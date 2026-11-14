Untuk saat ini, tentu saja, perhatian tertuju pada kembalinya Ronaldinho bermain pada Minggu seperti yang dijanjikan. Pelatih Ravenna Andrea Mandorlini menegaskan bahwa mantan pemain Paris Saint-Germain itu akan tampil “sekitar setengah jam”, meski ia baru sekali berlatih bersama tim sejak tiba dengan jet pribadi pada Jumat.
Tak mengherankan, tiket dijual dengan harga lebih dari dua kali lipat harga biasanya. Tribun sementara yang tentu saja dinamai ‘R10’ juga didirikan khusus untuk kesempatan ini. Cipriani terutama bangga karena perhatian dunia sepakbola akan tertuju pada liga yang, menurut pengakuannya sendiri, kerap “luput dari perhatian”.
“Ketika Ronaldinho dan Ravenna menjadi berita utama di seluruh dunia selama Piala Dunia, itu menunjukkan bahwa sepakbola daerah bisa menarik perhatian di mana saja,” ujarnya. “Jika kami bisa menarik perhatian, seluruh liga akan mendapat manfaat, mulai dari hak siar televisi dan sponsor hingga jumlah penonton.”
Dalam hal itu, kembalinya Ronaldinho merupakan langkah pertama menuju sesuatu yang lebih besar, setidaknya dari sudut pandang Ravenna. “Saya akan mengatakannya dengan jelas, karena saya bekerja lebih baik ketika menyatakan komitmen secara terbuka: Ravenna harus mencapai Serie A dan, pada waktunya, bersaing di level Eropa,” kata Cipriani. “Itu membutuhkan kesabaran dan struktur yang kokoh, tetapi ke sanalah arah kami.
“Ronaldinho lebih dari sekadar pemain yang mengenakan seragam kami selama satu malam. Ia adalah duta global kami dan mitra jangka panjang dalam proyek ini.”
Cipriani menyadari bahwa Ravenna membutuhkan lebih dari sekadar daya tarik Ronaldinho untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi dalam sepakbola Italia. Karena itu, ia hampir sama antusiasnya ketika berhasil meyakinkan mantan CEO dan direktur olahraga legendaris Milan, Ariedo Braida, untuk menjadi wakil presiden. Braida kini berusia 80 tahun, tetapi keterlibatannya saja memberikan kredibilitas luar biasa bagi proyek yang, tidak mengherankan, membuat Ravenna disebut-sebut sebagai ‘Como berikutnya’.
“Itu tentu membuat kami bangga, tetapi perbedaan mendasarnya adalah pemilik kami berasal dari daerah ini dan memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat setempat,” kata Cipriani kepada Gazzetta. “Ravenna adalah rumah saya, dan impian saya sejak dulu adalah menjadikan setiap penggemar sepakbola muda di daerah ini sebagai pendukung klub kota kami. Masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan, dimulai dari fasilitas kami.
“Manajer umum kami, Paolo Scocco, yang bekerja dengan sangat baik, mengawasi pembangunan pusat latihan baru kami yang modern, yang seharusnya siap pada Januari. Setelah itu, kami akan mengalihkan perhatian ke stadion. Saat ini kami sedang menyelesaikan renovasi di Benelli, tetapi visi kami adalah membangun stadion yang benar-benar baru, lengkap dengan perkantoran dan Hotel Cipriani.
“Jadi, kami punya banyak gagasan dan ambisi besar. Proyek Ronaldinho baru merupakan titik awal.”