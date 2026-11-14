Semangat hidup Ronaldinho sudah dikenal luas, dan ia tampak tersentuh oleh sambutan bak pahlawan yang diterimanya saat pertama kali tampil di Ravenna dalam sebuah acara media mewah pada Agustus. "Inilah alasan saya kembali!" katanya kepada para wartawan, merujuk pada seluruh penggemar yang datang untuk melihatnya. "Sekarang kalian mengerti?"

Namun, yang belum sepenuhnya dipahami para wartawan adalah apakah Ronaldinho benar-benar akan bermain dalam pertandingan kompetitif. Cipriani mengatakan bahwa ia akan tampil setidaknya sekali untuk klub tersebut (dan mungkin lebih sering, bergantung pada apa yang terjadi hari Minggu), tetapi ia secara terbuka mengakui bahwa kesepakatan ini bukan hanya soal sepakbola.

"Ia juga ingin meluncurkan merek pakaian olahraganya sendiri, R10," kata presiden Ravenna kepada Gazzetta. "Bayangkan model seperti Michael Jordan. Dan Ravenna akan menjadi tim pertama yang mengenakan pakaian olahraga ini."

Tak mengherankan, aspek kerja sama ini sudah membuahkan hasil secara finansial. Pada Agustus lalu, Damiano David dari band rock Italia Maneskin bertanya melalui media sosial, "Di mana saya bisa membeli kostum [R10 Ravenna]?!" Jawabannya: tidak di mana pun, karena persediaan pertama kostum edisi terbatas itu sudah habis terjual.

Tak mengherankan, stoknya telah diisi kembali. Kini tersedia banyak pernak-pernik terkait Ronaldinho secara daring maupun di stadion, yang telah menambah suite untuk memenuhi permintaan menjelang derbi akhir pekan ini. Kabar itu semakin baik bagi Ronaldinho sendiri, sebab ia bergabung dengan Ravenna bukan hanya sebagai pemain.

"Ronaldinho berada di sini dengan tujuan khusus yang romantis: mencoba mencetak gol terakhir dalam kariernya," ujar Cipriani. "Namun, keterlibatannya bukan sekadar tindakan simbolis atau siasat pemasaran agar orang membicarakan kami. Ronaldinho akan menjadi pemegang saham klub."