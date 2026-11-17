Asal-usul istilah untuk posisi Totti sendiri mengisyaratkan bahwa ia mampu melakukan segalanya. Trequartista, yang secara kasar berarti spesialis di area tiga perempat lapangan, adalah pemain yang bisa hadir di mana-mana, tetapi perannya sulit dibatasi oleh satu definisi. Ia bukan pemain bernomor punggung 10, bukan pula penyerang kedua. Tugas trequartista sebenarnya adalah bermain tepat di belakang penyerang tengah dan muncul di berbagai area. Permainan tidak harus sepenuhnya bertumpu kepadanya, tetapi ia diharapkan mampu menghasilkan sesuatu pada momen-momen penuh tekanan. Itulah yang dilakukan Totti.

Konon, Totti tidak pernah memiliki posisi tetap saat tumbuh besar, tetapi ia sudah piawai mengolah bola hampir sejak bisa berjalan. Ada kisah tentang dirinya yang melewati anak-anak berusia delapan tahun saat ia baru berumur empat tahun. Ketika memasuki awal masa remaja, setiap klub menginginkannya. Totti akhirnya menembus tim Roma. Ia bermain bersama kelompok U-15 meski usianya dua tahun lebih muda, sebelum melaju cepat melewati kelompok-kelompok umur menuju tim senior.

Sejumlah pelatih bersikeras penyerang berbakat seperti itu harus dimainkan sebagai penyerang tengah. Namun, kemampuannya melihat peluang untuk mengumpan juga menjadikan Totti pemain kreatif yang berbahaya. Posisi bukan persoalan di sepakbola usia muda. Ia mencetak gol, membuat assist, dan berkali-kali membuat lawan tampak tak berdaya.

Pada akhir Maret 1993, pelatih Vujadin Boskov, konon setelah terus didesak gelandang Sinisa Mihajlovic, memasukkan Totti yang berusia 16 tahun dalam pertandingan melawan Brescia saat waktu tersisa lima menit. Itu bukan debut impian.

“Saya keluar, melakukan pemanasan selama 10 detik, lalu masuk ke lapangan. Saya hanya beberapa kali menyentuh bola karena terlalu bersemangat dan terlalu senang,” kenang Totti kemudian.

Namun, pada pertengahan 1990-an, Totti sudah terlalu bagus untuk diabaikan. Carlo Mazzone adalah pelatih pertama yang benar-benar memercayainya, seperti halnya ia memercayai pemain muda Italia lainnya, Andrea Pirlo. Pada 1995, Totti menjadi pemain reguler Roma sebagai penyerang kedua.

“Saya hampir tidak ingin bakatnya diketahui orang, karena pada usia 17 tahun seseorang bisa kehilangan kendali,” kata legenda Roma Ruggiero Rizzitelli kepada FourFourTwo.