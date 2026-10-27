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USMNT

Cavan Sullivan, Mathis Albert, dan lima prospek paling menarik bagi timnas putra Amerika Serikat

GOAL mengulas lima pemain muda yang paling banyak dibicarakan saat ini.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Sepak bola Amerika Serikat mungkin belum berada di level teratas di sektor putra, tetapi ada satu hal yang dikuasai negara itu di tingkat dunia: membangun antusiasme. Hanya sedikit negara yang mampu menandingi Amerika Serikat dalam mengangkat nama pemain muda potensial. Kini, setelah penantian bertahun-tahun, para pemain itu mulai memenuhi, bahkan terkadang melampaui, ekspektasi.

    Hal itu terlihat jelas pada jeda internasional pertama setelah Piala Dunia, ketika 13 pemain menjalani debut dan delapan pemain remaja bergabung dalam pemusatan latihan. Para pemain remaja itu sama sekali tidak terlihat canggung. Mereka mengendalikan jalannya pertandingan, mencetak gol, dan pada akhirnya semakin meningkatkan antusiasme terhadap potensi mereka yang nyata.

    Banyak pemain menunjukkan hal tersebut, dan tidak semuanya bisa masuk daftar lima besar ini. Begitu banyak talenta muda dalam kelompok pemain yang tersedia sehingga Zavier Gozo, Peyton Miller, dan Diego Kochen berada tepat di luar lima besar. Ketiganya bisa menjadi pemain inti dalam waktu dekat. Jadi, absennya mereka dari daftar ini bukanlah penilaian negatif terhadap mereka, melainkan gambaran betapa menjanjikannya generasi berikutnya.

    Lantas, siapa lima pemain muda potensial USMNT yang paling menarik saat ini? GOAL mengulasnya...

  • 5. Julian Hall

    imago-sport-1083855278.jpg
    Marty Jean Louis

    Pamornya Hall kian menanjak setelah tampil mencuri perhatian selama jeda internasional.

    Ya, posisi kelima tampaknya sedikit terlalu rendah, terutama setelah ia dilaporkan menyamai Pele dengan mencetak gol dalam tiga pertandingan internasional pertamanya. 

    Namun, anggap saja itu sebagai pujian bagi nama-nama lain dalam daftar ini, karena Hall punya potensi untuk menjadi pemain yang sangat bagus. 

    Penyerang remaja itu terus berkembang di MLS dan kemungkinan besar akan berkarier di Eropa dalam waktu dekat. Saat itulah ujian sesungguhnya dimulai. Ia jelas punya naluri mencetak gol, tetapi apakah kemampuan atletiknya cukup untuk membuat perbedaan di level tertinggi? Dan, dalam sepakbola internasional yang lebih mengandalkan kemampuan atletik ketimbang sepakbola klub, akankah ia mampu mengungguli Folarin Balogun, pemain yang mencuri perhatian pada Piala Dunia lalu? 

    Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah “ya”, timnas putra Amerika Serikat akan memiliki penyerang yang luar biasa. 

  • 4. Neil Pierre

    United States v Chile - International Friendly
    Getty Images Sport

    Pierre memang tinggi, tetapi ia juga berkembang menjadi bek yang menonjol.

    Potensi maksimalnya mungkin setara dengan Hall, mungkin juga tidak, tetapi ia mengisi kebutuhan besar dalam kelompok pemain timnas Amerika Serikat. 

    Generasi baru timnas Amerika Serikat sangat membutuhkan bek tengah, dan Pierre tampaknya menjadi jawabannya. Tingginya jelas luar biasa, yakni 2,01 meter, tetapi ia juga semakin baik dalam bertahan dan menguasai aspek teknis permainan. Ditambah kemampuannya dalam duel udara saat bola mati, ia menawarkan sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. 

    Sekali lagi, pertanyaannya adalah kemampuan atletisnya. Ada alasan mengapa tidak banyak pemain setinggi dirinya di level tertinggi. Untuk mencapai level itu, kemampuan atletisnya harus jauh di atas rata-rata, tetapi tanda-tanda awal menunjukkan bahwa ia mungkin memilikinya. 

