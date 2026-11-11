Danijel Lucic dianggap sebagai tokoh kunci federasi Kroasia, HNS, di Jerman. Ia menjabat sebagai kepala dewan direksi perusahaan besar di bidang konstruksi Saint-Gobain, yang memiliki beberapa ribu karyawan. Menurut laporan surat kabar terkemuka Kroasia, Jutarnji list , selama bertahun-tahun ia juga memimpin pencarian talenta berdarah Kroasia di Jerman. Menurut laporan itu, ia dibantu oleh 20 pemandu bakat sukarela.

Setiap musim semi, Lucic disebut menyusun tim pilihan berisi talenta berdarah Kroasia yang tinggal di Jerman untuk tampil dalam turnamen U-14 yang telah lama diselenggarakan di Vukovar. Di sana, tim-tim junior klub kasta tertinggi Kroasia seperti Dinamo Zagreb dan Hajduk Split bertemu dengan tim diaspora gabungan dari berbagai negara. HNS memiliki jaringan pemandu bakat yang luas bukan hanya di Jerman, tetapi juga di negara-negara lain dengan diaspora Kroasia yang besar. Perebutan talenta bukan fenomena yang hanya terjadi di Jerman.

Vukovar tidak dipilih secara kebetulan sebagai lokasi turnamen. Kota itu merupakan salah satu tempat penting dalam Perang Balkan pada 1990-an dan karena itu memiliki makna emosional yang kuat di Kroasia. "Ketika kami membawa anak-anak itu ke Vukovar, banyak dari mereka hanya memiliki paspor Jerman," kata Lucic dalam wawancara dengan Jutarnji list. "Namun, setelah mengunjungi kota itu dan mendengar kisah-kisahnya, mereka pulang dan meyakinkan orang tua mereka untuk mengurus akta kelahiran serta paspor Kroasia bagi mereka."

Menurut laporan tersebut, peserta turnamen yang kemudian dikenal luas mencakup Josip Stanisic, Igor Matanovic, Marko Pasalic, dan Marin Pongracic. Mereka semua lahir dan dibina di Jerman, lalu bermain untuk tim nasional senior Kroasia. Menurut keterangannya sendiri, Lucic bahkan secara pribadi mendorong pemanggilan pertama Stanisic ke tim Kroasia pada 2021. Sejak itu, Stanisic berkembang menjadi bek sayap berkelas internasional bersama Bayern Munich, sementara tim DFB terus-menerus kekurangan pemain di posisi tersebut.

Filip Pavic sudah mengikuti jejak Stanisic: pemain berusia 16 tahun asal Freising itu dianggap sebagai talenta bertahan terbaik Bayern Munich. Pada Maret, pelatih Vincent Kompany menjadikannya pemain termuda kedua yang menjalani debut dalam sejarah klub Munich itu, setelah Paul Wanner. Baru-baru ini, Pavic berpindah dari tim Jerman U-16 ke federasi Kroasia, tempat ia kini bermain untuk tim U-18.