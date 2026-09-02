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GFX Henrik Larsson's rise to stardom 1-1GOAL

Bagaimana Henrik Larsson menjadi Raja Segala Raja

Penyerang asal Swedia itu tampil luar biasa bersama Celtic, tetapi kehebatannya kerap diperdebatkan di luar Skotlandia

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • Dihormati oleh sejumlah nama paling terkemuka di sepakbola dunia, Henrik Larsson meraih kesuksesan di mana pun ia bermain. Dari gelar liga dan piala domestik hingga final kompetisi Eropa, pemain asal Swedia itu meninggalkan jejak di Celtic, Barcelona, dan Manchester United sepanjang kariernya yang sarat gol.

    Bagi banyak orang, Larsson adalah sosok bak dewa. Namun, hingga kini masih ada yang berpendapat bahwa reputasi mantan penyerang itu terlalu dibesar-besarkan. Menurut mereka yang meragukannya, Larsson menyia-nyiakan tahun-tahun terbaiknya di Glasgow, sehingga catatan gemilangnya bersama Celtic sangat terbantu oleh kualitas sepakbola Skotlandia.

    Namun, ada satu bukti nyata kemampuan luar biasa Larsson. Bukti itu bukan koleksi trofinya, yang mencakup medali juara Scottish Premier League, La Liga, Premier League, dan Liga Champions. Bukan pula penghargaan Sepatu Emas Eropa 2001 atau penghargaan Pemain Terbaik Swedia yang diraihnya. Bahkan, bukan sederet gol spektakuler yang membantu klub dan negaranya meraih trofi, salah satunya terpilih sebagai Gol Terbaik Turnamen Euro 2004.

    Begini, perpecahan dalam masyarakat Skotlandia begitu mengakar. Persoalannya jauh melampaui rivalitas Celtic dan Rangers. Bahkan, mereka yang tidak memihak salah satu kubu hijau atau biru tetap diminta memilih tim favorit. “Katanya Anda penggemar Morton, tapi tim Anda yang sebenarnya siapa?” mungkin menjadi tanggapannya. Jika tetap bersikap netral, Anda tetap akan diminta memilih. Kadang, pertanyaan itu merambah ke nama sekolah tempat Anda belajar, bahkan mungkin agama Anda. Mereka yakin Anda pasti berpihak pada salah satu kubu.

    Banyak orang begitu terobsesi membenci kubu lawan hingga hal itu memengaruhi keputusan sepele sehari-hari: kami punya anggota keluarga yang menolak makan permen hijau dan, semasa kecil, punya teman-teman yang orang tuanya tidak mengizinkan warna oranye di rumah.

    Terlepas dari segala sikap picik dan teori konspirasi, ada satu hal yang bahkan disepakati oleh penggemar paling fanatik dari kedua kubu Old Firm: Henrik Larsson adalah pemain fenomenal.

  • Kebangkitan awal

    Henrik Larsson Feyenoord

    Setelah namanya mencuat di Swedia, Larsson direkrut Feyenoord.

    Perjalanan Larsson menuju kesuksesan bermula di luar sebuah kompleks perumahan di pinggiran Helsingborg, Swedia selatan. Di sanalah ia belajar bermain sepakbola. Namun, sebagai putra dari ayah asal Cape Verde dan ibu asal Swedia, ia menghadapi diskriminasi.

    "Di kompleks itu, hanya saya yang berkulit lebih gelap. Saya beberapa kali berkelahi di sana," katanya kepada The Guardian. "Kalau mereka memanggilmu [dengan sebutan rasis berawalan N], atau sebutan lainnya, saya biasanya memukul mereka. Saya rasa mentalitas itu berasal dari rumah. Kamu harus membela diri. Masa kecil saya tidak mudah. Namun, ada dua pilihan: menyerah dan menangis atau terus melangkah. Saya memilih yang kedua."

    Masa kecilnya mungkin membentuk ketangguhan mental yang tak tergoyahkan. Namun, dengan rambut gimbal nyentrik dan selebrasi menjulurkan lidah, Larsson bermain layaknya sosok berjiwa bebas tanpa beban. Terobosan besarnya datang saat ia berusia awal 20-an bersama Helsingborg di divisi kedua. Setelah membantu klub itu meraih promosi dan tampil cemerlang di kasta tertinggi, catatan golnya yang luar biasa menarik perhatian Feyenoord, yang merekrutnya pada 1993 saat ia berusia 22 tahun.

