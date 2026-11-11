Danijel Lucic dianggap sebagai sosok kunci federasi sepak bola Kroasia, HNS, di Jerman. Ia menjabat sebagai ketua dewan direksi konglomerat besar di sektor konstruksi, Saint-Gobain, yang memiliki beberapa ribu karyawan. Menurut laporan surat kabar terkemuka Kroasia, Jutarnji list ia juga telah bertahun-tahun memimpin pencarian talenta keturunan Kroasia di Jerman. Dalam pekerjaan itu, ia disebut dibantu oleh 20 pemandu bakat sukarela.

Setiap musim semi, Lucic disebut menyusun skuad pilihan berisi talenta keturunan Kroasia yang tinggal di Jerman untuk berlaga dalam turnamen U14 yang telah lama digelar di Vukovar. Di sana, tim-tim junior klub kasta tertinggi Kroasia seperti Dinamo Zagreb dan Hajduk Split bertemu dengan tim-tim diaspora dari berbagai negara yang dibentuk dari pemain-pemain pilihan. HNS tidak hanya memiliki jaringan pemanduan bakat yang rapat di Jerman, tetapi juga di negara-negara lain dengan diaspora Kroasia yang besar. Perebutan talenta bukan fenomena yang hanya terjadi di Jerman.

Vukovar bukan tanpa alasan dipilih sebagai tempat penyelenggaraan turnamen tersebut. Kota itu merupakan salah satu lokasi penting dalam Perang Balkan pada 1990-an dan karena itu memiliki makna yang sarat emosi di Kroasia. "Ketika kami membawa anak-anak ke Vukovar, banyak dari mereka hanya memiliki paspor Jerman," kata Lucic dalam wawancara dengan Jutarnji list. "Namun, setelah mengunjungi kota itu dan mendengar kisah-kisahnya, mereka pulang dan membujuk orang tua mereka untuk menguruskan akta kelahiran dan paspor Kroasia bagi mereka."

Menurut laporan tersebut, mantan peserta turnamen yang dikenal antara lain Josip Stanisic, Igor Matanovic, Marko Pasalic, dan Marin Pongracic. Semuanya lahir dan menjalani pembinaan di Jerman, lalu bermain untuk timnas senior Kroasia. Menurut pengakuannya, Lucic bahkan secara pribadi mendorong pemanggilan pertama Stanisic ke timnas Kroasia pada 2021. Sejak itu, Stanisic berkembang menjadi bek sayap berkelas internasional di FC Bayern, sementara timnas Jerman terus kekurangan pemain di posisi tersebut.

Filip Pavic sudah mengikuti jejak Stanisic: pemain berusia 16 tahun asal Freising itu dianggap sebagai talenta bertahan terbesar FC Bayern. Pelatih Vincent Kompany memberinya kesempatan debut pada Maret, menjadikannya pemain termuda kedua yang menjalani debut sepanjang sejarah klub asal München itu (setelah Paul Wanner). Baru-baru ini, Pavic beralih dari timnas Jerman U16 ke federasi Kroasia, dan saat ini bermain untuk tim U18.