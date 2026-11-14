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Ronaldinho return 1:1Getty/GOAL

Kembalinya Ronaldinho: Aksi publisitas atau benar-benar kembali?

Pria berusia 46 tahun itu pensiun lebih dari satu dekade lalu, tetapi klub divisi bawah Italia Ravenna bersikeras bahwa ia akan kembali bermain akhir pekan ini.

Mark Doyle
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  • Ketika Ravenna mengumumkan perekrutan Ronaldinho pada Juni tahun ini, anggapan umum adalah bahwa itu semacam aksi mencari publisitas. Tak seorang pun benar-benar percaya bahwa salah satu pesepakbola paling dicintai sepanjang masa itu akan kembali bermain pada usia 46 tahun.

    Namun, tampaknya kembalinya memang nyata. Ronaldinho benar-benar akan melanjutkan karier bermainnya bersama klub divisi ketiga di pesisir timur Italia yang bahkan belum pernah tampil di Serie A.

    Sejak awal kisah yang cukup mengherankan ini, presiden Ravenna Ignazio Cipriani mengatakan bahwa “impian” mereka adalah melihat Ronaldinho menjalani debutnya dalam derbi melawan rival lokal Forli. Impian itu kini tampaknya akan terwujud, dengan peraih Ballon d'Or 2005 tersebut diperkirakan akan tampil dalam laga Serie C pada Minggu di Bruno Benelli.

    Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Ronaldinho kembali bermain setelah pensiun? Apakah hanya untuk satu pertandingan? Atau ia benar-benar kembali berkarier sebagai pemain?...

  • Perwujudan 'jogo bonito'

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    AFP

    Ronaldinho dikagumi karena senyumnya, sama besarnya dengan kekaguman terhadap kemampuan olah bolanya yang luar biasa.

    Ketika Cipriani membeli klub asal kotanya pada Juni 2024, tujuan yang ia nyatakan adalah “membuat anak-anak muda Ravenna jatuh cinta pada sepakbola”. Menurutnya, adakah cara yang lebih baik untuk mewujudkan itu selain merekrut pemain yang ia sendiri idolakan sejak kecil?

    “Saya rasa tidak ada pemain lain yang bisa menumbuhkan kecintaan terhadap sepakbola seperti Ronaldinho,” kata pengusaha yang berbasis di New York itu kepada Gazzetta dello Sport. Sulit untuk tidak sependapat dengannya.

    Sulit menemukan orang di komunitas sepakbola yang tidak menyukai Ronaldinho. Ia termasuk sosok langka yang dikagumi di seluruh dunia karena seolah menjadi perwujudan ‘jogo bonito’, menghadirkan kemeriahan bak karnaval seorang diri.

    Namun, ada satu masalah yang sangat jelas dalam rencana Cipriani: Ronaldinho pensiun pada 2018 saat berusia 37 tahun dan belum pernah memainkan pertandingan sepakbola profesional sejak berpisah dengan Fluminense pada 2015. Meski begitu, keduanya telah menjalin “persahabatan yang tulus” setelah diperkenalkan oleh Lorenzo Tonetti, mantan salah satu pemilik restoran terkenal ‘Giannino’ yang kerap dikunjungi Ronaldinho selama dua setengah tahun membela AC Milan, antara Juli 2008 dan Januari 2011.

    Karena itu, ketika Cipriani mengusulkan agar ia kembali bermain sepakbola profesional bersama Ravenna, juara Piala Dunia tersebut “langsung berkata ya”. “Memang begitulah Ronnie,” kata Cipriani kepada Il Resto del Carlino. “Kalau ada kesempatan untuk bersenang-senang dan membuat orang-orang antusias, dia pasti mau.”

  • Bukan sekadar trik pemasaran

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    AFP

    Ronaldinho tak hanya bergabung dengan Ravenna sebagai pemain, tetapi juga menjadi pemegang saham.

    Semangat hidup Ronaldinho sudah dikenal luas, dan ia tampak tersentuh oleh sambutan bak pahlawan yang diterimanya saat pertama kali tampil di Ravenna dalam sebuah acara media mewah pada Agustus. "Inilah alasan saya kembali!" katanya kepada para wartawan, merujuk pada seluruh penggemar yang datang untuk melihatnya. "Sekarang kalian mengerti?"

    Namun, yang belum sepenuhnya dipahami para wartawan adalah apakah Ronaldinho benar-benar akan bermain dalam pertandingan kompetitif. Cipriani mengatakan bahwa ia akan tampil setidaknya sekali untuk klub tersebut (dan mungkin lebih sering, bergantung pada apa yang terjadi hari Minggu), tetapi ia secara terbuka mengakui bahwa kesepakatan ini bukan hanya soal sepakbola.

    "Ia juga ingin meluncurkan merek pakaian olahraganya sendiri, R10," kata presiden Ravenna kepada Gazzetta. "Bayangkan model seperti Michael Jordan. Dan Ravenna akan menjadi tim pertama yang mengenakan pakaian olahraga ini."

