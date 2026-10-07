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International break stars - 1:1Getty/GOAL

Lamine Yamal, Michael Olise & bintang-bintang terbesar dari jeda internasional terpanjang yang pernah ada

Selama tiga pekan terakhir, ada banyak pertandingan seru dan penampilan individu yang gemilang, tetapi siapa yang paling menonjol?

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • Jeda internasional sudah lama dianggap sebagai gangguan yang menjengkelkan dalam kalender klub oleh para penggemar sepakbola, khususnya pada September, ketika tim baru saja mulai membangun ritme mereka. Klub juga melihatnya sebagai hal yang merepotkan karena para pemain kunci kerap kembali dengan cedera atau sedang mengalami penurunan kepercayaan diri jika tim nasional mereka tampil di bawah harapan.

    Namun, FIFA telah menyadari hal itu dan menerapkan perubahan signifikan pada kalendernya untuk musim 2026-27. Kini hanya ada tiga jeda internasional, bukan lagi empat, yang berlangsung dari 21 September hingga 6 Oktober, 9 November hingga 17 November, dan 22 Maret hingga 30 Maret. Jeda keempat dan kelima juga akan digelar pada Juni dan Juli, memberi ruang bagi turnamen untuk berlangsung saat sebagian besar liga klub sedang libur.

    Semua ini seharusnya menjadi hal positif dalam gambaran besarnya, tetapi jeda tiga pekan pertama ini menjadi yang terpanjang yang pernah ada, dengan tim nasional memainkan hingga empat pertandingan, dan karena itu, kesabaran pun diuji. Tidak semua laga menyuguhkan tontonan yang menarik, dan tak terelakkan, daftar bintang yang tumbang akibat cedera pun bertambah panjang.

    Namun, secara keseluruhan sisi positifnya lebih besar daripada sisi negatifnya. Banyak nama besar tampil menonjol untuk negara mereka, dan beberapa wajah baru langsung memberi dampak instan. Di bawah ini, GOAL mengulas bintang-bintang terbesar dari jeda internasional ini, dimulai dengan seorang juara dunia remaja yang melanjutkan awal musim barunya yang luar biasa...

  • Lamine Yamal (Spanyol)

    FBL-EUR-NATIONS-ESP-CRO
    AFP

    Wonderkid Barcelona Yamal menjadi penentu bagi Spanyol saat menghadapi dua lawan berkualitas tinggi

    Lamine Yamal tidak sepenuhnya bugar di Piala Dunia 2026, dan meskipun ia tetap memainkan peran penting dalam keberhasilan Spanyol, kita tidak melihat versi terbaik darinya. Namun, pemain berusia 19 tahun itu tampak kembali dalam kondisi optimal bersama Barcelona, setelah membuka musim dengan keterlibatan dalam 14 gol dari delapan penampilan untuk juara La Liga tersebut.

    Ia membawa performa itu ke level internasional, pertama dengan mencetak gol dalam kemenangan 3-2 Spanyol atas Inggris di Wembley, sebelum menampilkan permainan kelas master dalam pembantaian 4-1 atas Kroasia. Selain membukukan dwigol brilian dan satu assist untuk Marc Pubill, Yamal mencatatkan 21 kali membawa bola, 25 operan sukses di area lawan, empat recovery, dan empat kemenangan duel darat, membuat Kroasia kewalahan selama 68 menit ia berada di lapangan.

    Permainan timnya terutama sangat penting di mata Luis de la Fuente, yang secara khusus melontarkan pujian untuk Yamal setelah peluit akhir: "Hari ini kami kembali menikmati sihir [Yamal], tetapi dia menempatkan sihirnya untuk kepentingan tim. Itu mengatakan banyak hal tentang pemain ini. Di masa depan, dia akan semakin dikenal karena apa yang dia lakukan dalam permainan kolektifnya. Kami beruntung memilikinya bersama kami. Di dalam grup, dia sangat dicintai."

