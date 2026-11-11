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Jerman dalam kesulitan! Sebuah "bursa transfer baru" kian memanas

Kini bukan hanya klub yang memperebutkan pemain, tetapi juga federasi, dan Jerman menjadi pusat perkembangan ini. Perpindahan di bursa transfer "baru" ini kerap merupakan hasil persiapan panjang dan suatu saat mungkin memerlukan biaya transfer.

Nino Duit
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  • Bursa transfer telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Jika dahulu lebih dianggap sebagai bagian sampingan dari dunia sepakbola, kini bursa transfer telah menjadi pusat perhatian publik. Dewasa ini, banyak penggemar tampaknya lebih tertarik pada pemain mana yang (mungkin) direkrut klub mereka ketimbang siapa yang akhirnya bermain, bagaimana penampilan mereka, dan hasil apa yang mereka raih.

    Barangkali untuk menyenangkan para penggemar tersebut, belakangan ini muncul semacam bursa transfer kedua. Berbeda dari bursa transfer yang sesungguhnya, di sini bukan klub yang memperebutkan pemain, melainkan federasi. Persaingannya kini sering kali sama sengitnya. Perkembangan ini dipicu oleh fenomena yang tidak berkaitan dengan sepakbola itu sendiri, melainkan bagian dari sejarah dunia: migrasi massal manusia yang mencari kehidupan lebih baik, lebih aman, atau keduanya.

    Arus migrasi ini membuat sebagian besar penduduk dunia memiliki lebih dari satu tanah air dan, karena itu, secara teoretis boleh bermain sepakbola untuk lebih dari satu tim nasional. Fenomena ini sangat menonjol di Eropa, terutama juga di Jerman.

  • Nicolo Tresoldi: satu pemain, tiga negara

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    Dari sudut pandang Jerman, situasi Nicolo Tresoldi saat ini paling menarik untuk disimak. Penyerang berusia 22 tahun itu terus mencetak gol untuk Club Brugge. Secara teori, ia memenuhi syarat untuk membela tiga negara. Ia lahir di Sardinia dari ibu asal Argentina dan ayah asal Italia. Karena ibunya berganti pekerjaan, ia pindah bersama keluarganya ke Hannover saat berusia 13 tahun dan kemudian memperoleh kewarganegaraan Jerman di sana.

    Tentu saja, ketiga federasi ingin Tresoldi bergabung dengan mereka. Jerman khususnya sangat membutuhkan penyerang tengah muda yang tajam. Tresoldi telah bercerita tentang pembicaraannya dengan pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp serta pelatih timnas Italia Roberto Mancini, dan mengatakan: "Hati saya sedikit terbagi 50:50." Saat ini Tresoldi bermain untuk timnas Jerman U-21. Ia ingin memutuskan federasi yang akan dibelanya setelah Piala Eropa U-21 musim panas mendatang. Situasinya masih menarik untuk diikuti!

    Sekilas soal aturan: Di level usia muda, seorang pemain boleh berganti federasi sesering yang ia inginkan, asalkan ia memiliki kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Begitu ia tampil dalam laga kompetitif untuk timnas senior, ia untuk sementara terikat pada timnas tersebut. Setelah itu, ia hanya boleh berganti federasi jika ia mencatatkan tiga penampilan atau kurang, tidak pernah masuk skuad di turnamen besar mana pun, penampilan terakhirnya terjadi setidaknya tiga tahun lalu, dan saat itu ia berusia di bawah 21 tahun serta sudah memiliki paspor negara yang ingin dibelanya.

  • Pemilihan pemegang kewarganegaraan ganda

    Meski Tresoldi saat ini menjadi komoditas transfer yang paling menyita perhatian di Jerman, ia hanyalah satu dari sekian banyak pemain. Betapa pentingnya keberhasilan di bursa transfer baru ini bagi kekuatan timnas Jerman pada masa mendatang terlihat dari skuad Jerman U-21 saat ini. Sebanyak 14 dari 23 pemain dalam skuad tersebut memiliki setidaknya satu kewarganegaraan lain.

    Selain Tresoldi, contohnya adalah para pemain menjanjikan seperti Paris Brunner (Republik Demokratik Kongo), Dzenan Pejcinovic (Montenegro dan Bosnia dan Herzegovina), serta Karim Coulibaly (Pantai Gading). Situasi serupa terlihat di seluruh tim nasional kelompok umur Jerman. Niko Ilicevic, yang baru-baru ini menjalani debut di Bundesliga bersama Eintracht Frankfurt sehari setelah ulang tahunnya yang ke-16, misalnya, juga memiliki kewarganegaraan Kroasia. Mereka semua didekati oleh negara asal mereka yang lain. Mereka juga masih bisa memutuskan untuk tidak berkarier bersama timnas Jerman, meski dibina di negara ini.