    "Grasshoppers dari Swiss menunjukkan minat," katanya kepada ElfVoetbal. "Mereka datang ke sini dan kami berbincang dengan baik. Itu kesempatan besar untuk bermain di luar negeri. Namun, tiba-tiba agen saya menelepon. Saya harus menunggu. Agen pemain Feyenoord, Jan Mastenbroek, telah menghubungi saya. Mereka sangat ingin merekrut saya.

    "Pilihan itu tidak sulit. Klub-klub Belanda bersaing di level tertinggi Eropa dan Feyenoord baru saja menjadi juara. Saya menilai Feyenoord lebih tinggi dalam segala hal. Saya menyaksikan pertandingan Piala Eropa melawan Porto (November, tepat sebelum saya bergabung) di De Kuip. Mike Obiku dan John van Loen bermain di lini depan. Saya harus menggeser salah satu dari mereka. Saya langsung merasakan atmosfer stadion yang penuh... Lewat transfer itu, impian saya terwujud."

    Wim Jansen, yang merekrut Larsson, pergi tak lama setelah kedatangannya akibat perselisihan dengan klub. Karena itu, Larsson membutuhkan waktu untuk menemukan ritmenya di Rotterdam. Ia hanya mencetak satu gol pada musim debutnya, tetapi lebih produktif di Piala Winners Eropa pada musim kedua, dengan kerap mencetak gol dalam perjalanan Feyenoord ke perempat-final.

    Namun, meski Larsson kerap tampil dan catatan golnya membaik, situasi memburuk di bawah Arie Haan. Feyenoord tak mampu menandingi Ajax dan PSV di liga, tetapi memenangi dua gelar Piala Belanda. "Di lapangan, saya tidak pernah merasa sepenuhnya bahagia di Feyenoord; di luar lapangan, tahun-tahun itu luar biasa dan saya tak ingin melewatkannya," kata Larsson.

    Pada tahun keempatnya, ia frustrasi karena terus-menerus ditarik keluar dan memutuskan untuk pergi. Kepindahan ke PSV asuhan Dick Advocaat gagal akibat tuntutan Feyenoord. Namun, Feyenoord juga menolak menepati kesepakatan yang mengizinkannya bergabung dengan klub luar negeri dengan biaya lebih rendah. Ia membawa Feyenoord ke pengadilan arbitrase dan menang, sehingga jalan terbuka bagi transfer senilai £650.000 ke Celtic pada Juli 1997.

  • Sang Raja tiba

    Henrik Larsson Celtic 2000

    Larsson kembali bertemu Jansen di Glasgow dan mengakhiri dominasi Rangers di kancah domestik

    Empat tahun setelah bekerja sama di Feyenoord, Jansen baru saja ditunjuk sebagai manajer Celtic dan ingin segera bereuni dengan pemain asal Swedia itu. “Larsson adalah pemain nomor satu di sepakbola Belanda yang diinginkannya,” kata manajer umum Celtic, Jock Brown, saat itu. “Dia benar-benar sosok pilihan Wim Jansen.”

    Kedatangannya merupakan bagian dari perombakan besar. Raksasa Glasgow itu diliputi kecemasan: Rangers baru saja meraih gelar liga kesembilan secara beruntun dan mulai bernyanyi tentang gelar kesepuluh yang sudah di depan mata. Celtic tak sanggup menghadapi penghinaan seperti itu.

    “Saat itu, pindah ke liga Skotlandia dipandang sebagai langkah mundur,” kata Larsson dalam podcast Stick to Football . Ia menambahkan: “Saya datang sebagai penerus Pierre van Hooijdonk dan menjalani masa yang luar biasa di sana. Di Celtic pun, saya mengutamakan kepentingan tim. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik dan bekerja keras di setiap pertandingan.”

    Menjelang usia 26 tahun dan belum membuktikan diri, Larsson jauh dari sosok yang dielu-elukan sebagai penyelamat. Para suporter mengira mereka telah merekrut pemain gagal ketika pemain Swedia itu masuk dari bangku cadangan dan melakukan kesalahan yang berujung pada gol kemenangan Hibernian dalam laga liga pertamanya. Ia mencetak gol pertamanya lewat sundulan sambil menjatuhkan diri ke gawang St Johnstone tiga pekan kemudian, tetapi tak lama setelah itu ia mencetak gol bunuh diri dalam laga kualifikasi kompetisi Eropa melawan Tirol. Meski begitu, rekrutan baru tersebut tampil fantastis dan berperan penting dalam empat gol saat Celtic menang 6-3.