    Yamal mencetak gol keempatnya pada jeda internasional ini dengan gaya khasnya, bergerak ke kaki kiri di tepi kotak penalti sebelum melepaskan tembakan melengkung indah untuk membawa Spanyol menang mudah 3-1 atas Czechia. Saat berada dalam kondisi fisik optimal, Yamal adalah yang terbaik di planet ini, dan Spanyol akan terus menjadi tim yang harus dikalahkan selama ia tetap menjadi pusat permainan mereka.

  • Anthony Gordon (Inggris)

    Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2
    Getty Images Sport

    Gordon menjadi ancaman konstan di sepertiga akhir lapangan saat Inggris mengawali Nations League dengan impresif

    Anthony Gordon juga tampil impresif di Barcelona pada pekan-pekan awal musim, langsung nyetel setelah kepindahannya dari Newcastle pada musim panas dengan mencatatkan empat assist dalam enam penampilan di La Liga. Penampilannya bersama Inggris bahkan lebih berdampak, dan bahkan bisa dikatakan bahwa ia mengungguli Yamal dalam kekalahan tipis Inggris dari Spanyol.

    Inggris paling mengancam setiap kali Gordon merangsek ke ruang kosong, dan ia menuntaskan peluang dengan sontekan apik untuk mencetak gol pertama mereka setelah menyambar umpan Jude Bellingham. Thomas Tuchel ingin Inggris memainkan sepakbola cepat dan agresif, dan tak ada yang lebih merepresentasikan gaya itu selain Gordon di Wembley.

    Tiga hari kemudian, ia kembali mencatatkan namanya di papan skor dalam kemenangan 2-0 atas Ceko, menyundul masuk umpan silang Trent Alexander-Arnold untuk memecah kebuntuan pada menit ke-68. Gordon ditarik keluar menjelang akhir laga setelah menciptakan empat peluang, melepaskan empat tembakan dan mencatatkan 10 sentuhan di kotak penalti lawan, menghidupkan kembali chemistry-nya dengan mantan rekan setimnya di Newcastle, Lewis Hall, di sisi kiri dengan efek yang luar biasa sambil meraih penghargaan Player of the Match.

    Inggris kemudian membantai Kroasia 7-0 dalam laga ketiga mereka, dan Gordon kembali bersinar dalam kemenangan telak tersebut, menciptakan satu dari dua gol Bellingham sekaligus mencetak satu gol lewat sundulan.

    "Anthony Gordon bermain dengan agresivitas yang jauh lebih besar, dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi," ujar Tuchel saat ditanya mengenai perkembangan sang winger. "Saya melihat seorang pemain yang penuh percaya diri, dia sudah mencapai level yang lain."

  • Harry Kane (Inggris)

    England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4
    Getty Images Sport

    Kane kembali mencetak sejarah bagi Inggris, sekaligus menegaskan posisinya dalam perbincangan GOAT.

    Harry Kane menjadi starter dalam keempat laga pembuka England di Nations League, membuatnya sejajar dengan Peter Shilton sebagai pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa untuk England. Ia juga menambah enam gol ke rekor gol tim nasionalnya untuk unggul 38 gol atas Wayne Rooney yang berada di posisi kedua dengan 91 gol, dan tampaknya tidak akan lama lagi sebelum ia mencapai 100 gol.

    Pemain berusia 33 tahun itu jelas tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dalam tiga pekan terakhir. Setelah sigap memanfaatkan dua peluang setengah matang untuk mencetak gol dalam kekalahan dari Spanyol dan kemenangan tandang di Czechia, Kane tampil luar biasa saat menghancurkan Kroasia.

    Ia membuka keran gol dengan penyelesaian tegas setelah menerima umpan dari Bellingham, menyelipkan gol kelima England, dan tanpa mementingkan diri sendiri memberi umpan kepada Bukayo Saka untuk menjadikannya gol keenam. England kemudian menutup jeda internasional dengan kemenangan mudah 3-0 atas Czechia di Wembley, yang menjadi panggung yang lebih besar lagi bagi Kane.