    Tak mengherankan, aspek kerja sama ini sudah membuahkan hasil secara finansial. Pada Agustus lalu, Damiano David dari band rock Italia Maneskin bertanya melalui media sosial, "Di mana saya bisa membeli kostum [R10 Ravenna]?!" Jawabannya: tidak di mana pun, karena persediaan pertama kostum edisi terbatas itu sudah habis terjual.

    Tak mengherankan, stoknya telah diisi kembali. Kini tersedia banyak pernak-pernik terkait Ronaldinho secara daring maupun di stadion, yang telah menambah suite untuk memenuhi permintaan menjelang derbi akhir pekan ini. Kabar itu semakin baik bagi Ronaldinho sendiri, sebab ia bergabung dengan Ravenna bukan hanya sebagai pemain.

    "Ronaldinho berada di sini dengan tujuan khusus yang romantis: mencoba mencetak gol terakhir dalam kariernya," ujar Cipriani. "Namun, keterlibatannya bukan sekadar tindakan simbolis atau siasat pemasaran agar orang membicarakan kami. Ronaldinho akan menjadi pemegang saham klub."

  • Como berikutnya?

    FBL-ITA-FOOTBALL-RAVENNA-RONALDINHO-MERCHANDISING
    AFP

    Ravenna saat ini menempati posisi kedua di Serie C Girone B, tetapi tujuan utama mereka adalah promosi ke kasta tertinggi sepakbola Italia, lalu lolos ke kompetisi Eropa.

    Untuk saat ini, tentu saja, perhatian tertuju pada kembalinya Ronaldinho bermain pada Minggu seperti yang dijanjikan. Pelatih Ravenna Andrea Mandorlini menegaskan bahwa mantan pemain Paris Saint-Germain itu akan tampil “sekitar setengah jam”, meski ia baru sekali berlatih bersama tim sejak tiba dengan jet pribadi pada Jumat.

    Tak mengherankan, tiket dijual dengan harga lebih dari dua kali lipat harga biasanya. Tribun sementara yang tentu saja dinamai ‘R10’ juga didirikan khusus untuk kesempatan ini. Cipriani terutama bangga karena perhatian dunia sepakbola akan tertuju pada liga yang, menurut pengakuannya sendiri, kerap “luput dari perhatian”.

    “Ketika Ronaldinho dan Ravenna menjadi berita utama di seluruh dunia selama Piala Dunia, itu menunjukkan bahwa sepakbola daerah bisa menarik perhatian di mana saja,” ujarnya. “Jika kami bisa menarik perhatian, seluruh liga akan mendapat manfaat, mulai dari hak siar televisi dan sponsor hingga jumlah penonton.”

    Dalam hal itu, kembalinya Ronaldinho merupakan langkah pertama menuju sesuatu yang lebih besar, setidaknya dari sudut pandang Ravenna. “Saya akan mengatakannya dengan jelas, karena saya bekerja lebih baik ketika menyatakan komitmen secara terbuka: Ravenna harus mencapai Serie A dan, pada waktunya, bersaing di level Eropa,” kata Cipriani. “Itu membutuhkan kesabaran dan struktur yang kokoh, tetapi ke sanalah arah kami.

    “Ronaldinho lebih dari sekadar pemain yang mengenakan seragam kami selama satu malam. Ia adalah duta global kami dan mitra jangka panjang dalam proyek ini.”

    Cipriani menyadari bahwa Ravenna membutuhkan lebih dari sekadar daya tarik Ronaldinho untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi dalam sepakbola Italia. Karena itu, ia hampir sama antusiasnya ketika berhasil meyakinkan mantan CEO dan direktur olahraga legendaris Milan, Ariedo Braida, untuk menjadi wakil presiden. Braida kini berusia 80 tahun, tetapi keterlibatannya saja memberikan kredibilitas luar biasa bagi proyek yang, tidak mengherankan, membuat Ravenna disebut-sebut sebagai ‘Como berikutnya’.

    “Itu tentu membuat kami bangga, tetapi perbedaan mendasarnya adalah pemilik kami berasal dari daerah ini dan memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat setempat,” kata Cipriani kepada Gazzetta. “Ravenna adalah rumah saya, dan impian saya sejak dulu adalah menjadikan setiap penggemar sepakbola muda di daerah ini sebagai pendukung klub kota kami. Masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan, dimulai dari fasilitas kami.

    “Manajer umum kami, Paolo Scocco, yang bekerja dengan sangat baik, mengawasi pembangunan pusat latihan baru kami yang modern, yang seharusnya siap pada Januari. Setelah itu, kami akan mengalihkan perhatian ke stadion. Saat ini kami sedang menyelesaikan renovasi di Benelli, tetapi visi kami adalah membangun stadion yang benar-benar baru, lengkap dengan perkantoran dan Hotel Cipriani.

    “Jadi, kami punya banyak gagasan dan ambisi besar. Proyek Ronaldinho baru merupakan titik awal.”