Dalam berbagai wawancara, Gheorghe Hagi berulang kali memberikan jawaban yang sama. Itulah prinsip hidupnya, cara ia menjalani kehidupan. Delapan kata itu, menurutnya, telah membentuk dirinya dan, jika segalanya berjalan baik, akan terus demikian. "Saya terlahir untuk menang," begitu ia kerap berkata, "bukan sekadar untuk hidup."
Kata-kata yang tegas, tentu saja, tetapi mereka yang mengingat Hagi juga mengenangnya sebagai pemain yang berani. Permainannya memikat, kreatif, dan kaki kirinya mampu menghasilkan keajaiban. Itulah kesan yang ditinggalkan ikon Rumania ini di mata dunia.
Ironisnya, momen paling gemilang Hagi tidak berakhir dengan kemenangan. Bagi mereka yang mengikuti kariernya, begitu banyak kenangan tentang dirinya tertuju pada satu musim panas. Tidak ada kemenangan pada akhirnya, tetapi perjuangannya begitu gigih hingga mengukuhkan namanya dalam sejarah sepakbola untuk selamanya.
Namun, warisan Hagi jauh lebih besar daripada penampilannya di Piala Dunia 1994. Ada banyak kemenangan, tetapi juga banyak kesenangan. Ada momen-momen kecemerlangan individu, perubahan cara pandang dan, harus diakui, beberapa kontroversi. Kejeniusan tidak lepas dari sedikit kekacauan, sebagaimana kemenangan tidak lepas dari sedikit pembangkangan.
Pada akhirnya, Hagi tidak mungkin menjadi dirinya tanpa hasrat untuk berbuat lebih dari sekadar hidup. Dalam beberapa tahun ke depan, ia mungkin kembali diingatkan akan hal itu saat berupaya mewujudkan sesuatu yang tampak mustahil sebagai pelatih, bertahun-tahun setelah ia mulai melakukannya dengan seragam Rumania.