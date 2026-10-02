Higuaín menerima kartu merah dan skorsing dua pertandingan dari liga, bersama pelatihan yang disebut sebagai "praktik restoratif". Setelah itu, ia kembali ke pinggir lapangan dan melatih tiga pertandingan lagi setelah insiden spesifik ini.

Professional Soccer Referees Association (PSRA) secara terbuka menyatakan keberatan atas hukuman tersebut. Serikat itu berargumen bahwa kebijakan U.S. Soccer menetapkan skorsing minimal tiga pertandingan untuk “tarikan paksa” dan juga mengutip hukuman minimum untuk tindakan diskriminatif. Dalam pandangan PSRA, hukuman dua pertandingan itu jauh dari setimpal dengan apa yang semestinya diberikan untuk insiden tersebut.

Serikat itu menyebut respons liga “jauh dari memadai” dan menggambarkan tindakan tersebut sebagai dua aksi kekerasan fisik yang disengaja serta seksisme.

Dalam sebuah unggahan di media sosial, PSRA menyatakan, “Perempuan membuat setiap level permainan ini menjadi lebih baik. Mereka seharusnya tidak perlu menanggung intimidasi atau komentar yang merendahkan untuk membuktikannya. Ofisial perempuan kami telah membuktikan kualitas mereka di panggung dunia. Mereka pantas mendapatkan rasa hormat, martabat, dan lingkungan kerja yang aman seperti setiap ofisial lainnya.”

Serikat itu menyampaikan pernyataannya ke publik pada hari Minggu, dan klub berpisah dengan Higuaín pada hari Selasa. Keputusan Crew itu adalah keputusan yang tepat, tetapi datang jauh terlambat. PSRA layak mendapat pujian karena membela sang ofisial. Pernyataan publiknya membantu memaksa munculnya peninjauan ulang terhadap insiden tersebut, memunculkan pertanyaan yang tidak nyaman: tanpa tekanan itu, apakah Crew pada akhirnya akan bertindak?