    “Gol bunuh diri saya sungguh sulit dipercaya. Setelah kesalahan saya membuat Chic Charnley begitu terkenal di Skotlandia karena ia bisa mencetak gol kemenangan untuk Hibs dalam pertandingan liga pertama itu, saya tidak ingin Celtic tersingkir dari Piala UEFA karena kesalahan saya,” katanya. “Saya membayangkan tajuk berita besar berbunyi: ‘Larsson membuat Celtic tersingkir dari Eropa!’ dan saya tidak menginginkan itu.”

    Setelah itu, ia terus mencetak gol-gol penting di liga, termasuk dua gol dalam kemenangan 2-0 atas Aberdeen, gol penentu kemenangan atas Hearts, dan gol pembuka dalam kemenangan tipis atas Kilmarnock. Pada pertandingan terakhir musim itu, Larsson mencetak gol pembuka melawan St Johnstone, golnya yang ke-16 di liga, saat Celtic finis dua poin di atas Rangers dan mengakhiri penderitaan mereka di kompetisi domestik. Itu merupakan trofi kedua yang diraih Larsson di Skotlandia, setelah ia juga mencetak gol dalam kemenangan atas Dundee United di final Piala Liga.

    Jansen pergi pada akhir musim dan digantikan oleh pelatih Jozef Venglos, tetapi musim berikutnya berjalan menyedihkan bagi Celtic. Meski Larsson mencetak 28 gol di liga, termasuk tiga dalam derbi Old Firm, Rangers menjuarai liga dengan keunggulan enam poin.

    Larsson juga tampil memukau di kompetisi piala. Dalam perjalanan menuju final Piala Skotlandia, Larsson, Mark Viduka, Paul Lambert, Johan Mjallby, Reggie Blinker, dan Craig Burley pergi ke Greenock untuk menghadapi Morton dari kasta kedua di perempat-final. Setelah Viduka mencetak gol indah pada menit kesembilan, gol pertamanya untuk Celtic, jelas bahwa mereka tak perlu mengerahkan seluruh kemampuan. Morton berhasil mencegah gol tambahan hingga pertandingan memasuki menit ke-60. Saat itu, Larsson mencungkil bola melewati Paul Fenwick dan, setelah membaca dengan sempurna upaya sang bek untuk menyundul bola kembali kepada Ally Maxwell, dengan santai melambungkannya melewati kiper tersebut. Kualitas Larsson kembali terlihat menjelang akhir pertandingan ketika ia menerima operan di kotak penalti, berbalik, lalu melepaskan tembakan keras ke arah gawang. Bola mengenai Viduka dan masuk untuk mengubah skor menjadi 3-0.

    Berdiri di barisan depan tribun Cowshed pada malam hari kerja yang dingin dan basah di bulan Maret itu, sambil kesulitan melihat melewati tembok, adalah penulis artikel ini. Pada usia tujuh tahun, saya sudah mulai menyadari bahwa Morton bukan tim yang mampu mengalahkan siapa pun. Namun, saya meninggalkan stadion dengan kesadaran bahwa saya baru saja menyaksikan sepakbola dengan kualitas yang berbeda di depan mata saya. Para pahlawan masa kecil saya disingkirkan dengan mudah. Saya belum pernah melihat tim yang lebih baik bermain di Cappielow, apalagi pemain yang lebih baik daripada Larsson.

  • Dari patah kaki hingga Sepatu Emas Eropa

    Hening Berg of Rangers trys to tackle Henrik Larsson of Celtic
    Getty Images Sport

    Awal gemilang Larsson pada musim berikutnya terhenti akibat cedera parah, tetapi pemain asal Swedia itu berhasil bangkit.

    Larsson meraih banyak penghargaan individu berkat penampilannya musim itu, termasuk Sepatu Emas Liga Primer Skotlandia yang pertama dari empat gelar yang diraihnya, meski Rangers merebut tiga gelar sekaligus.

