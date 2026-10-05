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Who will be Argentina's next No.10 - 1:1Getty/GOAL

Kehidupan setelah Lionel Messi: Siapa yang akan menjadi nomor 10 Argentina berikutnya?

Mencari penerus yang layak untuk ikon Barcelona itu akan menjadi tugas berat bagi Argentina, tetapi ada beberapa kandidat yang menjanjikan

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • Pada Selasa malam, di Estadio Monumental milik River Plate yang legendaris, Lionel Messi akan mencatatkan penampilan ke-208, sekaligus yang terakhir, untuk Argentina. Sponsor Messi, adidas, telah merancang jersey perpisahan khusus untuk pemain 39 tahun itu saat menghadapi Benin, dengan nama dan nomornya berbalut emas, yang memang sebanding dengan nilainya di level internasional selama hampir 21 tahun.

    Tidak akan ada satu pun mata yang kering di stadion. Messi mundur dari tugas bersama Argentina sebagai pemain dengan caps terbanyak dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim itu dengan 125 gol, serta sebagai sosok yang menginspirasi negaranya meraih gelar Piala Dunia ketiga dan dua titel Copa America beruntun.

    Ia juga nyaris menutup kariernya dengan medali juara Piala Dunia kedua pada musim panas ini, setelah mencetak delapan gol dalam perjalanan menuju kekalahan Argentina di final melawan Spanyol. Messi secara tragis kehilangan ayahnya setelah turnamen, dan pada akhirnya memutuskan pensiun karena merasa ia sudah "tidak punya apa pun lagi untuk diberikan".

    Cukuplah dikatakan, tak seorang pun bisa menggantikan Messi. Di mata banyak orang, ia adalah pemain terhebat yang pernah menghiasi lapangan sepak bola, dan mungkin tak akan pernah ada lagi yang bisa menyamainya dalam hal bakat alami pemberian Tuhan. Namun, jersey nomor 10 itu harus diwariskan kepada seseorang, dan Argentina harus menemukan cara untuk tetap menjadi kekuatan elite tanpa kapten jimat mereka.

  • Bobot jersey

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    AFP

    Warisan Messi dan Maradona berarti siapa pun yang mengenakan jersey itu akan langsung mewarisi tekanan besar dan ekspektasi yang sangat tinggi


    Para suporter Argentina sudah pernah melalui situasi seperti ini. Setelah Diego Maradona mengakhiri kariernya pada 1994, Argentina melalui periode eksperimen taktik dan prestasi yang sangat mengecewakan, tersingkir di perempat-final Piala Dunia 1998 sebelum gagal lolos dari fase grup empat tahun kemudian.

    Mereka juga tersingkir di perempat-final dalam tiga Copa America beruntun, serta kalah lewat adu penalti di final 2004 dari tim Brasil lapis kedua. Pablo Aimar, Ariel Ortega, dan Juan Roman Riquelme sempat sama-sama mengenakan jersey ikonik No.10 milik Maradona, dan mereka semua adalah pemain bagus, tetapi beban jersey itu pada akhirnya terbukti terlalu besar.

    Bagi suporter Argentina, Maradona benar-benar sosok dewa; pesepakbola yang karismatik tanpa henti dan kreatif, yang menjadi otak di balik keberhasilan mereka menjuarai Piala Dunia 1986. Tampaknya mustahil ada orang yang bisa mengikuti jejaknya, sampai Messi melakoni debutnya pada 2005.

    Riquelme awalnya tetap memakai No.10, dan memenangkan medali emas Olimpiade bersama Messi sebelum pensiun pada 2009, lalu menyerahkannya kepada maestro Barcelona tersebut. Messi butuh waktu untuk meyakinkan sebagian besar suporter Argentina bahwa ia bisa memenuhi warisan Maradona, tetapi pada akhirnya ia berhasil, berkembang dari playmaker pendiam menjadi pemimpin yang menakutkan.

    Messi menjadikan No.10 itu benar-benar miliknya sendiri dan, melawan segala rintangan, menjadi sama populernya, jika tidak lebih populer, dibanding Maradona di tanah kelahirannya. Namun, rasanya petir tidak mungkin menyambar tiga kali?

