambat dalam urusan ambisi. Aturan belanja bersifat ketat. Tim harus berhati-hati, terukur, dan teliti dalam menyusun skuad. Beberapa, tentu saja, mendorong batasnya. Inter Miami bersikap agresif di pasar, dan memanfaatkan celah dengan merekrut talenta berkualitas designated player dengan status pinjaman sebelum kemudian menawarkan kontrak besar setahun setelahnya. Klub-klub lain lebih konservatif. Sebagai contoh, bisa dibilang seperti keajaiban kecil saat Montreal menunjukkan ambisi untuk merekrut Alexis Sanchez pada awal jendela transfer ini.
Gagal memanfaatkan momentum
Itu membawa kita pada masalah yang sebenarnya di sini.
MLS sudah menjanjikan. Namun tim-timnya, sebagai entitas individual, belum sepenuhnya membuktikannya.
Jangan salah, fasilitas MLS termasuk yang terbaik di dunia. Striker Columbus Crew, Wessam Abou Ali, menggambarkannya kepada saya dengan cara terbaik saat Media Day pada Januari lalu, sambil bersandar di kursinya, tersenyum lebar, dan berkata:
"Itu benar-benar kelas atas, kawan."
Ada anggapan bahwa para pemain yang datang ke Piala Dunia bersama negara mereka akan dibuat terkesan oleh budaya di sini, dipikat oleh fasilitas yang ada, lalu berbondong-bondong datang ke Amerika. Para penggemar, dan mungkin liga secara keseluruhan, membayangkan gelombang superstar global yang menghabiskan sepanjang musim panas bermain di Amerika Serikat pada akhirnya akan berlabuh ke MLS. Penulis ini ikut terlibat dalam perdebatan soal siapa yang mungkin menjadi yang pertama memecah kebekuan. Mo Salah tampak sebagai pilihan yang masuk akal, dan bahkan sempat dalam pembicaraan dengan Sporting KC, tetapi ia meneken kontrak dengan klub Turki Trabzonspor. Namun, dia bukan satu-satunya nama yang disorot. Christian Pulisic, Weston McKennie, Neymar, Bernardo Silva, dan Kevin De Bruyne semuanya ikut disebut ketika rumor terus berputar dalam kegilaan jelang Piala Dunia.
Tidak satu pun dari mereka akhirnya datang ke sini. Faktanya, saat bursa transfer ditutup, hanya delapan pemain yang tampil di Piala Dunia 2026 yang datang ke MLS, menurut data yang diberikan liga. Salah satunya, Casemiro, sudah dikaitkan dengan kepindahan ke MLS bahkan sebelum turnamen dimulai. Beberapa namanya cukup menarik. Breel Embolo menjadi starter untuk Swiss dan diperkirakan akan mencetak gol untuk Atlanta United. Winger Tunisia Elias Saad adalah rekrutan yang rapi untuk Nashville. Angus Gunn menjadi starter di bawah mistar untuk Skotlandia dan mengisi posisi yang memang jelas dibutuhkan San Jose Earthquakes.
Dan nama-nama mapan yang memang datang, yakni Antoine Griezmann dan Robert Lewandowski? Nah, yang satu pensiun dari tugas internasional pada 2024, sementara yang lain gagal lolos ke turnamen tersebut. Keduanya tetap pemain bagus yang memberi dorongan bagi tim masing-masing. Namun, tidak satu pun terasa benar-benar istimewa, atau di luar kebiasaan untuk MLS, yang sebelumnya juga pernah mendatangkan pemain serupa seperti Thierry Henry dan David Villa.
Alasan mendatangkan Elijah Just
Namun mungkin ekspektasi itu sedikit tidak realistis. Klub-klub MLS yang dalam beberapa tahun terakhir terlalu bertumpu pada bintang dan kurang memberi perhatian pada sisa komposisi skuad mereka justru kesulitan di lapangan. Memang, tidak banyak gunanya merekrut, misalnya, Pulisic jika sisa skuad tidak berada di level yang dibutuhkan untuk bersaing. Itu bahkan bisa merugikan tim jika pemain bintangnya pun tidak mampu menyelamatkan tim yang medioker.
Itu masuk akal. Namun, seharusnya ada titik tengah yang ideal di sini.
