'Kadang akan ada perkelahian' - rivalitas USMNT-Meksiko memasuki era baru, tetapi permusuhan itu tidak akan ke mana-mana
PHOENIX -- Hampir setahun setelah kalah dari Meksiko di final Gold Cup 2025, Mauricio Pochettino duduk di kantornya di Orange County. Tim nasional putra Amerika Serikat sudah menjalani dua pertandingan dalam perjalanan mereka di Piala Dunia, dan suasananya sedang positif. Namun, masih ada satu momen dari final Gold Cup itu yang terus mengusik Pochettino.
"Kami bermain di kandang sendiri, di negara kami sendiri, dan ada 70.000 orang Meksiko, menyanyikan 'Cry and cry', 'Llorar y Llorar' di negara Anda sendiri," katanya. "Saya tidak bisa menerima itu. Itu sangat menyakitkan, sangat menyakitkan."
Kini, sedikit lebih dari tiga bulan kemudian, baik USMNT maupun Meksiko sedang berada dalam periode transisi. Pochettino kembali. Sosok yang menjadi lawannya pada Gold Cup itu, Javier Aguirre, sudah tidak ada lagi, setelah digantikan legenda El Tri Rafa Marquez dalam penunjukan yang makin membangkitkan antusiasme basis suporter Meksiko. Pada Sabtu, transisi itu berlanjut dengan bentrokan pertama USMNT kontra Meksiko di era baru ini.
Ini jelas era yang menarik. Rivalitasnya sepanas biasanya, sebagaimana terlihat dari beberapa bentrokan panas antara kedua tim dalam beberapa tahun terakhir. Duel-duel itu mencakup hal-hal yang lazim: trofi, emosi, dan sesekali baku hantam. Namun, kolaborasi antara kedua negara juga lebih sering terjadi daripada sebelumnya. MLS dan Liga MX kini lebih seperti kawan daripada musuh, dengan kedua pihak bekerja sama untuk Leagues Cup, Campeones Cup, dan All-Star Game. Belum lagi Piala Dunia Putra 2026 yang baru-baru ini dan Piala Dunia Wanita 2031 yang akan datang.
Jadi, seperti apa keadaan rivalitas ini? Apakah USMNT dan Meksiko adalah rival panas atau saudara CONCACAF? Dan, saat kedua tim ini saling berhadapan pada Sabtu dengan generasi baru para bintang, apa arti semua ini ke depannya?
Bek USMNT Sergino Dest merangkumnya dengan tepat.
"Kadang akan ada perkelahian," katanya, "dan kadang tidak."
Sejarah pertarungan
Hanya sedikit lebih dari 24 jam sebelum USMNT menghadapi Meksiko, Tyler Adams ditunjuk sebagai kapten terbaru tim, menggantikan Tim Ream yang baru saja pensiun. Ia adalah pilihan yang “sempurna”, kata Pochettino, berkat kepemimpinan dan pengalaman yang ia bawa ke dalam grup.
Sabtu akan menjadi kali kelima Adams menghadapi Meksiko. Ia mencetak gol pertamanya untuk USMNT dalam pertemuan pertamanya: sebuah laga persahabatan pada 2018. Tiga pertandingan lainnya semuanya adalah final, yang tidak mengejutkan mengingat dominasi kedua tim di kawasan ini. Adams, dengan demikian, lebih siap daripada kebanyakan orang untuk menggambarkan pertandingan ini, sebuah laga yang tak pernah menjadi lebih mudah.
"Saya ingat pertandingan pertama saya," kenang Adams pada Jumat. "Saya cuma berlari ke sana kemari seperti orang gila. Saya hanya ingin memberi dampak dengan cara apa pun yang memungkinkan, dan, pada usia 18 atau 19 tahun, Anda belum tentu memahami secara taktis betapa disiplin Anda harus bermain dalam laga-laga seperti ini atau, secara emosional, betapa terkontrolnya Anda harus dalam laga-laga seperti ini. Anda hanya keluar ke lapangan, bersenang-senang, dan mencoba menjadi diri sendiri."
Bagi mereka yang pernah bermain dalam laga ini, sulit untuk menempatkan emosinya dalam konteks. Ini bukan ramah tamah; ini panas. Kontroversi adalah hal yang biasa. Pukulan dan dorongan juga bukan sesuatu yang asing.
