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Barcelona Tyler, The Creator 1:1Getty/GOAL

Kolaborasi Barcelona dan Spotify untuk jersey Clasico telah menjadi ikonis

Barcelona kembali berkolaborasi dengan layanan streaming tersebut untuk membuat jersey khusus laga melawan Real Madrid pada Minggu. Kali ini, kendali kreatif sepenuhnya diserahkan kepada rapper yang gemar mendobrak pakem, Tyler, The Creator.

Krishan Davis
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  • El Clasico pertama musim ini sudah di depan mata, yang berarti hadir pula rilisan baru dari kolaborasi produktif Barcelona dengan raksasa layanan streaming musik Spotify. Sekali lagi, Barcelona akan mengenakan seragam edisi khusus saat menghadapi Real Madrid pada Minggu, menghubungkan dunia sepakbola dan musik dengan mempromosikan seorang artis yang mendapat pengakuan dunia lewat jersey mereka dalam pertandingan terbesar di kalender klub.

    Kali ini, giliran Tyler, The Creator menjadi sorotan, dan rapper, penyanyi sekaligus perancang busana peraih Grammy Award itu diberi kendali kreatif penuh atas rilisan yang menampilkan imajinasinya yang tak terbatas serta pendekatan uniknya terhadap karyanya sebagai seniman dalam arti sesungguhnya.

    Kolaborasi ini sejauh ini telah mendatangkan kesuksesan yang belum pernah diraih Barcelona sebelumnya, dan keterlibatan Tyler menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut belum akan melambat dalam waktu dekat.

  • Jersey yang banyak diburu

    Barcelona GOLF WANG Tyler, The Creator shirt
    Nike

    Tyler, The Creator menjadi musisi terbaru yang tampil di kostum Barcelona sebagai bagian dari kesepakatan dengan Spotify.


    Kolaborasi Barcelona dengan Spotify untuk El Clasico yang berlangsung dua kali setahun telah menjadi salah satu momen paling dinantikan dalam kalender budaya sepakbola. Menjelang salah satu duel paling sengit dalam sepakbola, kolaborasi ini selalu mengundang antusiasme besar karena para penggemar penasaran siapa musisi ternama yang akan menghiasi bagian depan jersei.

    Ini merupakan jersei edisi khusus kesembilan dari kerja sama tersebut. Logo Tyler, The Creator kini terpampang di bagian depan jersei Barcelona, menyusul para bintang musik seperti Drake, Rosalia, Coldplay, Ed Sheeran, The Rolling Stones, dan Olivia Rodrigo. Sejak musim 2022-23, klub merilis dua jersei edisi khusus setiap musim.

    Akses Spotify yang tak tertandingi untuk menjalin kerja sama dengan musisi sebesar itu praktis menjamin kesuksesan kolaborasi yang digelar dua kali setahun ini. Baik pendukung Barcelona maupun basis penggemar besar para musisi tersebut berlomba mendapatkan salah satu jersei edisi terbatas itu.

    Namun, ini pertama kalinya salah satu musisi tersebut diberi kendali kreatif penuh. Tyler mendapat kebebasan untuk menampilkan karakter unik dan individualismenya dalam koleksi yang lebih luas, mencolok, dan penuh warna. Ia merupakan sosok yang ideal untuk itu karena sudah lama memadukan kecintaannya pada musik dan mode melalui label busana streetwear miliknya, GOLF WANG.

  • Tyler mengambil alih

    Barcelona GOLF WANG Tyler, The Creator collection
    Nike

    Untuk pertama kalinya dalam kemitraan tersebut, Tyler diberi kebebasan kreatif sepenuhnya dalam membuat koleksi dan video peluncuran yang menyertainya.

    Jersey kandangnya sendiri memiliki desain yang cukup sederhana. Logo 'GOLF' milik Tyler, ditulis dengan huruf kapital berwarna kuning mencolok, menggantikan logo Spotify di bagian dada. Selebihnya, desainnya sama seperti jersey yang dikenakan pada pertandingan lainnya.

    Namun, identitas khas sang rapper benar-benar terlihat dalam koleksi yang lebih luas. Seluruh koleksi ini mengusung estetika semarak, mencolok, dan nyeleneh yang identik dengan lini GOLF WANG miliknya sejak diluncurkan 15 tahun lalu, dengan perpaduan warna cokelat, hijau kebiruan, merah anggur, biru, hitam, dan putih,

    Jaket varsity, jaket olahraga, serta jersey lengan panjang dan pendek bergaya retro menjadi pilihan paling menonjol. Motif yang tidak mencolok dan tipografi yang tegas menunjukkan kepekaan Tyler terhadap desain mode yang tepat sasaran. Koleksi luas ini juga mencakup hoodie, kaus, dan aksesori GOLF WANG x Barca, bahkan hingga korek api yang dipilih oleh sang artis.

    Barca juga memberi pria berusia 35 tahun itu kebebasan penuh untuk membuat video promosi yang, seperti biasanya, absurd. Video yang disutradarai dan dibintangi sang rapper itu memperlihatkan Tyler merekrut pemain yang tubuhnya luar biasa berotot untuk Barcelona setelah wajahnya terkena bola nyasar saat latihan di lapangan Camp Nou. Apakah ia sedang mengolok-olok? Itu mungkin tergantung penafsiran masing-masing.

