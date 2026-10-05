Pada Selasa malam, di Estadio Monumental milik River Plate yang legendaris, Lionel Messi akan mencatatkan penampilan ke-208, sekaligus yang terakhir, untuk Argentina. Sponsor Messi, adidas, telah merancang jersey perpisahan khusus untuk pemain 39 tahun itu saat menghadapi Benin, dengan nama dan nomornya berbalut emas, yang memang sebanding dengan nilainya di level internasional selama hampir 21 tahun.

Tidak akan ada satu pun mata yang kering di stadion. Messi mundur dari tugas bersama Argentina sebagai pemain dengan caps terbanyak dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim itu dengan 125 gol, serta sebagai sosok yang menginspirasi negaranya meraih gelar Piala Dunia ketiga dan dua titel Copa America beruntun.

Ia juga nyaris menutup kariernya dengan medali juara Piala Dunia kedua pada musim panas ini, setelah mencetak delapan gol dalam perjalanan menuju kekalahan Argentina di final melawan Spanyol. Messi secara tragis kehilangan ayahnya setelah turnamen, dan pada akhirnya memutuskan pensiun karena merasa ia sudah "tidak punya apa pun lagi untuk diberikan".

Cukuplah dikatakan, tak seorang pun bisa menggantikan Messi. Di mata banyak orang, ia adalah pemain terhebat yang pernah menghiasi lapangan sepak bola, dan mungkin tak akan pernah ada lagi yang bisa menyamainya dalam hal bakat alami pemberian Tuhan. Namun, jersey nomor 10 itu harus diwariskan kepada seseorang, dan Argentina harus menemukan cara untuk tetap menjadi kekuatan elite tanpa kapten jimat mereka.