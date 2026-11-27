Seperti banyak orang di sepak bola Amerika, Robinson yakin musim panas lalu dapat menjadi titik awal menuju masa depan yang lebih cerah. Ia berharap kemenangan atas Paraguay, Australia, dan Bosnia & Herzegovina menginspirasi para penggemar serta membuka jalan bagi era sepak bola Amerika yang lebih baik daripada masa yang ia jalani sekarang.

Menurutnya, salah satu faktornya adalah budaya. Tumbuh besar di Inggris, ia tahu betapa sepak bola menyatu dengan kehidupan sehari-hari di sana, sesuatu yang belum sepenuhnya terjadi di Amerika Serikat. Faktor lainnya adalah akses, yang terus menjadi bahan perbincangan di Amerika.

“Saya berharap Piala Dunia membantu dalam hal itu, tetapi jalan yang harus ditempuh masih panjang,” katanya. “Ketika saya membandingkan cara orang bermain di Amerika Serikat dengan di Inggris, tempat saya tumbuh besar, di Inggris sepak bola memang selalu menjadi olahraga yang dimainkan. Tidak penting apa yang Anda miliki, selama ada bola dan lapangan di suatu tempat. Kami akan melepas sepatu, membuat gawang, lalu bermain bersama. Tidak masalah. Anak-anak kaya bisa bermain jika mereka mau. Anak-anak miskin juga bisa bermain. Tidak ada hambatan untuk itu di sini.

“Saya merasa sepak bola di Amerika Serikat punya reputasi sebagai permainan anak-anak kaya, dan biayanya besar untuk memasukkan anak ke lingkungan tempat mereka bisa bermain sepak bola secara terstruktur. Semoga kita bisa mengatasi hambatan itu dan membuat sepak bola lebih mudah diakses. Lihat saja luas negara ini, jumlah penduduknya, dan latar belakang setiap orang. Negara ini sangat beragam. Saya merasa begitu banyak potensi belum tergali dari orang-orang yang tidak punya jalan masuk ke sepak bola, sehingga ada bakat yang gagal kita temukan.

“Jika kita bisa membuat sepak bola lebih mudah diakses dan terus meningkatkan popularitasnya sampai ketika Anda pergi ke taman atau lapangan, orang-orang tidak hanya bermain lempar-tangkap atau melempar bola sepak Amerika, tetapi juga bermain sepak bola, negara ini akan terus berkembang menjadi semakin baik.”