  • “Yang ini terasa berbeda”

    Lamine Yamal Barcelona x GOLF WANG shirt Tyler the Creator
    Nike

    Pendekatan baru pada jersei Barcelona x GOLF WANG bisa membuat klub dan layanan streaming tersebut memberikan kendali kreatif lebih besar kepada para seniman ke depannya.

    Kebebasan berkreasi yang kali ini diberikan kepada Tyler membuat koleksi ini berbeda, meski jersei yang akan dikenakan Barcelona dalam El Clasico pada Minggu sebenarnya terbilang sederhana.

    “Setiap kali kami menyerahkan kendali kreatif atas jersei, kami melangkah ke arah baru, tetapi kali ini terasa berbeda,” kata Marc Hazan, wakil presiden senior bidang pemasaran dan kemitraan Spotify, saat terungkap bahwa rapper itu akan menjadi wajah jersei baru tersebut. “Tyler membawa dunia kreatif yang khas ke dalam kolaborasi ini, jauh melampaui jerseinya.

    “Mulai dari materi visual kampanye dan koleksi hingga acara imersif di Barcelona, setiap elemennya berakar pada dunia merek GOLF WANG. Ini menjadikannya salah satu kolaborasi kami yang paling menarik dengan FC Barcelona sejauh ini.”

    Jika koleksi ini sukses, tidak akan mengejutkan bila seniman lain diberi kendali kreatif saat El Clasico kembali digelar.

  • Kerja sama yang menguntungkan

    FBL-ESP-LIGA-BARCELONA
    AFP

    Barcelona telah meraih kesuksesan besar lewat kolaborasi jersey dengan Spotify sejak 2022.

    Dari sisi komersial, konsep ini sangat menguntungkan bagi Barcelona, yang memanfaatkan kesepakatan sponsor besar dengan Spotify untuk membantu menyeimbangkan keuangan klub setelah masalah finansial yang mereka alami pasca-Covid.

    Jersei El Clasico edisi khusus tersebut biasanya dijual dengan harga yang mencengangkan, yakni €400. Karena hanya dirilis dalam jumlah terbatas, jersei itu langsung diburu dan memiliki harga jual kembali yang jauh lebih tinggi. Pada 2025, dilaporkan bahwa klub asal Catalonia itu meraup €1,5 juta hanya dalam satu jam dari kolaborasinya dengan Travis Scott.

    Secara keseluruhan, kesepakatan sponsor Barcelona dengan layanan streaming musik tersebut merupakan yang kedua paling menguntungkan di dunia, hanya kalah dari kemitraan Real Madrid dengan maskapai Emirates. Barcelona mendapatkan ketentuan finansial yang lebih menguntungkan dalam perjanjian yang diperbarui pada 2025 (€75 juta per musim), dan pendapatan klub dari kesepakatan itu kini bisa mencapai €460 juta (£387 juta/$516 juta) selama empat tahun ke depan. Jumlah tersebut mencakup biaya tambahan yang signifikan untuk hak penamaan Camp Nou, meski pembayaran penuhnya sangat bergantung pada perkembangan renovasi yang sedang berlangsung.

  • Masih ada lagi

    Barcelona GOLF WANG Tyler, The Creator shirt
    Nike

    Dengan satu lagi laga El Clasico putra yang akan berlangsung pada Mei, Barcelona dan Spotify dipastikan segera bekerja sama dengan artis ternama dunia lainnya.

    Perpanjangan kontrak itu, ditambah kemungkinan kontrak tersebut kembali diperpanjang kelak mengingat keberhasilan kemitraan mereka, menunjukkan bahwa kolaborasi yang kian produktif ini belum akan berakhir dalam waktu dekat.

    Tim putra dan putri Barcelona akan mengenakan jersei GOLF WANG akhir pekan ini. Jersei itu hampir pasti akan habis terjual di mana-mana. Setelahnya, antusiasme akan kembali tumbuh menjelang akhir pekan Clasico kedua musim ini pada Mei. Siapa pun yang menjadi wajah edisi tersebut, hampir pasti sosok itu adalah bintang besar lainnya dari dunia musik.

    “Kolaborasi antara FC Barcelona dan Spotify terus membangun hubungan baru antara sepakbola, musik, dan budaya kontemporer,” kata Joan Soler, wakil presiden bidang komersial Barcelona. “Dengan Tyler, The Creator tampil di jersei Clasico, kami melanjutkan inisiatif yang telah menjadi bagian dari antusiasme menjelang pertandingan ini dan memungkinkan kami menjangkau khalayak di seluruh dunia.

    “Aktivasi terbaru ini semakin memperkuat keunikan kemitraan kami dengan Spotify dan menunjukkan kekuatan musik serta sepakbola dalam menyatukan orang-orang.”

    Koleksi Spotify x GOLF WANG x Barcelona kini tersedia untuk dibeli di toko dan situs resmi Barcelona, golfwang.com, serta nike.com.