    Tawaran pun berdatangan, seperti yang ia ceritakan kepada The Guardian: "Saya punya kesempatan pindah dari Celtic ke Manchester United pada 1990-an. Saya bisa mendapat penghasilan lebih besar, mungkin £10.000 atau £15.000 lebih banyak per pekan. Namun, saya baru saja melewati tiga setengah tahun di Feyenoord yang penuh pasang surut. Saya baru saja menemukan permainan terbaik saya [di Celtic] dan ingin melanjutkannya. Kami bermain di Piala UEFA, saya bermain untuk Swedia, dan saya tidak merasa perlu pergi ke tempat lain... Saya tidak menjadi superstar di Barcelona, saya menjadi superstar di Celtic."

    Larsson mengawali musim 1999-2000 dengan luar biasa, mencetak 12 gol dalam 13 pertandingan pada tahap awal masa kepelatihan John Barnes yang berakhir buruk. Namun, merupakan sebuah keajaiban bahwa kisahnya tidak berakhir di sana.

    Laga Celtic melawan Lyon pada putaran kedua Piala UEFA nyaris mengakhiri kiprahnya. Saat berebut bola dengan Serge Blanc dalam sepuluh menit pertama, kaki sang penyerang patah di dua tempat. Pemandangan itu mengerikan. Gelandang Celtic, Lambert, mengatakan seusai pertandingan: “Ini benar-benar pukulan telak bagi Henrik. Saya melihat kakinya dan itu bukan pemandangan yang menyenangkan. Ini sangat tragis baginya. Dia selalu menjadi pemain luar biasa selama saya berada di sini. Kami hanya ingin melihatnya kembali secepat mungkin."

    "Dari reaksi para pemain di dekatnya, kami langsung tahu bahwa cederanya serius," kata Barnes. "Kami baru memberi tahu para pemain seberapa parah cederanya setelah pertandingan."

    Bertahun-tahun kemudian, Larsson menjelaskan bahwa ia berusaha menahan tekel Blanc dengan kaki kirinya sembari merebut bola dengan kaki lainnya. "Saya memakai sepatu yang salah. Seseorang lupa membawa sepatu saya untuk pertandingan itu. Selain itu, saya mengalami fraktur stres pada kaki kiri [sebelum pertandingan]," katanya. "Tiba-tiba saya sudah terbaring di lapangan. Tekelnya tidak terlalu keras; masalahnya lebih pada sudut datangnya tekel itu."

    Ia dianggap beruntung karena hanya absen delapan bulan dan kembali tampil pada pertandingan liga terakhir musim itu. Hebatnya, ia kembali dengan performa yang bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Lima puluh tiga gol dalam 50 pertandingan pada tahun pertamanya setelah kembali: sebuah pencapaian yang luar biasa!

    Keistimewaan Larsson bukan sekadar kemampuannya mencetak gol, melainkan juga caranya melakukannya. Sentuhan halus, cungkilan indah, tembakan dari sudut sempit, atau aksi yang membuat lini pertahanan tak berdaya: kemampuannya saat menguasai bola sulit dipercaya, sementara pergerakannya tanpa bola menunjukkan kecerdasan tinggi. Larsson sama elegannya dengan ketajamannya.

    Kali ini Celtic merebut tiga gelar sekaligus. Pemain bernomor punggung 7 itu menjadi Pemain Terbaik Tahun Ini pilihan semua pihak. Ia menjadi pencetak gol terbanyak SPL dengan 35 gol, yang membawanya meraih Sepatu Emas Eropa meski setiap golnya memiliki bobot lebih rendah daripada gol Hernan Crespo bersama Lazio, Andriy Shevchenko bersama AC Milan, Raul bersama Real Madrid, dan Jimmy Floyd Hasselbaink bersama Chelsea. Ia juga mencetak dua gol di final Piala Skotlandia saat Celtic mengalahkan Hibernian 3-0, sementara hat-trick-nya menjadikan final Piala Liga melawan Kilmarnock sebagai panggungnya seorang diri.

    Celtic kembali menjuarai SPL pada musim berikutnya dengan 103 poin. Larsson mencetak 35 gol dalam 47 pertandingan di semua kompetisi sebagai bagian dari duet fenomenal bersama John Hartson. Namun, Celtic kalah dari Rangers di dua final piala.