  • 3. Adri Mehmeti

    imago-sport-1083977328.jpg
    ZUMA Press Wire

    Mehmeti adalah tipe pemain yang belum pernah dihasilkan oleh sepak bola Amerika Serikat sebelumnya.

    Perbandingan dengan Sergio Busquets memang agak berlebihan, tetapi potensi Mehmeti terlihat jelas. Dan “visi” memang menjadi kata kunci untuk menggambarkan dirinya. 

    Aspek paling mengesankan dari permainannya adalah cara ia membaca situasi, jauh melampaui usianya. Ia cerdas saat menguasai bola dan piawai membaca permainan. Aksinya mengecoh Rodrigo de Paul, juara Piala Dunia, pada akhir pekan lalu juga menunjukkan bahwa ia punya sejumlah trik. 

    Namun, pertanyaan soal kemampuan atletiknya tetap ada. Meski luwes saat menguasai bola, ia masih harus membuktikan bahwa ia mampu menjangkau area yang diperlukan untuk bersaing dengan para pemain terbaik. Mendampingkannya dengan pemain seperti Tyler Adams membantu, tetapi pemain yang benar-benar terbaik mampu mengendalikan permainan baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Itulah langkah besar berikutnya bagi Mehmeti.

  • 2. Mathis Albert

    United States v Peru - International Friendly
    Getty Images Sport

    Bintang muda Borussia Dortmund itu sempat menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah timnas putra Amerika Serikat.

    Kita sudah pernah melihat pola ini. Jika daftar ini dibuat pada berbagai waktu dalam satu dekade terakhir, profil seperti ini akan berada di posisi teratas: penyerang yang tengah menanjak di Borussia Dortmund. Fakta bahwa Albert bukan nomor satu mencerminkan persaingan saat ini, sebab potensinya memang setinggi itu.

    Ia menunjukkannya pada jeda internasional baru-baru ini dengan mencetak gol pertamanya di level internasional saat menghadapi Chile. Mudah untuk melihat daya tarik permainan Albert: kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan yang terpenting, kepercayaan diri untuk menggunakan keduanya saat menghadapi pemain dewasa mana pun yang menghalanginya. Ia sudah menunjukkannya di setiap level sejauh ini, tetapi masih perlu lebih sering membuktikannya.

    Albert tampaknya akan segera mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di Borussia Dortmund. Jika tidak, sejumlah klub papan atas Eropa siap bergerak untuk merekrutnya, menurut sumber yang berbicara kepada GOAL. Albert tampaknya ditakdirkan mencapai level tertinggi, yang akan memberi Amerika Serikat seorang pemain sayap berbahaya yang mampu mengubah jalannya pertandingan lewat satu tusukan atau satu aksi menggiring bola.

  • 1. Cavan Sullivan

    imago-sport-1084122504.jpg
    ZUMA Press Wire

    Sullivan mungkin adalah pemain yang paling banyak digembar-gemborkan dalam sejarah sepak bola Amerika Serikat.

    Dalam hal besarnya sorotan, ia sudah sejajar dengan Freddy Adu dan Christian Pulisic. Belakangan, Sullivan bahkan melampaui keduanya.

    Hanya beberapa hari setelah Albert mencatatkan rekor sebagai pencetak gol termuda sepanjang sejarah timnas putra Amerika Serikat, Sullivan merebut rekor itu lewat gol spektakulernya ke gawang Meksiko. Yang paling mengesankan, hal itu dalam beberapa hal tidak mengejutkan. Melihat bagaimana ia mengendalikan permainan Philadelphia Union di MLS, momen besar Sullivan sejak awal hanya tinggal menunggu waktu.

    Tentu saja, ia masih harus terus berkembang. Namun, perkembangan yang ditunjukkan penyerang berusia 17 tahun itu sejak Piala Dunia sangat pesat. Ia adalah prospek paling menarik yang dimiliki Amerika Serikat, bahkan mungkin sepanjang sejarahnya. Itulah sebabnya ia berada di puncak daftar yang kini lebih kompetitif daripada sebelumnya.