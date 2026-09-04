Casemiro menegaskan satu hal dalam konferensi pers perkenalannya bersama Inter Miami: ia punya banyak pilihan lain.

Klub-klub dari berbagai penjuru menginginkannya: Italia, Spanyol, Arab Saudi, dan tempat lain di Eropa. Ia mungkin saja masih bermain di Liga Champions di tempat lain. Namun MLS, dan lebih spesifik lagi Lionel Messi, membawanya ke Florida Selatan. Casemiro ingin berada di sini. Liga ini adalah kecocokan ideal bagi seorang pemain yang berada di ujung kariernya.

Apakah ia sosok yang tepat untuk tim Miami ini bisa dan memang patut diperdebatkan. Casemiro sudah tua dan lambat. Miami membutuhkan pemain muda dan kecepatan. Namun perekrutan ini sangat masuk akal dari sudut pandang liga. MLS sendiri, yang sejak lama membanggakan kemampuannya menarik nama-nama besar, bisa menjadikan Casemiro sebagai bukti konsep itu: tiga gelar La Liga, lima Liga Champions, satu Copa América, semuanya terkemas rapi dalam sosok gelandang bertahan Brasil bertubuh kekar ini. Seorang Galactico, Casemiro bukan. Namun ia adalah nama yang sangat dikenal, dan dengan sangat meyakinkan menjadi salah satu gelandang paling berbakat yang pernah bermain untuk Real Madrid.

Namun pada tahun 2026, setelah Piala Dunia, Casemiro seharusnya hanya setetes air di lautan. Ia seharusnya menjadi satu dari puluhan nama, bukan pilihan dari deretan yang sangat sedikit dan mengkhawatirkan. Untuk beberapa waktu, ada anggapan bahwa Piala Dunia akan datang bersama rentetan perekrutan nama besar dari klub-klub MLS. Turnamen ini akan melahirkan era baru penggemar sepakbola, dan liga kemudian akan merespons dengan agresivitas serta komitmen di bursa transfer. Dan meski klub-klub tertentu telah berbelanja dengan penuh semangat, gagasan bahwa MLS akan menjadi lanskap yang dipenuhi bintang, didorong oleh luapan euforia dari Piala Dunia di kandang sendiri, terbukti sangat meleset dari kenyataan.