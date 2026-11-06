Mengapa tinju dan sepak bola begitu erat kaitannya? Dari segi keterampilan, keduanya sangat berbeda. Yang satu membutuhkan kelincahan kaki, sementara yang lain menuntut kecepatan tangan yang memukau. Selain mungkin kemampuan bergerak ringan dengan bertumpu pada ujung kaki, hanya sedikit kemampuan yang bisa diterapkan di kedua olahraga itu.

Hubungan ini tidak didasarkan pada kemiripan penampilan atau bakat individu, melainkan berakar pada struktur masyarakat dan hierarki kelas sosial. Bagi banyak orang, sarung tinju dan sepatu sepak bola menawarkan jalan keluar, pelarian dari kenyataan, pelepasan emosi, serta semacam keluarga tempat mereka bisa menjadi anggota yang disayangi.

Meski kini uang mengalir deras di kedua olahraga tersebut, masing-masing lahir di lingkungan yang jauh dari kemewahan, dengan nilai-nilai kelas pekerja membentuk identitasnya sejak awal hingga seterusnya. Ikatan itulah yang tidak akan pernah putus.

Mantan juara dunia kelas penjelajah WBO Chris Billam-Smith mengakui hal itu. Ketika dimintai pendapat tentang ikatan antara dua olahraga yang digemarinya, pendukung fanatik Bournemouth itu mengatakan kepada GOAL: “Pertanyaan yang bagus. Menurut saya, keduanya jelas merupakan olahraga yang menarik jenis penggemar yang serupa.

“Menurut saya, penggemar tinju selalu antusias karena biasanya mereka menonton sepak bola pada siang hari, lalu pergi menonton tinju. Jadi, mereka selalu sedikit lebih mabuk dan lebih riuh dibandingkan saat menonton pertandingan sepak bola! Namun, antusiasme itu selalu ada. Dan menurut saya, ketika para penggemar mendukung petinju Inggris, atau dunia tinju Inggris secara umum, mereka menunjukkan bahwa antusiasme mereka terhadap sepak bola juga mereka berikan kepada para petinju.”

Ketika ditanya lebih lanjut apakah begitu banyak petinju menjadi penggemar setia sepak bola karena institusi-institusi olahraga tersebut berada di jantung komunitas dan membantu menyatukan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, Billam-Smith menambahkan: “Saya merasa itulah kisah saya terkait AFC Bournemouth sebagai jantung komunitas, jantung kota ini, dan sumber inspirasi besar bagi kota ini melalui segala hal yang mereka lakukan selama 10 hingga 15 tahun terakhir. Saya juga mendapat inspirasi dari sana. Jadi, menyenangkan bisa menjadi bagian dari kota itu. Dan tentu saja, klub memperlakukan saya dengan sangat baik, benar-benar mendukung dan membantu saya.”

Seperti skuad Bournemouth musim 2026-27 yang mendapat dukungan lantang, Billam-Smith sepenuhnya layak mendapatkan dukungan dari jaringan yang telah dibangunnya, yang kini berjumlah beberapa ribu orang dan terus bertambah.

Ia berbicara tentang bagaimana ia mencapai titik itu berkat pola pikir yang juga dimiliki pesepakbola elite. Pola pikir tersebut membuat mereka yang terbaik mampu tampil menonjol saat tekanan dan ekspektasi meningkat, sementara hanya segelintir orang yang sanggup menghadapi tuntutan itu tanpa menyerah: “Menurut saya, hal ini memang dibicarakan, tetapi perannya diremehkan di semua bidang kehidupan. Saya percaya, pola pikirlah yang membawa seseorang ke puncak di bidang apa pun, terutama olahraga.

“Menurut saya, orang membicarakan bakat dan segala macam hal, tetapi bakat bisa dinilai terlalu tinggi. Dan menurut saya, jika seseorang memilikinya terlalu dini dan sudah berbakat sejak muda, sering kali hal itu justru bisa merusaknya karena ia terpaku pada bakat tersebut dan merasa tidak perlu berlatih atau berkembang, atau apa pun itu. Jadi, menurut saya, penting untuk selalu memiliki mentalitas yang kuat. Itulah yang akan membawa seseorang sampai ke tujuan.”