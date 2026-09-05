'David Beckham membuka dunia ini' - Bagaimana para pesepakbola mulai menyadari pentingnya membangun merek

Mungkin memang tidak ada "I" dalam kata team, tetapi pesepakbola di abad ke-21 jauh lebih dari sekadar jumlah bagian kolektif mereka. Sebagai individu, mereka menikmati tingkat ketenaran yang beberapa dekade lalu mustahil dibayangkan. Bakat mereka di atas lapangan mungkin dimiliki oleh satu institusi olahraga, tetapi mereka telah menjadi kekuatan pemasaran dengan hak mereka sendiri.

Raksasa Premier League yang pertama kali digulirkan pada 1992 membantu menggerakkan proses itu. Menjelang akhir 1990-an, para pemain papan atas di Inggris menjadi ikon global dan nama yang dikenal di setiap penjuru planet ini. Sosok yang memimpin gelombang itu adalah legenda Manchester United dan Inggris, David Beckham, yang kini menyandang gelar Sir dan menjadi ksatria kerajaan.

"Golden Balls", seperti julukan terkenal yang diberikan istri bintang pop-nya, Victoria, membuat perpaduan gaya rambut eklektik dan pilihan sepatu yang berani-nya mencuri perhatian sebanyak gol-golnya dari garis tengah lapangan dan kartu merahnya di putaran final Piala Dunia. Batasan-batasan pun runtuh dan memungkinkan sesama pemain profesional ikut menerobos masuk.

Hampir setiap atlet pria dan wanita kini memiliki setidaknya satu akun media sosial, yang memungkinkan mereka menjalin kontrak endorsement yang menguntungkan. Beberapa yang terbaik di bidangnya bahkan memiliki pengikut yang melampaui profesi yang mereka geluti dan tim yang mereka wakili. Mereka, lebih dari klub yang membayar gaji mereka, telah menjadi objek dukungan fanatik.

Karena masa mereka di puncak masih relatif singkat, meski sosok seperti Cristiano Ronaldo terus mendorong batas umur panjang karier, penting untuk memanfaatkan momen selagi kesempatan masih ada. Itu berarti memaksimalkan daya tarik massal sambil membangun merek yang berpotensi bertahan dalam ujian waktu. Para pesepakbola semakin kreatif dalam skema mencari uang mereka, dengan mantan bintang Arsenal yang beralih menjadi model pria, John Halls, memberi tahu GOAL semua hal tentang bisnis olahraga...