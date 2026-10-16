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Edmundo Rebel UnitedGetty/Footballco

Ia mencekoki seekor simpanse dengan minuman keras: Edmundo membawa ulahnya ke titik ekstrem

Edmundo adalah pesepakbola berbakat luar biasa dan bermain bersama Romario dan Ronaldo di Selecao. Namun, tabiatnya membuat orang yang paling sabar sekalipun naik pitam. Satu insiden masih menghantuinya hingga kini. Bagian ke-18 dari seri kami, Rebel United.

Filippo Cataldo
Diterjemahkan oleh


  • Jika Edmundo berkata jujur tentang klausul karnaval yang ganjil dalam kontraknya bersama Fiorentina, dan sebenarnya tidak ada alasan untuk menduga ia berbohong, Giovanni Trapattoni seharusnya tidak perlu semarah itu kala itu. 

    Siapa pun yang mencantumkan klausul dalam kontrak seorang penyerang brilian sekaligus pembuat onar sejak lahir seperti Edmundo Alves de Souza Neto, yang mengizinkannya pergi ke Rio de Janeiro untuk merayakan karnaval, tidak boleh heran jika Edmundo kemudian benar-benar pergi ke sana selama 16 hari (!) di tengah musim.  

    Itu terjadi pada Februari 1999. Edmundo tengah menjalani fase dengan skandal paling sedikit dan performa terbaik dalam kariernya (meski, perlu dicatat, keduanya bisa saja berkaitan, tetapi tidak harus demikian). Di Fiorentina, yang berlaga di Serie A Italia, liga yang saat itu mungkin masih terkuat di dunia meski tidak akan lama lagi, ia bersama rekan duetnya di lini depan, Gabriel Omar Batistuta, dan pengatur permainan Rui Costa membentuk trio serang paling ditakuti sekaligus paling ofensif musim itu. 


  • Mengapa Edmundo pergi ke Rio untuk karnaval

    BRAZIL-EDMUNDO-CARNIVAL
    AFP

    Edmundo pergi ke Rio untuk menghadiri karnaval, tepat di tengah persaingan memperebutkan gelar juara Serie A.

    "Namun, apa pun yang saya minta, mereka mengizinkannya"

    Padahal Edmundo, yang juga dijuluki "O Animal" karena gaya bermainnya yang luar biasa bertenaga namun tetap elegan serta temperamennya yang tak terkendali, sama sekali tidak ingin pindah ke Toskana.

    Setelah Edmundo baru saja menjuarai Copa America bersama Brasil, klubnya, Vasco da Gama, ingin menambah pemasukan dengan menjual sang penyerang. Klub itu mencapai kesepakatan dengan bos Fiorentina saat itu, produser film Vittorio Cecchi Gori, soal biaya transfer sebesar 13 miliar lira (jika memperhitungkan inflasi, nilainya saat ini sekitar 12,4 juta euro). Edmundo juga diizinkan tetap berada di Brasil hingga akhir tahun dan baru pindah ke Italia pada Januari 1998.

    Namun, Edmundo tidak berminat bergabung dengan Viola. "Saya tidak merasa Fiorentina benar-benar merupakan klub yang sedang berkembang," kata Edmundo dalam wawancara dengan Playboy pada 2014. "Namun, apa pun yang saya minta, mereka mengizinkannya." Karena itulah, ia meminta klausul karnaval dicantumkan dalam kontraknya. 



  • Tak ada lagi gelar setelah pergi ke karnaval

    Gabriel Batistuta Edmundo Fiorentina 1998

    Edmundo dan Gabriel Batistuta di Fiorentina.


    Setelah menjalani paruh kedua musim 1997/1998 yang terbilang biasa saja, klub asal Firenze itu memuncaki Serie A pada Februari 1999 bersama pelatih barunya, Giovanni Trapattoni. Pada pekan-pekan itu, ada cukup alasan untuk meyakini bahwa untuk pertama kalinya sejak 1969, La Viola punya peluang nyata untuk kembali meraih Scudetto. Siapa bilang mereka tak punya ambisi? 

    Namun, pada 7 Februari 1999, Batistuta, bintang terbesar Fiorentina, mengalami cedera lutut parah dalam pertandingan melawan AC Milan. Malam itu juga, Edmundo naik pesawat menuju Rio. Trapattoni bahkan bergegas ke bandara untuk mencegah penyerang terpenting keduanya itu pergi bersenang-senang di tengah situasi tersebut, tetapi upayanya sia-sia.

    Edmundo tetap berangkat. Trapattoni sangat marah. Ia merasa pemain asal Brasil itu meninggalkan dirinya dan timnya pada saat-saat sulit. Setelah Edmundo kembali, Trap, yang bertahun-tahun kemudian membandingkan karakter Mario Balotelli dengan karakter Edmundo, memang masih memainkannya, tetapi momentum mereka sudah hilang. Edmundo hanya mencatatkan dua gol dan satu assist lagi di Serie A. Fiorentina akhirnya finis ketiga dan kalah dari AC Parma dalam pertandingan-pertandingan final Coppa Italia. Petualangan pertama Edmundo di luar Brasil pun berakhir. Ia kembali ke Vasco da Gama, tetapi tak pernah lagi meraih gelar sepanjang kariernya yang berlangsung hingga 2008. 

