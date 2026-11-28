Dalam laga babak 16 besar melawan Meksiko yang dimenangi Bulgaria lewat adu penalti, Stoichkov membuka skor dalam pertandingan yang berakhir 1-1 di Giants Stadium lewat tembakan keras. Ia kemudian mencetak gol penyeimbang melalui tendangan bebas memukau ala Maradona dalam kemenangan 2-1 atas Jerman di perempat-final yang mengejutkan dunia.
Saat pers memuji tendangan bebasnya yang memukau itu, Stoichkov, dengan sikapnya yang khas dan tajam, segera menunjukkan bahwa ia sebenarnya mencetak gol yang lebih bagus saat melawan Nigeria, tetapi gol itu dianulir wasit. Ia juga ditanya apakah khawatir para bek Italia akan memancing emosinya dalam pertemuan semi-final di New York. “Tidak,” jawabnya, “sekarang saya lebih berpengalaman... Kalau ada yang memancing emosi, mungkin justru saya yang akan memancing para pemain Italia.”
Namun, meski sempat membuka peluang Bulgaria untuk bangkit dengan mencetak gol dari titik penalti untuk ketiga kalinya di turnamen itu, yang memangkas ketertinggalan negaranya setelah dua gol awal Roberto Baggio, Bulgaria kalah 2-1. Impian mereka di Piala Dunia pun pupus.
Tidak mengherankan jika Stoichkov dan rekan-rekan setimnya terkuras secara fisik dan emosional setelah perjalanan mengejutkan hingga semi-final, salah satu yang paling tak terduga dalam sejarah Piala Dunia. Mereka sama sekali tidak punya tenaga tersisa untuk laga perebutan tempat ketiga melawan Swedia dan dihajar 4-0 oleh wakil Skandinavia itu di Pasadena.
Meski demikian, Stoichkov meraih Sepatu Emas bersama Oleg Salenko. Prestasi itu berperan penting dalam keberhasilannya meraih Ballon d'Or 1994, mengungguli Baggio. “Ini membuktikan bahwa Tuhan orang Bulgaria,” kata Stoichkov dengan gembira, meski ia tampak tetap tenang dalam foto-foto promosinya.
Tentu saja, banyak orang akan membantah anggapan bahwa ada sesuatu yang suci pada sosok yang belakangan digugat di AS karena mematahkan kaki seorang mantan pemain universitas dalam pertandingan persahabatan. Bahkan hingga kini, Stoichkov masih bergulat dengan gejolak batin yang menghantuinya sejak jauh sebelum perkelahian di final Piala Bulgaria itu.
“Saya akan mengatakan satu hal: entah rambut saya hitam atau putih, anak bengal itu akan hidup di dalam diri saya selamanya,” akunya. “Akan selalu seperti itu.”
Penilaian jujur itu menegaskan bahwa Stoichkov tidak pernah lupa siapa dirinya atau dari mana ia berasal. Karena itu, orang-orang yang benar-benar mengenalnya tidak terlalu terkejut ketika ia membuat empat replika Ballon d'Or yang dimenanginya pada 1994 untuk berterima kasih kepada pihak-pihak yang menurutnya paling berjasa atas kesuksesannya: Barcelona, CSKA Sofia, presiden Catalunya Jordi Pujol, dan presiden Bulgaria Zheliu Zhelev.
“Ini mungkin tampak aneh,” akunya kemudian, “tetapi dua orang terakhir masing-masing adalah pemimpin rakyat Catalunya dan Bulgaria. Jadi, bagi saya, wajar saja berterima kasih kepada mereka atas sambutan luar biasa yang saya terima dari kedua kelompok masyarakat yang mereka wakili.”
Stoichkov juga menyumbangkan uang yang diterimanya berkat keberhasilan meraih Sepatu Emas di Piala Dunia 1994 di AS kepada sebuah panti asuhan di Sofia. “Masa kecil saya tidak bahagia,” katanya suatu kali mengenai kegiatan amalnya. “Saya mengalami masa-masa yang berat dan sulit. Saya tahu beratnya ketidakbahagiaan dan saya tahu apa yang dirasakan seorang anak ketika menderita.”
Jadi, meski Hristo Stoichkov mungkin tidak terlalu menyerupai Kristus, ia selalu memiliki salibnya sendiri untuk dipikul.