Elijah Just, winger breakout asal Selandia Baru, semestinya menjadi target MLS. Pemain berusia 26 tahun itu mencetak tiga gol di Piala Dunia setelah membukukan tujuh gol dan delapan assist untuk Motherwell, lalu bergabung dengan Swansea City dengan biaya transfer yang menjadi rekor klub bagi tim Skotlandia tersebut. Ia bukan superstar global, dan juga tidak membutuhkan komitmen finansial sebesar yang biasanya disiapkan untuk pemain semacam itu. Ia hanyalah pemain produktif yang sedang berada di usia emas dan nilainya tengah naik, tepat jenis rekrutan yang semestinya bisa didapatkan klub-klub MLS.
Hal yang sama berlaku di tempat lain. Haissem Hassan mengubah turnamen impresifnya bersama Mesir menjadi kepindahan ke Celtic. Kiper veteran Cabo Verde, Vozinha, memanfaatkan penampilan apiknya serta viralitas barunya menjadi kesepakatan dengan Colo-Colo. Keduanya memang tidak akan mengubah MLS sendirian. Namun, keduanya merupakan peluang untuk menambah kualitas, daya tarik, dan koneksi nyata dengan turnamen tersebut.
Lebih dari 260 peserta Piala Dunia berganti klub sepanjang musim panas. Fakta bahwa hanya delapan yang bergabung dengan MLS sama-sama mencengangkan dan mengkhawatirkan.
Tentu saja, tidak satu pun dari para pemain itu tergolong sebagai kedatangan bintang. Namun, justru itulah intinya. Kekurangan MLS sebagai sebuah produk bukanlah ketidakmampuannya menarik nama-nama besar, melainkan fleksibilitas yang nyaris tidak ada untuk menambah talenta di atas rata-rata di setiap posisi. Pembatasan skuad itu kerap disebut sebagai alasan kesulitan klub-klub MLS di CONCACAF Champions Cup.
Berlangsung alot
Jadi, seperti apa dampak Piala Dunia? Sulit untuk mengatakannya.
Dengan bursa transfer yang sudah ditutup, angka-angka terkait para peserta Piala Dunia terlihat cukup suram. Data kehadiran penonton juga belum cukup lengkap untuk menarik kesimpulan besar untuk klub-klub MLS mana pun. Liga berusaha membingkai turnamen itu sebagai semacam pintu masuk menuju produknya. Namun, enam pekan setelah final, sulit menemukan benang merah dari Spanyol-Argentina di Stadion New York/New Jersey menuju peningkatan minat yang berarti terhadap MLS.
Mungkin, kalau begitu, ekspektasi kita sejak awal memang keliru. Pertama-tama, sangat sulit menentukan perekrutan yang tepat ketika MLS berjalan beriringan dengan Piala Dunia. Perekrutan pemain membutuhkan banyak persiapan, pemantauan, dan jauh lebih banyak proses daripada sekadar "merekrut nama besar". Secara historis, mengambil risiko besar terhadap pemain setelah segelintir penampilan bagus di turnamen besar tidak selalu menjadi langkah yang cerdas. Coba beli bintang turnamen lalu masukkan dia ke dalam tim di tengah musim. Itu mungkin bukan resep menuju kesuksesan.
Secara lebih luas, mungkin saja, bahkan sangat mungkin, MLS dan Piala Dunia berada di dua semesta sepakbola yang terpisah. Itulah yang selalu menjadi pesona sekaligus kutukan sepakbola Amerika. Ia berbeda, tidak biasa, dan tidak akrab. Saat ia "berpura-pura" menjadi Eropa, ia dicap "tidak autentik". Saat ia menonjolkan ke-Amerika-annya, ia dianggap "cringe".
Poinnya di sini adalah MLS sangat menyenangkan. Perdebatkan kualitasnya sesuka Anda; liga ini pada dasarnya kacau, dalam arti sebaik mungkin. Sebagai sebuah produk, ia tampil jauh melampaui aturan finansial ketat yang diberlakukan kepadanya. Pertarungan MLS melawan lanskap sepakbola yang lebih luas bukan semata soal kualitas, melainkan persepsi. Jika Piala Dunia seharusnya mengubah cara liga ini dipandang, maka semua pemangku kepentingan telah meleset dari sasaran. Satu-satunya yang bisa dilakukan liga adalah terus berkembang seiring waktu. Dan dengan atau tanpa Piala Dunia, mungkin memang dibutuhkan waktu untuk sampai ke sana.