  • 29 gol dan tujuh kartu merah dalam satu musim!

    Edmundo (#10) and Romario (#11) of Vasco de Gama
    Getty Images Sport

    Sahabat karib sekaligus musuh bebuyutan: Edmundo dan Romario.


    Sebagai gantinya, ia bisa, atau justru harus, kembali bermain bersama Romario. 

    Bintang dunia itu sudah lama menjadi sahabat karibnya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Mereka telah saling menyumbang assist untuk gol yang tak terhitung jumlahnya dan menghadiri lebih banyak lagi pesta bersama.Hubungan mereka kemudian retak ketika Romario membuka sebuah bar di pantai. Pada pesta pembukaannya, Edmundo melihat karikatur di dinding toilet  yang menurutnya menggambarkan dirinya dan salah satu dari sekian banyak mantan kekasihnya. Sayangnya, mantan kekasih itu adalah orang yang pernah membuatnya patah hati. Edmundo begitu sakit hati kepada Romario hingga, setelah mereka kembali bermain bersama, ia sempat menolak mengoper bola kepada Romario. Pada akhirnya, Edmundo berselisih dengan manajemen klub karena menuntut bayaran yang sama dengan Romario. Sang juara dunia bertahan dan meraih gelar bersama Vasco, sementara Edmundo pindah ke FC Santos sebelum melanjutkan kariernya di Jepang. 

    "Katanya, ia bermimpi bermain bersama saya di Selecao. Namun, mimpi saya adalah tidak perlu lagi bermain bersamanya," kata Romario saat Edmundo pergi. Keinginan itu tidak terwujud. Pada 2004, mereka kembali bertemu di Fluminense. Mereka tidak kembali berteman, tetapi setidaknya kembali saling mengoper bola. Romario mencetak 12 gol dalam tujuh pertandingan yang mereka mainkan bersama. Keduanya tidak bisa akur saat bersama, tetapi juga tidak bisa tanpa satu sama lain. Barangkali tak ada yang memahami Edmundo sebaik Romario. Begitu pula sebaliknya.

    Dengan atau tanpa Romario, Edmundo terus terlibat dalam ulah, skandal, aksi kekerasan, dan perkelahian, kecuali pada periode singkat antara keberhasilannya menjuarai Copa America bersama Brasil pada 1997 dan perjalanannya ke Rio untuk menghadiri karnaval. Pada musim sebelum pindah ke Italia untuk bergabung dengan Fiorentina, ia mencetak 29 gol bagi Vasco da Gama, tetapi juga tujuh kali (!) diusir dari lapangan. Bahkan dalam final Copa America 1997, ia seharusnya diusir setelah memukul pemain lawan. Hanya keputusan pelatih Mario Zagallo untuk segera menggantinya yang mencegah kartu merah itu. 


  • Bir dan minuman keras untuk monyet, kecelakaan mobil fatal

    TOPSHOT-SOC-CUP-FR98-CONCACAF-BRAZIL-EL SALVADOR
    AFP

    Pada Piala Dunia 1998.

    Ia menyerang wasit, memicu perkelahian massal, dan di sela-sela itu menganggap menyewa satu sirkus penuh untuk ulang tahun pertama putranya sebagai ide bagus. Itu saja masih bisa dianggap sebagai gagasan eksentrik, tetapi pada dasarnya bermaksud baik.

    Namun, di pesta itu Edmundo justru mencekoki seekor simpanse dari sirkus tersebut dengan bir dan minuman keras. Bukan hanya para aktivis perlindungan hewan yang, tentu saja, geram. Edmundo bahkan memperagakan kembali adegan itu dalam sesi pemotretan untuk sebuah majalah pria. Ia benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. 

    Bahkan masa paling kelam dalam hidupnya pun kala itu tak mampu menghentikan Edmundo dari tingkah semacam itu. Pada Desember 1995, setelah semalam berpesta, ia menyebabkan kecelakaan mobil fatal yang menewaskan tiga orang, termasuk seorang penumpang di mobil pikapnya yang baru berusia 16 tahun.

    Keadaan persis saat kecelakaan itu terjadi tidak pernah dapat diungkap sepenuhnya. Namun, yang pasti Edmundo mengemudi jauh terlalu cepat di zona dengan batas kecepatan 60 km/jam. Pada 1999, Edmundo dijatuhi hukuman empat setengah tahun penjara dengan sistem semi-terbuka. Namun, hingga kini ia hanya menghabiskan dua hari di penjara sebelum perkara itu akhirnya dihentikan pada 2011 karena kedaluwarsa. Ketiadaan hukuman dari negara memicu banyak perdebatan di Brasil tentang apa yang disebut "Imunidade dos ricos" (kekebalan orang kaya). Ia berulang kali menyampaikan penyesalan mendalam kepada keluarga para korban dan membayar mereka sejumlah besar uang. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan perbuatannya. Namun, ia tidak pernah memohon agar dimaafkan. 