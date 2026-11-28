Stoichkov masih remaja ketika terlibat dalam perkelahian massal di final Piala Bulgaria yang membuatnya langsung dijatuhi larangan bermain seumur hidup. Namun, setelah banding, hukumannya dikurangi menjadi hanya satu bulan. Penyerang CSKA Sofia itu pun segera memanfaatkan kesempatan keduanya.

Pada 1990, ia meraih Sepatu Emas setelah mencetak 38 gol dalam 30 pertandingan liga, membuat sejumlah klub elite Eropa memperhatikannya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Stoichkov sudah menuju Barcelona. Klub itu bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan setelah ia mencetak tiga gol dalam dua leg kekalahan CSKA Sofia dari Barcelona di semi-final Piala Winners Eropa setahun sebelumnya. Transfer itu dilakukan dengan begitu rahasia hingga istri dan orang tua Stoichkov pun tidak mengetahui perjanjian prakontrak yang ia tanda tangani dengan Barcelona pada penghujung 1989.

Namun, pada awalnya keputusan Barcelona merekrut pemain bertemperamen tinggi itu tampak seperti kesalahan besar. Tak lama setelah tiba di Camp Nou, Stoichkov diusir saat menghadapi Real Madrid di Supercopa de Espana. Lebih buruk lagi, sebelum meninggalkan lapangan, ia menginjak kaki wasit Urizar Azpitarte.

Sekali lagi, bandingnya dikabulkan. Hukuman awal enam bulan dikurangi menjadi sepuluh pertandingan. Namun, hal terpenting di tengah segala dampak insiden itu adalah pelatih Johan Cruyff tetap mendukung penyerangnya yang mudah tersulut emosi tersebut.

“Saya masih sangat muda, jadi Cruyff dan (asisten manajer Charly) Rexach berbicara dengan saya untuk menenangkan saya,” katanya kemudian kepada situs resmi klub. “Saya selalu punya karakter yang kuat dan itu juga harus diolah. Yang satu tidak meniadakan yang lain. Saya bangga dengan kepribadian saya dan itu tidak bisa dibeli di apotek. Anda memilikinya atau tidak.

“Namun, dari insiden menginjak kaki itu, saya belajar bermain dengan lebih tenang. Cruyff selalu mengatakan hal yang sama kepada saya: ‘Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu.’”

Dukungan Cruyff yang tak putus mungkin tidak mengejutkan. Ia tahu betul bahwa Stoichkov berpotensi menjadi bintang kelas dunia. “Ketika saya baru tiba di Barcelona,” ungkap Stoichkov, “saya ingat Cruyff berkata kepada saya, ‘Dengar, saya akan bekerja denganmu sampai kamu memenangi Ballon d'Or.’”

Terkadang, itu berarti sengaja membuat Stoichkov kesal untuk memancing reaksi positif darinya. “Johan adalah motivator hebat. Ia melakukan banyak hal untuk saya dan keluarga saya, dan saya akan berterima kasih selamanya,” akuinya. “Tak terhitung berapa kali ia mengatakan hal-hal yang membuat saya kesal karena, pada akhirnya, itu memacu keinginan saya untuk turun ke lapangan dan menang.”

Pendekatan itu mungkin berisiko terhadap pemain berbakat dengan temperamen seperti Stoichkov, tetapi hasilnya luar biasa. Ia menjadi pemain kunci dalam ‘Dream Team’ Cruyff, yang meraih empat gelar Liga Spanyol berturut-turut serta Piala Champions Eropa pertama Barcelona di Wembley pada 1992.