    Akan mengejutkan jika Argentina tidak kembali melalui fase transisi yang membuat frustrasi, dan tidak ada satu pun pemain di skuad Lionel Scaloni saat ini yang langsung terlihat layak mengenakan jersey Messi.

  • Pilihan paling aman

    FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUI
    AFP

    Julian Alvarez pernah mengisi peran Messi sebelumnya, dan memiliki banyak pengalaman di level tertinggi.

    Langkah termudah yang bisa diambil Scaloni adalah memberikan jersey nomor 10 kepada Julian Alvarez. Memang, penyerang Atletico Madrid itu cukup sering mengambil peran Messi dalam serangan selama kualifikasi Piala Dunia 2026, ketika sang legenda hanya terbatas tampil sebagai starter dalam 10 laga.

    Alvarez tampil mengesankan dengan membukukan total tujuh kontribusi gol, dengan penampilan terbaiknya hadir saat Argentina membantai Brasil 4-1. Ia membuka keran gol lewat penyelesaian klinis pada menit keempat, memimpin pressing, dan terus meregangkan lini pertahanan dengan pergerakan diagonalnya.

    Tak ada kandidat yang lebih baik juga jika bicara soal pengalaman di level tertinggi. Alvarez merupakan bagian penting dari tim Manchester City peraih treble, dan dengan cepat menjadi jimat Atletico setelah pindah ke Spanyol. Sejauh ini, ia telah mencatatkan 67 kontribusi gol hanya dalam 110 pertandingan untuk Atleti, dan kini memasuki masa puncaknya pada usia 26 tahun, itulah sebabnya ia menjadi target utama Barcelona dan Arsenal pada musim panas ini. Scaloni tidak punya pilihan yang lebih aman.

    Meski begitu, Alvarez tidak memiliki kecenderungan playmaking yang sama seperti Messi, dan ia secara mengejutkan tampil kurang menonjol di Piala Dunia, selain gol indahnya di perempat-final melawan Swiss. Dengan catatan keseluruhan yang terbilang biasa saja, yakni 16 gol dalam 61 pertandingan internasional, Alvarez harus membuktikan bahwa ia bisa tampil konsisten di momen-momen terbesar dan meningkatkan aspek fisik dalam permainannya untuk menjadi pengganti yang layak.

  • Cocok terdekat

    Nico Paz Argentina

    Argentina memiliki prospek top dalam diri Nico Paz, yang telah melejit menjadi bintang di Italia bersama Como

    Nico Paz memulai kariernya bersama Argentina dengan cukup redup, hanya mencetak tiga gol dalam 13 penampilan, dan nyaris tidak mendapat kesempatan di Piala Dunia. Hal ini terutama karena profil permainannya terlalu mirip dengan Messi.

    Sebagai gelandang serang nomor 10 yang cerdas, brilian secara teknik, dan mampu membuka permainan dalam sekejap, serta juga berkaki kiri, wajar jika Paz mewarisi takhta Messi. Pemain 22 tahun itu juga sudah mengikuti jejaknya di Como, setelah menjadi pemain Argentina termuda sejak Messi untuk Barcelona pada 2008 yang mencatatkan lebih dari satu assist dalam satu pertandingan Liga Champions.

    Ia membukukan dua assist saat Como memulai kampanye perdana mereka di kompetisi paling bergengsi di Eropa dengan kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig. Dengan akurasi umpan 95 persen, empat dribel sukses, dan memenangi 10 duel darat, Paz punya alasan kuat untuk disebut sebagai pemain terbaik di lapangan.

    Como sudah terbiasa dengan itu sejak merekrut Paz dari Real Madrid pada 2024. Ia menjadi sosok penting dalam laju pesat Como di bawah Cesc Fabregas, dan bisa memiliki masa depan jangka panjang yang sangat cerah di Real, yang kabarnya akan mengaktifkan opsi pembelian kembali dirinya pada musim panas mendatang.

