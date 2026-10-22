Kolaborasi Barcelona dan Spotify untuk jersey Clasico telah menjadi ikonis

El Clasico pertama musim ini sudah di depan mata, yang berarti hadir pula rilisan baru dari kolaborasi produktif Barcelona dengan raksasa layanan streaming musik Spotify. Sekali lagi, Barcelona akan mengenakan seragam edisi khusus saat menghadapi Real Madrid pada Minggu, menghubungkan dunia sepakbola dan musik dengan mempromosikan seorang artis yang mendapat pengakuan dunia lewat jersey mereka dalam pertandingan terbesar di kalender klub.

Kali ini, giliran Tyler, The Creator menjadi sorotan, dan rapper, penyanyi sekaligus perancang busana peraih Grammy Award itu diberi kendali kreatif penuh atas rilisan yang menampilkan imajinasinya yang tak terbatas serta pendekatan uniknya terhadap karyanya sebagai seniman dalam arti sesungguhnya.

Kolaborasi ini sejauh ini telah mendatangkan kesuksesan yang belum pernah diraih Barcelona sebelumnya, dan keterlibatan Tyler menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut belum akan melambat dalam waktu dekat.