    Tepat sebelum menit ke-60, penyerang Bayern Munich itu memaksa terjadinya gol bunuh diri lewat umpan mendatar berbahaya ke kotak penalti, dan ia mengonversi bola serupa dari Morgan Rogers untuk memastikan England menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0. Kane akhirnya memastikan kemenangan dengan sundulan sederhana setelah melepaskan diri dari kawalannya saat menyambut sepak pojok melengkung dari Hall.

    Bellingham memberi penghormatan khusus kepada Kane setelah pertandingan, dengan mengatakan kepada ITV: "Pertama dan terutama, dia manusia yang luar biasa. Sebagai kapten, sebagai pria, dia menjaga setiap orang tanpa terkecuali, dia selalu menjadi sosok yang mengambil tanggung jawab ketika ada sesuatu yang perlu dibereskan di luar lapangan. Lalu di lapangan, Anda sampai kehabisan kata-kata pujian, dia adalah pemain England terbaik yang pernah mengenakan jersey ini dan merupakan sebuah kehormatan bisa bermain bersamanya."

    Kane mungkin membutuhkan trofi besar agar pernyataan terakhir itu benar di mata sebagian besar pendukung England, tetapi tempatnya di Hall of Fame sudah aman. Jika ia terus menua seanggun ini, mantan bintang Tottenham itu bisa tetap menjadi andalan utama negaranya hingga Piala Dunia 2030.

  • Troy Parrott (Irlandia)

    FBL-NATIONS-LEAGUE-IRL-AUT
    AFP

    Parrott mencetak salah satu gol terbaik sepanjang jeda internasional dalam hasil imbang 2-2 yang mendebarkan melawan Austria

    Troy Parrott langsung menjadi pahlawan di Real Betis setelah kepindahannya pada musim panas dari AZ Alkmaar dengan mencetak gol kemenangan melawan Real Madrid, dan mantan striker Tottenham itu tiba di pemusatan latihan tim nasional Republik Irlandia dengan penuh percaya diri. Ia gagal mencetak gol dalam kekalahan mengejutkan di kandang Kosovo, tetapi mengawali jalan Republik Irlandia menuju kemenangan telak 3-0 atas Israel pada matchday kedua, dengan menyambar tembakan satu sentuhan setelah kerja bagus James Abankwah di sisi kanan.

    Republik Irlandia seharusnya bisa meraih tiga poin lagi saat menghadapi Austria di Dublin, tetapi menyia-nyiakan keunggulan dua gol hingga laga berakhir imbang 2-2. Namun, itu bukan karena kurangnya kualitas dari Parrott. Pemain berusia 24 tahun itu menunjukkan aksi bak Lionel Messi saat membawa tim tuan rumah unggul, dengan menerima bola tepat di luar lingkaran tengah lapangan sebelum mengolongi satu bek, mengecoh bek lainnya dengan gerak tipu yang mulus, lalu menyelipkan bola ke bawah tubuh kiper Austria.

    Itu adalah aksi individu yang luar biasa, dan Parrott menggandakan catatannya dari titik penalti untuk membuatnya mengoleksi sembilan gol dalam enam pertandingan internasional kompetitif terakhirnya, yang membuat bos Republik Irlandia Heimir Hallgrimsson senang: "Dia punya bakat istimewa. Sungguh ajaib bagi sepak bola Irlandia memiliki dia mengenakan seragam hijau."

    Tidak mengherankan, Parrott menambah gol ke-10 dalam tujuh pertandingan lewat penalti lainnya saat Republik Irlandia bermain imbang 1-1 dengan Israel dalam laga 'kandang' mereka, yang digelar tanpa penonton di Serbia.

  • Michael Olise (Prancis)

    FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRA
    AFP

    Olise mencetak empat gol saat membela Prancis di ajang Nations League, dua di antaranya benar-benar luar biasa

    Michael Olise adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Mantan winger Crystal Palace itu menegaskan fakta tersebut dengan awal musim yang luar biasa, mencetak enam gol bersama Bayern Munich, dan ia melanjutkan performa elektriknya di pemusatan latihan perdana Prancis di bawah Zinedine Zidane.