    "Nico Paz punya segalanya," kata Fabregas pada Agustus. "Dia memiliki keberanian, visi, dan ambisi yang luar biasa." Messi juga melontarkan pujian untuk Paz, dengan mengatakan bahwa ia punya "kepala yang hebat" dan "memahami permainan dengan sempurna", yang dengan tepat merangkum alasan mengapa ia menjadi harapan besar baru Argentina.

    Namun, ekspektasi tetap perlu sedikit diredam. Paz punya naluri gol yang bagus, tetapi ia mungkin tidak akan pernah menjadi pencetak gol yang produktif seperti Messi; ia lebih merupakan komponen kunci dalam sistem ketimbang sosok utama. Meski begitu, itu mungkin bukan hal buruk, karena ia memiliki kualitas kreatif untuk membantu Argentina menjadi tim yang lebih seimbang dalam menyerang, alih-alih tim yang terlalu sering bergantung pada satu pemain untuk menjadi pembeda.

  • Wildcard

    Argentina v Mauritania - International Friendly
    Getty Images Sport

    Franco Mastantuono adalah penyerang lugas dan percaya diri yang sudah pernah mengenakan nomor 10 pada satu kesempatan sebelumnya

    Argentina juga punya kaki kiri menjanjikan lain untuk diandalkan, yakni winger 19 tahun Franco Mastantuono. Namun, permata akademi River Plate itu menjalani musim debut yang sulit di sepakbola Eropa setelah bergabung dengan Real Madrid dalam kesepakatan senilai €45 juta musim panas lalu, dan hanya tampil dalam 23 pertandingan di La Liga.

    Namun, ia menjadi korban ketidakstabilan di klub dan tak mampu benar-benar mendapatkan tempat ketika Madrid berpindah dari satu bencana ke bencana lain, dari era Xabi Alonso ke era Alvaro Arbeloa. Madrid kemudian meminjamkan Mastantuono ke Fiorentina pada Agustus, dan awal baru itu sangat berdampak positif baginya.

    Fans Fiorentina langsung menyukai sang remaja, yang mencetak hat-trick spektakuler dalam kemenangan 4-2 di markas Venezia pada 11 September. Mastantuono melepaskan dua tembakan brilian dari luar kotak penalti untuk membukukan dua gol, lalu menambah gol ketiganya setelah menyambar bola masuk usai melakukan pergerakan cerdas di celah antara bek tengah dan bek kiri Venezia.

    Sama seperti Messi, ia suka memulai dari sisi kanan sebelum bergerak ke area tengah untuk menghubungkan permainan, dan ia bisa sangat mematikan ketika mendapat peluang menembak. Ia juga menggiring bola dengan pusat gravitasi rendah dan mampu mengolah bola dengan brilian di ruang sempit.

    Mastantuono sudah dipercaya mengenakan nomor 10, memecahkan rekor Maradona sebagai pemain Argentina termuda yang memakainya dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Ekuador, dan ia punya kekuatan karakter untuk melakukannya lagi. Ia tak memiliki kecepatan seperti yang dimiliki Messi pada usia muda, tetapi menebusnya dengan kelincahan, kombinasi cepat, dan rasa percaya diri secara umum.

    Meski banyak pemain selama bertahun-tahun di level klub maupun tim nasional yang runtuh di bawah tekanan untuk memenuhi standar Messi, Mastantuono akan menyambut tantangan itu secara langsung. Dari sisi potensi murni, dia adalah opsi paling menarik untuk dipertimbangkan Scaloni.

  • Sang kuda hitam

    Argentina v Iceland - International Friendly
    Getty Images Sport

    Thiago Almada bisa saja siap bangkit kembali di tanah kelahirannya setelah periode yang mengecewakan di Madrid

    Thiago Almada awalnya dijadwalkan menjadi No.10 Argentina melawan Ekuador, unggul dari Mastantuono, tetapi cedera membuatnya absen pada saat-saat terakhir. Masalah kebugaran juga membuat pemain berusia 25 tahun itu tidak masuk skuad terbaru, tetapi ia sudah lama menjadi favorit Scaloni.

