Meski begitu, Veron tidak menyimpan perasaan buruk terhadap Ferguson. Sebaliknya, ia mengakui bahwa dirinya tidak berbuat cukup untuk menjadi pemain reguler di tim.

“Pada beberapa kesempatan, saya tidak mampu secara konsisten memberikan semua yang ia harapkan dari saya,” kata Veron kepada FourFourTwo. “Saya bisa melakukannya dalam beberapa pertandingan, tetapi tidak dalam pertandingan lainnya. Jika ingin menjadi pemain hebat, Anda harus tampil stabil. Saya tidak mampu melakukannya di Old Trafford.”

Sementara itu, Ferguson mengakui dalam autobiografinya bahwa ia tidak pernah menemukan cara terbaik untuk memanfaatkan Veron: “Meski ada sejumlah kontribusi spektakuler, Veron tidak bisa bermain dalam tim kami. Ia pemain yang individualistis. Ia tipe pemain yang, jika Anda menggelar latihan tim merah melawan tim kuning, Veron akan bermain untuk kedua tim. Ia bermain di mana-mana. Ia pergi ke mana pun ia mau. Jika saya melatihnya selama 100 tahun, saya tetap tidak akan tahu di mana harus memainkannya. Ia pemain yang sulit ditebak, sang joker.”

Sejumlah bintang United yang pernah bermain bersama Veron menyampaikan pandangan serupa selama bertahun-tahun, termasuk Butt: “Veron memang sosok yang menyenangkan dan pesepakbola yang luar biasa, tetapi ia tidak tahu apa artinya menjadi pemain United. Ia tidak memahami karakter klub ini. Ia tidak bisa mengikuti tempo permainan. Para suporter tidak menginginkan gerakan-gerakan kecil menggulirkan bola dan umpan-umpan teknis. Mereka menginginkan permainan yang penuh semangat dan intensitas.”

Dalam sesi siaran langsung Instagram pada 2022, Ferdinand mengemukakan teori lain: “Menurut saya, masalahnya adalah Roy Keane. Itu bukan salah Roy Keane, hanya saja kepribadiannya lebih besar dan lebih mendominasi.” Keane mengakui hal serupa kepada Sunday Times pada 2006: “Saya sangat keras terhadap Seba dan saya salah. Saat ia datang, saya mengharapkan keajaiban. Ketika itu tidak terjadi, saya selalu menyoroti dirinya.”

United membutuhkan Veron untuk menjadi sosok yang bukan dirinya. Rancangan taktik disiplin yang menghasilkan begitu banyak kesuksesan bagi Ferguson dalam 11 tahun pertama Premier League tidak memberi ruang bagi seorang regista berjiwa bebas seperti Veron. Seandainya Veron bergabung dengan United beberapa tahun kemudian, ketika formasi 4-3-3 dan 4-2-3-1 mulai populer, ia hampir pasti akan berkembang pesat.

“Cara Seba bermain, setelah datang dari Italia, sebenarnya mirip dengan cara bermain banyak gelandang sekarang, seperti Bruno Fernandes. Ia sangat mengingatkan saya kepada Veron,” kata Gary Neville kepada Sky Sports setelah Fernandes pindah ke United pada 2020. “Namun, sepakbola kini telah berkembang hingga para pemain bisa bergerak ke berbagai posisi. Sistem permainan jauh lebih cair, dan formasi 4-4-2 sudah tidak ada lagi.

“Menurut saya, Veron datang dengan pola pikir untuk saling bertukar posisi dan cara pandang yang berbeda, lalu masuk ke tim yang pola permainannya sudah mapan. Bagi saya, itulah sebabnya ia tidak sepenuhnya berhasil. Itu sama sekali bukan karena dirinya sebagai pemain atau sebagai pribadi. Ia pemain yang brilian.”

Dengan kata lain, Veron adalah sosok istimewa yang berbeda dari pemain lain. Ia tiba di Old Trafford dengan gaya bermain yang saat itu belum dipahami Premier League. Dengan keanggunan permainannya yang mengalir bak dalam film, Si Penyihir Kecil bermain di level yang lebih tinggi.