    Prancis mengalahkan Turkiye 1-0 setelah Olise melakukan putaran dan umpan brilian untuk membuka jalan bagi gol Kylian Mbappe pada menit ke-54, dan bintang Bayern itu kembali menjadi pembeda dari bangku cadangan dalam kemenangan dengan skor yang sama atas Belgia. Olise berlari kencang membawa bola dari jauh di dalam wilayah permainannya sendiri hingga ke tepi kotak penalti, melewati tiga bek di sepanjang jalan, sebelum menempatkan bola ke sudut bawah gawang dengan ketenangan dan akurasi yang sempurna.

    Zidane kemudian terdorong untuk mengembalikan Olise ke starting XI Prancis saat menghadapi Italia, dan mantan winger Crystal Palace itu menambahkan satu lagi gol luar biasa ke kompilasi sorotannya. Rayan Cherki menyentuh tendangan bebas dari jarak 20 yard ke jalur lari Olise dan pemain berusia 24 tahun itu melepaskan tembakan yang masuk memantul dari mistar, sekali lagi membuat hal sulit terlihat sangat mudah.

    "Dia agak pendiam dan pemalu di luar lapangan, tetapi itu tidak masalah karena di lapangan dia sama sekali tidak pemalu, dia adalah pemimpin alami lewat permainannya," kata Zidane kepada Telefoot setelah hasil imbang 1-1 melawan Italia. "Dia menunjukkan seluruh talentanya dengan bola."

    Mbappe mungkin adalah kapten, tetapi Olise memberi Prancis faktor X dan pengaruhnya terus membesar di setiap pertandingan. Itu terlihat jelas dalam tugas terakhir Prancis pada jeda internasional ini, laga pertemuan kembali melawan Belgia di Stade de France.

    Prancis tertinggal satu gol tepat pada menit ke-60 ketika Olise masuk, dan ia menebar magisnya untuk membalikkan keadaan. Desire Doue menyamakan kedudukan sebelum Olise mengirim cutback akurat untuk Cherki yang membawa Prancis berbalik unggul, dan sang supersub kemudian mencetak dua gol sendiri untuk memastikan kemenangan dramatis 4-1.

    Kini Olise sudah mencatatkan 17 kontribusi gol dari 16 penampilan untuk Prancis pada 2026, dan ia menjadi pemain pertama dalam sejarah negara itu yang membukukan 10 assist dalam satu tahun kalender. Menjelang akhir laga melawan Belgia, para suporter tuan rumah melantunkan dengan suara penuh: "Olise, Ballon d'Or! Olise, Ballon d'Or!" Ia akan menjadi pemenang yang sangat pantas.

  • Florian Wirtz (Jerman)

    Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3
    Getty Images Sport

    Wirtz kembali mengingatkan dunia akan bakatnya dalam balutan seragam Jerman setelah mendapat ruang bernapas dari tekanan Anfield

    Florian Wirtz masih kesulitan memenuhi ekspektasi dengan seragam Liverpool, tetapi ia tetap menjadi aset andal bagi Jerman. Mantan playmaker Bayer Leverkusen itu dibungkam saat Jurgen Klopp menelan kekalahan 1-0 dari Yunani dalam laga kandang pertamanya sebagai pelatih, tetapi tampil memukau ketika Jerman bangkit dengan kemenangan 2-0 atas Serbia.

    Tom Bischof membawa Jerman unggul setelah tembakan Wirtz membentur tiang, dan pemain Liverpool itu menggandakan keunggulan lewat penyelesaian klinis setelah melakukan sentuhan pertama fantastis untuk mengecoh penjaganya di kotak penalti. Wirtz juga membukukan akurasi umpan 95 persen saat semua serangan terbaik Jerman mengalir melalui dirinya, yang mendorong Klopp menyampaikan pesan tegas kepada para pengkritik pemain 23 tahun itu.

    "Dia penuh kegembiraan dan bekerja sangat keras," kata eks pelatih Liverpool itu kepada para wartawan. "Itu luar biasa; dia memainkan pertandingan yang fantastis. Gaya permainan kami cocok untuk Flo Wirtz. Saya bahkan tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan Flo dengan benar untuk membuat semua orang senang. Semua orang di Liverpool seharusnya bahagia hari ini."

