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Bagaimana kiprah Samuele Inacio di Borussia Dortmund: debut, kartu merah, dan kesulitan

Setelah tampil sangat baik pada akhir musim, gelandang serang berusia 18 tahun eks Atalanta kini tengah melalui masa sulit. Namun, ia memiliki segala potensi untuk bersinar di Jerman.

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • Samuele Inacio sudah menangis ketika pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, masuk ke ruang ganti. Meski Dortmund menang dalam laga pembuka Bundesliga melawan Hamburg, talenta Italia berusia 18 tahun itu tak bisa dihibur.

    Dengan keunggulan dua gol dan 15 menit tersisa, Kovac memasukkan Inacio untuk menggantikan Karetsas, pemain yang baru direkrut pada musim panas. Tiga menit kemudian, Inacio diusir dari lapangan. Tekel terlambatnya membuat bagian bawah sepatunya mengenai pergelangan kaki pemain lawan, Gronbaek, dan wasit langsung mengeluarkan kartu merah.

    Itu momen yang sangat memukulnya, dan banyak orang mengaitkannya dengan kurangnya pengalaman. Namun, Inacio memperburuk keadaan. Saat kamera mengarah kepadanya, ia mengambil sebotol air dan melemparkannya ke lambang Dortmund di ujung lorong. Lemparannya meleset, lalu ia mengambil botol itu dan mencobanya lagi.

    Setelah peluit akhir, Lothar Matthäus mengkritik Inacio, tetapi kapten Dortmund Walter Anton membelanya secara langsung di Sky. Kovac juga melindunginya dengan mengaitkan kartu merah itu dengan luapan emosi. Alih-alih menghukumnya, Kovac memasangnya sebagai starter beberapa hari kemudian melawan HEBC (divisi kelima) di Piala Jerman. Dua gol cepat dalam kemenangan 5-0 itu membenarkan kepercayaan sang pelatih.

    Penampilannya membuat orang mengira Inacio akan terus bermain bersama tim utama setelah menjalani skorsing dua pertandingan di Bundesliga, tetapi kenyataannya tidak demikian. Selain tampil kurang meyakinkan selama satu jam dalam kekalahan di Liga Champions melawan Bodo/Glimt, Samuele tetap berada di bangku cadangan dan hanya bermain bersama tim cadangan.

    Situasi itu sangat berbeda dari kesan positif yang ia tinggalkan pada akhir musim lalu. Setelah tampil gemilang bersama tim U-19, ia menjadi starter dalam empat dari tujuh penampilannya di Bundesliga. Pemain yang mengikuti jejak ayahnya itu tampak mampu beradaptasi dengan skema pressing Kovac dan sempat dipanggil Mancini ke timnas Italia.

    GOAL mengulas potensi dan situasi Inacio saat ini, pemain yang sejak lama dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik sepakbola Italia.

  • Bagaimana semuanya bermula

    Italy U15 v Poland U15 - International Friendly
    Getty Images Sport

    Lahir di Bergamo, Inacio mengikuti jejak ayah dan pamannya di Atalanta hingga Dortmund meyakinkannya untuk pindah.

    Samuele, putra mantan pemain Atalanta dan Napoli João Batista Inácio yang dikenal sebagai Pià, mulai bermain di Bergamo bersama akademi Mapello. Di sana, ia dibimbing pamannya, Joelson, yang juga mantan penyerang Atalanta serta pernah membela Albinoleffe, Reggina, dan banyak klub Italia lainnya.

    Mengikuti jejak keluarganya, Inacio masuk akademi Atalanta. Ia meraih trofi individu dan tim sambil mencetak gol demi gol. Pada usia 15 tahun, ia sudah menarik perhatian klub-klub dan tim U-17. Liverpool, Bayern Munich, dan PSG pun terus memantaunya.

    Pada 2024, Dortmund merekrutnya dari Italia. Atalanta bereaksi dengan marah dan menuduh klub Jerman itu telah mengambil salah satu talenta paling berharga dari akademinya. Presiden Antonio Percassi kembali memanaskan polemik tersebut saat babak play-off Liga Champions musim lalu, 18 bulan setelah transfer itu.

    "Ada sikap tidak menghormati. Sangat disayangkan klub sebesar itu tidak mau menyelesaikan persoalan ini", ujarnya. Putranya, Luca, yang menjabat sebagai direktur pelaksana, menambahkan: "Dortmund tidak bisa begitu saja datang dan mencuri pemain dari akademi Atalanta. Ini adalah luka yang masih terbuka."

