'David Beckham membuka dunia ini' - Bagaimana para pesepakbola mulai menyadari pentingnya membangun merek
Mungkin memang tidak ada "I" dalam kata team, tetapi pesepakbola di abad ke-21 jauh lebih dari sekadar jumlah bagian kolektif mereka. Sebagai individu, mereka menikmati tingkat ketenaran yang beberapa dekade lalu mustahil dibayangkan. Bakat mereka di atas lapangan mungkin dimiliki oleh satu institusi olahraga, tetapi mereka telah menjadi kekuatan pemasaran dengan hak mereka sendiri.
Raksasa Premier League yang pertama kali digulirkan pada 1992 membantu menggerakkan proses itu. Menjelang akhir 1990-an, para pemain papan atas di Inggris menjadi ikon global dan nama yang dikenal di setiap penjuru planet ini. Sosok yang memimpin gelombang itu adalah legenda Manchester United dan Inggris, David Beckham, yang kini menyandang gelar Sir dan menjadi ksatria kerajaan.
"Golden Balls", seperti julukan terkenal yang diberikan istri bintang pop-nya, Victoria, membuat perpaduan gaya rambut eklektik dan pilihan sepatu yang berani-nya mencuri perhatian sebanyak gol-golnya dari garis tengah lapangan dan kartu merahnya di putaran final Piala Dunia. Batasan-batasan pun runtuh dan memungkinkan sesama pemain profesional ikut menerobos masuk.
Hampir setiap atlet pria dan wanita kini memiliki setidaknya satu akun media sosial, yang memungkinkan mereka menjalin kontrak endorsement yang menguntungkan. Beberapa yang terbaik di bidangnya bahkan memiliki pengikut yang melampaui profesi yang mereka geluti dan tim yang mereka wakili. Mereka, lebih dari klub yang membayar gaji mereka, telah menjadi objek dukungan fanatik.
Karena masa mereka di puncak masih relatif singkat, meski sosok seperti Cristiano Ronaldo terus mendorong batas umur panjang karier, penting untuk memanfaatkan momen selagi kesempatan masih ada. Itu berarti memaksimalkan daya tarik massal sambil membangun merek yang berpotensi bertahan dalam ujian waktu. Para pesepakbola semakin kreatif dalam skema mencari uang mereka, dengan mantan bintang Arsenal yang beralih menjadi model pria, John Halls, memberi tahu GOAL semua hal tentang bisnis olahraga...
Mendobrak hambatan
Halls merupakan produk dari sistem akademi legendaris Arsenal dan pernah berada dalam skuad yang sama di London utara bersama Thierry Henry, Patrick Vieira, serta ‘Invincibles’ juara musim 2003-04. Ia memang tidak pernah benar-benar mencapai puncak tertinggi di dunia sepakbola, tetapi, setelah pensiun pada usia 30 tahun, ia justru menapaki level tersebut di industri mode dengan bekerja untuk nama-nama seperti Giorgio Armani dan Dolce & Gabbana.
Kini ia mengamati dari kejauhan ketika beberapa panggung olahraga, seperti pintu masuk pertandingan NBA dan NFL, menjadi semacam catwalk, dengan aksi pamer gaya yang sudah sangat lumrah. Ketika ditanya apakah itu merupakan respons alami dari kehidupan di bawah sorotan, Halls, berbicara dalam kerja sama dengan Ignition Australia, mengatakan kepada GOAL dalam wawancara eksklusif: “Saya rasa begitu. Saya rasa Beckham yang membuka jalan. Kami dulu diberi tahu, ‘Kamu pergi ke sepakbola, kamu seorang pesepakbola, dan hanya itu, kamu pulang setelah sepakbola, kamu makan, tidur, minum, kamu bersiap untuk pertandingan’.
“Beckham membuka dunia ini, bahwa oke, kami bisa menghasilkan uang di tempat lain. Karier kami tidak panjang, jadi sekarang kamu harus menjaga diri sendiri. Jadi sekarang orang-orang adalah brand, dan kami memahami itu, terutama dari media sosial dan betapa besarnya sepakbola saat ini, betapa besarnya olahraga, dan seberapa berpengaruh para pemain dan orang-orang ini dalam hal menjual sesuatu. Jadi mereka adalah brand.