    "Larsson adalah salah satu penyerang terbaik di Eropa, mungkin di dunia," kata pelatih Rangers, Advocaat. “Jika Anda melihat [Gabriel] Batistuta, terkadang dia tidak terlihat selama 90 menit, tetapi dia mencetak dua gol. Larsson punya kelebihan lain karena, selain menjadi pemain dan pencetak gol yang bagus, etos kerjanya juga luar biasa."

  • Celtic di Sevilla

    Jorge Costa of FC Porto and Henrik Larsson of Celtic
    Getty Images Sport

    Pemain asal Swedia itu membantu Celtic melaju ke final Piala UEFA 2003, ketika mereka dikalahkan Porto asuhan Jose Mourinho.

    Musim 2002/03 benar-benar luar biasa. Lagi-lagi, hanya sedikit pertandingan yang dilalui Larsson tanpa mencetak gol atau memberikan assist. Ia bahkan mencetak dua gol dalam hasil imbang 3-3 melawan Rangers. Perebutan gelar SPL ditentukan pada hari terakhir musim. Celtic menang 4-0, dengan Larsson menyumbang satu assist, sehingga menutup musim dengan 97 poin dan selisih gol +72. Sementara itu, Rangers mengalahkan Dunfermline 6-1 untuk finis dengan 97 poin dan selisih gol +73.

    Namun, kiprah Celtic tahun itu tidak berhenti di sana. Mereka tampil gemilang di Eropa, terutama Larsson. Blackburn, Celta Vigo, Liverpool, dan Boavista menjadi korban ketajamannya. Ia mencetak sembilan gol dalam sembilan pertandingan Piala UEFA untuk membawa tim asuhan Martin O'Neill ke final.

    Menghadapi Porto asuhan Jose Mourinho, Larsson menjadi kreator utama sekaligus ancaman gol terbesar Celtic. Ia menyamakan kedudukan lewat sundulan tak lama setelah turun minum. Sepuluh menit kemudian, ia mengulanginya setelah tim O’Neill kembali tertinggal, tetapi Porto akhirnya menang pada babak tambahan.

    "Saya sama sekali tidak senang [dengan final itu]," katanya. "Saya lebih memilih tidak mencetak dua gol itu asalkan kami memenangkan pertandingan. Itu bukan kenangan yang menyenangkan, tetapi sekarang saya sudah belajar menerimanya. Butuh waktu lama bagi saya untuk melupakannya. Bertahun-tahun, karena kami seharusnya tidak kalah dalam pertandingan itu. Mencetak dua gol melawan Porto. Kami seharusnya tidak kalah. Mereka menjuarai Liga Champions pada tahun berikutnya, jadi mereka tim yang sangat bagus, tetapi saya tetap merasa kami sudah hampir mengalahkan mereka. Kami hampir mengalahkan mereka."

  • Beralih

    FBL-EUR-C1-FINAL-BARCELONA-ARSENAL
    AFP

    ‘Tujuh yang Luar Biasa’ meninggalkan Celtic setelah periode gemilang dan, entah bagaimana, kemudian meraih lebih banyak prestasi lagi.

    Musim berikutnya, Celtic kembali mendominasi kompetisi domestik. Larsson mencetak 30 gol dalam 37 pertandingan liga dan dua gol dalam kemenangan atas Dunfermline di final piala. Celtic menuntaskan SPL dengan keunggulan 17 poin atas Rangers, sementara Larsson mencetak dua gol dalam kemenangan 2-1 atas Dundee United pada laga terakhir musim itu. Namun, hari itu juga menyedihkan: itulah hari terakhirnya di Celtic Park. Air mata mengalir di dalam maupun di luar stadion saat sang Raja Segala Raja pergi.

    Larsson berusia 34 tahun dan saat itu telah menolak banyak tawaran dari klub-klub Liga Primer Inggris. “Saya tidak pernah tertarik pindah ke selatan dan mungkin mendapat uang sedikit lebih banyak karena saya punya kontrak yang bagus di Celtic,” katanya. “Saya sama sekali tidak menyesalinya. Bagaimana mungkin saya menyesal? Karier saya di Celtic, jumlah gol dan assist saya, serta hubungan saya dengan para penggemar dan klub, tidak mungkin saya sesali. Itu sesuatu yang akan saya kenang sepanjang hidup."