    Lulusan akademi Velez Sarsfield itu merupakan bagian dari skuad yang mengangkat Piala Dunia di Qatar, dan telah menjadi aset berguna dalam 25 caps yang ia catatkan, dengan kemampuan bermain sebagai gelandang serang tradisional, gelandang No.8 yang lebih dalam, atau di kedua sisi sayap. Meski tingginya hanya 5 kaki 7 inci, Almada deceptively kuat, memiliki stamina luar biasa, dan unggul dalam menembus garis pertahanan serta mengubah arah dengan cepat.

    Namun, cukup adil untuk mengatakan bahwa ia belum mendapatkan tempat di level elite. Almada sempat menjadi sensasi di MLS bersama Atalanta United, tetapi belum meyakinkan di sepak bola Eropa, setelah menjalani masa pinjaman yang mudah dilupakan di Lyon sebelum gagal total bersama Atletico di La Liga.

    Sistem kaku dan defensif Diego Simeone tidak cocok untuk Almada, dan ia tidak mampu mengunci peran sebagai starter, hingga akhirnya hanya mencatatkan tiga gol dari 27 penampilan di La Liga. Atletico menjualnya dengan kerugian pada bursa transfer musim panas setelah River Plate datang dengan tawaran €20 juta; namun, klausul pembelian kembali dimasukkan dalam kesepakatan itu.

    Itu menunjukkan Simeone menghargai bakat Almada, dan kini ia bisa menemukan kembali performa terbaiknya di tanah kelahirannya. Fakta bahwa ia kembali bermain di Argentina menjadi pertanda baik bagi karier internasionalnya karena Scaloni bisa memantaunya secara rutin, dan ia memulai dengan kuat lewat dua gol dalam lima penampilan pertamanya sebagai starter untuk River. Almada jelas bukan kandidat utama untuk jersey No.10, tetapi ia telah mendapatkan kepercayaan Scaloni dalam empat tahun terakhir.

  • Akhir sebuah era

    FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL
    AFP

    Lebih banyak kepergian menanti Argentina, dan perubahan akan menjadi bagian dari rencana saat siklus baru dimulai

    Peluang Argentina untuk menemukan pewaris Messi nyaris tidak ada. Fenomena Inter Miami itu bisa dibandingkan dengan Neo di 'The Matrix': sebuah anomali yang menentang semua hukum fisika dan logika, dan selalu tampak 50 langkah di depan lawan-lawannya. Karena itu, memandang pergantian nomor 10 sebagai estafet obor sama sekali tidak masuk akal. Argentina harus berevolusi dan banyak pemain harus tampil untuk menggantikan pengaruh Messi.

    Jika Alvarez memimpin lini depan dengan Paz tepat di belakangnya dan Mastantuono di sisi kanan, sebenarnya tidak terlalu penting siapa di antara mereka yang mengenakan nomor 10. Mereka bisa saling melengkapi dengan sempurna, dan dengan Enzo Fernandez serta Alexis Mac Allister memberikan dukungan dari lini tengah, Argentina tetap akan merepotkan tim mana pun saat menyerang. Cristian Romero tampaknya akan ditunjuk sebagai kapten baru Le Albiceleste, jadi mereka juga tetap akan memiliki pemimpin yang sudah terbukti di lini belakang, dengan Lisandro Martinez siap kembali berduet dengannya.

    Fondasi untuk terus meraih sukses ada pada para pemain itu, dan dengan Lautaro Martinez bersaing untuk menit bermain di lini depan, tetapi perpisahan Messi bukanlah yang terakhir. Nicolas Otamendi juga pensiun dari sepak bola internasional setelah Piala Dunia, dan Emi Martinez, Leandro Paredes, serta Nicolas Tagliafico kemungkinan besar akan menyusul dalam waktu dekat. Rodrigo De Paul dan Giovani Lo Celso juga sudah melewati usia 30 tahun.

    Seolah semua itu belum cukup menjadi alasan untuk khawatir, kontrak Scaloni habis pada Desember. Sang pelatih memberi sinyal bahwa ia terbuka untuk perpanjangan kontrak, tetapi saat ini ketidakpastian menyelimuti tim nasional Argentina. Era baru sedang dimulai dan itu akan datang dengan rintangan besar. Tanpa Messi, setiap anggota skuad harus mendorong dan menginspirasi orang di sebelah mereka.