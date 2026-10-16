Sebagai gantinya, ia bisa, atau justru harus, kembali bermain bersama Romario.

Bintang dunia itu sudah lama menjadi sahabat karibnya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Mereka telah saling menyumbang assist untuk gol yang tak terhitung jumlahnya dan menghadiri lebih banyak lagi pesta bersama.Hubungan mereka kemudian retak ketika Romario membuka sebuah bar di pantai. Pada pesta pembukaannya, Edmundo melihat karikatur di dinding toilet yang menurutnya menggambarkan dirinya dan salah satu dari sekian banyak mantan kekasihnya. Sayangnya, mantan kekasih itu adalah orang yang pernah membuatnya patah hati. Edmundo begitu sakit hati kepada Romario hingga, setelah mereka kembali bermain bersama, ia sempat menolak mengoper bola kepada Romario. Pada akhirnya, Edmundo berselisih dengan manajemen klub karena menuntut bayaran yang sama dengan Romario. Sang juara dunia bertahan dan meraih gelar bersama Vasco, sementara Edmundo pindah ke FC Santos sebelum melanjutkan kariernya di Jepang.

"Katanya, ia bermimpi bermain bersama saya di Selecao. Namun, mimpi saya adalah tidak perlu lagi bermain bersamanya," kata Romario saat Edmundo pergi. Keinginan itu tidak terwujud. Pada 2004, mereka kembali bertemu di Fluminense. Mereka tidak kembali berteman, tetapi setidaknya kembali saling mengoper bola. Romario mencetak 12 gol dalam tujuh pertandingan yang mereka mainkan bersama. Keduanya tidak bisa akur saat bersama, tetapi juga tidak bisa tanpa satu sama lain. Barangkali tak ada yang memahami Edmundo sebaik Romario. Begitu pula sebaliknya.

Dengan atau tanpa Romario, Edmundo terus terlibat dalam ulah, skandal, aksi kekerasan, dan perkelahian, kecuali pada periode singkat antara keberhasilannya menjuarai Copa America bersama Brasil pada 1997 dan perjalanannya ke Rio untuk menghadiri karnaval. Pada musim sebelum pindah ke Italia untuk bergabung dengan Fiorentina, ia mencetak 29 gol bagi Vasco da Gama, tetapi juga tujuh kali (!) diusir dari lapangan. Bahkan dalam final Copa America 1997, ia seharusnya diusir setelah memukul pemain lawan. Hanya keputusan pelatih Mario Zagallo untuk segera menggantinya yang mencegah kartu merah itu.



