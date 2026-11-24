Rumania bukan kekuatan besar sepakbola. Kenyataannya, mereka juga bukan kekuatan besar pada musim panas 1994. Namun, Hagi tidak memedulikannya. Ia percaya.

"Saya pergi ke Amerika Serikat dengan satu pikiran: saya ingin memenangi Piala Dunia," katanya. "Itulah impian saya dan saya berusaha menularkan keinginan itu kepada seluruh anggota tim."

Maka, Hagi dan rekan-rekannya tiba di Amerika Serikat pada musim panas itu dengan satu tujuan yang, dari luar, tampak mustahil. Sebelum turnamen tersebut, Rumania hanya tampil dalam dua dari 11 edisi Piala Dunia sebelumnya. Empat tahun sebelumnya mereka mencapai babak 16 besar, tetapi hanya lolos tipis dari grup dengan satu kemenangan sebelum kalah adu penalti dari Irlandia. Hampir tidak ada bukti bahwa Rumania bisa bersaing di level elite, tetapi Hagi tidak peduli.

Rumania mengawali turnamen dengan mengalahkan Kolombia 3-1. Hagi mencetak satu gol dan memberikan assist untuk dua gol lainnya. Ia kembali mencetak gol saat menghadapi Swiss, tetapi Rumania kalah telak 4-1. Hasil itu membuat pertandingan melawan tuan rumah Amerika Serikat menjadi penentu nasib mereka. Rumania berhasil menang 1-0 dan melaju ke fase gugur.

Di titik itulah Hagi dan rekan-rekannya menghadapi ujian terbesar: Argentina. Maradona tentu sudah tidak ada akibat sanksi dopingnya yang kini terkenal, tetapi lawan mereka tetap Argentina, salah satu kekuatan elite sepakbola. Tanpa Maradona di kubu lawan, Hagi tampil menentukan dengan mencetak satu gol dan memberikan satu assist untuk membawa timnya menang 3-2 dalam laga yang masih dikenang sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah Piala Dunia.

"Ini adalah peristiwa terbesar yang dirayakan rakyat kami sejak revolusi," kata pelatih Rumania Iordanescu seusai pertandingan. "Ini juga momen terbesar dalam sejarah sepakbola kami."

Tentu saja, perjalanan itu tidak berlangsung selamanya. Rumania tersingkir di perempat-final setelah kalah dalam adu penalti melawan Swedia. Namun, sepanjang musim panas itu, tim tersebut benar-benar memikat perhatian. Tidak ada yang lebih memikat daripada Hagi, yang terpilih masuk Tim Terbaik turnamen.

Ketika musim panas itu dimulai, Hagi tentu sudah sangat dihormati di Rumania, sementara para penggemar di Spanyol mengenalnya dari masa singkatnya bersama Real Madrid. Namun, tidak banyak yang menaruh harapan besar pada pemain yang pada musim sebelumnya berlaga di divisi kedua Italia bersama Brescia, meski ia membawa klub itu promosi. Ketika musim panas berakhir, Hagi telah menjadi bintang besar. Tak lama kemudian, Barcelona pun datang merekrutnya, sehingga Hagi bisa mengikuti jejak idolanya, Cruyff.

"Semua orang di Rumania ingin menaklukkan Amerika," katanya kepada FourFourTwo pada 2023. "Setelah komunisme runtuh, kami ingin pergi ke dunia yang bebas. Olahraga bisa membawa Anda jauh, seperti yang dibuktikan Rumania dalam senam dan tenis. Kini giliran sepakbola untuk pergi dan menaklukkan. Kami bermain sangat baik dan menjadi duta Rumania." Namun, tak ada duta yang lebih baik daripada Hagi, meski kisahnya masih akan mengalami banyak lika-liku.