    Keluarga Percassi yang geram memboikot jamuan makan malam resmi bersama para petinggi klub Jerman tersebut. "Ini adalah luka yang masih terbuka", tegas Luca. "Samuele tumbuh di sini dan diambil dari kami dengan cara yang tidak transparan. Karena itu, kami melibatkan FIFA dan yakin bahwa kami berada di pihak yang benar."

    Lars Ricken, direktur pelaksana Dortmund, menanggapi dengan heran. Menurutnya, klub Jerman itu dapat memenuhi ketentuan FIFA terkait transfer pemain di bawah umur berkat persetujuan orang tua.

    "Itu adalah transfer pemain di bawah umur. Aturannya jelas. Semuanya harus didokumentasikan. Kami melakukannya dengan sangat teliti. FIFA telah memastikan bahwa semuanya sesuai aturan", katanya kepada Ruhr Nachrichten. "Samuele juga sudah bermain bersama kami selama satu setengah tahun. Itulah sebabnya kami sangat terkejut persoalan ini dibahas sekarang. Sebelumnya, kami belum pernah mengalami jamuan makan malam bersama para petinggi klub yang batal terlaksana."

    Terlepas dari polemik tersebut, gelandang serang berusia 16 tahun itu segera merebut tempat sebagai pemain inti di tim U-19 Dortmund, dengan bermain sebagai gelandang serang. Setelah menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Eropa U-17 2025, Inacio dipanggil klubnya untuk Piala Dunia Antarklub di Amerika Serikat. Ia tetap berada di bangku cadangan hingga Dortmund tersingkir dari Real Madrid di perempat-final, tetapi keikutsertaannya menunjukkan kepercayaan Kovac kepadanya.

    Sepulang dari pengalaman pada musim panas itu, pemain asal Italia tersebut menyalurkan antusiasmenya ke dalam penampilan yang semakin produktif bersama tim U-19. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia U-17 pada November, yang dituntaskan Italia di posisi ketiga.

  • Kesempatan besar

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FREIBURG
    AFP

    Inacio menjalani debut bersama Dortmund melawan Bayern dan tampil menonjol menjelang akhir musim 2025/26.

    Beberapa hari setelah menjadi sorotan di Liga Champions saat menghadapi Atalanta meski tidak bermain, Inacio melakoni debutnya di sepakbola Jerman. Dortmund tertinggal 2-1 dari Bayern ketika Kovac memasukkannya menggantikan Beier untuk mengejar gol penyeimbang dalam 15 menit terakhir.

    Sesuai dengan pressing terukur Dortmund, Samuele mengambil posisi dengan baik untuk memutus jalur operan. Semenit setelah masuk, ia menggagalkan kerja sama satu-dua antara Musiala dan Olise, lalu berlari di sisi kiri dan terjatuh dalam sebuah duel. Tak lama kemudian Dortmund menyamakan kedudukan. Meski Bayern akhirnya menang 3-2, debut Inacio tetap cemerlang.

    "Ini momen yang luar biasa, yang terindah dalam hidup saya. Ini tidak sulit karena pelatih dan staf percaya kepada saya," kata Inacio. "Saya berada di bangku cadangan, lalu Kovac berkata kepada saya, 'Samu, bersiaplah!' Dalam hitungan detik saya berganti pakaian dan siap bermain."

    Kovac mengatakan: "Saya puas dengan debutnya. Melawan Bayern, tidak buruk! Dia pemain hebat. Jika tetap bugar, dia akan memiliki karier cemerlang. Pada usia 17 tahun, dia sudah memiliki kualitas seorang juara. Dia adalah masa depan klub ini, sepakbola Italia, dan tim nasional Italia. Dia berkembang pesat, punya semangat besar dan teknik yang bagus. Orang Italia menyebutnya 'fantasista': sebagai pemain nomor 10 ataupun nomor 8, pada usia 17 tahun dia melihat hal-hal yang tidak disadari pemain lain pada usia 30 tahun."

    Setelah dua kali lagi duduk di bangku cadangan, Inacio menjadi starter dalam empat laga terakhir Bundesliga, yang diakhiri Borussia Dortmund di posisi kedua. Dalam debutnya sebagai starter melawan Freiburg, ia mengontrol umpan panjang, bergerak maju, lalu mengoper kepada Brandt. Umpan silang Brandt memungkinkan Guirassy mencetak gol ke gawang kosong. Tak lama setelah laga berjalan satu jam, tembakannya dengan kaki bagian dalam setelah menerima umpan Beier ditepis kiper.

    Beberapa pekan kemudian, saat menghadapi Eintracht Frankfurt, sundulan Inacio dari jarak dekat ditepis kiper. Namun, pada babak kedua ia menebusnya: ia merebut bola di sisi kiri, melewati pertahanan, dan setelah dijatuhkan, mencetak gol kemenangan lewat sontekan menyambut umpan silang Beier untuk memastikan skor akhir 3-2.