"Ketidaksukaan, kebencian, ini adalah rivalitas," kata Adams. "Itu tergantung bagaimana Anda ingin menggambarkan sebuah rivalitas... Ini sudah berlangsung lama. Ada banyak sejarah di sana, dan sejarah menciptakan rivalitas itu, tentu saja, tetapi Anda hanya menginginkan keunggulan untuk menang, jadi Anda melakukan apa pun yang bisa Anda lakukan untuk menang."
Dest menambahkan, yang terkenal mendapat kartu merah saat melawan Meksiko di final CONCACAF Nations League karena terlibat keributan: "Ini akan seperti perang kecil di lapangan, tahu? Jelas, ini adalah pertandingan-pertandingan tersulit, dan Anda akan merasakannya."
Meksiko, tentu saja, selalu menjadi kekuatan utama. Itulah mengapa mereka telah memenangi 10 Gold Cup berbanding tujuh milik USMNT. Dalam 79 pertandingan, Meksiko menang 38 kali sementara AS menang 24 kali sebagai perbandingan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, USMNT perlahan memangkas jarak. Sebagian orang akan mengatakan itu dimulai dengan Dos a Cero yang terkenal di Piala Dunia 2002. Yang lain akan mengatakan itu dimulai pada 2012, pada hari ketika USMNT meninggalkan Azteca dengan kemenangan pertama mereka di tempat yang disakralkan itu.
Mantan gelandang USMNT Joe Corona tahu apa arti hari itu. Ia sempat mewakili Meksiko di level tim nasional junior sebelum berpindah. Seperti jutaan warga Meksiko-Amerika, ia merasakan cinta dari kedua sisi. Namun, begitu ia mengenakan jersey USMNT, cinta itu berhenti.
"Saya ingat ketika saya menjalani pertandingan-pertandingan itu melawan Meksiko, dan kami mengalahkan mereka beberapa kali," kata Corona kepada GOAL, "saya bermain untuk Xolos saat itu, dan ketika saya kembali, bahkan para penggemar Xolos pun menyerang saya. Mereka melontarkan ejekan seperti saat pertandingan, dan saya adalah pemain mereka! Saya semacam idola karena saya telah memenangi sebuah gelar juara bersama mereka. Itu menunjukkan bagaimana rivalitas ini bisa memengaruhi Anda."
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pendulum berayun bolak-balik. USMNT sempat menikmati periode dominasi dalam rivalitas ini selama masa Gregg Berhalter. Namun belakangan ini, Meksiko sedang berada dalam tren bagus. Mereka adalah pemegang Gold Cup dan Nations League saat ini, sekaligus mendominasi di level junior.
Karena pertandingan-pertandingan di level junior itu, beberapa bintang muda laga ini sudah sempat merasakan rivalitas tersebut. Apakah itu terbawa?
Generasi berikutnya
Sabtu akan menjadi laga senior pertama Zavier Gozo melawan Meksiko. Namun, ia sudah pernah merasakan rivalitas ini. Ini bukan sesuatu yang menyenangkan, katanya; ini nyata.
"Setiap pertandingan melawan Meksiko, Anda benar-benar ingin menghancurkan mereka," katanya kepada GOAL. "Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan itu. Tidak ada laga persahabatan melawan Meksiko. Setiap pertandingan rasanya seperti perkelahian. Kami semua sudah mengatakan bahwa kami menantikan pertandingan ini. Begitu kami dipanggil, kami semua langsung berkata, 'Ada laga melawan Meksiko'. Ini adalah pertandingan ketika Anda ingin mati demi lambang di dada. Anda ingin memberikan segalanya."
Dari 18 pemain dalam skuad USMNT, hanya 12 yang pernah menghadapi Meksiko di level senior. Beberapa melakukannya untuk pertama kali pada musim panas lalu di final Gold Cup itu.
Namun, dengan kedua tim sama-sama membuka lembaran baru, narasi baru pun mulai terbentuk. Skuad USMNT dipenuhi para remaja, dengan sorotan utama tertuju pada yang termuda dan paling banyak mendapat hype di antara mereka, Cavan Sullivan yang berusia 17 tahun. Meksiko juga punya remaja bintang mereka sendiri, Gilberto Mora, yang tampil menonjol di CONCACAF menjelang Piala Dunia sebelum terlihat cukup nyaman di turnamen itu sendiri. Itu terjadi meski ia baru akan berusia 18 tahun pada Oktober.