    Sementara itu, Barcelona belum memenangi satu pun trofi sejak 1999. Menjelang dimulainya musim kedua Frank Rijkaard, mereka membutuhkan penyerang berpengalaman yang bisa diandalkan untuk bergabung dengan dua rekrutan baru lainnya, Ludovic Giuly dan Samuel Eto’o. Larsson, yang berstatus bebas transfer dan baru saja meraih penghargaan Gol Terbaik Turnamen Euro 2004 bersama Swedia, direkrut dengan kontrak satu tahun disertai opsi perpanjangan untuk tahun kedua. Setelah mencetak gol melawan Celtic dalam pertandingan pertamanya di Liga Champions, ia mengalami cedera ligamen krusiat anterior dan melewatkan sebagian besar musim pertamanya, saat Barcelona meraih gelar liga. Namun, ia tetap dipuja di Barcelona berkat apa yang dilakukannya pada musim kedua.

    Larsson rutin menyumbang gol pada musim 2005-06 ketika Barcelona menjuarai La Liga, tetapi kontribusi terbesarnya datang sebagai pemain pengganti dalam final Liga Champions melawan Arsenal. Begitu menggantikan Mark van Bommel pada menit ke-60 saat Barcelona tertinggal 1-0, ia mengejar setiap bola yang berada di dekatnya. Seperempat jam kemudian, dari sisi kiri ia mengarahkan bola kepada Eto'o untuk gol penyeimbang. Lalu, umpan tajamnya dari sayap kanan mencapai Juliano Belletti di area berbahaya dan tiba-tiba skor menjadi 2-1.

    "Orang-orang selalu membicarakan Ronaldinho dan segala hal tentangnya, tetapi saya tidak melihatnya hari ini. Yang saya lihat adalah Henrik Larsson. Ia masuk dan mengubah pertandingan. Itulah yang menentukan hasil pertandingan," kata Thierry Henry seusai laga. "Kalian selalu membicarakan Ronaldinho, Eto’o, dan pemain-pemain seperti mereka. Mari bicara tentang orang yang benar-benar membuat perbedaan; dialah Henrik Larsson, yang membuat dua assist. Saya tidak melihat Ronaldinho dan saya tidak melihat Eto’o."

    Ronaldinho, fenomena asal Brasil sekaligus dua kali peraih Ballon d’Or, belakangan berkata tentang Larsson, yang meninggalkan Barcelona pada musim panas itu setelah bermain dalam 62 pertandingan dan mencetak 22 gol: "Ketika datang ke Barcelona, Henrik mengatakan hal-hal baik tentang saya, tetapi saat ia pergi, ia telah menjadi idola saya. Bahkan, ia sudah menjadi idola saya sebelum itu. Saya ingat ia bermain untuk Swedia di Piala Dunia 1994. Henrik mengajari saya banyak hal tentang sepakbola, dan saya belajar lebih banyak lagi darinya sebagai pribadi. Saya kecewa ia pergi ke Swedia karena saya ingin bermain bersamanya lebih lama."

    Helsingborg berhasil membujuk Larsson pulang pada 2006 dan, seperti yang bisa diduga, ia tampil luar biasa bagi klub itu dengan kerap mencetak gol di liga. Yang mengejutkan adalah kepindahannya ke Manchester United dengan status pinjaman pada Desember.

    Sir Alex Ferguson membutuhkan pemain untuk mengisi lini depan karena Ole Gunnar Solskjaer cedera, sehingga Wayne Rooney dan Louis Saha menjadi satu-satunya penyerang yang secara konsisten dalam kondisi bugar. Kesepakatan peminjaman selama tiga bulan pun diatur saat kompetisi di Swedia sedang jeda. Pengaruh Larsson mungkin terbatas, tetapi ia meninggalkan Old Trafford dengan gelar Liga Primer Inggris saat usianya hampir 36 tahun.

    "Saya selalu mengagumi Larsson. Saya pernah berusaha merekrutnya ketika ia berada di Celtic, tetapi mereka berhasil membujuknya untuk bertahan," kata Ferguson. "Ia pemain hebat. Ini kesepakatan yang luar biasa bagi kami. Kami mendatangkan seseorang yang bisa mengubah pertandingan."

    Namun, tak perlu menjadi orang Skotlandia untuk melihat bakat istimewa Henrik Larsson. Seluruh dunia akan mengenang sang Raja Segala Raja.