Hanya sedikit lebih dari 24 jam sebelum USMNT menghadapi Meksiko, Tyler Adams ditunjuk sebagai kapten terbaru tim, menggantikan Tim Ream yang baru saja pensiun. Ia adalah pilihan yang “sempurna”, kata Pochettino, berkat kepemimpinan dan pengalaman yang ia bawa ke dalam grup.

Sabtu akan menjadi kali kelima Adams menghadapi Meksiko. Ia mencetak gol pertamanya untuk USMNT dalam pertemuan pertamanya: sebuah laga persahabatan pada 2018. Tiga pertandingan lainnya semuanya adalah final, yang tidak mengejutkan mengingat dominasi kedua tim di kawasan ini. Adams, dengan demikian, lebih siap daripada kebanyakan orang untuk menggambarkan pertandingan ini, sebuah laga yang tak pernah menjadi lebih mudah.

"Saya ingat pertandingan pertama saya," kenang Adams pada Jumat. "Saya cuma berlari ke sana kemari seperti orang gila. Saya hanya ingin memberi dampak dengan cara apa pun yang memungkinkan, dan, pada usia 18 atau 19 tahun, Anda belum tentu memahami secara taktis betapa disiplin Anda harus bermain dalam laga-laga seperti ini atau, secara emosional, betapa terkontrolnya Anda harus dalam laga-laga seperti ini. Anda hanya keluar ke lapangan, bersenang-senang, dan mencoba menjadi diri sendiri."

Bagi mereka yang pernah bermain dalam laga ini, sulit untuk menempatkan emosinya dalam konteks. Ini bukan ramah tamah; ini panas. Kontroversi adalah hal yang biasa. Pukulan dan dorongan juga bukan sesuatu yang asing.

"Ketidaksukaan, kebencian, ini adalah rivalitas," kata Adams. "Itu tergantung bagaimana Anda ingin menggambarkan sebuah rivalitas... Ini sudah berlangsung lama. Ada banyak sejarah di sana, dan sejarah menciptakan rivalitas itu, tentu saja, tetapi Anda hanya menginginkan keunggulan untuk menang, jadi Anda melakukan apa pun yang bisa Anda lakukan untuk menang."

Dest menambahkan, yang terkenal mendapat kartu merah saat melawan Meksiko di final CONCACAF Nations League karena terlibat keributan: "Ini akan seperti perang kecil di lapangan, tahu? Jelas, ini adalah pertandingan-pertandingan tersulit, dan Anda akan merasakannya."

Meksiko, tentu saja, selalu menjadi kekuatan utama. Itulah mengapa mereka telah memenangi 10 Gold Cup berbanding tujuh milik USMNT. Dalam 79 pertandingan, Meksiko menang 38 kali sementara AS menang 24 kali sebagai perbandingan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, USMNT perlahan memangkas jarak. Sebagian orang akan mengatakan itu dimulai dengan Dos a Cero yang terkenal di Piala Dunia 2002. Yang lain akan mengatakan itu dimulai pada 2012, pada hari ketika USMNT meninggalkan Azteca dengan kemenangan pertama mereka di tempat yang disakralkan itu.

Mantan gelandang USMNT Joe Corona tahu apa arti hari itu. Ia sempat mewakili Meksiko di level tim nasional junior sebelum berpindah. Seperti jutaan warga Meksiko-Amerika, ia merasakan cinta dari kedua sisi. Namun, begitu ia mengenakan jersey USMNT, cinta itu berhenti.

"Saya ingat ketika saya menjalani pertandingan-pertandingan itu melawan Meksiko, dan kami mengalahkan mereka beberapa kali," kata Corona kepada GOAL, "saya bermain untuk Xolos saat itu, dan ketika saya kembali, bahkan para penggemar Xolos pun menyerang saya. Mereka melontarkan ejekan seperti saat pertandingan, dan saya adalah pemain mereka! Saya semacam idola karena saya telah memenangi sebuah gelar juara bersama mereka. Itu menunjukkan bagaimana rivalitas ini bisa memengaruhi Anda."

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pendulum berayun bolak-balik. USMNT sempat menikmati periode dominasi dalam rivalitas ini selama masa Gregg Berhalter. Namun belakangan ini, Meksiko sedang berada dalam tren bagus. Mereka adalah pemegang Gold Cup dan Nations League saat ini, sekaligus mendominasi di level junior.

Karena pertandingan-pertandingan di level junior itu, beberapa bintang muda laga ini sudah sempat merasakan rivalitas tersebut. Apakah itu terbawa?