Sepak bola Amerika Serikat mungkin belum berada di level teratas di sektor putra, tetapi ada satu hal yang dikuasai negara itu di tingkat dunia: membangun antusiasme. Hanya sedikit negara yang mampu menandingi Amerika Serikat dalam mengangkat nama pemain muda potensial. Kini, setelah penantian bertahun-tahun, para pemain itu mulai memenuhi, bahkan terkadang melampaui, ekspektasi.

Hal itu terlihat jelas pada jeda internasional pertama setelah Piala Dunia, ketika 13 pemain menjalani debut dan delapan pemain remaja bergabung dalam pemusatan latihan. Para pemain remaja itu sama sekali tidak terlihat canggung. Mereka mengendalikan jalannya pertandingan, mencetak gol, dan pada akhirnya semakin meningkatkan antusiasme terhadap potensi mereka yang nyata.

Banyak pemain menunjukkan hal tersebut, dan tidak semuanya bisa masuk daftar lima besar ini. Begitu banyak talenta muda dalam kelompok pemain yang tersedia sehingga Zavier Gozo, Peyton Miller, dan Diego Kochen berada tepat di luar lima besar. Ketiganya bisa menjadi pemain inti dalam waktu dekat. Jadi, absennya mereka dari daftar ini bukanlah penilaian negatif terhadap mereka, melainkan gambaran betapa menjanjikannya generasi berikutnya.

Lantas, siapa lima pemain muda potensial USMNT yang paling menarik saat ini? GOAL mengulasnya...