“Dan untungnya, atau bagusnya, tim-tim membiarkan kamu melakukannya. Selama kamu bermain bagus pada akhir pekan, para pemain ini menjadi brand-brand tersebut dan ada begitu banyak uang yang terlibat di dalamnya. Salut untuk mereka, mereka menghasilkan uang, karier itu singkat. Namun sebenarnya, sisi media sosial sekarang membawanya ke level yang berbeda.”
Puncak rantai makanan
Rival GOAT, Ronaldo dan Lionel Messi, berada di puncak rantai makanan sepakbola, di dalam maupun di luar lapangan, dengan portofolio masing-masing mencakup segala hal mulai dari klinik transplantasi rambut hingga hotel. Namun, masih ada lebih dari cukup bagian kue untuk dibagi-bagikan.
Mengenai para pemain yang memiliki jauh lebih banyak peluang untuk dijajaki dibandingkan 30 atau 40 tahun lalu, Halls, yang beralih ke dunia modelling setelah gantung sepatu, menambahkan: “Tentu saja. Kami selalu diajari, ‘Kamu adalah pesepakbola, bersiaplah untuk bermain sepakbola’, hanya itu.
“Jadi para pemain ini membuka jalan bagi yang lainnya, itu luar biasa. Dan salut untuk siapa pun yang menghasilkan uang mereka lewat kesepakatan tertutup atau apa pun itu. Ambil uangmu dari mana pun kamu bisa, anak-anak, karena ini bukan karier yang panjang. Memang tidak. Kamu punya 10, 15 tahun lalu setelah itu selesai. Salut untuk para pemain ini yang mencoba menghasilkan uang dan menjadikan diri mereka sebuah merek.”
Crossover yang jelas
Dunia fashion terbukti menjadi persilangan yang jelas bagi bintang olahraga, dengan pendapatan besar yang mereka miliki untuk dihabiskan demi tampil keren, dan tidak mengherankan jika banyak pemain menempuh jalur itu. Jesse Lingard pernah memiliki lini pakaiannya sendiri, Adebayo Akinfenwa sepenuhnya dengan ‘Beast Mode On’ dan Marvin Morgan menikmati kesuksesan besar bersama Fresh Ego Kid.
Ketika ditanya apakah ia memperkirakan akan ada lebih banyak orang yang mengambil langkah itu, Halls mengatakan: “Tentu saja. Terutama sekarang, Anda harus benar-benar membuat sesuatu yang berkualitas atau Anda harus punya pengikut. Jika Anda punya pengikut, Anda bisa merilis sesuatu dan kemungkinan besar akan mendapat respons.
“Saya sendiri sempat mencobanya. Saya mencoba membuat lini celana sendiri bersama seorang teman saya yang berprofesi sebagai model. Kami sudah sangat dekat dengan peluncuran, tetapi karena saya dan dia juga sama-sama model dan sering terbang ke sana kemari, itu nyaris mustahil dilakukan. Saya orang yang sangat suka mengontrol. Saya ingin semuanya dilakukan melalui saya. Jadi ketika saya pergi selama dua pekan dan kiriman datang dari luar negeri, saya harus kembali dan melihatnya. Saya tidak ingin orang lain yang melihatnya dan saya jadi melewatkan tanggal serta tenggat waktu.
“Jadi mungkin itu sesuatu yang akan saya coba lagi dan itu sangat, sangat sulit. Anda benar-benar harus mencurahkan hati dan jiwa ke dalamnya, kecuali jika Anda punya orang-orang yang benar-benar Anda percaya. Namun, tentu saja, jika sekarang Anda punya semacam pengikut di platform mana pun, ini adalah sesuatu yang bisa Anda pertimbangkan dan menghasilkan angka serta penjualan.”
Sudah lama pensiun
Ketika ditanya apakah ia akan secara aktif mendorong para pesepakbola untuk keluar dari zona nyaman mereka dan menjajaki usaha alternatif, Halls, yang mampu berkembang di industri yang sama sekali berbeda, berkata: “Sebagai pesepakbola, saya rasa kami selalu melakukan hal itu, seperti, ‘Ya, kami punya sepakbola sampai usia 35 tahun, saya pensiun lalu bermain golf sedikit’. Hanya itu yang kami lihat saat tumbuh besar.