    Wirtz juga layak mencetak gol saat Jerman bermain imbang 0-0 dengan Yunani pada matchday keempat, dengan catatan lima tembakan, tiga umpan kunci, dan empat dribel sukses dalam penampilan virtuoso. Jerman masih punya jalan panjang untuk kembali ke puncak sepakbola internasional, tetapi kehadiran Wirtz memberi mereka harapan.

  • Michael Kayode (Italia)

    FBL-EUR-NATIONS-TUR-ITA
    AFP

    Bek Brentford Kayode menikmati awal impian dalam karier internasionalnya

    Brentford berada di peringkat keempat Premier League setelah memulai musim tanpa terkalahkan, dan Michael Kayode memainkan peran kunci dalam kesuksesan mereka dari posisi bek kanan, menciptakan peluang sesuka hati saat menyerang sambil tampil menonjol dalam situasi bertahan satu lawan satu. Manajer Italia yang kembali, Roberto Mancini, cukup terkesan hingga memberikan panggilan perdana kepada Kayode, dan pemain berusia 22 tahun itu memanfaatkan peluang tersebut sebaik mungkin.

    Kayode tidak bermain saat Italia menelan kekalahan kandang 2-0 yang mengecewakan dari Belgia, tetapi tampil sebagai starter dalam laga berikutnya melawan Turkiye. Ia bermain penuh selama 90 menit saat Italia melaju menuju kemenangan 4-1, dan mencetak gol terbaik dalam pertandingan itu, melepaskan penyelesaian ke sudut bawah gawang untuk menuntaskan sebuah rangkaian serangan tim yang mengalir.

    Gol pembuka Davide Frattesi juga tercipta setelah tembakan Kayode ditepis, dan bintang Brentford itu menjadi salah satu sosok paling menonjol sepanjang pertandingan. "Saya tidak menyangka debut saya akan berjalan seperti ini, jadi saya sangat senang," katanya setelah laga. Namun, tidak ada yang mengikuti Kayode dengan saksama dalam dua bulan terakhir yang merasa terkejut.

    Ia mempertahankan tempatnya dalam susunan pemain Mancini untuk pertemuan dengan Prancis di Paris, dan mencatatkan sembilan kontribusi defensif saat Italia berjuang meraih hasil imbang 1-1, sebelum bermain 35 menit sebagai pemain pengganti dalam kemenangan kandang 3-1 atas Turkiye. Kapten Napoli Giovanni Di Lorenzo masih masuk dalam rencana Mancini, tetapi Kayode adalah masa depan, dan Brentford pasti sangat senang dengan cara ia menegaskan dirinya di panggung internasional.

  • Goncalo Ramos (Portugal)

    Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1
    Getty Images Sport

    Perilaku Cristiano Ronaldo mendominasi tajuk utama di Portugal, tetapi Ramos memanfaatkan absennya Ronaldo sebaik mungkin

    Selama hampir empat tahun, Goncalo Ramos entah bagaimana harus rela menjadi pelapis Cristiano Ronaldo yang performanya sudah jauh menurun di tim nasional Portugal, dan tampaknya itu akan tetap terjadi ketika ia memulai laga dari bangku cadangan melawan Wales di Lisbon. Namun, Ramos masuk menggantikan Ronaldo pada 23 menit terakhir dalam kemenangan 1-0 Portugal, dan memberi timnya energi yang jauh lebih besar di lini depan, sehingga bos baru Jorge Jesus menukar peran keduanya untuk lawatan ke Norwegia.

    Ramos mencetak gol cungkil yang indah saat Portugal memenangi laga itu 2-1, sementara Ronaldo pada akhirnya tetap berada di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Pemain berusia 41 tahun itu kemudian meninggalkan pemusatan latihan setelah kesal dengan perlakuan Jesus terhadap dirinya, tetapi pelatih Portugal itu hanya melakukan apa yang terbaik untuk tim, tidak seperti pendahulunya Roberto Martinez, dan sejak itu Ramos membenarkan promosinya dengan cara yang bahkan lebih meyakinkan.

