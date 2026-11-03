Bagaimana Juventus melengserkan Ajax dari takhta Liga Champions dan memicu tuduhan doping yang kontroversial

Saat rombongan Juve merayakan kemenangan dengan gegap gempita, para pemain Ajax yang kelelahan meninggalkan lapangan Stadio Olimpico dengan perasaan sangat tidak tenang.

Di ruang ganti, Overmars mengajak Ronald de Boer bicara empat mata untuk menyampaikan kekhawatirannya.

“Marc Overmars segera mengatakan kepada saya bahwa ia merasa ada yang tidak beres,” kata De Boer kepada The Independent. “Ia melihat mata seorang pemain lawan yang tampak tidak normal. Ia merasa pemain itu seperti mengonsumsi sesuatu.”

Ia menambahkan: “Saya tidak merasakan hal itu. Tahu kenapa? Karena saya selalu berpikir tidak ada orang yang akan melakukannya. Saya sama sekali tidak menyadari hal itu. Dan kalau seseorang berlari lebih cepat, mungkin memang dia lebih cepat. Kami tahu musim itu berlangsung panjang bagi kami.”

Ajax tak punya pilihan selain menerima kekalahan itu dan melanjutkan langkah. Juventus kemudian mencapai final Liga Champions dalam dua musim beruntun, tetapi kalah dari Borussia Dortmund dan Real Madrid.

Lalu, pada Agustus 1998, pelatih Roma Zdenek Zeman memberikan wawancara mengejutkan kepada L'Espresso yang mengecam praktik terlarang sejumlah tim Italia, khususnya Juventus. Sepakbola Italia harus “keluar dari apotek”, katanya.

“Saya bukan demagog atau provokator,” katanya. “Saya orang olahraga. Saya menangkap rumor dan suasana yang berkembang. Saya mendengar dan melihat bahwa bukan hanya dalam balap sepeda, tetapi juga dalam sepakbola, mereka mencoba menutupi kurangnya persiapan dengan produk farmasi. Dalam sepakbola, belum ada skandal besar yang mencuat. Namun, semakin penting suatu olahraga, semakin besar pula bahayanya. Saya tahu banyak dokter yang beralih dari balap sepeda ke sepakbola. Saya tahu banyak klub Serie A yang mempekerjakan ahli farmakologi. Kita harus mencegah liga menjadi seperti Tour de France.”

Ia menambahkan: “Ini menimbulkan keheranan, mulai dari Gianluca Vialli hingga Alessandro Del Piero. Karena saya sendiri pernah menekuni berbagai olahraga, dulu saya berpikir hasil seperti itu hanya bisa dicapai melalui latihan pembentukan otot, setelah bertahun-tahun menjalani latihan khusus. Saya yakin sepakbola adalah jenis aktivitas yang sama sekali berbeda, setidaknya sepakbola yang saya mainkan, yang akan saya gambarkan dengan satu kata: ‘positif’.”

Zeman mengakui para pemain Lazio asuhannya telah mengonsumsi berbagai zat kimia untuk membantu pemulihan atau memberikan dorongan psikologis, tetapi menegaskan: “Saya mendapat kesan bahwa belakangan ini semuanya sudah berjalan terlalu jauh. Tekanan terhadap para pemain semakin berat. Dan semakin sulit untuk menolak godaan pil ajaib… Masalah narkoba [Diego] Maradona sudah dibicarakan ketika Napoli membelinya dari Barcelona. Saya sulit percaya rekan setimnya, Ciro Ferrara, yang tentu tidak dikenal bersikap santun dalam perselisihannya dengan saya, tidak mengetahuinya. Maradona terus bermain seperti seorang juara. Dan ia masih bermain sampai sekarang. Namun, saya ingin mengingatkan Ferrara bahwa jika mereka tidak menutup mata, jika ada yang sungguh-sungguh menangani kecanduan narkobanya, ia bisa diselamatkan dari keadaan yang begitu menyedihkan. Namun sekarang bisnis mengalahkan segalanya. Dunia sepakbola didominasi keuangan, juga apotek.”

Setelah klaim Zeman itu, polisi menggeledah kantor dan fasilitas latihan Juve serta menemukan 281 jenis zat farmasi. “Ini lebih mirip perlengkapan rumah sakit kecil,” kata seorang ahli yang belakangan bersaksi di pengadilan.

Meski tak satu pun dari obat-obatan tersebut, yang sebagian besar berupa antiradang, pereda nyeri, dan stimulan jantung, masuk daftar zat terlarang saat itu, bukti yang memberatkan muncul dari rekam medis dan sampel darah yang disita dalam penggeledahan.

Ketika jaksa Raffaele Guariniello membawa dokter klub Juventus Riccardo Agricola dan kepala eksekutif Antonio Giraudo ke pengadilan pada 2004, pengadilan memanggil ahli hematologi Dr. Giuseppe d’Onofrio sebagai saksi ahli untuk memeriksa sampel-sampel tersebut.

Temuannya memberatkan.

“Variasi yang saya lihat dalam data itu tidak dapat dianggap normal,” kata D’Onofrio dalam kesaksiannya.

Ia menjelaskan bahwa fluktuasi ekstrem jumlah sel darah merah dan kadar hemoglobin di kalangan skuad Juventus hanya bisa dijelaskan oleh transfusi darah atau penggunaan eritropoietin (EPO), hormon sintetis yang dirancang untuk meningkatkan pasokan oksigen ke otot dan daya tahan tubuh. D’Onofrio bersaksi bahwa “hampir pasti” dua pemain Juventus pada pertengahan 1990-an telah menggunakan EPO, dan “sangat mungkin” tujuh pemain lainnya juga menggunakannya. Namun, para pengacara Juventus bersikeras bahwa pernyataannya mengenai kemungkinan tidak membuktikan apa pun hingga melampaui keraguan yang wajar.

Karena memberikan obat-obatan peningkat performa dalam jumlah besar kepada para pemain Juve, Dr. Agricola dinyatakan bersalah atas penipuan dalam olahraga dan dijatuhi hukuman penjara 22 bulan yang ditangguhkan. Namun, ia dan Giraudo dibebaskan dalam proses banding pada 2005. Ketika Mahkamah Kasasi, pengadilan tertinggi Italia, meninjau kasus itu dua tahun kemudian, lembaga tersebut membatalkan putusan pengadilan banding dan menyatakan bahwa pemberian obat-obatan memang dapat tergolong penipuan dalam olahraga menurut hukum Italia. Namun, karena peristiwa itu terjadi antara 1994 dan 1998, masa kedaluwarsa penuntutan telah berakhir.

Kasus itu ditutup.