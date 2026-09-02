Empat tahun setelah bekerja sama di Feyenoord, Jansen baru saja ditunjuk sebagai manajer Celtic dan ingin segera bereuni dengan pemain asal Swedia itu. “Larsson adalah pemain nomor satu di sepakbola Belanda yang diinginkannya,” kata manajer umum Celtic, Jock Brown, saat itu. “Dia benar-benar sosok pilihan Wim Jansen.”

Kedatangannya merupakan bagian dari perombakan besar. Raksasa Glasgow itu diliputi kecemasan: Rangers baru saja meraih gelar liga kesembilan secara beruntun dan mulai bernyanyi tentang gelar kesepuluh yang sudah di depan mata. Celtic tak sanggup menghadapi penghinaan seperti itu.

“Saat itu, pindah ke liga Skotlandia dipandang sebagai langkah mundur,” kata Larsson dalam podcast Stick to Football . Ia menambahkan: “Saya datang sebagai penerus Pierre van Hooijdonk dan menjalani masa yang luar biasa di sana. Di Celtic pun, saya mengutamakan kepentingan tim. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik dan bekerja keras di setiap pertandingan.”

Menjelang usia 26 tahun dan belum membuktikan diri, Larsson jauh dari sosok yang dielu-elukan sebagai penyelamat. Para suporter mengira mereka telah merekrut pemain gagal ketika pemain Swedia itu masuk dari bangku cadangan dan melakukan kesalahan yang berujung pada gol kemenangan Hibernian dalam laga liga pertamanya. Ia mencetak gol pertamanya lewat sundulan sambil menjatuhkan diri ke gawang St Johnstone tiga pekan kemudian, tetapi tak lama setelah itu ia mencetak gol bunuh diri dalam laga kualifikasi kompetisi Eropa melawan Tirol. Meski begitu, rekrutan baru tersebut tampil fantastis dan berperan penting dalam empat gol saat Celtic menang 6-3.

“Gol bunuh diri saya sungguh sulit dipercaya. Setelah kesalahan saya membuat Chic Charnley begitu terkenal di Skotlandia karena ia bisa mencetak gol kemenangan untuk Hibs dalam pertandingan liga pertama itu, saya tidak ingin Celtic tersingkir dari Piala UEFA karena kesalahan saya,” katanya. “Saya membayangkan tajuk berita besar berbunyi: ‘Larsson membuat Celtic tersingkir dari Eropa!’ dan saya tidak menginginkan itu.”

Setelah itu, ia terus mencetak gol-gol penting di liga, termasuk dua gol dalam kemenangan 2-0 atas Aberdeen, gol penentu kemenangan atas Hearts, dan gol pembuka dalam kemenangan tipis atas Kilmarnock. Pada pertandingan terakhir musim itu, Larsson mencetak gol pembuka melawan St Johnstone, golnya yang ke-16 di liga, saat Celtic finis dua poin di atas Rangers dan mengakhiri penderitaan mereka di kompetisi domestik. Itu merupakan trofi kedua yang diraih Larsson di Skotlandia, setelah ia juga mencetak gol dalam kemenangan atas Dundee United di final Piala Liga.

Jansen pergi pada akhir musim dan digantikan oleh pelatih Jozef Venglos, tetapi musim berikutnya berjalan menyedihkan bagi Celtic. Meski Larsson mencetak 28 gol di liga, termasuk tiga dalam derbi Old Firm, Rangers menjuarai liga dengan keunggulan enam poin.

Larsson juga tampil memukau di kompetisi piala. Dalam perjalanan menuju final Piala Skotlandia, Larsson, Mark Viduka, Paul Lambert, Johan Mjallby, Reggie Blinker, dan Craig Burley pergi ke Greenock untuk menghadapi Morton dari kasta kedua di perempat-final. Setelah Viduka mencetak gol indah pada menit kesembilan, gol pertamanya untuk Celtic, jelas bahwa mereka tak perlu mengerahkan seluruh kemampuan. Morton berhasil mencegah gol tambahan hingga pertandingan memasuki menit ke-60. Saat itu, Larsson mencungkil bola melewati Paul Fenwick dan, setelah membaca dengan sempurna upaya sang bek untuk menyundul bola kembali kepada Ally Maxwell, dengan santai melambungkannya melewati kiper tersebut. Kualitas Larsson kembali terlihat menjelang akhir pertandingan ketika ia menerima operan di kotak penalti, berbalik, lalu melepaskan tembakan keras ke arah gawang. Bola mengenai Viduka dan masuk untuk mengubah skor menjadi 3-0.

Berdiri di barisan depan tribun Cowshed pada malam hari kerja yang dingin dan basah di bulan Maret itu, sambil kesulitan melihat melewati tembok, adalah penulis artikel ini. Pada usia tujuh tahun, saya sudah mulai menyadari bahwa Morton bukan tim yang mampu mengalahkan siapa pun. Namun, saya meninggalkan stadion dengan kesadaran bahwa saya baru saja menyaksikan sepakbola dengan kualitas yang berbeda di depan mata saya. Para pahlawan masa kecil saya disingkirkan dengan mudah. Saya belum pernah melihat tim yang lebih baik bermain di Cappielow, apalagi pemain yang lebih baik daripada Larsson.