    Belakangan ini, banyak pemain berkewarganegaraan ganda yang tetap setia kepada DFB, misalnya Jonathan Tah (Pantai Gading), Aleksandar Pavlovic (Serbia), dan Jamal Musiala (Inggris). Namun, secara objektif, Jerman telah kehilangan terlalu banyak pemain yang terlalu bagus ke federasi lain. Para pemain itu tanpa diragukan lagi bisa memperkuat timnas Jerman, baik sekarang maupun pada masa mendatang.

  • Stanisic, Yildiz, dan Maza memilih untuk tidak mewakili DFB

    Contoh paling menonjol dan paling menyakitkan dari sudut pandang Jerman adalah Josip Stanisic (FC Bayern, Kroasia), Kenan Yildiz (Juventus Turin, Turki), dan Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen, Aljazair). Ketiganya tidak tampil bersama Jerman di Piala Dunia pada musim panas lalu, melainkan membela negara asal leluhur masing-masing. Begitu pula sejumlah pemain lain dengan latar belakang serupa, mulai dari Paul Wanner (Austria), Malik Tillman (AS), hingga Can Uzun (Turki).

    Tren itu terus berlanjut. Erblin Osmani (17), gelandang menjanjikan kelahiran Munich dari akademi FC Bayern, baru-baru ini menjalani debut untuk Kosovo. Bek tengah asal Berlin, Matteo Palma (18), masuk skuad Italia untuk pertama kalinya setelah belakangan berhasil merebut tempat sebagai pemain inti di klub Serie A, Udinese Calcio. Sebelumnya, Osmani dan Palma pernah membela tim nasional kelompok umur Jerman.

    Keputusan seorang pemain muda untuk membela satu negara atau negara lainnya biasanya terutama merupakan urusan hati, tetapi hati juga bisa direbut. Kekalahan Jerman dalam perebutan pemain antar-federasi ini juga disebabkan oleh kelalaian DFB dan langkah strategis federasi negara lain. Terutama federasi dari negara-negara dengan komunitas migran besar di Jerman yang sebagian telah mencari pemain berbakat berkewarganegaraan ganda di sini sejak dini dengan cara yang sangat profesional. 

    Jochen Sauer, kepala pembinaan pemain muda FC Bayern, tampak khawatir ketika baru-baru ini mengatakan dalam wawancara dengan SPOX: "Kini ada persaingan antar-federasi sepak bola nasional yang harus segera kita hadapi."

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  • Vukovar sebagai titik awal

    Danijel Lucic dianggap sebagai sosok kunci federasi sepak bola Kroasia, HNS, di Jerman. Ia menjabat sebagai ketua dewan direksi konglomerat besar di sektor konstruksi, Saint-Gobain, yang memiliki beberapa ribu karyawan. Menurut laporan surat kabar terkemuka Kroasia, Jutarnji list ia juga telah bertahun-tahun memimpin pencarian talenta keturunan Kroasia di Jerman. Dalam pekerjaan itu, ia disebut dibantu oleh 20 pemandu bakat sukarela.

    Setiap musim semi, Lucic disebut menyusun skuad pilihan berisi talenta keturunan Kroasia yang tinggal di Jerman untuk berlaga dalam turnamen U14 yang telah lama digelar di Vukovar. Di sana, tim-tim junior klub kasta tertinggi Kroasia seperti Dinamo Zagreb dan Hajduk Split bertemu dengan tim-tim diaspora dari berbagai negara yang dibentuk dari pemain-pemain pilihan. HNS tidak hanya memiliki jaringan pemanduan bakat yang rapat di Jerman, tetapi juga di negara-negara lain dengan diaspora Kroasia yang besar. Perebutan talenta bukan fenomena yang hanya terjadi di Jerman.

    Vukovar bukan tanpa alasan dipilih sebagai tempat penyelenggaraan turnamen tersebut. Kota itu merupakan salah satu lokasi penting dalam Perang Balkan pada 1990-an dan karena itu memiliki makna yang sarat emosi di Kroasia. "Ketika kami membawa anak-anak ke Vukovar, banyak dari mereka hanya memiliki paspor Jerman," kata Lucic dalam wawancara dengan Jutarnji list. "Namun, setelah mengunjungi kota itu dan mendengar kisah-kisahnya, mereka pulang dan membujuk orang tua mereka untuk menguruskan akta kelahiran dan paspor Kroasia bagi mereka." 

    Menurut laporan tersebut, mantan peserta turnamen yang dikenal antara lain Josip Stanisic, Igor Matanovic, Marko Pasalic, dan Marin Pongracic. Semuanya lahir dan menjalani pembinaan di Jerman, lalu bermain untuk timnas senior Kroasia. Menurut pengakuannya, Lucic bahkan secara pribadi mendorong pemanggilan pertama Stanisic ke timnas Kroasia pada 2021. Sejak itu, Stanisic berkembang menjadi bek sayap berkelas internasional di FC Bayern, sementara timnas Jerman terus kekurangan pemain di posisi tersebut.