  • Bagaimana perkembangannya?

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-HSV
    AFP

    Kartu merah yang diterimanya setelah baru tiga menit menjalani penampilan pertamanya di Bundesliga musim ini telah menghambat kiprah Inacio.

    Setelah tampil sangat baik pada akhir musim lalu, Inacio penuh antusiasme. Namun, pada awal musim ini, ia kembali menghadapi kenyataan.

    Setelah menjadi starter dalam kekalahan dari Bayern di Piala Super, pemain asal Bergamo itu duduk di bangku cadangan pada laga pembuka Bundesliga. Kovac lebih memilih dua rekrutan baru, Konstantelias dan Karetsas. Gol dari Konstantelias dan assist dari Karetsas membuat sang pelatih baru memasukkan Inacio pada menit ke-74 untuk menggantikan Karetsas.

    Namun, saat berduel dengan Gronbaek untuk mengejar umpan lemah Guirassy, Inacio terlambat melakukan tekel sambil mengangkat pul sepatunya. Wasit bahkan tidak menunggu VAR: ia diusir setelah baru tiga menit berada di lapangan.

    Rekaman yang memperlihatkan Inacio dua kali melempar botol ke arah lambang Dortmund saat keluar dari terowongan membuatnya menjadi pusat perhatian setelah peluit akhir.

    "Itu malah lebih buruk," komentar Matthäus dalam siaran langsung. Kapten Anton menanggapi: "Itu memberi kesan buruk, tetapi begitulah emosi yang muncul. Saya lebih suka pemain yang marah daripada pemain yang tersenyum lalu pergi. Dia masih muda, sangat termotivasi, dan situasi ini membuat frustrasi. Dia punya kualitas hebat, tetapi kartu merah itu menyakitkan."

    Kovac juga menunjukkan pengertian dan mengungkapkan reaksi Inacio di ruang ganti. Ia mengatakan: "Setelah peluit akhir, saya melihatnya menangis di ruang ganti. Anda bisa membayangkan perasaannya. Itu kartu merah pertamanya di Bundesliga, di stadion ini, dan tentu saja itu tidak membantu tim. Dia harus belajar dari pengalaman ini. Dia terlambat, tetapi itulah yang kami inginkan: dia bermain sepenuh hati."

    Setelah dijatuhi skorsing dua pertandingan Bundesliga, Inacio langsung mendapat kesempatan menebus kesalahannya saat menghadapi HEBC. Lebih banyak ditempatkan di sisi kanan, ia turut berperan dalam gol kedua Dortmund pada laga yang dimenangi 5-0. Ia menahan seorang bek, melewatinya dengan tipuan, lalu mengoper kepada Ryerson, yang assist-nya memungkinkan Svensson mencetak gol. Lima menit kemudian, ia membelokkan umpan Sabitzer ke gawang, lalu menjelang akhir babak pertama mengontrol bola dan mengarahkannya ke sudut bawah gawang.

    Sejak itu, Inacio hanya bermain sekali dan tampil mengecewakan melawan Bodo/Glimt. Ia tidak memberi dampak dalam duel-duel, sementara tim asal Norwegia itu menang 1-0.

    Meski Konstantelias dan Karetsas cedera, Kovac berganti-ganti menggunakan formasi berbeda dan opsi lain untuk mendukung Guirassy.

  • Kekuatan utama

    HEBC Hamburg v Borussia Dortmund - DFB Cup 2026/27
    Getty Images Sport

    Bakat Inacio tak terbantahkan dan Dortmund tampaknya yakin ia bisa meraih kesuksesan di dunia sepakbola.

    Inacio adalah gelandang serang alami dengan kemampuan menggiring bola, visi bermain, dan pergerakan tanpa bola yang sangat baik. Idolanya adalah Neymar dan Cristiano Ronaldo, tetapi ia merasa lebih mirip dengan Rodrygo.

    Di lapangan, ia pernah bermain sebagai penyerang kedua, gelandang serang, dan sayap kiri, menusuk ke dalam untuk menciptakan ruang tembak.

    "Samu memberikan banyak hal bagi tim: ia cerdas di lapangan, percaya diri saat menguasai bola, dan piawai dalam permainan kombinasi," kata direktur olahraga Dortmund Ole Book setelah Inacio menandatangani perpanjangan kontrak hingga Juni 2029. "Selain itu, ia memiliki kepekaan ruang yang sangat baik, yang juga menjadikannya ancaman di depan gawang. Kualitas-kualitas ini, ditambah ketekunan dan keinginannya untuk berkembang, menjadikannya pemain yang sangat baik. Ia sudah menunjukkan kemajuan besar dan masih memiliki pencapaian besar di masa depan."