    Pembelian termahal dalam sejarah AC Milan itu kembali mencetak gol dan membuat satu assist untuk membantu Portugal mengalahkan Denmark 4-2 pada Kamis, dengan absennya Ronaldo sama sekali tidak terasa. Ketika ditanya oleh RTP soal saga Ronaldo setelah pertandingan, Jesus hanya berkata, "Saya punya skuad yang percaya pada visi saya", dan Ramos menjadi salah satu yang membuktikan hal itu.

    "Manajer baru sangat membantu, kami punya ide yang lebih jelas," ujarnya. Tetap menjadikan Ramos sebagai No.9 utama adalah salah satu keputusan terbaiknya, dan itu pada akhirnya bisa membuat Portugal mengeluarkan potensi yang sudah lama dihambat Ronaldo. Ramos kembali memperkuat argumennya lagi saat Portugal menundukkan Norwegia 2-1 di kandang, mencetak gol kemenangan pada menit ke-79 untuk memastikan tempat di perempat-final Nations League bagi tim asuhan Jesus.

  • Joao Felix (Portugal)

    FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR
    AFP

    Jorge Jesus juga memaksimalkan kemampuan Felix, setelah menjadikannya pusat kreativitas Al-Nassr musim lalu

    Joao Felix, yang gagal bersinar di Atletico Madrid, telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam membangun kembali kariernya di Al-Nassr. Ia layak mengungguli Ronaldo untuk meraih penghargaan Pemain Terbaik Saudi Pro League musim lalu, dengan membukukan 33 kontribusi gol dalam jumlah pertandingan yang sama untuk menginspirasi Al-Nassr meraih gelar, sementara Jesus menyadari bahwa peran nomor 10 adalah posisi terbaiknya.

    Secara alami, ia kembali menempatkan Felix di peran itu setelah meninggalkan kursi pelatih Al-Nassr untuk menangani Portugal, dan hasilnya positif. Pemain berusia 26 tahun itu mencetak gol dalam masing-masing kemenangan atas Wales dan Norwegia, sementara permainan kombinasinya sangat apik dan pergerakannya yang sulit ditebak membuatnya mustahil dikawal rapat.

    Setelah tampil selama 120 menit, Jesus memberi Felix waktu istirahat saat melawan Denmark, tetapi ia tetap memberi dampak penentu dari bangku cadangan, menutup pesta gol dengan half-volley yang dieksekusi dengan baik setelah rangkaian 22 operan Portugal yang mulus. Felix kemudian kembali ke susunan pemain untuk laga ulang melawan Norwegia, dan sekali lagi tampil menentukan dengan assist cerdas untuk gol kemenangan Ramos.

    Dengan Jesus kembali hadir untuk membimbingnya, Felix mungkin akhirnya akan menjadi pemain kelas dunia yang dijanjikan saat ia pertama kali menembus tim utama Benfica.

  • Viktor Gyokeres (Swedia)

    FBL-EUR-NATIONS-SWE-POL
    AFP

    Setelah kalah bersaing dari Kai Havertz dalam urutan pilihan di Arsenal, Gyokeres kembali mendapatkan kepercayaan diri saat membela Swedia

    Jeda internasional datang pada momen yang ideal bagi Viktor Gyokeres. Penyerang Arsenal itu melihat menit bermainnya berkurang signifikan oleh Mikel Arteta, dengan Kai Havertz kini mantap menjadi pilihan pertama di lini tengah serangan di Emirates, dan ia mengakui "mengharapkan waktu bermain yang lebih banyak".

    Pelatih Swedia Graham Potter memberikan Gyokeres tepat seperti itu, dengan awalnya memasangkannya di lini depan bersama Alexander Isak untuk laga kandang melawan Rumania. Mantan bintang Sporting CP itu membuktikan nilainya dengan mencetak gol kedua yang krusial dalam kemenangan 2-1, bereaksi paling cepat untuk menyambar bola muntah dari jarak dekat.