    Filip Pavic sudah mengikuti jejak Stanisic: pemain berusia 16 tahun asal Freising itu dianggap sebagai talenta bertahan terbesar FC Bayern. Pelatih Vincent Kompany memberinya kesempatan debut pada Maret, menjadikannya pemain termuda kedua yang menjalani debut sepanjang sejarah klub asal München itu (setelah Paul Wanner). Baru-baru ini, Pavic beralih dari timnas Jerman U16 ke federasi Kroasia, dan saat ini bermain untuk tim U18.

  • Ikon-ikon untuk menggugah emosi

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    Di Jerman, federasi negara lain juga mengandalkan pemantauan sejak dini dan pembangunan ikatan emosional dengan talenta berkewarganegaraan ganda. FFK Kosovo, misalnya, rutin menggelar kamp pencarian bakat di dekat Frankfurt. TFF Turki setidaknya terlibat di balik layar dalam acara serupa yang tersebar di seluruh Jerman. Seperti turnamen Vukovar, itu hanyalah beberapa contoh dari pendekatan yang diterapkan secara umum.

    Mantan pemain Bundesliga, Yildiray Bastürk, yang lama berkarier di kompetisi tersebut, hadir di berbagai lini pencarian talenta keturunan Turki di Jerman. Belakangan, beredar laporan di Turki bahwa Bastürk bahkan akan mendapat jabatan baru sebagai penanggung jawab tim-tim nasional kelompok umur untuk wilayah Eropa, guna terus mengoptimalkan struktur pemantauan bakat di seluruh benua.

    Menurut laporan tersebut, Mehmet Ekici juga dipertimbangkan sebagai pencari bakat tambahan untuk Jerman. Ia berasal dari akademi FC Bayern dan pernah bermain untuk tim-tim nasional kelompok umur Jerman sebelum membela Turki mulai 2010. Yildiz dan Uzun dulu didekati langsung oleh Hamit Altintop, yang saat itu menjabat sebagai ketua federasi dan juga pernah memiliki kesempatan membela Jerman. Wajar jika pendekatan dari sosok-sosok ikonis seperti mereka memberi kesan mendalam kepada talenta yang belum menentukan pilihan.

    Karena sejarah migrasi, hampir semua negara dengan diaspora besar di Jerman memiliki sosok panutan serupa di negara ini. Bagi Kroasia, sosok seperti Bastürk atau Altintop bagi Turki adalah pelatih tim nasional U-21 Ivica Olic. Bagi Bosnia, sosok itu adalah pelatih kepala Sergej Barbarez dan presiden federasi Emir Spahic. Mereka berbicara dalam bahasa yang sama dan memahami mentalitasnya.

    Kosovo bahkan memiliki pelatih tim nasional asal Jerman, Franco Foda. Foda-lah yang belakangan meyakinkan Osmani untuk berganti federasi dan menjadikannya pemain tim nasional termuda dalam sejarah Kosovo pada September. Di FC Bayern, Osmani juga merupakan pemain termuda ketiga sepanjang sejarah klub setelah Pavic dan Wanner.

  • Wael Mohya sebagai perwujudan perubahan pola pikir di DFB?

    Negara-negara yang (dianggap) lebih kecil secara logis memiliki keuntungan besar di bursa perpindahan antar-federasi: karena persaingan dan ekspektasi lebih rendah, mereka bisa lebih dini menawarkan tempat di tim inti, bahkan kesempatan tampil di turnamen, kepada para pemain berbakat. Mereka juga bisa dengan mudah memberi para pemain itu kesempatan debut lebih awal dan dengan demikian mengikat mereka. Di Jerman, antara lain karena jumlah pemain yang lebih banyak, jalan menuju timnas senior secara tradisional melewati seluruh jenjang timnas kelompok umur.

    Debut yang dipercepat merupakan pengecualian, tetapi itulah cara paling masuk akal untuk mencegah perpindahan federasi. Namun, pada akhirnya langkah itu biasanya menjadi pertaruhan yang merugikan pemain: jika kariernya di timnas Jerman gagal, sesuatu yang secara statistik bukan hal yang kecil kemungkinannya, jalan untuk berkarier bersama federasi pesaing pun tertutup. Dalam arti tertentu, ini akan menjadi tiruan langkah Bayern yang dulu populer di bursa transfer tradisional: membeli pemain-pemain paling berbakat dari para pesaing, lalu mencadangkan mereka jika perlu.