Karena itu, sangat mungkin Sullivan, atau salah satu dari delapan remaja lain di pemusatan latihan USMNT, bisa menjadi wajah generasi berikutnya. Mora sendiri sudah tampak akan menjadi wajah generasinya bersama El Tri. Sabtu mungkin akan menjadi yang pertama, tetapi kemungkinan besar ini akan menjadi yang pertama dari banyak pertemuan bagi beberapa bintang muda yang sedang naik daun.
"Ini bisa menjadi 15 tahun ke depan ketika dua pemain saling berhadapan," kata mantan gelandang USMNT dan analis Apple TV saat ini, Sacha Kljestan, "sesuatu yang mungkin belum kami miliki lagi sejak era Landon [Donovan] melawan 'Chicharito'."
Jadi bagaimana para pemain muda menghadapi semua itu? Menurut Adams, Anda bisa melakukan seperti yang ia lakukan. Itu lebih baik daripada menghindar dari momen tersebut.
"Hal yang akan saya sampaikan kepada para pemain ini," kata Adams, "adalah saya lebih suka kalian masuk ke tekel, berlari ke mana-mana, mendekati bola, bermain ngotot, dan punya sedikit kegigihan dalam permainan kalian, daripada hanya mundur dan melihat pertandingan berlalu begitu saja. Semua pemain yang punya kesempatan bermain besok? Itulah yang kami butuhkan dari mereka."
Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, khususnya bagi kelompok remaja Amerika ini. Dalam dua pertandingan pertama di periode ini melawan Peru dan Chile, ada bagian-bagian tribune yang dipenuhi suporter yang bermusuhan. Pada Sabtu, USMNT pada praktiknya akan menjadi tim tamu, yang memperkenalkan para pemain ini pada salah satu dinamika paling unik dalam sepak bola Amerika.
Atmosfer
Kedua kelompok suporter punya lagu kemenangan masing-masing. “El Rey” adalah milik Meksiko, lagu yang masih membekas dalam benak Pochettino. Kini USMNT punya “Country Roads”. Siapa yang tahu lagu mana yang akan diputar pada Sabtu?
Namun sebelum itu, hampir tak akan ada kejutan soal atmosfer. Pertandingan ini digelar di Phoenix, cukup dekat dengan perbatasan AS-Meksiko, tetapi hanya sedikit tempat di AS yang tidak akan terasa seperti laga tandang saat menghadapi Meksiko. Dalam konferensi pers prapertandingan, Pochettino bercanda bahwa ia berharap suporter terbagi 50-50. Menjelang pertandingan ketiganya melawan Meksiko dan yang kedua di tanah AS, ia paham betapa kecil kemungkinan itu terjadi.
Menjelaskan alasan di baliknya memang rumit. Akan ada orang Amerika di tribune. Orang Meksiko juga. Yang paling menonjol, tidak akan kekurangan warga Meksiko-Amerika, yang loyalitasnya rumit.
"Saya pikir ini tidak mudah," kata Corona. "Saya menempatkan diri di posisi mereka, dan saya tidak menyalahkan mereka jika mungkin mendukung kedua negara karena saya merasa terhubung dengan kedua budaya. Mungkin itu alasannya. Tentu saja, karena rivalitas dan juga sejarah secara keseluruhan antara Meksiko dan AS, saya percaya itu membuat sulit untuk menerima bahwa ada suporter di luar sana yang mendukung kedua negara pada saat yang sama.
"Pada akhirnya, selama mereka jujur dan mereka mendukung, kami ada untuk mereka. Kami ada untuk basis suporter."
Bagi USMNT, tantangannya adalah mengabaikan kebisingan yang kemungkinan besar akan muncul. Namun, mungkin itu justru bagus. Dengan kualifikasi Piala Dunia yang akan datang, para pemain termuda USMNT harus mulai terbiasa dengan situasi seperti itu menjelang kemungkinan laga di Azteca, Gold Cup, dan Nations League. Karena kompleksitas pada siklus terakhir dengan Piala Dunia kandang, USMNT dan Meksiko tidak memainkan sebanyak biasanya laga kompetitif, khususnya satu sama lain. Itu akan segera berubah.