    Insting predatornya yang tajam kembali terlihat saat Swedia mengalahkan Polandia 3-1 pada matchday kedua, dengan Gyokeres melepaskan tendangan voli untuk gol ketiga setelah bergerak lepas demi menyambut umpan silang di tiang jauh. "Senang memiliki dia, dia memberi Anda celah," kata Potter tentang pentingnya Gyokeres bagi Swedia. "Para bek lawan harus berhati-hati saat berhadapan satu lawan satu melawan Viktor Gyokeres... semoga beruntung bagi mereka, karena itu tidak mudah."

    Jelas ada rasa lapar dalam permainan Gyokeres yang menjadi pertanda baik bagi peluangnya untuk membalikkan keadaan di Arsenal. Yang terpenting, ia juga mengambil tanggung jawab atas situasinya, seperti yang ia katakan kepada para wartawan setelah laga melawan Rumania: "Saya jelas perlu tampil lebih baik dan saya bersedia melakukannya."

    Gyokeres menindaklanjuti kata-kata itu dengan gol terbaiknya sepanjang jeda ini, melepaskan tembakan keras yang tak terbendung ke bagian atas gawang dalam hasil imbang 1-1 melawan Bosnia dan Herzegovina, lalu mencetak satu gol lagi saat Swedia menutup jeda dengan kemenangan 1-0 di Rumania, yang berarti ia selalu mencetak gol dalam tujuh penampilan terakhirnya di Nations League.

  • Konstantinos Mavropanos (Yunani)

    FBL-EUR-NATIONS-GRE-GER
    AFP

    Yunani tampil solid di lini belakang berkat Mavropanos, yang bermain tanpa kompromi untuk merebut kembali bola dan mematahkan ancaman

    Yunani memiliki generasi emas baru yang membuat sebagian suporter mulai memimpikan terulangnya kisah dongeng mereka di Euro 2004. Dengan talenta-talenta Premier League yang sedang berkembang seperti Christos Tzolis, Christos Mouzakitis, Konstantinos Tzolakis, dan Charalampos Kostoulas, masa depan jelas terlihat cerah.

    Namun, justru seorang pemain yang saat ini berkarier di Championship yang menjadi fondasi start tak terkalahkan Yunani di Nations League. Bek West Ham Konstantinos Mavropanos tampil luar biasa di jantung pertahanan saat Yunani meraih kemenangan atas Serbia dan Jerman serta menahan Belanda dengan skor 2-2, mendominasi duel udara dan membaca permainan dengan sangat baik.

    Ia sangat efektif terutama saat Yunani mencatat kemenangan mengejutkan atas Jerman, dengan memenangi 15 duel dan membuat 12 sapuan untuk memastikan penghargaan Player of the Match dengan keunggulan telak, dan nyaris menyamai penampilan itu ketika kedua tim bermain imbang 0-0 di Thessaloniki.

    Pernah menjadi rekrutan gagal di Arsenal, Mavropanos juga menghadirkan ancaman gol yang nyata, sebagaimana dibuktikan oleh empat golnya dalam tujuh pertandingan untuk West Ham musim ini, dan pemain berusia 28 tahun itu merupakan panutan luar biasa bagi deretan pemain muda berbakat Yunani.

  • Nico Paz (Argentina)

    Argentina v Burkina Faso - International Friendly
    Getty Images Sport

    Sebagai playmaker, Paz disebut-sebut sebagai penerus Lionel Messi, dan telah menunjukkan performa yang sesuai dalam laga-laga persahabatan terakhir


    Argentina akan segera memasuki era baru tanpa kapten tercinta mereka, Lionel Messi. Pemenang Ballon d'Or delapan kali itu memainkan pertandingan terakhir dalam karier internasionalnya yang gemilang melawan Benin pada Selasa, dan mendapat perpisahan bak pahlawan yang sepadan dengan kenangan tak terlupakan yang telah ia berikan kepada para suporter Argentina selama 20 tahun terakhir.

