Kasus Mbappé-Tiongkok: Apa yang terjadi, meme "diktator", permintaan maaf Real Madrid, dan risiko konsekuensi yang sangat berat

Belum jelas apakah permintaan maaf Mbappé dan langkah Tebas cukup untuk meredakan krisis dengan China. Pada Rabu, juru bicara Jiakun berkomentar: "Kami menanggapi serius permintaan maaf yang disampaikan."
Menurut jurnalis Prancis Romain Molina, pernyataan Mbappé tidak meredakan ketegangan, tetapi dipandang sebagai upaya putus asa untuk melindungi kepentingan komersialnya. Tidak menyebut Mao justru memperburuk keadaan. Beredar video yang memperlihatkan suporter China membakar jerseynya dan merobek poster iklan.
Pada Rabu, lembaga penyiaran negara China Media Group (CMG) menolak penjelasan Mbappé, Real Madrid, dan Tebas, serta menegaskan bahwa mereka tidak akan menayangkan pertandingan yang dimainkan kapten Prancis itu. Sebelumnya, telah diumumkan bahwa pertandingan Real Madrid di La Liga akhir pekan ini tidak akan disiarkan.
"Kami menilai pernyataan Mbappé yang menghina telah menyinggung rakyat China, melampaui batas, dan melewati batas-batas kebebasan berekspresi," demikian bunyi pernyataan CMG. "Mbappé adalah pemain Real Madrid dan klub memiliki tanggung jawab besar atas dirinya. Karena itu, kami tidak menerima penjelasan Real Madrid bahwa Mbappé 'tidak pernah sengaja menghina dan menyatakan bahwa para pemain berhak mengungkapkan pendapat pribadi mereka', dan kami juga tidak menerima sikap Real Madrid."
Menurut Reuters, televisi negara China menunggu "langkah-langkah rekonsiliasi lebih lanjut." La Liga telah mengumumkan "protokol peningkatan kesadaran dan komunikasi" bersama klub dan pemain karena khawatir akan dampak ekonomi yang besar.
Menurut data keuangan terbaru La Liga, kompetisi kasta tertinggi Spanyol itu meraup 1,58 miliar euro (1,32 miliar pound sterling/1,76 miliar dolar AS) dari hak siar televisi pada musim 2024/25. Sebanyak 40% di antaranya (748 juta euro/626 juta pound sterling/995 juta dolar AS) berasal dari pasar internasional. Meski pendapatan khusus dari China tidak diungkapkan, pasar Asia dan Amerika Serikat merupakan dua sumber utama pendapatan luar negeri bagi kompetisi tersebut. Pada musim panas ini, Tebas sendiri mengatakan bahwa "China tetap menjadi pasar strategis bagi La Liga."
Bagi Real Madrid, selain risiko kehilangan sebagian pendapatan dari kontrak hak siar televisi, menurut El Mundo, 10-15% pendapatan internasional dari penjualan merchandise berasal dari China, tempat jersey Mbappé menjadi yang paling laris. Klub memegang 20% hak citranya.
Saat ini belum jelas seberapa besar dampak insiden ini terhadap Mbappé. Menurut Forbes, pemain Prancis itu diperkirakan meraup 30 juta dolar AS (22,5 juta pound sterling) dari sponsor saja, tetapi tidak ada perusahaan China yang mengungkapkan berapa banyak mereka membayarnya. Pemasok sepatu barunya, On, juga terancam karena China merupakan pasar utama bagi perusahaan itu: harga sahamnya sudah turun.
Tanpa solusi dalam waktu dekat, krisis ini bisa berdampak pada sepakbola Spanyol.