"Ada sedikit gambaran tentang api yang bisa dibawa tim pada akhir laga melawan Chile," kata bek Antonee Robinson, merujuk pada keributan di penghujung pertandingan yang menjadi semacam hidangan pembuka untuk apa yang akan datang. "Kami hanya mengatakan kepada para pemain muda bahwa kalian harus mengharapkan hal seperti itu dan jauh lebih banyak lagi saat kami bermain melawan Meksiko. Suporter bisa menjadi faktor besar. Mungkin akan ada jauh lebih banyak fans Meksiko daripada yang kami perkirakan hadir.
"Kami tahu seberapa besar arti pertandingan ini bagi kedua tim, dan para pemain yang merasakan itu di kamp pertama mereka akan menarik untuk dilihat. Saya harap mereka semua menerimanya, menikmatinya, dan siap untuk berjuang."
Para bintang muda itu telah diberi tahu apa yang harus diantisipasi. Mereka juga tumbuh bersama rivalitas ini dan, khususnya, tumbuh di masa ketika persaingan ini silih berganti. Mereka tahu seperti apa rasanya mengalahkan Meksiko dalam laga-laga besar, sama seperti mereka tahu bagaimana rasanya melihat USMNT goyah di tangan rival mereka.
Mereka juga tumbuh di era kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang setidaknya sebagian akan mendefinisikan masa depan rivalitas ini.
Kolaborasi dan masa depan
Saat USMNT dan Meksiko menuju perseteruan mereka di Phoenix, Corona bersama Club America di San Diego. Klub yang sedang merayakan ulang tahun ke-110 itu memainkan laga uji coba melawan Cruz Azul.
America adalah salah satu merek terbesar di Meksiko. Itu juga salah satu yang terbesar dalam sepak bola Amerika. Klub tersebut diperkirakan memiliki 44 juta penggemar di seluruh AS dan Meksiko. Fakta bahwa keduanya digabung dalam pengukuran itu sangat signifikan.
"Saya ingat ketika saya bepergian," kata Corona, "kami mendarat di AS, dan ada ribuan orang di bandara menunggu kami dengan kaus kuning. Mereka adalah penggemar fanatik. Itu menunjukkan betapa besarnya klub ini... Basis suporternya bukan hanya terdiri dari orang Meksiko atau orang Meksiko di AS; ada juga orang Amerika. Bagi saya, itu sangat berdampak."
Lebih dari sebelumnya, para penggemar di AS punya kesempatan untuk melihat dan mendukung klub mereka. Dari laga uji coba seperti pekan ini hingga Leagues Cup, raksasa-raksasa Liga MX menghabiskan banyak waktu di AS. Bintang-bintang terbaik liga berada di Charlotte untuk All-Star Game. Bahkan Piala Dunia pun menjadi upaya bersama antara rival-rival CONCACAF. U.S. Soccer dan FMF lebih akrab dari sebelumnya, tetapi apa arti kedekatan itu?
"Saya pikir itu jelas merupakan tanda ke arah mana olahraga ini bergerak di kedua negara," kata Corona, "dan saya tidak akan terkejut jika mungkin melihat liga besar di mana kedua negara berpartisipasi setiap pekan. Tapi untuk tim nasional? Rivalitas itu akan selalu ada. "
Jadi, ke mana semua ini menuju? Ini perseteruan berdarah atau persaudaraan? Saat lanskap sepak bola global bergeser, AS dan Meksiko semakin terikat, dengan liga, federasi, dan ajang-ajang besar mereka saling terhubung. Dalam banyak hal, dua negara sepak bola ini mungkin membutuhkan satu sama lain lebih dari sebelumnya.
Kemitraan yang terus tumbuh itu tidak harus mengurangi rivalitas. Jika ada, meningkatnya persilangan antara kedua negara justru menciptakan lebih banyak peluang bagi kedua pihak untuk berhadapan, baik di level klub, usia muda, maupun tim nasional senior.
Namun, semua itu tidak akan berarti pada Sabtu nanti. Tidak ada teman ketika peluit dibunyikan dan, meski hubungan di sekitar rivalitas ini mungkin terus berubah, rivalitasnya sendiri tidak akan ke mana-mana. Seperti kata Dest, kadang akan ada perkelahian, dan kadang tidak.