“Tapi 35 itu muda. Saya sekarang berusia 44 tahun dan saya seperti, ‘Wow, 35 itu muda’. Saya pensiun pada usia 30 tahun jadi sekarang artinya Anda masih punya sekitar 60 tahun lagi bahkan sebelum mencapai 90. Masa pensiun itu sangat, sangat panjang.
“Anda melihat semua anak-anak sekarang masuk ke banyak bidang media, yang bagus, tetapi kami benar-benar tidak mendapat pendidikan soal itu. Kami termasuk yang pertama melakukannya di Arsenal dan kami beruntung bisa menjalaninya sekarang. Tetapi, saya baru mengirim email pertama saya saat berusia sekitar 28 tahun. Gila. Kami hanya diajari bahwa agen akan mengurus semuanya untuk Anda. Anda pergi bermain sepakbola. Hanya itu.
“Jadi, salut untuk para pemain sekarang yang berusaha mempelajari banyak hal dan membangun bisnis serta merek mereka sendiri karena masa pensiun itu sangat, sangat panjang. Dan, seperti saya saat ini, saya benar-benar menginginkan sesuatu untuk diri saya sendiri karena sebagai pria 44 tahun yang menunggu telepon berdering atau email dikirim, tidak tahu apakah Anda akan bekerja atau mendapatkan pekerjaan itu agak menakutkan. Anda ingin mengendalikan hidup dan masa depan Anda sendiri. Itu sesuatu yang benar-benar ingin saya coba seimbangkan dan lihat bagaimana kami bisa melakukannya. Saat ini sedikit rumit.”
Terus kejar mimpi itu
Halls mampu membangun eksistensinya sendiri di media sosial, dengan jumlah pengikut mendekati 28.000 di Instagram, dan ia telah lebih lama berkecimpung di dunia model daripada yang ia jalani di level senior sepakbola. Ia adalah contoh sempurna tentang apa yang bisa dicapai ketika masa-masa menendang bola di atas hamparan rumput telah berakhir.
Mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya bagi seorang pria yang telah menjalani roller coaster dalam karier profesionalnya, Halls menutup dengan mengatakan: “Saat ini, saya benar-benar menikmati perjalanan ini. Saya suka bepergian ke luar negeri. Sekarang saya sudah membangun, mirip seperti di sepakbola, semacam skuad model yang sudah saya kenal selama bertahun-tahun. Jadi, Anda bisa berada di negara mana pun dan punya teman di sana, yang tentu menyenangkan. Anda punya komunitas itu di antara kalian.
“Jadi, saat ini, saya hanya menikmati perjalanan ini, menantikan perjalanan-perjalanan baru ke luar negeri, klien-klien baru, mencoba semaksimal mungkin. Anda mencoba bersaing satu sama lain, yang cukup menyenangkan. Sulit untuk mengubah wajah Anda, bukan? Tapi dalam hal sepakbola, Anda akan berlatih sedikit lebih keras untuk itu. Jadi, saya hanya berusaha tetap berada di gym, menjaga kesehatan, terus berusaha tampil baik. Ini menjadi semacam hal kompetitif yang menyenangkan bagi saya.
“Dan wewangian adalah yang utama. Semua orang menginginkan wewangian, jadi Anda selalu bisa berharap atau mencoba mengarah ke sana. Lalu, bepergian ke luar negeri, saya benar-benar suka melihat budaya-budaya baru, menemui teman di luar negeri, dan hal-hal seperti itu. Idealnya, saya ingin punya sesuatu untuk diri saya sendiri, sebuah merek atau semacamnya, yang bisa saya jalankan. Tapi untuk sekarang, saya hanya menikmati perjalanan ini dan melihat apa yang akan datang berikutnya.”
Halls mungkin bukan Beckham, tetapi ia adalah semacam perintis. Ia adalah bukti hidup bahwa sepakbola bukanlah segalanya bagi mereka yang telah mendedikasikan sebagian besar hidup mereka untuk mengejar mimpi itu. Kini semakin banyak yang mulai meyakini cara berpikir tersebut, dengan janji akan lebih banyak lagi yang menyusul, seiring para bintang olahraga profesional merangkul manfaat menjadi individu dalam lingkungan tim.