Kasus Mbappé-Tiongkok: Apa yang terjadi, meme "diktator", permintaan maaf Real Madrid, dan risiko konsekuensi yang sangat berat

Untuk menghindari kerugian finansial bagi Mbappé, Real Madrid, dan La Liga, permintaan maaf yang merendahkan diri datang dari Spanyol, dengan para pejabat lebih mengkhawatirkan uang daripada kebenaran.

"Komentar saya tidak pantas dan sekarang saya memahami bahwa komentar itu telah menyakiti banyak orang di Tiongkok dan komunitas Tionghoa di seluruh dunia," kata Mbappé melalui perusahaan induknya, Interconnected Ventures, dalam pernyataan yang diterjemahkan ke bahasa Mandarin. "Saya meminta maaf kepada semua orang yang merasa tersinggung oleh kata-kata saya. Itu sama sekali bukan niat saya. Saya sangat menghormati rakyat Tiongkok dan sejarah mereka, dan saya sungguh menyesal."

Klubnya turut angkat bicara keesokan harinya, dengan menulis: "Real Madrid ingin menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Tiongkok atas ketidaknyamanan apa pun yang mungkin ditimbulkan oleh pernyataan terbaru pemain kami, Kylian Mbappé. Klub kami sangat menghormati Tiongkok, sejarahnya, budayanya, dan warganya, serta jutaan penggemar Tionghoa yang menyayangi dan mengagumi Real Madrid. Real Madrid ingin mempererat hubungan persahabatan yang terjalin dengan Tiongkok dan warganya."

Ini kali kedua dalam beberapa bulan terakhir klub tersebut berselisih dengan otoritas Tiongkok. Pada Agustus, sebuah unggahan tentang banjir di "Nepal dan Tibet" dikritik oleh media setempat, yang meminta agar frasa itu diubah menjadi "Xizang Tiongkok", sebelum unggahan tersebut dihapus tanpa penjelasan.

La Liga juga berupaya membatasi dampaknya, dengan menyatakan: "LALIGA sangat menyesalkan ketersinggungan yang ditimbulkan oleh komentar terbaru Kylian Mbappé di kalangan penggemar Tionghoa. Komentar tersebut disampaikan atas nama pribadi dan tidak mewakili LALIGA. Sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan kami, kami menyampaikan permintaan maaf atas nama LALIGA dan seluruh klubnya."

Presiden Javier Tebas menambahkan: "Saya meminta maaf kepada penggemar Tionghoa atas ketersinggungan yang ditimbulkan. Saya menghormati Tiongkok dan rakyatnya, yang telah mendukung sepak bola kami selama bertahun-tahun. Sebagai presiden La Liga, saya akan bekerja sama dengan klub dan pemain untuk meningkatkan kesadaran budaya. Kami ingin membina hubungan ini melalui tindakan dan akan mengambil langkah konkret agar situasi seperti ini tidak terulang."

Tebas membentuk unit krisis, bertemu dengan duta besar Tiongkok untuk Spanyol, Yao Jing, dan menghubungi Real Madrid meski hubungan mereka tegang, setelah klub itu meminta Tebas mundur karena membandingkan jajaran pimpinan klub dengan Joseph Goebbels. Menurut Reuters, presiden La Liga itu juga mempertimbangkan untuk pergi ke Tiongkok guna meredakan polemik.