    Kembali ke para pemain Kroasia asal Vukovar: Stanisic tentu bisa berkarier di timnas Jerman. Matanovic, Pasalic, atau Pongracic kemungkinan besar tidak, tetapi mereka bisa tampil di turnamen bersama timnas Kroasia. Hal itu tidak bisa diketahui ketika mereka menjalani debut.

    Namun, saat ini tampaknya ada sedikit perubahan cara berpikir di DFB. Pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp, misalnya, memanggil Wael Mohya yang baru berusia 17 tahun untuk periode laga internasional kali ini. Federasi Maroko juga berupaya mendapatkan Mohya. Jika benar-benar menjalani debut, ia akan menjadi pemain termuda ketiga dalam sejarah timnas Jerman dan yang termuda sejak seorang Marius Hiller pada 1908.

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  • Eksodus para talenta: Kesalahan apa yang dilakukan DFB?

    Menurut sejumlah kalangan di dunia sepakbola, talenta yang masih bimbang tak selalu harus langsung diberi kesempatan debut bersama timnas senior agar tidak berpindah federasi. DFB justru kerap gagal membangun ikatan emosional pemain berkewarganegaraan ganda dengan timnas Jerman sejak dini. Tokoh-tokoh penting federasi terlalu jarang mengambil langkah lebih awal untuk menjalin hubungan pribadi dengan pemain dan orang tua mereka, misalnya dengan mengucapkan selamat ulang tahun atau memberi selamat setelah mereka mencetak gol. Mereka baru turun tangan ketika semuanya sudah (nyaris) terlambat dan federasi lain telah lebih dulu melakukan persiapan dengan cermat.

    Direktur pelaksana DFB Andreas Rettig sendiri menyadari persoalan tersebut. "Kita dituntut memperkuat ikatan emosional ini dan berupaya lebih keras lagi di semua kelompok usia," kata Rettig kepada Kölner Stadt-Anzeiger, pada Maret, "agar pemain muda pun merasa: Saya sama sekali tidak ingin pergi dari sini, saya berutang banyak kepada DFB."

    Kritik juga terkadang tertuju pada kualitas sejumlah pelatih timnas kelompok umur, termasuk pelatih timnas U-16 saat ini, Marc-Patrick Meister. Ia mengabaikan Maza dari level U-15 hingga U-17, kabarnya berselisih dengan Palma yang kini beralih ke Italia, dan disebut-sebut tidak benar-benar berupaya mendekati Uzun dan Yildiz. Karena itu, keduanya sudah bermain untuk Turki sejak level junior. "Jerman tidak pernah menghubungi saya," keluh Yildiz, yang lahir di Regensburg, belakangan. "Saya akan mempertimbangkannya jika mereka menghubungi saya, tetapi tidak pernah ada panggilan telepon dari DFB."

    Namun, mungkin para pelatih timnas kelompok umur juga terkadang kekurangan dukungan personel saat memilih skuad, sehingga sulit bagi mereka untuk memperoleh gambaran menyeluruh yang memadai tentang semua talenta di 58 pusat pengembangan pemain muda di negara tersebut.

  • DFB tuntut kompensasi pembinaan untuk perpindahan pemain

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    Sejauh ini, yang menjadi alat tukar di pasar transfer baru ini adalah ikatan pribadi, emosi yang dibangkitkan, pengaruh keluarga, serta prospek mendapat menit bermain dan meraih gelar. DFB ingin mengubahnya dan ke depan membuat uang ikut berperan dalam perpindahan federasi. "Apakah tepat jika pemain yang terkadang telah dibina oleh sebuah federasi selama enam, delapan, atau sepuluh tahun bisa begitu saja berganti federasi tim nasional tanpa biaya?" tanya Rettig dalam wawancara tersebut, sebelum langsung menjawab pertanyaannya sendiri: "Menurut saya, tidak."

    Karena itu, DFB tengah mengkaji penerapan kompensasi pembinaan wajib untuk perpindahan federasi, yang pada akhirnya berarti biaya transfer. Sesaat sebelum Piala Dunia, Rettig kembali menegaskan rencananya dan mengumumkan akan menghubungi FIFA terkait hal itu. Belum ada perkembangan lebih lanjut yang diketahui. Rettig akan meninggalkan jabatannya di DFB pada akhir tahun. 

    Ketika mengajukan usulan itu, pejabat yang akan meninggalkan jabatannya tersebut juga sempat melontarkan sindiran kepada federasi-federasi yang kerap merebut talenta dari DFB. "Mereka membiarkan pihak lain melakukan pembinaan, lalu mencari yang terbaik." Bahkan, menurutnya, ada federasi "yang menginvestasikan lebih banyak uang, waktu, dan upaya untuk mencari pemain ketimbang membina pemain sendiri". Jadi, semuanya sedikit mirip dengan pasar transfer tradisional.