Dominik Szoboszlai membuat gol spektakuler kembali keren

Liverpool memulai era Andoni Iraola dengan lambat, hanya memenangi satu dari empat pertandingan pertama mereka di Premier League. Para suporter sangat membutuhkan suntikan semangat setelah hasil imbang tanpa gol yang suram melawan Fulham di Anfield, tetapi mereka kembali dibuat tegang saat Liverpool menghadapi Tottenham pada putaran ketiga Carabao Cup.

Gol dari Alexis Mac Allister dan Cody Gakpo memberi Liverpool keunggulan 2-0, tetapi Conor Gallagher menipiskan ketertinggalan untuk Tottenham pada menit ke-69, dan tim tamu kemudian terus menekan demi mencari gol penyeimbang. Liverpool mampu bertahan, namun, dan akhirnya memastikan kemenangan pada masa injury time lewat momen jenius yang menakjubkan dari Dominic Szoboszlai.

Gakpo menguasai bola di sisi kiri dan mencungkilnya melewati seorang bek ke arah Szoboszlai, yang mengontrolnya dengan dada sebelum melepaskan tembakan keras yang melengkung melewati kiper Tottenham Martin Dubravka, yang sudah membentang penuh, dan masuk ke sudut atas gawang. Roket dari jarak 35 yard itu membuat publik tuan rumah bergemuruh, tetapi tak ada ekspresi terkejut; Szoboszlai memang sudah lama dikenal sebagai spesialis tembakan jarak jauh.

Memang, tidak ada pemain Premier League yang mencetak lebih banyak gol dari luar kotak penalti (13) di semua kompetisi daripada Szoboszlai sejak ia bergabung dengan Liverpool dari RB Leipzig pada musim panas 2023. "Saya akan bilang itu masuk lima besar," kata pemain internasional Hungaria itu saat ditanya di mana ia menempatkan gol terbarunya. "Anda tahu ketika melepaskan tembakan yang bagus, Anda bisa merasakannya. Saya kira bola akan masuk ke tengah, tetapi saya melihatnya bergerak ke kanan. Semuanya sempurna."

Selama bertahun-tahun, ada kekhawatiran luas bahwa aliran pemikiran Pep Guardiola yang populer, yang berfokus pada pola permainan rumit untuk kurang lebih mengalirkan bola ke gawang, sedang membunuh seni gol spektakuler. Namun, Szoboszlai nyaris sendirian membuatnya keren lagi.