    Kovac telah berulang kali memuji kerja kerasnya: "Saya terkesan dengan kerja keras, dedikasi, semangat, dan intensitasnya dalam latihan. Itulah yang saya minta dari para pemain muda berbakat. Jika ia benar-benar meresapi apa yang sedang dilakukannya, ia akan memetik hasilnya. Sebagai pelatih, saya tidak membutuhkan banyak hal. Saya hanya perlu melihat bahwa ia benar-benar peduli. Jika ia peduli, ia langsung memenangkan hati saya."

  • Ruang untuk perbaikan

    Samuele Inacio Borussia Dortmund 2026-27
    Getty Images

    Satu-satunya penampilan Inacio sejak mencetak dua gol di DFB-Pokal semakin menambah kekhawatiran.

    Kartu merah dan keterpurukan emosional Inacio menimbulkan keraguan atas kematangannya, meski pelatih dan rekan-rekan setimnya membelanya. Kovac jarang memainkannya sejak saat itu, tanda bahwa ia membutuhkan waktu sebelum bisa bersaing memperebutkan tempat sebagai starter.

    Pada usia 18 tahun, Samuele masih harus beradaptasi dengan tuntutan fisik sepakbola profesional, dan kesulitannya saat menghadapi Bodo/Glimt telah memperlambat perkembangannya. Meski bergerak dengan baik tanpa bola di Norwegia, ia kehilangan kendali atas pertandingan dan gagal menekan tuan rumah.

  • Tim nasional Italia

    Samuele Inacio Italy 2026
    Getty Images

    Setelah menolak tawaran Brasil untuk berganti kewarganegaraan, Inacio bermimpi tampil di Piala Dunia bersama Italia, tim yang sudah dibelanya saat menjalani debut.

    Inacio menjalani masa sulit setelah mencetak dua gol ke gawang HEBC, tetapi tidak semuanya buruk. Federasi Sepak Bola Brasil menawarinya kesempatan bermain untuk negara Amerika Selatan itu, tempat ayahnya dan idolanya, Neymar, lahir. Namun, Inacio ingin membangun karier bersama timnas Italia.

    "Impiannya adalah menjuarai Piala Dunia bersama timnas Italia," kata ayahnya kepada Tuttosport. "Siapa tahu, empat atau delapan tahun lagi? Ia hidup untuk itu. Sayangnya, ia belum pernah melihat Italia bermain di putaran final Piala Dunia. Dan itu sangat membuat kami sedih... Ia merasa 100 persen orang Italia. Orang Italia sejati. Lagi pula, ia lebih fasih berbahasa Inggris daripada bahasa Portugis! Samu hanya memikirkan timnas Italia."

    Samuele melakoni debutnya bersama timnas Italia pada Juni, masuk pada menit terakhir laga persahabatan melawan Luksemburg. Setelah itu, ia tetap di bangku cadangan saat menghadapi Yunani dan tidak bermain pada jeda internasional pertama musim ini.

    "Melakoni debut bersama Italia adalah pengalaman yang luar biasa, impian saya sejak kecil," kata Inacio kepada Sport Bild.

  • Masa depan

    Borussia Dortmund v FC Bayern München - Franz Beckenbauer Supercup
    Getty Images Sport

    Untuk mewujudkan mimpinya memimpin Italia di Piala Dunia, Inacio harus lebih dulu memulihkan kredibilitasnya di Jerman.

    Untuk menjadi andalan di lini serang generasi baru timnas Italia, Inacio harus lebih dulu merebut kembali tempat sebagai starter di bawah asuhan Kovac. Meski belakangan menghadapi kesulitan, pujian sang pelatih dan masukan yang terus ia berikan menunjukkan bahwa klub Jerman itu akan bersabar.

    "Saya ingin bertahan di BVB dan menjadi bagian penting klub. Ini tempat terbaik bagi saya untuk terus berkembang, baik di dalam maupun di luar lapangan," kata Inacio pada musim panas. "Kovac sering memberi tahu saya apa yang perlu saya perbaiki, misalnya bagaimana saya harus bergerak saat tidak menguasai bola. Niko memastikan saya bisa menunjukkan versi terbaik diri saya."

    Ricken nyaris tak meragukan bakatnya: "Dia telah menunjukkan kemajuan besar. Kami tahu potensinya: dia cepat beradaptasi di level tertinggi, sementara kemampuan dan sikapnya mengesankan."

    Kini Inacio harus terus berkembang dan merebut kembali tempat di tim. Semua itu tetap dalam pantauan cermat Mancini.