Dihormati oleh sejumlah nama paling terkemuka di sepakbola dunia, Henrik Larsson meraih kesuksesan di mana pun ia bermain. Dari gelar liga dan piala domestik hingga final kompetisi Eropa, pemain asal Swedia itu meninggalkan jejak di Celtic, Barcelona, dan Manchester United sepanjang kariernya yang sarat gol.
Bagi banyak orang, Larsson adalah sosok bak dewa. Namun, hingga kini masih ada yang berpendapat bahwa reputasi mantan penyerang itu terlalu dibesar-besarkan. Menurut mereka yang meragukannya, Larsson menyia-nyiakan tahun-tahun terbaiknya di Glasgow, sehingga catatan gemilangnya bersama Celtic sangat terbantu oleh kualitas sepakbola Skotlandia.
Namun, ada satu bukti nyata kemampuan luar biasa Larsson. Bukti itu bukan koleksi trofinya, yang mencakup medali juara Scottish Premier League, La Liga, Premier League, dan Liga Champions. Bukan pula penghargaan Sepatu Emas Eropa 2001 atau penghargaan Pemain Terbaik Swedia yang diraihnya. Bahkan, bukan sederet gol spektakuler yang membantu klub dan negaranya meraih trofi, salah satunya terpilih sebagai Gol Terbaik Turnamen Euro 2004.
Begini, perpecahan dalam masyarakat Skotlandia begitu mengakar. Persoalannya jauh melampaui rivalitas Celtic dan Rangers. Bahkan, mereka yang tidak memihak salah satu kubu hijau atau biru tetap diminta memilih tim favorit. “Katanya Anda penggemar Morton, tapi tim Anda yang sebenarnya siapa?” mungkin menjadi tanggapannya. Jika tetap bersikap netral, Anda tetap akan diminta memilih. Kadang, pertanyaan itu merambah ke nama sekolah tempat Anda belajar, bahkan mungkin agama Anda. Mereka yakin Anda pasti berpihak pada salah satu kubu.
Banyak orang begitu terobsesi membenci kubu lawan hingga hal itu memengaruhi keputusan sepele sehari-hari: kami punya anggota keluarga yang menolak makan permen hijau dan, semasa kecil, punya teman-teman yang orang tuanya tidak mengizinkan warna oranye di rumah.
Terlepas dari segala sikap picik dan teori konspirasi, ada satu hal yang bahkan disepakati oleh penggemar paling fanatik dari kedua kubu Old Firm: Henrik Larsson adalah pemain fenomenal.