    Tak perlu dikatakan lagi, menggantikan Messi akan mustahil. Masih belum diputuskan siapa yang akan mewarisi jersey ikonis bernomor 10 miliknya, dan tak seorang pun akan benar-benar pantas. Meski begitu, Argentina masih memiliki banyak daya gedor di lini serang, dengan Nico Paz menjadi opsi paling menjanjikan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Messi.

    Paz kesulitan tampil menonjol saat bermain bersama Messi karena gaya bermain mereka sangat mirip, tetapi dalam jeda internasional ini ia juga telah menunjukkan bahwa dirinya bisa tampil sebagai kreator utama Argentina. Beroperasi dari sayap kanan, bintang Como itu mencatatkan kontribusi empat gol dalam kemenangan telak atas Bolivia, Burkina Faso, dan Benin, termasuk satu gol melengkung luar biasa dari jarak 18 yard pada laga terakhir.

    Paz tampil sangat brilian terutama dalam kemenangan 4-0 atas Bolivia, menyelinap ke belakang lini pertahanan untuk mencungkil bola menjadi gol kedua Argentina sebelum mengirim tendangan bebas sempurna yang disundul masuk Cristian Romero untuk gol ketiga timnya. Dalam 56 menit di lapangan, Paz membukukan tiga tembakan, empat umpan silang akurat, sembilan kali membawa bola, dan tiga duel dimenangkan, memperlihatkan kreativitas saat menguasai bola dan etos kerja tanpa bola yang sama seperti yang ia tunjukkan setiap pekan bersama Como.

    Messi adalah pencetak gol yang produktif sekaligus dirigen permainan, dan meskipun Paz belum seklinis itu, usianya baru 22 tahun. Ekspektasi harus diukur dengan tepat, tetapi Argentina jelas memiliki bintang baru.

  • Julian Hall (Amerika Serikat)

    FBL-FRIENDLY-USA-CHI
    AFP

    Mauricio Pochettino mendapat ganjaran atas keputusannya memasukkan penyerang remaja Hall ke dalam skuadnya ketika AS meraih empat kemenangan beruntun

    Memori kekalahan telak 4-1 Amerika Serikat dari Belgia di babak 16 besar Piala Dunia masih membekas, dan akan terus begitu untuk beberapa waktu. Tim asuhan Mauricio Pochettino sempat terlihat sebagai kekuatan yang tangguh di fase-fase sebelumnya, tetapi gagal tampil saat momen yang benar-benar menentukan, hingga akhirnya menyia-nyiakan peluang sekali seumur hidup di kandang sendiri.

    Namun, itu sama sekali tidak berarti masa depannya tidak cerah, justru sebaliknya. Ada beberapa pemain muda yang tengah muncul dan bisa mendorong Amerika Serikat ke level yang lebih tinggi. Salah satunya adalah penyerang New York Red Bulls Julian Hall, yang untuk pertama kalinya dipanggil untuk laga persahabatan melawan Peru, Chile, Meksiko, dan Kanada, dan pemain 18 tahun itu melampaui semua ekspektasi.

    Hall masuk pada setengah jam terakhir dalam kemenangan 4-1 atas Peru dan mencatatkan satu gol serta satu assist, yang membuatnya dipercaya menjadi starter melawan Chile dan Meksiko. Ia juga mencetak gol dalam kemenangan 4-2 dan 3-0 tersebut, dengan sundulan melompat luar biasa ke gawang Chile menjadi sorotan terbesar, lalu melanjutkannya dengan bermain 45 menit dalam kemenangan 1-0 atas Kanada.

    Ini menjadi tahun terobosan bagi Hall, yang telah mencetak 10 gol dalam 26 pertandingan MLS, dan berdasarkan bukti ini, ia bisa memberikan persaingan yang sangat kuat bagi Folarin Balogun dan Ricardo Pepi di lini depan saat Amerika Serikat memulai siklus baru. Hall bisa menghadirkan naluri predator alami, pergerakan cerdas, kecepatan eksplosif, dan fleksibilitas ke dalam skuad Pochettino, dan kita baru mulai melihat sedikit dari potensi yang bisa dicapai remaja ini seiring kematangan fisiknya.