Federico Higuaín sudah tiada, tetapi sepak bola masih punya masalah seksisme
Federico Higuaín telah diberhentikan dari jabatan pelatih kepala Columbus Crew 2. Dalam pertandingan pada 23 Agustus melawan Huntsville City FC, ia meremas tangan seorang ofisial perempuan dan menolak melepaskannya setelah diminta berhenti tiga kali. Ia menolak melepaskannya sebanyak tiga kali terpisah.
Higuaín mengatakan kepadanya, "Jangan lupa bahwa ini adalah permainan laki-laki.”
Kombinasi kontak fisik dan komentar misoginis merupakan tindakan intimidasi, yang membuat seorang ofisial perempuan merasa kecil dan tidak diterima di ruang yang sepenuhnya berhak ia tempati. Penolakan Higuaín untuk melepaskan tangannya setelah tiga permintaan menunjukkan bahwa tindakan itu disengaja.
'respons' yang tidak memadai
Higuaín menerima kartu merah dan skorsing dua pertandingan dari liga, bersama pelatihan yang disebut sebagai "praktik restoratif". Setelah itu, ia kembali ke pinggir lapangan dan melatih tiga pertandingan lagi setelah insiden spesifik ini.
Professional Soccer Referees Association (PSRA) secara terbuka menyatakan keberatan atas hukuman tersebut. Serikat itu berargumen bahwa kebijakan U.S. Soccer menetapkan skorsing minimal tiga pertandingan untuk “tarikan paksa” dan juga mengutip hukuman minimum untuk tindakan diskriminatif. Dalam pandangan PSRA, hukuman dua pertandingan itu jauh dari setimpal dengan apa yang semestinya diberikan untuk insiden tersebut.
Serikat itu menyebut respons liga “jauh dari memadai” dan menggambarkan tindakan tersebut sebagai dua aksi kekerasan fisik yang disengaja serta seksisme.
Dalam sebuah unggahan di media sosial, PSRA menyatakan, “Perempuan membuat setiap level permainan ini menjadi lebih baik. Mereka seharusnya tidak perlu menanggung intimidasi atau komentar yang merendahkan untuk membuktikannya. Ofisial perempuan kami telah membuktikan kualitas mereka di panggung dunia. Mereka pantas mendapatkan rasa hormat, martabat, dan lingkungan kerja yang aman seperti setiap ofisial lainnya.”
Serikat itu menyampaikan pernyataannya ke publik pada hari Minggu, dan klub berpisah dengan Higuaín pada hari Selasa. Keputusan Crew itu adalah keputusan yang tepat, tetapi datang jauh terlambat. PSRA layak mendapat pujian karena membela sang ofisial. Pernyataan publiknya membantu memaksa munculnya peninjauan ulang terhadap insiden tersebut, memunculkan pertanyaan yang tidak nyaman: tanpa tekanan itu, apakah Crew pada akhirnya akan bertindak?
Masalah yang lebih luas
Perilaku itu tetap tidak bisa diterima, terlepas dari jenis kelamin wasit. Namun, wajar untuk bertanya apakah dia akan bertindak dengan cara yang sama terhadap ofisial pria.
Sayangnya, ini bukan situasi baru bagi perempuan di sepakbola. Dalam pengalaman saya sendiri, saya telah dikritik di berbagai platform media sosial lebih sering daripada yang bisa saya hitung hanya karena memiliki opini tentang sepakbola. Favorit pribadi saya muncul di kolom komentar podcast analisis pascalaga Nottingham Forest: “Perempuan Kanada itu sebaiknya kembali ke dapur.” (Catatan: saya berdarah Amerika-Britania.) Saya pernah diminta mengirim foto telanjang kepada pengguna X setelah mengunggah konten terkait sepakbola. Atau yang satu ini juga bagus, “Minggat, perempuan sialan seperti gadis kecil,” karena saya memposting bahwa Piala Dunia Antarklub sebenarnya tidak menentukan klub terbaik di dunia. Saya pernah disebut sebagai rekrutan demi keberagaman, diberi tahu bahwa saya hanya berada di posisi saya sekarang karena “sesat pikir ketidaksetaraan gender”, dan masih banyak lagi.
Pemberitaan tentang insiden ini, seperti yang bisa diduga, memicu respons misoginis secara daring. Salah satu komentar berpendapat bahwa “perempuan menginginkan kesetaraan dan kesempatan yang setara, tetapi kemudian ingin diperlakukan secara istimewa.” Berharap untuk tidak mengalami kekerasan fisik bukanlah perlakuan istimewa, begitu pula mengharapkan rasa hormat dasar saat menjalankan peran yang memang Anda raih. Terlepas dari apakah hukumannya sudah memadai atau belum, komentar itu sendiri menunjukkan bahwa ini bukan sekadar tindakan kasar dalam tensi sesaat. Dia sedang menegaskan suatu poin.
Sepakbola milik semua orang
Namun semua komentar itu muncul dari balik keyboard. Fakta bahwa insiden ini terjadi dengan melibatkan seseorang yang pernah bermain secara profesional di AS dan dalam sebuah sistem yang telah banyak berinvestasi pada sepak bola perempuan, serta memiliki tim nasional perempuan paling berprestasi di dunia, terasa mengecewakan. Menetapkan standar yang lebih tinggi dan menuntut tingkat respek yang lebih baik adalah pilihan paling minimal yang kita miliki. Sepak bola adalah milik semua orang. Fakta bahwa sebuah olahraga, untuk saat ini, didominasi laki-laki tidak berarti laki-laki memilikinya.
Fakta bahwa MLS adalah liga pria tidak membuat sepak bola menjadi “permainan laki-laki.” Sepak bola adalah milik semua orang, dan sulit dipahami mengapa hal itu masih menjadi bahan perdebatan. Menurut ESPN pada 2023, perempuan menempati sekitar 40 persen posisi di kantor liga MLS. Itu memang bukan mayoritas, tetapi merupakan porsi yang besar, yang mencerminkan nilai yang dibawa perempuan melalui perspektif dan pendekatan yang berbeda. Laki-laki bekerja di sepak bola perempuan karena alasan yang serupa. Semua orang memiliki sesuatu yang khas untuk dikontribusikan.
Higuaín, 41, adalah penyerang bintang untuk Crew dari 2012 hingga 2019 dan telah melatih Crew 2 sejak Januari 2025. Crew 2 adalah tim pengembangan MLS NEXT PRO, dan banyak pemainnya masih muda serta masih membentuk pemahaman mereka tentang permainan ini. Seorang pelatih yang merespons konflik dengan intimidasi fisik tidak layak membimbing siapa pun. Tidak seorang pun, pada usia berapa pun, seharusnya mempelajari perilaku itu dari orang-orang yang memimpin mereka.